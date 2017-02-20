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Армию Польши в знак протеста покинули 26 генералов и 260 офицеров

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Процесс увольнений идет на протяжении последних 16 месяцев, и сейчас польская армия находится на грани дисфункции

Таким образом они выразили несогласие с грубым вмешательством правительства в военные дела

Армию Польши в знак протеста против политики правящей партии «Право и справедливость» за 16 месяцев покинули 26 генералов и 260 высших офицеров. Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на The Telegraph.

Среди ушедших со службы – начальник Генштаба армии в 2013–2017 годах генерал Мечислав Гоцул. Массовый исход офицеров, по данным издания, вызван фаворитизмом властей по отношению к военнослужащим – симпатикам правящей партии, а также неспособностью Министерства обороны согласовать с военными изменения в армейской структуре.

Станислав Козьей, отставной генерал, который служил в качестве главы Совета национальной безопасности Польши, заявил, что масштаб и темпы отставок создают «риск для эффективного функционирования армии».

Правительство Польши отрицает обвинения в политическом вмешательстве в функционирование армии, приписывая потерю старших офицеров естественным процессам, таким как выход на пенсию, а также реорганизация командного состава польской армии.

Правительство партии «Право и справедливость» во главе с Беатой Шидло было сформировано в Польше в ноябре 2015 года.

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Теги: армия, партия, польша, Правительство, фаворитизм

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