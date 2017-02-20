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Мир

Falcon 9 вывел на орбиту космический грузовик

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Космический корабль доставит на МКС 2 тонны груза

Первая ступень после успешной отработки вернулась на Землю

В воскресенье, 19 февраля ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала после того, как накануне ее пуск был отложен за 13 секунд до старта.

Космический грузовик Dragon, который должен доставить груз на МКС, стартовал с космодрома на мысе Каннаверал в 16:39 по киевскому времени.

Отработавшая успешно первая ступень после выведения корабля на околоземную орбиту совершила посадку на площадку LZ-1 космодрома. Вторая ступень также не подвела. Космический грузовик  раскрыл солнечные батареи. Ожидается, что стыковка с МКС произойдет вечером 22 февраля.

Общая масса груза, которую корабль должен доставить на МКС, превышает 2 тонны. Среди оборудования - прибор для выращивания кристаллов белков в невесомости, а также эксперимент-победитель X-Prize по исследованию развития резистентности бактерий к антибиотикам. В рамках последнего на МКС будет доставлен штамм золотистого стафилококка. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Индия установила космический рекорд, обойдя достижение России.

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Теги: груз, космос, МКС, Космический корабль

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