Falcon 9 вывел на орбиту космический грузовик

Первая ступень после успешной отработки вернулась на Землю
В воскресенье, 19 февраля ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала после того, как накануне ее пуск был отложен за 13 секунд до старта.
Космический грузовик Dragon, который должен доставить груз на МКС, стартовал с космодрома на мысе Каннаверал в 16:39 по киевскому времени.
Отработавшая успешно первая ступень после выведения корабля на околоземную орбиту совершила посадку на площадку LZ-1 космодрома. Вторая ступень также не подвела. Космический грузовик раскрыл солнечные батареи. Ожидается, что стыковка с МКС произойдет вечером 22 февраля.
Общая масса груза, которую корабль должен доставить на МКС, превышает 2 тонны. Среди оборудования - прибор для выращивания кристаллов белков в невесомости, а также эксперимент-победитель X-Prize по исследованию развития резистентности бактерий к антибиотикам. В рамках последнего на МКС будет доставлен штамм золотистого стафилококка.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Индия установила космический рекорд, обойдя достижение России.
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Теги: груз, космос, МКС, Космический корабль
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