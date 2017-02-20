В Париже воры залезли в квартиру бен Ладена

Полиция ищет злоумышленников, которые взломали сейф в апартаментах, принадлежащих известной саудовской династии
В Парижа воры намеревались ограбить квартиру, принадлежащую саудовской династии бен Ладенов. Их план мог бы воплотиться, если бы в квартире было хоть что-то ценное. Неизвестным удалось проникнуть в апартаменты через крышу здания. Там они вскрыли сейф, который к огорчению воров оказался пустым. Злоумышленникам пришлось покинуть место преступления ни с чем.
Позже представители семьи бен Ладенов заявили, что в квартире не было никаких ценных вещей.
Насколько близкими родственниками приходятся хозяева жилья покойному террористу Усаме бен Ладену, неизвестно. Парижская полиция проводит расследование.
Известно, что большая часть богатой и влиятельной в Саудовской Аравии династии бен Ладенов отреклась от основателя «Аль-Каиды» еще в 1994 году, когда его лишили гражданства.
Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.
Ранее "Комментарии" писали о том, что под Парижем воры обобрали особняк Ротшильда.
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