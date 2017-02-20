УКРАИНА

МИР

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Мир

В Париже воры залезли в квартиру бен Ладена

0

Воры взломали сейф, но он оказался пуст

Полиция ищет злоумышленников, которые взломали сейф в апартаментах, принадлежащих известной саудовской династии

В Парижа воры намеревались ограбить квартиру, принадлежащую саудовской династии бен Ладенов. Их план мог бы воплотиться, если бы в квартире было хоть что-то ценное. Неизвестным удалось проникнуть в апартаменты через крышу здания. Там они вскрыли сейф, который к огорчению воров оказался пустым. Злоумышленникам пришлось покинуть место преступления ни с чем.

Позже представители семьи бен Ладенов заявили, что в квартире не было никаких ценных вещей.

Насколько близкими родственниками приходятся хозяева жилья покойному террористу Усаме бен Ладену, неизвестно. Парижская полиция проводит расследование.

Известно, что большая часть богатой и влиятельной в Саудовской Аравии династии бен Ладенов отреклась от основателя «Аль-Каиды» еще в 1994 году, когда его лишили гражданства.

Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.

Ранее "Комментарии" писали о том, что под Парижем воры обобрали особняк Ротшильда. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: бен Ладен, Париж, воры, квартира, сейф

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Король Саудовской Аравии посетит Индонезию с багажом в 450 тонн

Король Саудовской Аравии посетит Индонезию с багажом в 450 тонн

"> «Микки Маус» обокрал туриста в Нью-Йорке

«Микки Маус» обокрал туриста в Нью-Йорке

"> Во Львове обокрали лидера группы «Тартак»

Во Львове обокрали лидера группы «Тартак»

"> Полиция поймала всемирно известного «вора в законе» (видео)

Полиция поймала всемирно известного «вора в законе» (видео)

-->
Загрузка...
Loading...

Новости Hunta.info

Последние новости

21:40

В украинской армии грядет реформирование воинских званий

20:05

В Лондоне открылся сад принцессы Дианы (фото)

19:12

Команда динамовца впервые за 41 год вышла в Лигу чемпионов

18:38

В Украину ветром занесло парашютиста из Венгрии

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Ремонтные бригады выдвинулись к месту порыва ЛЭП на Авдеевку

Ремонтные бригады выдвинулись к месту порыва ЛЭП на Авдеевку »

Харьков

В Харьковской области девочку раздавило диваном

В Харьковской области девочку раздавило диваном »

Одесса

В январе Ренийский порт сократил грузооборот на 34,7%

В январе Ренийский порт сократил грузооборот на 34,7% »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.