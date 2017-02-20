УКРАИНА

МИР

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Мир

Установлена личность метнувшего предмет в кортеж Трампа

0

Дональд Трамп передвигается на лимузине Cadillac One, получившем прозвище «Чудовище»

Подросток из местной средней школы признался в содеянном

Власти округа Палм-Бич, штат Флорида, установили личности подростков, бросивших неизвестный предмет в кортеж американского президента Дональда Трампа в пятницу, говорится в официальном аккаунте в Twitter окружного офиса шерифа, сообщает РИА-Новости.

«Мы установили личности подростков, которые бросили предмет размером два на четыре (дюйма) в президентский кортеж. Подросток из местной средней школы признался, что бросил предмет», – сказано в сообщении офиса шерифа. Как отмечает телеканал CNN, в скором времени по этому делу будут предъявлены обвинения.

Инцидент произошел в пятницу днем по местному времени около имения американского президента в Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщили СМИ, камень или какой-то другой предмет был брошен в президентский кортеж, двигавшийся из аэропорта Палм-Бич в Мар-а-Лаго. Как сообщил телеканал ABC, в кортеж был брошен камень, но он не попал в президентский автомобиль, а ударил другую машину.

В январе СМИ сообщили, что ко дню инаугурации для президента Трампа был обновлен президентский лимузин Cadillac One, получивший прозвище «Чудовище». Создание президентского автомобиля обошлось в 1,5 млн. долларов. Как сообщали СМИ, новый автомобиль оснащен пуленепробиваемым корпусом и окнами, а помимо газового пистолета, в нем возят емкости с группой крови, аналогичной президентской, на случай непредвиденной ситуации. Специализированные издания сообщали, что броня президентского автомобиля настолько мощная, что президенту не хватит сил открыть его дверь изнутри без посторонней помощи.

Фото: © AP Photo/ Carolyn Kaster

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: кортеж, лимузин, подросток, предмет, Трамп, Флорида

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Президент Турции Эрдоган спасал своего охранника (видео)

Президент Турции Эрдоган спасал своего охранника (видео)

"> Лимузин Дональда Трампа пустят с молотка

Лимузин Дональда Трампа пустят с молотка

"> Истребители перехватили самолет у резиденции Дональда Трампа

Истребители перехватили самолет у резиденции Дональда Трампа

"> В кортеж Дональда Трампа бросили камни

В кортеж Дональда Трампа бросили камни

-->
Загрузка...
Loading...

Новости Hunta.info

Последние новости

21:40

В украинской армии грядет реформирование воинских званий

20:05

В Лондоне открылся сад принцессы Дианы (фото)

19:12

Команда динамовца впервые за 41 год вышла в Лигу чемпионов

18:38

В Украину ветром занесло парашютиста из Венгрии

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Ремонтные бригады выдвинулись к месту порыва ЛЭП на Авдеевку

Ремонтные бригады выдвинулись к месту порыва ЛЭП на Авдеевку »

Харьков

В Харьковской области девочку раздавило диваном

В Харьковской области девочку раздавило диваном »

Одесса

В январе Ренийский порт сократил грузооборот на 34,7%

В январе Ренийский порт сократил грузооборот на 34,7% »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.