Установлена личность метнувшего предмет в кортеж Трампа

Подросток из местной средней школы признался в содеянном

Власти округа Палм-Бич, штат Флорида, установили личности подростков, бросивших неизвестный предмет в кортеж американского президента Дональда Трампа в пятницу, говорится в официальном аккаунте в Twitter окружного офиса шерифа, сообщает РИА-Новости.

«Мы установили личности подростков, которые бросили предмет размером два на четыре (дюйма) в президентский кортеж. Подросток из местной средней школы признался, что бросил предмет», – сказано в сообщении офиса шерифа. Как отмечает телеканал CNN, в скором времени по этому делу будут предъявлены обвинения.

Инцидент произошел в пятницу днем по местному времени около имения американского президента в Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщили СМИ, камень или какой-то другой предмет был брошен в президентский кортеж, двигавшийся из аэропорта Палм-Бич в Мар-а-Лаго. Как сообщил телеканал ABC, в кортеж был брошен камень, но он не попал в президентский автомобиль, а ударил другую машину.

В январе СМИ сообщили, что ко дню инаугурации для президента Трампа был обновлен президентский лимузин Cadillac One, получивший прозвище «Чудовище». Создание президентского автомобиля обошлось в 1,5 млн. долларов. Как сообщали СМИ, новый автомобиль оснащен пуленепробиваемым корпусом и окнами, а помимо газового пистолета, в нем возят емкости с группой крови, аналогичной президентской, на случай непредвиденной ситуации. Специализированные издания сообщали, что броня президентского автомобиля настолько мощная, что президенту не хватит сил открыть его дверь изнутри без посторонней помощи.

Фото: © AP Photo/ Carolyn Kaster