В Колумбии от взрыва пострадали полицейские

Взрыв прогремел у арены для боя быков, где собирался митинг противников этого развлечения

Один человек погиб и 30 ранены в результате взрыва, погремевшего в колумбийского Боготе возле арены для быков. В числе получивших ранения – 26 полицейских. Взрыв произошел, когда правоохранители готовились к охране митинга противников боев быков (2012 году бои быков были запрещены, но через три года запрет отменили, пояснив, что бои быков - это культурное достояние).

Шеф полиции Боготы назвал взрыв террористической атакой, направленной против полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Испании впервые за последние 30 лет бык убил матадора.