300 пассажиров не вылетели с Тайваня из-за повреждения обшивки самолета

Авиакомпания ведет расследование того, при каких обстоятельствах было повреждено воздушное судно

Сегодня около 300 пассажиров тайваньской авиакомпании China Airlines не смогли вылететь с острова из-за обнаружения на обшивке авиалайнера крупной царапины. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным агентства, перед вылетом обнаружилось, что обшивка самолета имеет повреждения. В целях безопасности, приняли решение о замене воздушного судна. Ожидание самолета, который вывезет пасстажиров с Тайваня в Малайзию, растянулось на часы.

Тем временем ведется расследование того, в какое время и при каких обстоятельства могло быть повреждено воздушное судно.

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