Обновленная ГАСИ: чего на самом деле удалось добиться чиновникам

Согласно распоряжению правительства от 27 декабря 2019 года № 1384-р, Елена Костенко временно возглавляет обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Напомним, буквально за три дня до этого Костенко назначили первым замом этого ведомства. И уже через несколько дней на сайте ГАСИ появилась информация, что и.о. главы ведомства Елена Костенко провела предварительный аудит инспекции и обнаружила множество проблем, связанных с обоснованностью выдачи лицензий и мерами контроля. Об этом сообщает сайт телеканала ZIK.

На первый взгляд, скорости новоиспеченной главы могли бы позавидовать другие чиновники. Однако журналисты, проанализировав работу инспекции, сделали иные выводы:





Человек, который руководит инспекцией, вероятно, не разобрался, что к выдаче лицензий главные инспекторы строительного надзора не имеют никакого отношения. Кроме того, в соответствии с законодательством, решение о выдаче лицензии принимает орган, а перед этим вопрос рассматривается на лицензионной комиссии. При этом лицензии подписывает руководитель, и не понятно где в этом процессе инспектор. Однако Костенко,пишет ZIK, не упомянула, что сама могла изменить состав лицензионной комиссии и включить туда своих советников. В результате, процесс выдачи строительных лицензий контролируют Сергиенко с Воробьевым - помощники, которые могли реализовывать сомнительные схемы в инспекции во времена Януковича.

Еще хуже, по информации СМИ, обстоит дело с концентрацией контрольных и разрешительных функций в руках одного инспектора. Будучи руководителем, Елена Костенко не может не знать, что инспекторы разрешительных подразделений не осуществляют проверки на объектах.

Что же касается "слепых лицензий", алгоритм их прохождения описан чуть выше. Более того, этот процесс утвержден на законодательном уровне. Действительно есть проблема, поскольку лицензия не подтверждает способности организации выполнять работы, потому что по факту является лишь декларацией. И вместо того, чтобы выступить с законодательной инициативой по изменению ситуации, Костенко вводит в состав лицензионной комиссии своих советников - вышеупомянутых Сергиенко и Воробьева. Как уже отмечалось, именно они в 2012-2014 годах курировали разрешительное направление в строительстве. В те времена Сергиенко выписал полномочия центрального аппарата ГАСИ таким образом, чтобы он мог у себя в подразделении регистрировать декларации - своего рода централизация разрешительного процесса.





Таким образом была образована комиссия, но процесс публичным не стал, так как ни одного представителя общественности в составе комиссии нет. Более того, Сергиенко является членом и этой комиссии и контролирует, кроме лицензий, еще и разрешительные процессы. Костенко предоставляет поручение территориям, выдавая разрешения и сертификаты на объекты СС2 после приказа. Приказ же якобы готовит Сергиенко и решает, какое разрешение и кому дать. Таким образом, по словам журналистов, нивелировалось все, что было сделано в последние три месяца после освобождения от должности экс-председателя ГАСИ Кузьмина. Так, в завершении рабочей недели 11.01.2020 отсутствует информация решений о выдаче 32 сертификатов и 41 разрешения. И это только по СС3.



















Из итогов управления Костенко и советников журналисты выделяют следующие:

1. Централизовали разрешительные процессы и взяли их под свой контроль.

2. Взяли под "свое крыло" лицензирование.

3. Нивелировали работу последних трех месяцев 2019-го в направлении ликвидации коррупционного давления на территориальные органы.

4. Псевдоаудит, проведенный новым руководством.

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