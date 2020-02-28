Программа дорожного строительства под угрозой: как Геннадий Частяков подрывает дружбу Киева и Минска

Жители города Чуднова и окрестных сел в Житомирской области, а также все пользователи автодороги Н-03, которые едут из Житомира и Бердичева в Шепетовку и Староконстантинов могут так и не получить в этом году новой реконструированной магистрали вместо существующего двухполосного "направления".



Незадолго до крайнего срока подачи жалоб сразу три участника тендера на реконструкцию этого участка дороги Житомир-Черновцы подали в Антимонопольный комитет свои претензии к заказчику строительства. И проект ожидаемой стоимостью около 400 млн грн. теперь заморожен на неопределенный срок – пока АМКУ не ответит каждому из жалобщиков и не примет решение. Например, об отмене тендера.

"Зашкварный" тендер для белорусов

В обычных условиях ситуацию вряд ли можно было бы назвать нестандартной: каждый день десятки участников торгов подают жалобы на тендерную документацию или результаты публичных закупок. Если бы не одно существенное "но": участники торгов UA-2020-01-31-001529-c подали все три жалобы практически одновременно: в 20:56 и 20:57 в последний день подачи жалоб. Вполне вероятно, что речь идет о сговоре.

Однако и это не главное. Интересно, кто именно подавал жалобы. Это ООО "Дорожное строительство "Альтком" (ЕГРПОУ 32794511), ООО "Строительно-монтажная фирма "Эталон-Буд" (ЕГРПОУ 41925143) и белорусское ОАО "ДСТ № 4 г. Брест". С первыми двумя компаниями все более-менее ясно. "Альтком" - крупный игрок на рынке, а единственный опыт "Эталона" - это подряд у "Альткома" на одном из проектов. Поэтому очевидно, что они "играют в одни ворота". В поданных компаниями жалобах идентичны целые абзацы с одинаковыми опечатками и расположением запятых, есть подозрения, что их готовил один и тот же человек или группа лиц.

Гораздо интереснее третья компания, которая решила сыграть заодно с первыми двумя. ОАО "ДСТ №4 г. Брест" - это структурное подразделение государственного "Белавтодора", то есть по сути правительственная структура. Очень сомнительно, что подача жалоб для срыва тендера – это именно та причина, по которой они пришли участвовать в закупках на территории иностранного государства. Да еще и в сговоре с местными участниками. Однако странному поведению белорусов есть объяснение.

Дело в том, что интересы "Белавтодора" в Украине представляет не сама компания, а сомнительный посредник – ООО "Совместное украинско-белорусское предприятие "Белавтодор-Украина". И если со стороны Беларуси в нем участвуют такие же государственные тресты, как "ДСТ №4" (эта фирма также соучредитель СП), то со стороны Украины – ООО "Финансовая компания Финанс Капитал" Геннадия Частякова. Директором компании работает Юрий Настенко, который ранее возглавлял Службу автомобильных дорог Черкасской области. С Черкассами, к слову, Частякова также связывает тесная дружба с народным депутатом от "Слуги народа" Артемом Культенко (№51 в списке) который негласно представляет интересы Владимира Зеленского в Черкасской области.

Скандальная закупка для Минобороны

О Частякове известно, что он родился в 1984 году в городе Билецкое Добропольского района Донецкой области. Однако по какой-то причине в 2012 году баллотировался в народные депутаты уже на Волыни, где закатывал громкие концерты и заваливал мажоритарный округ подарками и агитационной макулатурой. Местные, впрочем, за своего Частякова не приняли и не поддержали его кандидатуру.





Известным на всю страну, хоть и в ограниченных экспертных кругах, Частяков стал после скандальной закупки топлива для Минобороны в 2014 году. В разгар войны с Россией СМИ написали о том, что топливо для реактивных двигателей для потребностей оборонного ведомства поставляют бизнес-партнеры семьи Начальника Генштаба Вооруженных сил Михаила Куцына.





Тендер на 83 млн грн. тогда выиграло ООО "Авто Сити Сервис" Геннадия Частякова. Его жена вместе с дочерями Куцына владели львовским ЧП "Львов сапфир". Интересно, что это ЧП зарегистрировано на территории санатория, который Куцын ранее вывел из госсобственности. До этого компания Частякова тендеров на поставку топлива ни разу не выигрывала. Естественно, контракт был сорван, фирма получила штраф 6,43 млн грн. Тем не менее, в дальнейшем компания поставляла еще топливо для армии, пока Куцын не был уволен из Генштаба.

Этот скандал не остановил Частякова от работы с военными структурами и уже через короткое время в одну из своих компаний (ООО "ПЭК Плутос", ЕГРПОУ 36086323) он заводит экс-чиновника из Минобороны – Авагима Галстяна. Последний был заместителем руководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ – то есть сидел на престижной должности. Он был фигурантом расследования программы "Наші гроші" о гостинице, которую сыновья трех бывших директоров государственного военного завода "Артем" построили на территории завода вместо спортивного комплекса для заводчан и их детей. Кроме того, Галстян отвечал за закупки по завышенным ценам вообще не горящего угля для военных городков.





После того, как Частякова постепенно выдавили из оборонных заказов, он начал пытаться поставлять топливо для других крупных игроков, заодно испытывая тактику массовых обжалований решений заказчика в Антимонопольном комитете. В профильных СМИ зафиксирована одна из таких попыток, которую осуществила компания Частякова "Европейский энергетический альянс" на торгах "Укрзализныци".

Уголовное дело для белорусских компаний

С "Белавтодором" Частяков завязал тесные отношения в 2015 году, когда в Украине началась мода на различных экспатов – как в политике, так и в экономических отношениях. Он быстро просчитал, что если привлечь в дорожные тендеры белорусов, известных качеством дорог у себя на родине, можно попробовать легко заполучать государственные контракты, даже завышая цены на несколько порядков.

Под этот расчет он и создавал СП с "Белавтодором" и различными путями заводил его или других белорусских господрядчиков в тендеры. Однако рано или поздно схема должна была "выстрелить". И вот в июле 2019 года следственное управление ГУ НП в Житомирской области открыло уголовное производство №12019060000000250 по делу о расхищении государственных средств в особо крупных размерах в результате злоупотребления служебным положением (до 12 лет тюрьмы).

Было установлено, что чиновники Службы автодорог Житомира в сговоре с рядом компаний, среди которых уже известное нам ОАО "ДСТ №4 г. Брест" и "Белавтодор-Украина", завысили цену закупки товаров для ремонта автодороги Житомир-Могилев-Подольский, в результате чего присвоили около 19 млн грн. денег налогоплательщиков Украины. Завышение цены происходило по незамысловатой схеме: асфальт якобы перепродавался через несколько посредников, которые на самом деле являются аффилированными лицами. Таким образом, часть маржи "честно" осела на компаниях-бабочках Частякова.

Например, одним из звеньев цепи, кроме "Белавтодора-Украина" и "ДСТ №4" было также ООО "ТД Атлантик" (ЕГРПОУ 39980472). Когда жена Частякова Татьяна Анатольевна в 2019 году подавала свою декларацию зам. командира роты в патрульной полиции Киева, то указала "Атлантик" в качестве места получения зарплаты своим мужем Геннадием Частяковым. К слову, семейство благодаря заработкам Частякова на тендерах с белорусами очевидно не бедствует: теперь уже начальник роты патрульной полиции Татьяна осенью 2019 года внесла в декларацию новенький BMW X4 за 2,3 млн грн.

Кроме Нацполиции, к слову, делом о накручивании цен на работы белорусов заинтересовались и в Службе безопасности Украины. Ведь речь идет не просто о воровстве денег налогоплательщиков, а о причастности к нему правительственных структур иностранного государства. Вряд ли на такое рассчитывал "Белавтодор", когда заходил в Украину по приглашению Петра Порошенко.

Последствия для отношений Украины и Беларуси

Такое развитие событий – уголовные дела, под которые подводит своих белорусских партнеров Геннадий Частяков, а также их участие в мелочных схемах по блокированию дорожного строительства в Украине через жалобы очевидно не пройдет не замеченным в Администрации Президента Республики Беларусь. Дело в том, что экспансию дорожных строителей на внешние рынки в Минске курирует лично управляющий делами Президента РБ генерал-полковник Виктор Шейман. Вряд ли он будет рад, что рядом с названием одного из крупных белорусских государственных брендов в украинских СМИ будет зиять номер уголовного производства. В Украине уже были прецеденты, когда народные депутаты поднимали вопрос о недопуске белорусских дорожников к отечественным тендерам из-за политической позиции Александра Лукашенко по Крыму.





Теперь у сторонников охлаждения и экономических связей с северным соседом будет еще больше аргументов, поскольку, как оказалось, связавшись с Частяковым, государственные фирмы Беларуси еще и участвуют в не самом лицеприятном бизнесе на территории нашей страны.

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