След Богдана в «Укравтодоре»: какова роль Андрея Дурягина в строительстве дорог

Система советников в государственных органах представляет собой почти параллельную сеть управления страной. Советники не несут ответственности за свои консультации и рекомендации, поскольку решения принимают их руководители. Но по факту, кроме аналитической работы, они могут быть также "посредниками" между руководством органа власти и всевозможными "просителями". Один из признаков такого рода "советников" – полное отсутствие какой-либо внятной информации об их опыте или достижениях, но при этом – достаточно широкие полномочия и круг интересов.

В последние несколько месяцев одним из ключевых проектов, реализацией которого занято правительство, является "Большая стройка" – масштабная реконструкция и строительство новых автомобильных дорог по всей стране по поручению президента Владимира Зеленского. Параллельно с этим процессом, чтобы повысить качество строительных работ и эффективность использования госсредств, "Укравтодор" разработал и стал постепенно внедрять новую методологию проведения тендеров на дорожное строительство.

От имени "Укравтодора" в заседаниях рабочей группы с представителями общественности принимал участие некий Андрей Дурягин, указанный как советник главы агентства. Информации о нем практически нет в открытом доступе. По крайней мере, ничего не известно о том, какое отношение он имеет к дорожному строительству и вообще к инфраструктуре.

Мы запросили его биографию у пресс-службы "Укравтодора", а также собрали факты, которых там нет. Выяснилось, что опыта работы не только в дорожной сфере, но и в государственных органах у Дурягина действительно нет.



Андрей Дурягин: Львовский ресторатор

После окончания в 1998 году Львовского нацуниверситета им. И. Франко, молодой юрист работал помощником в адвокатском объединении "Паритет" скандального адвоката Олега Поваляева, затем был совладельцем и управляющим небольшой строительной фирмы "Альтинг-Групп" своего отца Валерия Дурягина во Львове. Отец, к слову, владеет целым рядом компаний и активно строит небольшие объекты по всему Львову. Кроме того, Дурягин-младший также был зарегистрирован как физлицо-предприниматель, и, по данным "Укравтодора", якобы занимался организацией дорожных перевозок. Но вся эта информация может не соответствовать действительности.

Дело в том, что, по данным системы YouControl, основным видом деятельности ФОП "Дурягин Андрей Валерьевич" была деятельность ресторанов и предоставление услуг мобильного питания (кейтеринг). Из открытых источников можно узнать, что самым большим "достижением" на этом поприще у Андрея Валерьевича является ресторан "Антрекот" в крупнейшем в Западной Украине ТРЦ Victoria Gardens. Судя по его аккаунту в соцсети Pinterest, ресторанным бизнесом Дурягин увлекается по-настоящему, сохраняя для вдохновения множество связанных с мясными блюдами картинок. Правда, права на логотип и торговую марку "Антрекот" все-таки записаны на отца. А сам ресторан как-то угодил в черный список мест, где не соблюдаются правила техники безопасности.

Именно как "ресторатор и застройщик" Андрей Дурягин участвует в региональных конференциях для бизнеса средней руки и делится своим "богатым опытом" с западноукраинскими предпринимателями. Но и это не все его амплуа.

Андрей Дурягин: разносторонний активист

Андрей Дурягин имеет богатый опыт общественной деятельности. Еще будучи помощником юриста в компании "Паритет", они с коллегами организовали благотворительную организацию "Львовского областного фонда содействия пенитенциарным реформам".

В 2014 году сразу после революции Андрей Валерьевич от имени региональной ассоциации строительных компаний записался в общественный совет при прокуратуре Львовской области. Для чего в такие советы вступают предприниматели - общеизвестно: чтобы минимизировать давление правоохранительных органов на свой бизнес. Неизвестно лишь, какие вопросы Андрей Дурягин там налоббировал за два года пребывания.

Затем он возглавил объединение крупных вкладчиков банка "Форум", которые не смогли забрать оттуда свои деньги после выведения банка с рынка. При этом Дурягин активно агитировал членов организации поддержать акционера Вадима Новинского в его попытках договориться с Нацбанком либо о национализации, либо о вливании дополнительного капитала. Кроме того, в 2015-2016 годах Дурягин судился еще с несколькими банками из-за проблем с кредитами.

Андрей Дурягин: главное достоинство

Но какое же все это имеет отношение к "Укравтодору" или хотя бы к публичным закупкам. Из всех компаний, которые принадлежат Дурягину или его семье только одна - ООО "Альтинг-Груп" - в принципе участвовала в государственных тендерах, где с первого раза выиграла право построить канализационную систему в двух селах Яворовского района Львовской области за 18,8 млн грн. Успех, которому бы позавидовали многие участники, учитывая, что размер уставного капитала "Альтинг-Груп" – всего 40 тыс. грн.

По всей видимости, все это имеет мало отношения к работе советником одного из ключевых государственных органов, который распределяет около сотни миллиардов гривень на строительство дорог ежегодно. Для такой должности достаточно одной лишь строки в биографии. Дело в том, что Андрей Дурягин закончил юридический факультет Львовского нацуниверситета в 1998 года – в один год с известным юристом, экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом. По слухам, именно Богдан еще в средине октября начал внедрять Дурягина в "Укравтодор" и тот постепенно углублялся в операционное управление процессами в компании. Дурягин стал глазами и ушами Богдана в этой структуре – и остается ими до сих пор, даже после отставки шефа.

Политические предпочтения Богдана сейчас малопонятны. Необходимо тщательно следить за совещаниями и рабочими группами, в которых будет принимать участие Дурягин, поскольку по сути это и будут сферы интересов Богдана, в которых он захочет получить либо своих людей, либо свои подряды. Поскольку у советников критерии эффективности не прописаны и их работа, согласно внутреннему положению "Укравтодора", не оплачивается, вполне можно допустить, что реальные цели и задачи такого человека могут выходить далеко за пределы координат дорожного агентства.





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