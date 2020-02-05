Максим Миняйло: подарок для Лещенко от Пресмана и Кернеса

На днях популярное издание "Вести" опубликовало журналистское расследование, одним из главных героев которого стал Максим Миняйло – директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця". Как утверждают журналисты, перед уходом с поста главы железнодорожного монополиста, Евгений Кравцов продлил Миняйло контракт и теперь тот якобы намерен занять освободившееся кресло главного человека "Укрзализныци". В материале подчеркивается, что именно этот чиновник может быть причастен ко многим самым значимым незаконным схемам на железной дороге.



Максим Борисович Миняйло родился 5 апреля 1981 года в Ульяновке Кировоградской области. В Кропивницком (Кировограде) проживает его отец Борис Игнатьевич Миняйло, 1954 г.р. До 30.06.2017 – член правления ОАО "Кировоградгаз". Работал на команду Игоря Воронина и Дмитрия Фирташа.

Будущий чиновник "Укрзализныци" не захотел оставаться в родном Кировограде, и в молодые годы перебрался на работу в Одессу, в хозяйственную службу Одесской железной дороги.

Здесь он женился на Инне, выпускнице Одесского государственного аграрного университета. Семьянином Максим Борисович оказался образцовым: у супругов родилось трое детей. Старший сын Даниил с 1 сентября 2019 года – студент Киевского политехнического института имени Сикорского (по специальности "информатика и вычислительная техника").

В начале 2000-х сотрудник ОЖД Максим Миняйло начал быстро продвигаться по службе. У чиновника завязались близкие отношение с Александром Пресманом (кумом известного Антимоса Кухилавы) и Вахтангом Убирией (в некоторых кругах более известен как "Ваха"), а также с заместителем мэра Одессы Эдуардом Гурвицем, основателем “Экспресс-банка”, который в те годы активно участвовал в коммерческой деятельности "Укрзализныци".

В 2005-ом Пресман был назначен помощником Министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, а Миняйло поднялся на очередную ступень своей карьеры. На момент, когда его начальник в ноябре 2012 года избрался народным депутатом Украины VII созыва по округу №139 от "Партии регионов", Максим Миняйло уже занимал ответственную должность в финансовом управлении Одесской железной дороги.

На этом этапе начинается политическая карьера одесского железнодорожника: Пресман берет его на работу в Верховную Раду – помощником депутата на платной основе.

Помимо своих людей на железной дороге, у одесского депутата был уникальный козырь – Дина Пимахова, которая работала первым заместителем председателя Государственной миграционной службы, а в 2014 году была директором Департамента паспортной работы и гражданства ГМСУ. Ее супруг Руслан Пимахов, как и Миняйло, числился помощником Пресмана на платной основе.

Скандал с разоблачением и задержанием Пимаховой стал одним из самых резонансных дел НАБУ. По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги она требовала и, как следствие, получила взятку в размере 1800 долл.

Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года первый заместитель председателя ГТСУ предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы дало возможность иностранному гражданину получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. В этом случае должностное лицо за обеспечение процесса оформления и выдачи документов просило неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл.

Именно Пимахова надоумила Миняйло обзавестись запасным молдавским паспортом, когда против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебным положением: за строительство на деньги “Укрзализныци”, силами рабочих Департамента зданий и сооружений Одесской железной дороги, который он возглавлял в 2015-2016 гг, базы отдыха в Каролино-Бугазе, на участке, полученном его отцом. В результате, съездив по последнему поручению Пресмана в Лондон и Барселону, Миняйло больше официально страну не покидал.

Кстати, они с Пимаховой пошли на повышение по службе почти одновременно — в 2017 году. Новый этап в его карьере произошел через несколько месяцев после того, как кресло члена правления “Укрзализныци” в июне 2016 года занял ныне уволенный финансовый директор компании Александр Бужор, имеющий близкую связь с Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом. Он прославился тем, что НАПК направило по нему в суд в общей сложности 36 протоколов о сокрытии имущества.

Примечательно, что Миняйло не вносит в декларацию ничего, кроме зарплаты, машины и квартиры в Одесской области площадью 57 кв м. Он не учитывает приобретенные весной 2019 года недалеко от нынешнего места работы на Тверской, 5 в Киеве апартаменты в новостройке, фирмы жены в Одессе и окрестностях Кропивницкого и другое движимое и недвижимое имущество.

В свое время “Цензор” составил схему коррупционных рисков в системе “Укрзализныци” и отнес Миняйло к “квоте” Бужора. Это похоже на правду, учитывая, что Бужор, как и отец Миняйло, долгое время работал в газовой отрасли, а в последние четыре года перед переходом на железную дорогу был заместителем директора по экономике и финансам "Харьковтрансгаза".

Впрочем, договориться с Бужором мог и Пресман, который состоит с Геннадием Кернесом в доверительных отношениях. Именно он уговорил мэра Харькова войти на парламентских выборах в проект "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова и даже возглавить эту партию, затем растворившуюся в проигравшем "ОппоБлоке". Влияние Пресмана не стоит недооценивать. Не зря же говорят, что его роль в деле Пимаховой ключевая: она хоть и носит электронный браслет на ноге, но находится на свободе и все еще контролирует паутину мигрантов.

Выявление службами контроля контрабанды в международных пассажирских поездах фиксируется регулярно. Основные предприятия, через которые проводятся незаконные перемещения товаров за рубеж - вагонное депо Одесса и вагонный участок Киев-Пассажирский. Поезда этих предприятий Миняйло контролирует максимально. Только за последний месяц было 6 случаев выявления контрабанды в поездах киевского формирования, в последнем из которых нашли 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет.

О том, что периодически тайно перевозится в пассажирских вагонах поездов, могли бы рассказать проводники этих составов. Также следует задать вопросы о приблизительном обороте данного бизнеса за год. Но для этого антикоррупционерам следует всерьез заняться расследованием дела и задать соответствующие вопросы компетентным людям.

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