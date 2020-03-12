Война с контрабандой на таможне: Игорь Бурма попал в поле зрения СБУ

Одной из причин, почему Алексей Гончарук был отправлен в отставку с должности премьер-министра, была неудовлетворительная работа новой Таможенной службы. На внеочередном заседании Верховной Рады, посвященном кадровым вопросам, президент Владимир Зеленский прямо сказал: "нам рассказывают про решительный и бескомпромиссный бой с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут". Очевидно, что новое правительство и спецслужбы эту ситуацию должны изменить и глава государства взял процесс под личный контроль.

Первые сигналы, что власть активизировала борьбу с контрабандой, уже поступают. Так, на днях Служба безопасности Украины сообщила о задержании таможенников-взяточников на Волыни. По данным СБУ, должностные лица таможенного поста "Ковель" Волынской таможни организовали масштабную коррупционную схему при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт". В официальном сообщении говорится, что СБУ проверяет на "причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов".

Тем временем источники в правоохранительных органах сообщают, что задержание нескольких таможенников на Волыни – это всего лишь часть масштабной операции по борьбе с контрабандой и схемами по занижению стоимости товаров на таможне. Одним же из ключевых фигурантов сразу нескольких расследований, которые сегодня ведутся по таможне, является бизнесмен Игорь Бурма.

Согласно данным базы Youcontrol, он является руководителем трех предприятий – "Укрброксервис", "Укрброксервис-Украина" и торгового дома "Трейд Груп". Названия этих фирм мало что скажут читателю, но компания, для которой Игорь Бурма поставляет товары, известна всем в Украине – это сеть строительных супермаркетов "Эпицентр".

О схемах, по которым Бурма сотрудничает с "Эпицентром", писало, к примеру, издание "Вести". Центральное звено схемы - ООО "Премьер Декор". Номинальным директором предприятия является отец Игоря Бурмы – 80-летний Леонид Бурма, который много лет не встает с кровати. Фирма зарегистрирована в Черновцах, работают пункты растаможки в Черниговской и Ровенской областях, также есть офис в Киеве. Журналисты сомневаются, что Леонид Бурма, учитывая возраст и ограниченность в передвижениях, может руководить таким большим предприятием.

Судя по отзывам бывших сотрудников ООО "Премьер Декор", киевский офис существует лишь номинально - физически офис находится в ангаре одной из промзон столицы за станцией метро "Лесная", в офисе – всего лишь стол и стул, и один сотрудник, который за минимальную зарплату выполняет работу и бухгалтера, и логиста.

Объясняться такое положение вещей может тем, что "Премьер Декор" - лишь прокладка, через которую компании Игоря Бурмы "Трейд Груп", "Укрброксервис", "Укрброксервис-Украина" поставляют продукцию для "Эпицентра". Исходя из этого, возникает вопрос: зачем владельцам "Эпицентра" сотрудничество с разного рода сомнительными посредниками, когда они могут заключать договора напрямую с производителями? Зачастую крупные игроки именно так и поступают, поскольку это удешевляет стоимость товаров.

Возможно, дело в том, что семейство Бурмы давно дружит с семьей Галины и Александра Герег, совладельцев "Эпицентра". Но вряд ли, только ради дружбы Гереги согласились бы терять дополнительные доходы. Согласно одному из журналистских расследований, компания ООО "Премьер Декор" помогает "Эпицентру" "оптимизировать" налоговые расходы, а также участвует в "легализации" товаров из России.

К примеру, "Эпицентр" продает плинтуса фирмы Dardan. На сайте производителем указана Германия. Однако согласно семи таможенным декларациям за ноябрь 2019 года, поставщиком ТМ Dardan для ООО "Премьер Декор" выступает ООО "ТПГ "Солид"" из Свердловской области России. И это далеко не единичный случай. Более того, не стоит забывать, что российские поставщики - известный способ легализовать товар из ОРДЛО и оккупированного Россией Крыма. Такие подозрения подтверждает и тот факт, что один из системных поставщиков для ООО "Премьер Декор" - индивидуальный предприниматель Ирина Марковна Евтушенко из Краснодарского края России. Регион соседствует с Крымом и связан с ним Керченским мостом.

Кроме того, по данным СМИ, Игорь Бурма, используя связи на таможне, якобы провозит в Украину товары по заниженной стоимости, которые после реализуются через "Эпицентр". Более того компаниям и бизнесменам, которые хотят поставлять продукцию для "Эпицентра", Бурма, вероятно, навязывает брокерские услуги своей компании "Укрброксервис". С помощью этой компании как раз и происходит занижение стоимости. Об одной их таких "схем" рассказал журналистам бизнесмен, который пытался наладить сотрудничество с "Эпицентром", а в итоге оказался фигурантом уголовного производство якобы из-за Бурмы.

Впрочем, по данным источников в СБУ и полиции, деятельность Игоря Бурмы уже стала предметом пристального изучения правоохранителей. До сих пор Бурму выручали влиятельные связи, но условиях надвигающегося экономического кризиса президент поставил четкую задачу – закрыть все возможности для контрабанды и прочих схем на таможне – сегодня государству, чтобы выжить нужна каждая копейка. Выходит, в ближайшее время зачистка таможни и "схемщиков" продолжится и в скором времени могут начаться первые показательные уголовные дела, в том числе и по Игорю Бурме.

Уже сегодня многие клиенты начинают отказывать от сотрудничества с ним и не исключено, что точно так же поступят Гереги, которые дорожат репутацией "Эпицентра".

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