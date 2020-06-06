Медиарынок Украины: последствия коронакризиса и возможный передел

Украинский медиарынок, как и многие в мире, пострадал от ударов коронавирусной пандемии, карантина и ставшего их последствием кризиса. На ситуацию накладываются также внутриполитические обстоятельства – на носу местные выборы, а под такую тему есть соблазн передела медиаресурсов. В честь Дня журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня, издание "Комментарии" проанализировало ситуацию, спрогнозировав будущее отечественных медиа.

Медиарынок Украины: кто владеет главными телеканалами

В топ-группе украинских телеканалов, которые остаются основным источником информации для львиной доли активного электората (люди старшего возраста), реально независимых нет. Явно и опосредованно они принадлежат олигархам, которые или управляют политиками, или сами являются политиками.

"Не секрет, что львиная доля медиарынка Украины в руках олигархов. Но даже приближение или отдаление кого-нибудь из них к/от Офиса президента (а именно это и делает богатого бизнесмена олигархом) вряд ли скажется на их медиактивах: кейс Коломойского показывает, что с "1+1" он не расставался при любых обстоятельствах", – говорит эксперт в сфере коммуникаций, кандидат философских наук Людмила Долгоновская.

Согласно открытым источникам, основные украинские телеканалы принадлежат людям из рубрики "ба, знакомые всё лица!".

1. Олигарх Виктор Пинчук, являющийся владельцем трубно-колесной компании Interpipe и нефтегазовых активов, а также затем второго президента Украины Леонида Кучмы, имеет в активах и телевизионный холдинг StarLightMedia. Тот объединяет шесть телеканалов: ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и Оце. Упор делается на развлекательный контент, хоть во время выборов, понятно, начинается тот или иной политический уклон. Так, в разное время на каналах Пинчука активно выходили в эфир Петр Порошенко, Юлии Тимошенко, партия "Голос", когда во главе ее еще стоял Святослав Вакарчук.

2. В холдинг "1+1 Media", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, входят шесть каналов (в том числе "2+2", "ТЕТ", "Бигуди"), но ключевым, безусловно, является "1+1". Именно с него "стартовал" на выборах Владимир Зеленский. И именно с ним у него на почве "контр" с Коломойским возникают всё более явные проблемы.

3. Третья в топ-рейтинге – медиагруппа "Украина" главного богатея Украины (по данным "Форбс"), владельца ФК "Шахтер" и "Метинвеста" Рината Ахметова. Канал предсказуемо выстраивает позитивный имидж Ахметова, а также, в зависимости от потребностей олигарха, критикует или хвалит определенные изменения в законодательстве, проводит медиа-атаки на оппонентов хозяина.

4. Медиа холдинг Inter Media Group принадлежит беглому олигарху Дмитрию Фирташу (сейчас находится в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США, где его обвиняют в коррупции) и его партнеру – нардепу от ОПЗЖ Сергею Левочкину, возглавлявшему при правлении Януковича Администрацию президента. Как и пул каналов Медведчука (о которых – ниже), "Интер" проповедует пророссийские взгляды. С определенной долей дипломатичности, хоть периодически и нарывается на те или иные санкции.

5. Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), кум российского президента Виктор Медведчук, сколотивший солидное состояние, благодаря контролю за прокачкой дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" и эксклюзивному праву на поставки сжиженного газа российской компании "Роснефть", является неофициальным владельцем трех из семи всеукраинских информационных каналов. Всего за год он получил в свою медиа-армию телеканалы 112, NewsOne и ZIK. И хоть официально владельцем этих "кнопок" является депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, все, кто в теме, понимают, что это лишь фикция.

6. Свои "кнопки" имеются и у "шоколадного короля", пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко. Он контролирует "5 канал" (официально ему принадлежит, но имеет низкие рейтинги) и "Прямой", который начал вещание 24 августа 2017 года, заменив собой телеканал "Тонис". Несмотря на то, что "Прямой" записан на бывшего "регионала", экс-главу Киевской городской государственной администрации Владимира Макеенко, работает он явно в интересах Порошенко.

В активах ряда вышеперечисленных персон есть также радио, электронные и печатные СМИ, отряды "ручных" блогеров. Их всех без разбора накрыл весной корона-кризис.

Медиарынок Украины: как отразился кризис

Учитывая, что медиа рынок у нас носит дотационный характер и каналы (и не только) не в состоянии работать сами на себя, кризис наносит фактически двойной удар по сфере, подчеркивает руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Если мы берем сферу телевиденья, то видим косвенные признаки активизации переговоров о смене собственников рейтинговых каналов, – говорит эксперт. – Для нынешних владельцев это попытка снять с себя уже непосильное бремя. Для потенциальных покупателей – возможность нарастить политическое влияние благодаря скупке существующих медиа активов по уменьшенной цене. Тем более, перед местными выборами. Кризис также затормозил появление новых каналов третьего эшелона, которые вещают по спутнику и в кабельных сетях, минимум на квартал. Очевидно, что они попытаются занять нишу в регионах ввиду новшеств с трансляцией больших медиа-групп".

Что касается крупных онлайн-изданий, то за выживание, отмечает Игорь Чаленко, борются даже сильнейшие.

"Уже никого не удивляет введение подписки, премиум-аккаунты, назойливые просьбы о финансовой поддержке, – подчеркивает руководитель ЦАиС. – Также страдают и каналы на YouTube, которые работали за счет заработка от монетизации. Рекламный рынок рухнул – и это почувствовали все. Самая критическая ситуация – у радио и печатных СМИ, особенно тех небольших изданий, которые раньше сумели пережить разгосударствление. В то же время, в наилучшем положении оказались новые медиа-стартапы, которые выбрали основной площадкой Telegram".

Нужно отметить, что пандемия повысила трафики ведущих телеканалов и онлайн-изданий, потому что на фоне карантина и тревожности возросло потребление информации. На этом акцентирует эксперт в сфере коммуникаций Людмила Долгоновская: "Ярко прослеживаются возрастные особенности: так, "цифровое" поколение или поколение Z отдает предпочтение онлайн-видео и онлайн-ТВ, миллениалы к этим категориям добавляют онлайн-медиа и телевиденье. Последнее пользуется самым высоким спросом среди людей 38-56 лет (поколение Х) и старше".

По мнению Людмилы Долговноской, карантин дал хорошую базу для аналитиков и стратегов ведущих медиа. "Думаю, с каждым годом медиарынок будет становится всё более цифровым и таргетированным", – отмечает она.

Ведущий токшоу "Обратный отсчет" на Общественном и шоу "Утро в большом городе" на ICTV, обозреватель "Радио Свобода", журналист Павел Казарин уверяет, что ряд медиа, с которыми он сотрудничает, столкнулись с финансовыми проблемами. Результатом стало сокращение гонорарной политики. Также просматривается тенденция изменения структуры эфира: шоу выходят без зрительской массовки, лишь с гостями и экспертами. А сами эксперты нередко присутствуют не офлайн, а дистанционно – по тому же скайпу.

Еще одна медиа-тенденция, связанная с корона-кризисом – резкий рост фейков. На абсолютно разные темы: от конспирологических версий появления и распространения вируса, до сказок о карантинных мерах, способах лечения и политико-экономических побасенок.

Медиатренер, руководитель мониторингового центра "Детектор медиа" Отар Довженко с сожалением отмечает, что в состоянии массового психоза, постоянного страха и неуверенности – спутников кризиса – люди не применяют критическое мышление. А потому фейки нередко попадают в цель, провоцируя панику и усиливая и без того повышенный градус социального напряжения.

Медиарынок Украины: признаки передела

По словам Павла Казарина, основными источниками финансирования украинских медиа являются: бюджет, европейские гранты, рекламные средства + подписка, деньги финасово-промышленных групп (ФПГ) и российские деньги. И в создавшейся в результате корона-кризиса ситуации есть серьезный риск, что именно пророссийские медиа не просто выстоят, но и укрепят свои позиции. Возможно даже за счет поглощения других СМИ.

Такое переформатирование – угроза не только для относительно независимых медиа, но и для нацбезопасности Украины. Существует риск серьезного искажения информационной картинки, потери хотя бы относительно нейтральных источников информации.

С этим согласна и Людмила Долгоновская: "В информационную эпоху информационная политика априори становится приоритетом государства. В условиях ведения против нас Российской Федерацией гибридной войны информационная политика становится еще и залогом выживания страны... Огромную опасность несут кремлевские СМИ в Украине, которые принадлежат Виктору Медведчуку. В условиях войны – это оружие массового поражения"

Кстати, в последнее время активизировались муссирующиеся около года слухи, что Виктор Пинчук хочет продать свои телеканалы. Переговоры якобы ведет то ли с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, то ли с совладельцем "Альфа-групп", российским миллиардером Михаилом Фридманом. Один из телеграмм-каналов отмечает, что Фридман – "русский олигарх украинского происхождения один из доверенных людей Путина, который потом будет решать, что делать с каналами".

"Инсайд о том, что Медведчук будет пытаться купить холдинг Пинчука, ходит не первый день. Сотрудники последнего называют информацию "вбросом", следовательно, информация, скорее всего, является слухом", – отмечает политолог Петр Охотин.

Медиа-менеджер Лариса Дроздова также называет информацию о покупке Медведчуком каналов Пинчука "вбросом". И сообщает, что семья Медведчука является совладельцем телеканала "1+1". Мол, в декларации политика указана компания BOLVIK VENTURES LTD, которая зарегистрирована на его жену – телеведущую Оксану Марченко. Эта же компания присутствует на сайте "1+1" в разделе "Структура собственности".

"Несмотря на то, какими стремительными темпами развивается онлайн-медиа, а многие считают, что телевидение постепенно уходит в прошлое, всё равно до сих пор главным средством получения информации для украинцев остается именно ТВ, – отмечает политтехнолог Александр Кондратенко. – И хотя этот бизнес в основном убыточен, интерес к покупке тех или иных медиа всегда присутствует. Для собственников крупнейших украинских СМИ главным остается политическая составляющая, и в стране, где под контролем олигархов практически весь медийный ресурс, использование ТВ-каналов как инструмента манипуляции просто незаменимо".

Возможные переделы грядут не только в масштабах целой страны, но и на региональном уровне. Так, уже несколько месяцев в СМИ муссируется информация о возможном создании нардепом от партии "ОПЗЖ" Вадимом Столаром столичного телеканала Kyiv.live. Депутат сам подтвердил, что именно он стоит за проектом. Создать новый телеканал поручено телепродюсеру Алексею Семенову, главе информационного холдинга нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, в который входят телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". По словам того же Семенова, минимальный размер инвестиций в создание украинского телеканала составляет 7 млн долл. США или порядка 180-200 млн грн. По предположениям СМИ новый телеканал Столара будет отстаивать его интересы в столице против активизировавшейся в последнее время команды главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Очевидно, дыма без огня не бывает, и все упомянутые выше обстоятельства и слухи указывают на желание экс-регионалов и нынешних оппозиционеров во главе с Медведчуком подмять под себя медиарынок. Нужно ли говорить, что, если у команды ОПЗЖ действительно есть такие планы и они будут реализованы – качество, объективность и плюрализм мнений в украинских СМИ будут нарушены. Стоит также подчеркнуть, что деятельность Медведчука, Столара и компании в этом направлении активизировалась в канун местных выборов и, вполне возможно, парламентских.

Реструктуризация медиарынка – процесс постепенный, наращивание своего присутствия в медиа-пространстве страны начинается задолго до начала предвыборной гонки, подчеркивает политтехнолог.

"Логично было бы ожидать передела сразу после парламентских выборов в 2019 году. Но раз за год серьезных изменений так и не произошло, говорить о том, что именно сейчас кто-то захочет избавиться от своих активов, не приходится, – считает Александр Кондратенко. – С другой стороны – вопрос цены… При этом не нужно забывать, что медиа рынок Украины – это политическое влияние и рейтинги политических сил. Чем больше количество каналов коммуникации с избирателями, тем выше шансы на победу. Для этого именно под местные выборы будут запускаться и новые региональные каналы, финансируемые все теми же олигархическими структурами. Большинство из них исчезнет сразу же после окончания предвыборной кампании".

Кстати, набирающие популярность Telegram-каналы, на которые "подсели" многие в Украине, вполне могут быть оружием российской пропаганды. Особенно, когда речь идет об анонимных каналах, где "сливается" всякого рода "сенсационная" информация. Зачастую – далекая от реальности.

Медиарынок Украины: власть без "кнопки"

В весьма щекотливой ситуации оказалась в последнее время Зе-команда, у которой нет "своего" ТВ. Да, имеется относительно лояльные ресурсы Ахметова и Пинчука. Но это – не своя "кнопка".

"Что касается наличия собственных карманных СМИ у представителей нынешней власти, то как таковой медиаподдержки практически нет, – говорит политтехнолог Александр Кондратенко. – Более того, команда президента может забыть о помощи Игоря Валерьевича после того, как в ВР за соответствующий "банковский закон" (известный как антиколомойский) проголосовали 270 народных депутатов. Что, в свою очередь, сделало невозможным возврат ПриватБанка бывшим владельцам".

Повлиять на медиаповестку для Офиса президента – жизненно необходимо, уверен эксперт. Но каких-либо договоренностей достигнуть на сегодня пока не удалось.

"Поиск медийных платформ – приоритетная задача. Вопрос номер два: где взять на это деньги? Стоимость медиаактивов завышается, – отмечает Александр Кондратенко. – В сложившейся ситуации всё, что может предпринять властная верхушка касательно медиарынка Украины – это применить инструмент, который довольно успешно использовали и предшественники. А именно: использовать Нацраду по телевидению и радиовещанию как карательный институт и "оружие" в борьбе с неугодными медиа. Проблема в том, что, начать вражду с олигархами и их СМИ, – это выстрел, как минимум, себе в ногу, если не в голову".

Впрочем, здесь следует отметить, что, несмотря на вероятную нехватку финансового ресурса, в распоряжении зеленой команды есть куда более важные инструменты – власть и влияние. Поэтому исключать, что политическая сила, выступающая за создание частной армии, все же попытается подмять медийный рынок под себя, нельзя.

В свою очередь, Людмила Долгоновская сомневается, что сегодня кто-то, включая власть, будет вкладываться в новый телевизионный канал.

"Если взглянуть на аналитику, то увидим, что растет доля онлайн-телевидения, – говорит эксперт в сфере коммуникаций. – Поэтому будущее за яркими YouTube-блогерами и небольшими креативными продакшн-студиями. А вот во что наверняка стоит вложиться государству, так это в "Суспільне" и иновещание. Это важные элементы демократии, ментального здоровья общества и презентации Украины в мире".

Политолог Петр Охотин также считает важным, чтобы государство вернуло популярность "первому каналу" (UA: Перший), сделать его площадкой для позиционирования национальных интересов.

Отвечая на вопрос, какие новые виды связи с народом могут попытаться использовать властьимущие в ближайшее время, Людмила Долгоновская отметила: "Все каналы коммуникации известны: теле- и радиовещание, печатные СМИ и онлайн-медиа, соцсети и Youtube, мессенджеры и рассылки, а также слухи, которые так или иначе всегда использует человечество в силу своей природы".

Медиарынок Украины: востребованный ресурс

Вопреки прогнозам, медиарынок Украины не только продолжает жить, но и потихоньку вновь показывает динамику роста, отмечает политический эксперт Денис Гороховский.

"Данное утверждение подкрепляется и показателями действующих медиа, и самим фактом создания новых. Там недавно начал полноценно функционировать новый телеканал "Украина 24", входящий в медиагруппу Ахметова. В июне вышел первый печатный номер вновь запущенной украинской версии журнала "Форбс", причем сразу на двух языках, – перечисляет политэксперт. – И даже то, что Пинчук, по некоторым данным, уже давно ищет покупателя для своих медиа-активов (причем продать он желает их все одним пакетом) свидетельствует о том, что рынок жив и продолжает развиваться".

Политолог Петр Охотин предполагает, что крупные игроки будут вкладывать в своих блоггеров.

"Возрастет запрос на журналистские расследования "на местах". Местные элиты будут заказывать интервью и материалы у национальных сайтов, имеющих интернет-телевидение, чтобы продвигать эти видео своими силами через интернет", – подчеркивает эксперт.

Денис Гороховский не исключает, что в ближайшее время завершат свое существование ряд интернет-медиа, которые создавались исключительно под политические задачи, но не достигли их, при этом оставаясь весьма затратными для собственников. Так, вероятно, в ближайшее время может исчезнуть интернет-телеканал INTV, который связывают с Юлией Тимошенко.

"Что же касается более мелких холдингов, которыми владеют не олигархи, и которые работают исключительно как бизнес-структура, а не инструмент влияния, то таким придется искать новые ниши для заработка или же закрываться, – отмечает политэксперт. – Так, например, холдинг "Co-op Media", который специализируется на печатной прессе и онлайн-изданиях (выпускает самую подписываемую газету Украины – "Порадниця"), активно развивает направление детской периодики, которое было практически уничтожено в связи с ухудшением экономической ситуации с 2014 года, в том числе продавая его через подписку. Также вполне вероятно, что в ближайшем будущем в Украине появится всё больше СМИ, которые будут предлагать аудитории свой контент (частично или полностью) на платной основе. Сегодня мы это можем видеть уже на примере некоторых интернет-изданий, но это может коснуться и других площадок".

Людмила Долгоновская сомневается, что медиарынок существенно изменится к осени.

"Если говорить в контексте местных выборов, то телевиденье и региональные печатные СМИ будут играть ведущие роли в избирательных кампаниях. СММ, давшие результаты на президентских и парламентских выборах, на местных тоже будут задействованы, но в меньшей степени, чем традиционные каналы коммуникации", – подчеркивает эксперт в сфере коммуникаций.

Принятие закона о медиа, по мнению Людмилы Долгоновской, повлияет на рынок, особенно интернет-СМИ (которых по действующему законодательству на самом деле нет). Но вряд ли это случится в 2020 году, ведь закон еще должен будет вступить в силу.

"Думаю, в дальнейшим крупные игроки будут продолжать строить комплексные медиа-площадки для достижения максимального количества контактов, – говорит руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. – В то же время, будут появляться яркие проекты, которые сосредоточатся на одной платформе. Именно последняя модель имеет больше доверия у граждан и потому выступает прекрасным источником информации под нужным собственникам углом. Также с такой целью медиа будут увеличивать вовлечение зрителей / читателей / слушателей в издаваемый продукт, используя мессенджеры и свои приложения в гаджетах. Больше технологичности и вау-эффекта. В свою очередь, классические стандарты BBC окончательно уходят в прошлое".

Ранее "Комментарии" сообщали, что за три недели нардеп Вадим Столар задекларировал 170 млн грн – именно столько нужно на запуск телеканала Kyiv.live.

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