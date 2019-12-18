Спад промышленности в Украине: эксперты рассказали о причинах и дали прогноз

До конца года в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают спад промышленности до 0,6% (в октябре падение составило 5%). Об этом сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов, назвав среди причин спада - цены на внешних рынках, повышение расходов из-за увеличения тарифов, особенно на транспортировку, а также ревальвацию гривны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли промпроизводство в Украине падает по этим причинам, и достаточно ли делают власти, чтобы остановить падение.

Спад промышленности: эксперт назвал семь причин

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что промпроизводство в Украине падает по совершенно иным причинам, нежели обозначенные профильным министром.

"Во-первых, по причине роста налоговой нагрузки. Во-вторых, в связи с размещением госзаказов на продукцию, производимую в Украине на внешних рынках (закупки локомотивов для "Укрзализныци", вертолетов для МВД и т.д.), - перечисляет эксперт. - В-третьих, из-за дефицита гривневой ликвидности для кредитования, вызванной построением Минфином пирамиды облигаций внутренного государственного займа (ОВГЗ). В-четвертых, из-за существования спец НДС-счетов, на которых замораживается 16% оборотных средств предприятий, которые, тем самым, фактически кредитуют правительство под 0%, не получая ничего взамен. В-пятых, из-за практики взимания налогов авансом. В-шестых, из-за продолжающейся и поощряемой государством практике рейдерства (большой привет механизму внесудебной смены собственника активов). В-седьмых, из-за блокирования Минфином и ОГА оплат за выполненные работы подрядчикам, задействованным в реализации инфраструктурных проектов".

Спад промышленности: в чем ошибается руководство страны

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что тенденции к падению промпроизводства отмечались не только при новой власти, но и при предыдущей.

"Власть (и прошлая, и нынешняя) не обращает внимание на промышленность, не поддерживает, не опекает ее. Судя по тому, что министр экономики ранее занимался сельским хозяйством и какими-то прожектами, он лишь недавно узнал, что промышленность – это тоже его сфера ответственности, - отмечает Плотников. – А ведь именно промышленность обеспечивает рост ВВП. Но с учетом такого к ней отношения (прошлая власть делала ставку на превращение Украины в аграрную державу, а новая, похоже, смутно представляет, какие отрасли есть в национальной экономике), я не вижу, каким образом сбудутся обещания о росте ВВП на 40% за пять лет. Пока мы видим продолжающееся падение промышленность при отсутствии государственного видения, какие отрасли могут стать драйверами экономического роста".

Спад промышленности: как характеризует общее состояние экономики

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко называет ситуацию в промышленности один из главных индикаторов состояния всей экономики.

"Уже третий год подряд промышленное производство в Украине сокращается. Это не резкое падение, но яркий показатель продолжающейся деиндустриализации, - подчеркивает эксперт. - Главный результат – ухудшение жизненного уровня большинства граждан".

Петренко согласен с тем, что названные министром экономики причины влияют на падение промышленности: и цены на внешних рынках, и тарифы на ж/д перевозки. Но более важные причины, по мнению эксперта, кроются в политике Кабмина и Нацбанка последних лет.

"Пирамида гособлигаций, вместе с депозитными сертификатами НБУ и общей жесткой монетарной политикой сделали невозможным кредитование промышленности. Кредитование реального производства и без того мизерное, за последние годы сократилось более чем вдвое, - поясняет Артем Петренко. - Кроме этого из-за притока "иностранцев" в наши ОВГЗ продолжает укрепляться гривна, что также бьет по нашим экспортерам. Но стимулирует импорт. Чужие товары становятся дешевле наших! То есть, и без того огромный дефицит торгового баланса продолжает увеличиваться. Тем самым увеличивая глубину будущих кризисов. В результате сговора руководства Нацбанка и Минфина на нашем бюджете зарабатывает лишь группа банков, наших и иностранных спекулянтов, получая огромные процентные выплаты. Реальная ставка НБУ сегодня - самая высокая в мире".

По словам эксперта, все успешные страны главной делают промышленную политику, подчиняя ей бюджетную, торговую, финансовую, региональную и даже образовательную и культурную.

"У нашего Кабмина вообще нет промышленной политики, - подчеркивает Петренко. - И это уже который год одна из самых главных наших бед. Задача правительства системно влиять на доступность кредитования, на защищенность инвестиций, стимулировать экспортеров, помогать модернизации предприятий, снижать налоги для секторов с более высокими технологиями, комплексно обеспечивать стимулирующие транспортные и энергетические тарифы. Но ничего этого нет".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Минэкономики назвали причины падения промышленности.