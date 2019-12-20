Эпоха бедности в Украине: удастся ли Зеленскому ее победить

На прошлой неделе, отвечая на вопрос, когда в Украине закончится эпоха бедности (напомним, что об этом говорилось в программе, с которой Зеленский шел на выборы), президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что это случится еще при его каденции, и уже сейчас к этой цели приближаются "шаг за шагом".



"Мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это пополняет бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги. Иначе откуда брать пенсии, заработную плату?", – отметил президент, добавив, что денег нет, а нужно увеличить минимальные пенсии.

Заявление президента можно было бы воспринять с некоторой надеждой и позитивом, если бы не саркастические комментарии вроде того, что "эпоха бедности закончилась – началась эпоха нищеты". В частности, именно так прокомментировал бюджет на будущий год народный депутат Виктор Медведчук. По его словам, государственный бюджет на следующий год не дает шансов на развитие экономики страны и ухудшит материальное положение украинцев.

Так куда же мы придем после окончания эпохи бедности – в эпоху процветания или эпоху нищеты? С этим вопросом "Комментарии" обратились к экспертам.

Эпоха бедности в Украине: манипуляции вместо победы

Экономист Андрей Мартынюк считает, что за последние пять лет украинцы настолько измотаны бездарной политикой нескольких правительств, что даже минимальные улучшения жизни будут восприняты населением как победа, так что нынешней власти продемонстрировать свою эффективность будет не так уж сложно – было бы желание.

В то же время экономист Владислав Банков считает очень маловероятным, что бедность (если мы говорим не об абсолютной бедности, а о ситуации, когда людям недостаточно доходов на оплату минимального количества товаров и услуг, необходимых для повседневной жизни) удастся не просто преодолеть, а хотя бы, существенно сократить.

"В Украине около 6 млн домохозяйств получают субсидии, что является относительным индикатором бедности, – отметил эксперт в беседе с изданием "Комментарии". – Если удастся существенно сократить количество субсидиантов, причем не увеличением допустимого уровня расходов на коммунальные услуги, а благодаря росту доходов, это будет успех. Относительно победы бедности в ключе остальных "побед" нынешнего правительства, можно с уверенностью сказать, что будет происходить манипуляция понятиями. Относительную бедность подменят абсолютной, а правительство и дальше будет поднимать допустимый уровень расходов домохозяйств на коммуналку, сокращая количество предоставленных субсидий и сообщая о росте доходов".

По словам экономиста, ключом к преодолению бедности является стабильный рост экономики, увеличение покупательной способности граждан, но никаких предпосылок, для этого, кроме голословных заявлений, мы пока что, к сожалению, не наблюдаем.

Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ и вовсе говорит, что "президентский" рецепт преодоления бедности достаточно неожиданный: чтобы стать богаче, украинцам придется заплатить налоги. Правда, сначала они станут еще беднее, но зато потом – точно богаче.

Говоря о том, что нужно сделать в реальности, чтобы достичь настоящего, а не декларативного преодоления бедности, эксперт говорит о нескольких "маркерах".

"Первый и главный заключается в том, что граждане должны иметь доход не ниже реального прожиточного минимума, – считает Алексей Кущ. – Согласно международным стандартам, для таких стран, как наша, это 5 долларов в день, то есть 150 долларов в месяц. Ниже этой суммы не могут быть ни минимальная пенсия, ни другие социальные выплаты".

По словам эксперта, на сегодня 16% доходов населения – это прибыль, смешанные доходы и доходы от недвижимости, а 34% – помощь государства. В богатом обществе между этими ресурсами обратное соотношение.

"Также важна возможность покрывать базовые потребности в еде, одежде, медуслугах, – продолжает Кущ. – По статистике почти 30% домохозяйств не могли в полной мере получить медицинские услуги именно из-за нехватки денег, в то время как в обеспеченном обществе таких может быть не более 5-10%".

Эпоха бедности в Украине: средняя зарплата – не показатель

Говоря в общем, покончить с эпохой бедности никто не против. Проблема в том, что декларируя эти намерения, ни президент, ни его окружение ни разу не обозначили критерии ни бедности, ни богатства.

Например, с марта средняя зарплата в стране держится на отметке выше 10 тыс. грн. Когда-то эти цифры декларировались как далекие цели, но вот цель достигнута, и оказалось, что "эпоха бедности" никуда не делась. А новые цели не обозначены, и потому совершенно непонятно, преодолеем мы бедность, скажем, при средней зарплате в 20 тысяч гривень, или снова ничего не получится?

Экономисты говорят: вполне может случиться, что большинство не почувствует роста доходов даже если средняя зарплата вырастет вдвое, как не почувствовало ростов доходов сейчас.

"Даже когда Госстат озвучивает рост реальных зарплат, эти цифры не совсем корректны, поскольку некорректно рассчитывается инфляция, – поясняет экономист Андрей Мартынюк. – Более реалистичную информацию дает изучение структуры расходов, из которой понятно, сколько у нас в среднем уходит на коммуналку, сколько на еду, а сколько – на медицину. И вот эти данные свидетельствуют о том, что лучше жить мы не стали".

Кроме того, продолжает эксперт, рост средней зарплаты вовсе не означает, что он выросла у каждого. Статистический рост может объясняться самыми разными причинами, среди которых – выбеливание зарплат, увеличение разрыва между богатыми и бедными. Поэтому экономисты не раз говорили о том, что средняя зарплата – это как температура по больнице, и нам давно уже пора переходить к расчету медианной зарплаты. И вот тогда уже можно будет ставить цели, что при той или иной медианной зарплате мы сделали первый шаг к преодолению бедности.

Эпоха бедности в Украине: как мы узнаем, что уже не бедные

По мнению Владислава Банкова, узнать о том, что бедность преодолена, можно будет очень просто: гражданам страны не придется делать выбор между покупкой еды и оплатой коммуналки.

Однако аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что посильная оплата ЖКХ – это далеко не все.

"Все слои населения должны ощутить улучшение качества жизни, а это значит, что не только оплата услуг ЖКХ должна стать посильной, но и каждый человек должен быть в состоянии себе позволить приобретение желаемых товаров, – говорит Родлер. – Сможет ли власть добиться того, что формально уровень бедности станет ниже? Учитывая нынешний отток населения, трудовую миграцию, формально цель достижима. Основной интерес заключается в том, готовы ли нынешние представители власти к реальным действиям, или будут опираться на формальное улучшение ситуации".

О том, что бедность побеждена, украинцы узнают по увеличению уровня занятости населения, востребованности людей разных профессий, продолжает эксперт. На улицах будет меньше бездомных и праздно шатающихся людей. А вот финансовая достаточность средств для приобретения большего количества одежды или еды демонстрацией снижения уровня бедности не будут.

"Дело в том, что в Украине не первый год растет спрос на секонд-хенд, – поясняет свою мысль Родлер. – Бюджетные потери из-за "секонда" составляют до 4,5 млрд грн. в год, потери рабочих мест – до 45 тыс. При таких показателях нужно восстанавливать легкую промышленность в стране, однако в нынешних экономических условиях это малореально: отечественное производство не выдерживает конкуренции с дешевыми привозными товарами. Люди самого разного возраста стабильно приобретают одежду не первого сорта, так что просто факт увеличения покупок одежды не может стать демонстрацией победы над бедностью. Что касается продуктов, то нужно учитывать не только увеличение продаж через розничные сети, но и качество продаваемых продуктов. Поэтому данные ориентиры неоднозначны, и не могут служить доказательством, что бедности в стране нет".

Алексей Кущ напоминает: кроме нижней точки сопротивления бедности, есть еще и маркер богатства.

"В 2019-м прирост накоплений населения составил минус 2,5%, – приводит цифры аналитик. – У нас в стране лишь каждая 20-я семья может регулярно наращивать свои активы – откладывать депозиты, покупать недвижимость или ценные бумаги. Если же говорить о богатом обществе, то там таких семей порядка трети".