ТОП-10 новостных украинских сайтов по версии USAID и кому они принадлежат

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"Кто владеет информацией – тот владеет миром", – сказал когда-то немецкий
банкир Натан Ротшильд. Интернет все больше входит в повседневную жизнь, а
вместе с ним и роль интернет-ресурсов, участвующих в формировании общественного
мнения. "Комментарии" выясняли, кому принадлежат наиболее популярные новостные
сайты Украины.
Согласно исследованиям организации INTERNEWS, которые она проводила
минувшей осенью в партнерстве с американским агентством по международному
развитию USAID, рейтинг
общенациональных новостных сайтов среди украинцев выглядит следующим
образом. На первом месте 1+1 (1plus1.ua) со стабильно растущей последние
несколько лет долей аудитории 12%. Второе место – за ресурсом "Факты"
(fakty.ua) с 7%. С 6% замыкает тройку лидеров сайт "Обозреватель". С
отставанием всего в один процент за ним следует целый ряд новостных сайтов: "Украинская
Правда", "Новости Украины", "Корреспондент", "Вести", "Сегодня". По 4%
аудитории у таких интернет-СМИ как "Новости.ua", "События", "Подробности" и "Лига.нет",
а "Страна.ua" может похвастать 3%.
Новостной ресурс, включающий в себя также сайт "ТСН", состоит в
медиа-холдинг 1+1 медиа, "корни" которого уходят в офшоры. Конечным
бенефициаром десятка компаний на Кипре, в Белизе и Британских Виргинских
островах является олигарх Игорь Коломойский. Владельцем существенного участия –
Игорь Суркис. Аудитория сайта насчитывает почти 25 млн человек. Правда,
говорить о соблюдении высоких стандартов журналистики сайта не приходится. По
данным Института Массовой Информации за октябрь, сайт "ТСН" регулярно нарушал
их едва ли не в каждом своем третьем сюжете. В 26% случаев редакция не отделяла
фактов от комментариев, а еще в 12% материалов был грубо нарушен стандарт
достоверности.
Совсем уж вопиющих фактов неправильного маркирования материалов ИМИ
зафиксировано не было, однако само собой, что в период проведения президентских
и парламентских выборов непосредственный владелец интернет-ресурса вовсю
использовал медиаплощадку для продвижения собственных политических интересов.
На сайте "ТСН" выходили позитивные материалы о партии "Слуга народа" и
политсиле Игоря Смешко, которого некоторые эксперты еще во время его участия в
президентской гонке называли техническим кандидатом Владимира Зеленского,
призванного "отминусовать" часть рейтинга у Петра Порошенко.
Интернет-версия еженедельного всеукраинского издания с 2016 года
принадлежит ее генеральному директору и по-совместительству главному редактору
Александру Швецу. До этого момента владельцем издания числилась международная инвестиционно-консалтинговая
группа EastOne Виктора Пинчука. Подробности сделки не уточнялись, что само
собой предоставило почву для пересудов о сохранении влияния олигарха на
редакционную политику "Фактов".
В 2017 году одноименная газета заняла второе место в рейтинге ИМИ по
количеству размещаемой политической "джинсы". А совсем недавно Kyiv Post,
ссылаясь на попавшие к ним документы, обвинила "Факты" и ряд других изданий в
размещении заказных статей за деньги окружения Петра Порошенко в 2015-2016
годах.
Ресурс, основанный в 2001 году, формально принадлежит семье украинского
политика и бизнесмена Михаила Бродского – среди бенефициаров юридического лица
ООО "Золотая середина" – его жена и два сына. Сам бизнесмен возглавляет
редакционный совет. Поговаривают, что определенное влияние на портал имеет
экс-глава СНБО Александр Турчинов, состоящий в близких дружественных отношениях
с Бродским.
"Обозреватель" один из самых посещаемых сайтов Украины – количество
посетителей в течение месяца колеблется в районе 50-60 млн. Впрочем, есть
критики, подвергающие эти данные сомнению. Они приводят в качестве
доказательства такие доводы как скачки посещаемости, диспропорции в поисковых
запросах по изображениям и т.д.
По количеству нарушений журналистских стандартов редакция "Обозревателя" не
уступает сайту "ТСН" – в октябре текущего года ИМИ было зафиксировано 32% от
всех материалов. А по количеству размещаемой "джинсы" может дать фору
практически любому новостному украинскому ресурсу (за исключением разве что "РБК").
Причем без особых политических предпочтений. К примеру, по материалам того же
ИМИ, героями недавних предвыборных рекламных публикаций на портале могли стать
как кандидаты "Оппоблока", так и представители политсил Порошенко и Тимошенко,
а из 49 апрельских "джинсовых" материалов почти 40% были посвящены Зеленскому,
16% – Порошенко.
СМИ было основано журналистами Георгием Гонгадзе и Аленой Притулой.
Гонгадзе занял пост главного редактора. После его убийства все бразды правления
перешли к деловой партнерше. Несколько лет назад издание пытались соотнести с
олигархом Константином Григоришиным. В качестве доказательств приводилось
открытие коворкинга MediaHub, арендованное в помещении, принадлежавшем
миллиардеру, а также его совместное фото с главным редактором сайта Севгиль
Мусаевой. Стороны все обвинения опровергали.
Финансовая поддержка УП также связывалась с Фондом Джорджа Сороса. В 2016
году хакеры из DCleaks.com выложили в открытый доступ конфиденциальные файлы,
касающиеся деятельности организации, где Украинская Правда фигурировала в числе
других изданий, получивших грантовую поддержку общей суммой 150 тыс.
долл.
Сегодняшняя посещаемость УП – около 20 млн человек в месяц. Общественники
из Института Массовой Информации высоко оценивают соблюдение журналистских
стандартов (96% материалов) и полное отсутствие заказных материалов в предвыборный
период уходящего года.
О пятой позиции – сайте "Новости Украины" (mediaua.com.ua) практически
ничего не известно, а следующий участник рейтинга – "Корреспондент.net" был
основан в 2000 году и последующие 11 лет являлся собственностью медиа-холдинга "KP
Media" Джеда Сандена, который впоследствии продал его UMH group. В 2013
Украинский Медиа Холдинг был выкуплен группой компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко.
В связи со сделкой свой многолетний пост оставил главред Виталий Сыч,
основавший собственное медиа – "Новое время". Его место занял Андрей Овчаренко
Особых претензий ИМИ к стандартам журналистики не наблюдалось, а в 2013 "Корреспондент"
даже стал лидером среди украинских СМИ в соблюдении этих норм.
Одноименные газета и сайт увидели свет весной 2013 года. Изначально ресурс
пытались связывать с Виктором Медведчуком и олигархом Сергеем Курченко. На
сегодня ресурс входит в медиахолдинг "Мультимедиа-инвест групп", который
возглавляет Ольга Семченко – гражданская жена экс-министра доходов и сборов
Украины Александра Клименко, скрывающегося в России.
Коллеги по журналистскому цеху неоднократно критиковали "Вести" за "трансляцию
месседжей российской пропаганды" и одностороннее освещение событий.
Сайт "Сегодня" является частью масштабной медиаимперии олигарха Рината
Ахметова. Он входит в состав управляющей компании "Медиа Группа Украина",
объединяющей целый ряд проектов, включая телеканалы "Украина", НЛО TV и Индиго
TV, пару тематических футбольных каналов и несколько региональных
телевещателей.
Месячная аудитория сайта составляет около 30 млн. посетителей. В октябре
ИМИ нашла 12% нарушений стандартов на интернет-ресурсе. За весь 4-й квартал
было выявлено 29 материалов с признаками заказных. К слову, по итогам того же
промежутка времени Ахметов стал одним из главных заказчиков "джинсы" в
украинских СМИ (всего 8,6%). Как правило, большинство таких материалов
непосредственно касались его бизнеса или благотворительной деятельности – ДТЭК,
Укртелекома или Фонда Ахметова.
Информации о собственниках сайтов "Новости.ua" и "Событий" "Комментариям"
найти не удалось. Что касается 11 строчки рейтинга, то ее занимает портал "Подробности.ua"
– новостное интернет-подразделение телеканала "Интер", в свою очередь входящего
в группу компаний Inter Media Group. Мажоритарный пакет "Интера" принадлежит
Дмитрию Фирташу, миноритарный – экс-главе АП времен Януковича Сергею Левочкину
из "ОПЗЖ".
С учетом такой структуры собственников совершенно не удивительно, что
медиаресурс почти всегда положительно отзывался о "Партии регионов" и "Оппозиционном
блоке" до его раскола, став по итогам 2017 года, вместе с ТРК "Украина" по
версии "Детектор медиа", рекордсменом по количеству заказных материалов. В ходе
парламентской и президентской кампаний "Подробности" как и их "материнская"
структура – телеканал "Интер" поддерживали кандидата на пост главы государства
Юрия Бойко и политсилу "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Издание входит в независимый медиа-холдинг Ligamedia, объединяющий
новостной портал, информационное агентство "ЛИГАБизнесинформ", РА "ADLOVE",
благотворительный фонд и компанию Bprofit. Генеральным директором является
бизнесмен и депутат Киевсовета VII созыва Дмитрий Бондаренко.
Аудитория "Лиги" – около 10 млн. посетителей в месяц. По данным ИМИ, 98%
материалов отвечают журналистским стандартам, а "джинса" полностью
отсутствует.
Единоличным официальным владельцем ресурса, запущенного в 2016 году,
является Игорь Гужва – экс-главред газеты "Сегодня" и "Вестей". Доменное имя "Страны"
было выкуплено годом ранее компанией "Ласмак", принадлежавшей Гужве и его
бывшей жене Анне Солнцевой. "Ласмак", в свою очередь – собственность ООО "Маджери",
которое возглавляет Любовь Лукашина. По мнению некоторых экспертов, такая
запутанная схема собственников может быть попыткой скрыть настоящих
бенефициаров.
В 2018 году Гужва был обвинен ГПУ в получении взятки за неразмещение компромата.
Он выехал из Украины в Австрию и место главреда заняла Светлана Крюкова.
Сайт, как и предыдущее место работы Гужвы – "Вести" – неоднократно
обвинялся в "пророссийской пропаганде" и размещении "джинсы" о Викторе
Медведчуке. По итогам октября 38% публикаций так или иначе нарушали
журналистские стандарты, а вот заказных материалов в уходящем квартале
практически не было. Во всяком случае, ИМИ зафиксировало всего одно подозрение
на "джинсу".
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