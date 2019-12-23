ТОП-10 новостных украинских сайтов по версии USAID и кому они принадлежат

"Кто владеет информацией – тот владеет миром", – сказал когда-то немецкий банкир Натан Ротшильд. Интернет все больше входит в повседневную жизнь, а вместе с ним и роль интернет-ресурсов, участвующих в формировании общественного мнения. "Комментарии" выясняли, кому принадлежат наиболее популярные новостные сайты Украины.



Кому принадлежат новостные сайты в Украине: рейтинг USAID

Согласно исследованиям организации INTERNEWS, которые она проводила минувшей осенью в партнерстве с американским агентством по международному развитию USAID, рейтинг общенациональных новостных сайтов среди украинцев выглядит следующим образом. На первом месте 1+1 (1plus1.ua) со стабильно растущей последние несколько лет долей аудитории 12%. Второе место – за ресурсом "Факты" (fakty.ua) с 7%. С 6% замыкает тройку лидеров сайт "Обозреватель". С отставанием всего в один процент за ним следует целый ряд новостных сайтов: "Украинская Правда", "Новости Украины", "Корреспондент", "Вести", "Сегодня". По 4% аудитории у таких интернет-СМИ как "Новости.ua", "События", "Подробности" и "Лига.нет", а "Страна.ua" может похвастать 3%.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: 1+1

Новостной ресурс, включающий в себя также сайт "ТСН", состоит в медиа-холдинг 1+1 медиа, "корни" которого уходят в офшоры. Конечным бенефициаром десятка компаний на Кипре, в Белизе и Британских Виргинских островах является олигарх Игорь Коломойский. Владельцем существенного участия – Игорь Суркис. Аудитория сайта насчитывает почти 25 млн человек. Правда, говорить о соблюдении высоких стандартов журналистики сайта не приходится. По данным Института Массовой Информации за октябрь, сайт "ТСН" регулярно нарушал их едва ли не в каждом своем третьем сюжете. В 26% случаев редакция не отделяла фактов от комментариев, а еще в 12% материалов был грубо нарушен стандарт достоверности.

Совсем уж вопиющих фактов неправильного маркирования материалов ИМИ зафиксировано не было, однако само собой, что в период проведения президентских и парламентских выборов непосредственный владелец интернет-ресурса вовсю использовал медиаплощадку для продвижения собственных политических интересов. На сайте "ТСН" выходили позитивные материалы о партии "Слуга народа" и политсиле Игоря Смешко, которого некоторые эксперты еще во время его участия в президентской гонке называли техническим кандидатом Владимира Зеленского, призванного "отминусовать" часть рейтинга у Петра Порошенко.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Факты и комментарии"

Интернет-версия еженедельного всеукраинского издания с 2016 года принадлежит ее генеральному директору и по-совместительству главному редактору Александру Швецу. До этого момента владельцем издания числилась международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne Виктора Пинчука. Подробности сделки не уточнялись, что само собой предоставило почву для пересудов о сохранении влияния олигарха на редакционную политику "Фактов".

В 2017 году одноименная газета заняла второе место в рейтинге ИМИ по количеству размещаемой политической "джинсы". А совсем недавно Kyiv Post, ссылаясь на попавшие к ним документы, обвинила "Факты" и ряд других изданий в размещении заказных статей за деньги окружения Петра Порошенко в 2015-2016 годах.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Обозреватель"

Ресурс, основанный в 2001 году, формально принадлежит семье украинского политика и бизнесмена Михаила Бродского – среди бенефициаров юридического лица ООО "Золотая середина" – его жена и два сына. Сам бизнесмен возглавляет редакционный совет. Поговаривают, что определенное влияние на портал имеет экс-глава СНБО Александр Турчинов, состоящий в близких дружественных отношениях с Бродским.

"Обозреватель" один из самых посещаемых сайтов Украины – количество посетителей в течение месяца колеблется в районе 50-60 млн. Впрочем, есть критики, подвергающие эти данные сомнению. Они приводят в качестве доказательства такие доводы как скачки посещаемости, диспропорции в поисковых запросах по изображениям и т.д.

По количеству нарушений журналистских стандартов редакция "Обозревателя" не уступает сайту "ТСН" – в октябре текущего года ИМИ было зафиксировано 32% от всех материалов. А по количеству размещаемой "джинсы" может дать фору практически любому новостному украинскому ресурсу (за исключением разве что "РБК"). Причем без особых политических предпочтений. К примеру, по материалам того же ИМИ, героями недавних предвыборных рекламных публикаций на портале могли стать как кандидаты "Оппоблока", так и представители политсил Порошенко и Тимошенко, а из 49 апрельских "джинсовых" материалов почти 40% были посвящены Зеленскому, 16% – Порошенко.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Украинская правда"

СМИ было основано журналистами Георгием Гонгадзе и Аленой Притулой. Гонгадзе занял пост главного редактора. После его убийства все бразды правления перешли к деловой партнерше. Несколько лет назад издание пытались соотнести с олигархом Константином Григоришиным. В качестве доказательств приводилось открытие коворкинга MediaHub, арендованное в помещении, принадлежавшем миллиардеру, а также его совместное фото с главным редактором сайта Севгиль Мусаевой. Стороны все обвинения опровергали.

Финансовая поддержка УП также связывалась с Фондом Джорджа Сороса. В 2016 году хакеры из DCleaks.com выложили в открытый доступ конфиденциальные файлы, касающиеся деятельности организации, где Украинская Правда фигурировала в числе других изданий, получивших грантовую поддержку общей суммой 150 тыс. долл.

Сегодняшняя посещаемость УП – около 20 млн человек в месяц. Общественники из Института Массовой Информации высоко оценивают соблюдение журналистских стандартов (96% материалов) и полное отсутствие заказных материалов в предвыборный период уходящего года.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Корреспондент"

О пятой позиции – сайте "Новости Украины" (mediaua.com.ua) практически ничего не известно, а следующий участник рейтинга – "Корреспондент.net" был основан в 2000 году и последующие 11 лет являлся собственностью медиа-холдинга "KP Media" Джеда Сандена, который впоследствии продал его UMH group. В 2013 Украинский Медиа Холдинг был выкуплен группой компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко. В связи со сделкой свой многолетний пост оставил главред Виталий Сыч, основавший собственное медиа – "Новое время". Его место занял Андрей Овчаренко

Особых претензий ИМИ к стандартам журналистики не наблюдалось, а в 2013 "Корреспондент" даже стал лидером среди украинских СМИ в соблюдении этих норм.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Вести"

Одноименные газета и сайт увидели свет весной 2013 года. Изначально ресурс пытались связывать с Виктором Медведчуком и олигархом Сергеем Курченко. На сегодня ресурс входит в медиахолдинг "Мультимедиа-инвест групп", который возглавляет Ольга Семченко – гражданская жена экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, скрывающегося в России.

Коллеги по журналистскому цеху неоднократно критиковали "Вести" за "трансляцию месседжей российской пропаганды" и одностороннее освещение событий.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" является частью масштабной медиаимперии олигарха Рината Ахметова. Он входит в состав управляющей компании "Медиа Группа Украина", объединяющей целый ряд проектов, включая телеканалы "Украина", НЛО TV и Индиго TV, пару тематических футбольных каналов и несколько региональных телевещателей.

Месячная аудитория сайта составляет около 30 млн. посетителей. В октябре ИМИ нашла 12% нарушений стандартов на интернет-ресурсе. За весь 4-й квартал было выявлено 29 материалов с признаками заказных. К слову, по итогам того же промежутка времени Ахметов стал одним из главных заказчиков "джинсы" в украинских СМИ (всего 8,6%). Как правило, большинство таких материалов непосредственно касались его бизнеса или благотворительной деятельности – ДТЭК, Укртелекома или Фонда Ахметова.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Подробности"

Информации о собственниках сайтов "Новости.ua" и "Событий" "Комментариям" найти не удалось. Что касается 11 строчки рейтинга, то ее занимает портал "Подробности.ua" – новостное интернет-подразделение телеканала "Интер", в свою очередь входящего в группу компаний Inter Media Group. Мажоритарный пакет "Интера" принадлежит Дмитрию Фирташу, миноритарный – экс-главе АП времен Януковича Сергею Левочкину из "ОПЗЖ".

С учетом такой структуры собственников совершенно не удивительно, что медиаресурс почти всегда положительно отзывался о "Партии регионов" и "Оппозиционном блоке" до его раскола, став по итогам 2017 года, вместе с ТРК "Украина" по версии "Детектор медиа", рекордсменом по количеству заказных материалов. В ходе парламентской и президентской кампаний "Подробности" как и их "материнская" структура – телеканал "Интер" поддерживали кандидата на пост главы государства Юрия Бойко и политсилу "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Лига.нет"

Издание входит в независимый медиа-холдинг Ligamedia, объединяющий новостной портал, информационное агентство "ЛИГАБизнесинформ", РА "ADLOVE", благотворительный фонд и компанию Bprofit. Генеральным директором является бизнесмен и депутат Киевсовета VII созыва Дмитрий Бондаренко.

Аудитория "Лиги" – около 10 млн. посетителей в месяц. По данным ИМИ, 98% материалов отвечают журналистским стандартам, а "джинса" полностью отсутствует.

Кому принадлежат новостные сайты в Украине: "Страна.ua"

Единоличным официальным владельцем ресурса, запущенного в 2016 году, является Игорь Гужва – экс-главред газеты "Сегодня" и "Вестей". Доменное имя "Страны" было выкуплено годом ранее компанией "Ласмак", принадлежавшей Гужве и его бывшей жене Анне Солнцевой. "Ласмак", в свою очередь – собственность ООО "Маджери", которое возглавляет Любовь Лукашина. По мнению некоторых экспертов, такая запутанная схема собственников может быть попыткой скрыть настоящих бенефициаров.

В 2018 году Гужва был обвинен ГПУ в получении взятки за неразмещение компромата. Он выехал из Украины в Австрию и место главреда заняла Светлана Крюкова.

Сайт, как и предыдущее место работы Гужвы – "Вести" – неоднократно обвинялся в "пророссийской пропаганде" и размещении "джинсы" о Викторе Медведчуке. По итогам октября 38% публикаций так или иначе нарушали журналистские стандарты, а вот заказных материалов в уходящем квартале практически не было. Во всяком случае, ИМИ зафиксировало всего одно подозрение на "джинсу".