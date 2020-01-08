Сфера влияния Иванющенко: чем владеет серый кардинал Виктора Януковича

Одной из наиболее одиозных личностей в Украине времен президентства Виктора Януковича можно по праву считать народного депутата Верховной Рады VI-VII созывов Юрия Иванющенко. В украинских СМИ его также часто связывают с криминальным миром, где он более известный как "Юра Енакиевский". После смены власти в 2014 году экс-парламентарий покинул Украину, а уже с 2015 года он стал время от времени фигурировать в украинском и международном розыске. В то же время, экс-нардеп все еще является владельцем многих предприятий в Украине.



Сфера влияния Иванющенко: цена Майдана

Уголовное преследование не способствует ведению бизнеса, а потому нет ничего удивительного в том, что благосостояние серого кардинала времен президентства Виктора Януковича заметно уменьшилось.

Даже в лучшие времена 2010-2013 годов о личном состоянии Юрия Иванющенко и структуре его бизнеса было мало что известно, пока в 2012 году его бизнес-партнер Иван Аврамов в интервью украинскому Forbes не рассказал, что есть в собственности нардепа. В полной и частичной собственности партнеров были 43 предприятия, представлявшие 10 сфер экономики – от агросектора до энергетики.

Наиболее крупными активами оказались:

- в машиностроении – группа "Азовмаш";

- в торговле – доля в ООО "Промтоварный рынок", владельце крупнейшего рынка в Украине "7 километр" под Одессой;

- в строительстве – "Карпатыстройинвест", "Южтехстрой" и другие.

Впоследствии именно активы нардепа в двух последних отраслях – строительстве и торговле – фигурировали в уголовных производствах, открытых в отношении Юрия Иванющенко. Так, Генеральная прокуратура Украины подозревает экс-парламентария в вымогательстве доли в рынке "7 километр" и хищении 650 млн грн. из средств, полученных по Киотскому протоколу, при помощи "Карпатыстройинвест".

Впрочем, с тех пор дела против Юрия Иванющенко регулярно то закрываются, то вновь открываются, а его розыскная карточка также регулярно то появляется, то исчезает в отделе "розыск" МВД Украины и Интерпола. Последний раз подобная ситуация произошла в июле, когда в начале месяца МВД снял розыск, а в середине возобновил.

Однако все эти события не прошли для бизнеса Юрия Иванющенко без последствий – еще в 2015 году его представители вышли из состава правления "Азовмаша", угледобывающие и обогатительные предприятия частично оказались на неподконтрольной территории Донбасса.

В итоге, по данным СМИ, Юрий Иванющенко обеднел примерно в11 раз – с 756 млн долл. в 2012 году, до порядка 67 млн долл. по данным журнала "Новое время", который указал его среди ТОП-100 самых богатых украинцев осенью 2019 года. Основным активом бывшего серого кардинала журналисты посчитали долю все в том же "7 километре", законность получения которой продолжают оспаривать правоохранители и другие владельцы рынка.

Сфера влияния Иванющенко: что осталось

Не так просто определить какие именно предприятия остались в сфере влияния Юрия Иванющенко и его партнеров, главным из которых остается Иван Аврамов. Но у всех у них есть одна общая черта – так или иначе они связаны с рядом управляющих компаний, которые на сегодняшний день управляют активами Иванющенко.

Опорной структурой Юрия Иванющенко остается ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые технологии", который является совладельцем порядка 30 работающих коммерческих структур в различных сферах. Официальным собственником и конечным бенефициаром фонда указан 43-летний киевлянин Александр Стельмах, который стал "лицом с существенным влиянием" в лондонских компаниях Goodlight Capital Limited и Fieldlane Limited, которые в свою очередь и являлись собственниками "Новых технологий", в феврале 2018 года.

До этого бизнес Юрия Иванющенко имел южноафриканские "корни" – со сменой власти в Украине в 2014 году основные компании тогда еще парламентария были записаны на юристов из Южно-Африканской республики Джереми Пол Опперман и Элоизу Бритц.

Впрочем, "африканский след" в бизнесе Иванющенко сохранился, например, в финансовой сфере – банке "ТК Кредит", но явно ненадолго так как последний пребывает в стадии ликвидации с 2016 года и до 7 января принимал претензии кредиторов. Также ликвидирован и другой актив в финансовой сфере – ПАО "Западинкомбанк". Впрочем, из его капитала Юрий Иванющенко заблаговременно вышел.

Другой вполне успешно работающей опорной структурой Юрия Иванющенко является ПАО "Институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении". Предприятие, как следует из названия, работает в перспективной энергетической сфере, к которой у пребывающего в розыске бизнесмена остались интерес и связи. В сфере работы данного предприятия остаются порядка 15 коммерческих структур.

Продолжает работу и главный, по оценкам СМИ, действующий актив Юры Енакиевского – "7 километр". Правда, события вокруг него в конце 2019 года приобрели тревожный характер: в ноябре состоялась потасовка между группой молодых людей из "Одесской самообороны" и вьетнамскими валютчиками, а в декабре в ходе пожара на складах рынка погиб человек.

О том, что в руках оттесненного от власти и, следовательно, возможности оказания влияния на принятие важных решений Юрия Иванющенко, остались немалые средства показала конфискация в октябре в банках Латвии 30 млн долл., связываемых с беглым экс-нардепом. Адвокат последнего это, правда, категорически опровергает.

Вообще, осень 2019 года стала на редкость "продуктивной" для Юрия Иванющенко, позволив заговорить о наличии у последнего планов по внедрению в ряд отраслей украинской экономики, прежде всего энергетики.

Сфера влияния Иванющенко: новые дела

В сентябре 2019 года стало известно о снятии с розыска МВД Украины партнера Юрия Иванющенко, которого еще называют "смотрящим Одесской области" – Ивана Абрамова.

В октябре фамилия бывшего серого кардинала всплыла не только в связи с 30 млн долл. в банках Латвии, но и с назначением заместителем министра энергетики Станислава Ковалевского. Последнего эксперты назвали "человеком не то Юры Енакиевского, не то Курченко, Аркаллаева и Троня". Учитывая что курировать новый заместитель должен был "угольное" направление, в котором традиционно сильны позиции "донецких" вообще и Иванющенко в частности, ничего удивительного в таком предположении не было.

Однако уже в декабре след Иванющенко появился на газовом рынке: ООО "Инжиниринговая компания "Сфера плюс", 50% которой принадлежат тому самому фонду "Новые технологии", по данным издания "Олигарх", подало заявку на продление разрешения на пользование газоносным участком во Львовской области.

В том же декабре фамилия Иванющенко засветилась в расследовании издания "Апостроф" касательно разработки Кодекса электронных коммуникаций, который пишут в BRDO (Better Regulation Delivery Office) – Офисе эффективного регулирования. По данным журналистов разработку ведут люди близкие к бывшему председателю Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимиру Олейнику его товарищу и партнеру, экс-начальнику Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Павлу Слободянюку. Зятем первого является Григорий Шумаков – сын криминального авторитета из Енакиево Юрия Шумакова или "Шумака". Как узнали журналисты еще в 2014 году дачные дома в крымской Ялте самого "Шумака" и жены Иванющенко стоят рядом, что свидетельствует о высокой близости обоих уроженцев Енакиево.

Также журналисты напоминают о связи Шумакова с бизнесменом Игорем Игнатьевым, которому СМИ приписывают членство в столичной ОПГ "Капитошки", ставшей известной благодаря рейдерству. Последний также считается доверенным лицом Юрия Иванющенко.

Сфера влияния Иванющенко: надежда на власть

Впрочем, наряду с подобными успехами, пусть и в перспективе, у бизнеса Юрия Иванющенко явно идут не слишком хорошо, а в некоторых сферах наблюдаются очевидные неудачи. Так, 21 октября 2019 года Окружной админсуд Киева аннулировал спецразрешение ООО "Интерофис Лимитед" на пользование недрами Погребиско-Городовского месторождения песка в (Ивано-Франковской области. После этого Иванющенко сохранил разрешение на добычу песка только в Кременском районе Луганской области, правда из-за решения суда о конфискации 21 га земли по иску прокуратуры добыча там официально не ведется с 2017 года.

Вообще, многие предприятия экс-нардепа лишились возможности работать и пополнять карман своего владельца. Одни из-за стараний украинской власти, другие из-за их захвата пророссийскими террористами на Донбассе.

Так, находящееся в оккупированном Луганске ООО "Лугбур" во времена Януковича участвовало в тендерах на ремонты государственных шахт в регионе, а ОДО "Луганскшахтостроймонтаж" сдавало в аренду помещение Пенсионному фонду и управлению юстиции.

"Бизнес-стратегия" избранная Юрием Иванющенко во времена Виктора Януковича и основанная на дружбе с властью хорошо себя зарекомендовала в 2010-2013 годах, но со сменой власти оказалось, что бизнес экс-нардепа не готов вести дела иначе кроме как за счет госбюджета. Правда, все может измениться с новыми кадровыми назначениями в Министерстве энергетики, тем более что у "Юры Енакиевского" есть что предложить тому же "Центрэнерго", например, обогащение угля через обогатительную фабрику "Михайловская". Правда производственные мощности находятся на оккупированной территории Луганской области, но ведь главное, чтобы тендерная комиссия проявила снисхождение.