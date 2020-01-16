Коррупция в ГАСИ: почему так трудно бороться со взятками в строительной сфере

Государственная архитектурно строительная инспекция (ГАСИ) – это орган власти, который осуществляет государственную политику в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора. Проще говоря, именно она выдает разрешения и все согласования на возведение строительных объектов в стране – настоящая монополия, только не коммерческая, а государственная, которую чиновники приблизили к коммерческой.



Коррупция в ГАСИ: массовые жалобы застройщиков

Каждый год Украинский клуб недвижимости (URE Club) – ассоциация экспертов и практиков рынка – проводит антикоррупционное исследование и опрос участников рынка. Согласно данным организации на "рынке коррупционных услуг" строительной отрасли есть два "фаворита:

1) получение согласований и разрешений от органов контроля, как основную "отрасль" коррупции в строительстве;

2) ГАСИ – как наиболее коррумпированный орган в строительной сфере, за что высказались около 80% опрошенных. Органы прокуратуры и Центр государственного земельного кадастра оказались далеко позади.

При этом, когда у участников рынка требуют незаконное вознаграждение, в 92% случаев в роли последнего выступают исключительно деньги и лишь в 8% в роли наградой для чиновников становятся квартиры.

Впрочем, далеко не все участники рынка и застройщики настроены против ГАСИ. Так, в ноябре 2018 года более 30 из них подписали коллективное письмо тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не увольнять главу ГАСИ Алексея Кудрявцева. Впрочем, как выяснилось вскоре 24 из них относились к так называемым "проблемным" застройщикам, вокруг которых как раз тогда шли судебные процессы. Однако это не помогло главе ГАСИ, и в декабре Кабмин его уволил.

Алексей Кудрявцев возглавлял ведомство, не имея при этом профильного образования – у него был только диплом среднего профессионального технического училища №32 работников речного и морского флота Киева. Предоставленный же диплом о строительном образовании университета Молдовы экс-главы ГАСИ оказался поддельным.

Очевидно, Алексей Кудрявцев имел другие таланты, за которые его ценили все эти годы, но это явно не борьба с коррупцией. Начиная с 2014 года в ГАСИ фактов коррупции становилось все больше. По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко в Одессе при строительстве 1 квадратного метра жилья в виде взяток застройщики отдавали 20 долл., хотя во времена Януковича эта сумма составляла только 5 долл.

Президент против коррупции в ГАСИ

Одним из первых поручений президента Украины Владимира Зеленского к новоназначенному Кабинету министров стал указ ликвидировать масштабные коррупционные схемы в Госгеокадарстве, Госгеонедрах, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности, Укравтодоре и ГАСИ. Глава государства поручил сделать это до 1 января 2020 года.

Уже традиционно в Украине борьбу с коррупцией начали с новых кадровых назначений. Правда, вместо посторонней личности на должности "кризис-менеджера" и. о. главы ГАСИ стал уже знакомый многим управленец – директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александр Строкач.

Данное назначение раскритиковал экс-нардеп от ВО "Свобода", активист Игорь Мирошниченко, подчеркнув, что Строкач контролировал все проверки ГАСИ – наиболее коррупционную составляющую деятельности инспекции, а его супруга Светлана была заместителем руководителя департамента лицензирования ГАСИ. Семейный тандем, по утверждению экс-нардепа, и приносил бывшему руководителю инспекции Алексею Кудрявцеву львиную долю незаконных доходов.

Игорь Мирошниченко привел ряд примеров неоднозначных решений ГАСИ, среди которых выдача разрешения на снос 2 общежитий и строительство на их месте жилых домов в Киеве по адресу улица Кудряшова 8-10, хотя 12 днями ранее ведомство выдало категорический отказ. В Соломенском районе строительная инспекция выдала разрешение на строительство уже фактически самовольно построенных домов, тем самым просто легализовав их.





Боролись с коррупцией в ГАСИ правоохранители, говорили о непорядке в ведомстве и рядовые украинцы. Так, в сентябре жители Одессы дважды выходили на акции протеста против застроек на месте бывшего детсада по улице Королева и по улице Глушко. В ноябре одесские суды и прокуратура остановили строительство по улице Глушко и по Французскому бульвару. Тогда же директор департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Василий Буюкли заявил об угрозах в его сторону со стороны представителя крупнейшей строительной компании Одессы KadorrGroup. Кроме угроз представитель застройщика якобы предлагал ему 10 тыс. долл. за введение в эксплуатацию объекта с нарушениями.

В декабре правоохранители провели обыск в КГГА по делу, связанному с деятельностью лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киев. В последний же день 2019 года в городе Стрый Львовской области был задержан чиновник ГАСИ при получении взятки в 5500 долл. за введение в эксплуатацию нежилого помещения.

Коррупция в ГАСИ: Министр на страже интересов

Экс-нардеп Игорь Мирошниченко задавался вопросом "наивности" министра развития общин Алены Бабак, заявившей о непричастности и. о. главы ГАСИ Александра Строкача к коррупционным схемам, о которых работающий в ведомстве на высоких должностях с 2012 года чиновник не может не знать.

СМИ тем временем сообщают о процветании старых схем, таких как самовольное строительство многоквартирных домов в земельных секторах, предназначенных для приусадебного строительства, подальше от пыльного города. Таким примером СМИ приводят индивидуальный жилой дом усадебного типа на ул. Сергея Колоса, который был уже почти достроен к моменту получения фактического разрешения ГАСИ на начало строительных работ. И этот пример далеко не единичный, а целевое назначение земли, на которой идет строительство – индивидуальное жилое, гаражное и дачное строительство.

Как результат, в среде самих участников рынка преобладает мнение скорее о смене получателей коррупционных прибылей, чем о борьбе с этими самыми коррупционными схемами, а идейным вдохновителем продолжают считать экс-главу ГАСИ Алексея Кудрявцева. Во всяком случае, возглавивший ведомство экс-подчиненный Кудрявцева Александр Строкач, должен устраивать его больше, чем человек со стороны, пусть даже и успешный кризис-менеджер.

Коррупция в ГАСИ: цена вопроса – миллиарды

Многих интересует вопрос, какая цена коррупции в ГАСИ, и тут эксперты расходятся во мнении.

Так, по "официальным" данным народного депутата Украины от партии "Слуга народа", заместителя Комитета ВР по вопросам градостроительства Елены Шуляк, озвученным в ходе конференции "Прозрачные услуги для эффективной строительной отрасли", сумма "грязных" денег превышает 3 млрд грн. И это без учета инфраструктурных объектов, строительства мостов, капитального ремонта и нового строительства дорог.

В Украинском клубе недвижимости объем коррупции оценивают в 0,5 млрд долл., а действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба повышает эту сумму до 2 млрд долл.

Коррупция в ГАСИ: ожидания от года 2020-го

Новый 2020 год только начался, но уже заметны те процессы, которым предстоит стать основными в сфере государственного строительного контроля в Украине.

Еще в последних числах декабря на портале открытых данных data.gov.ua в свободном доступе появились строительные реестры ГАСИ за 2013-2019 годы.

Как рассказал изданию "Левый берег" министр цифровой трансформации Михаил Федоров, данные выложены в формате csv. 31 поле, среди них данные о заказчике, проектировщике и подрядчика с кодами ЕГРПОУ, об авторском и технический надзоре, характеристики застройки и класс последствий, а также данные об адресе, кадастровый номер и многое другое. Это должно способствовать большей прозрачности работы сферы государственного строительного контроля.

При этом чиновник особо подчеркнул, что состояние реестра оказалось "даже хуже, чем ожидалось", налицо "плохое состояние данных и следы многократного переписывания и сокрытия данных с очень интересными комментариями сразу в реестре".

Эксперты настроены менее оптимистично, чем министр Михаил Федоров, надеющийся на рост прозрачности работы инспекции.

Так, эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в блоге пишет, что 18 декабря Кабмин объявил конкурс на пост главы ГАСИ, и до его проведения и. о. руководителя ведомства стала первый заместитель несуществующего председателя инспекции Елена Костенко.

В результате, как пишет Глеба, руководить строительной отраслью стала 32-летняя девушка с опытом работы в Министерстве образования. При этом эксперт обращает внимание, что представлял коллективу нового и. о. председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Клочко.

Последний, как пишет Глеба, не только пребывает в явном конфликте интересов, но еще и имеет в советниках экс-руководителя ГАСИ Сергея Кузьменко, который был главой ведомства в 2019 году после Алексея Кудрявцева и до Александра Строкача.

Своими советниками новый и. о. ГАСИ Елена Костенко назначила экс-руководителя управление разрешительных процедур ГАСИ в 2012-2014 годах Александра Сергиенко.

"Именно Александр Сергиенко совместно с руководителем Инспекции ГАСК города Киева организовали схему 5 долл. за квадратный метр, которая со временем распространилась на всю страну и давала доход семьи "Саши Стоматолога". Есть достоверная информация, что один из советников Елены Костенко уже начал "обилечивать" строительный рынок, как "смотрящий" от Офиса президента, а Александр Сергиенко – писать новые "зеленые" схемы, несмотря на свой опыт 2012-2014 годов", – говорит о возвращении "смотрящих" эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!