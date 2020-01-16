Коррупция в ГАСИ: почему так трудно бороться со взятками в строительной сфере

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Государственная архитектурно строительная инспекция
(ГАСИ) – это орган власти, который осуществляет государственную политику в
сфере архитектурно-строительного контроля и надзора. Проще говоря, именно она
выдает разрешения и все согласования на возведение строительных объектов в
стране – настоящая монополия, только не коммерческая, а государственная,
которую чиновники приблизили к коммерческой.
Каждый год Украинский клуб недвижимости (URE
Club) – ассоциация экспертов и практиков рынка – проводит антикоррупционное исследование и опрос участников рынка. Согласно данным
организации на "рынке коррупционных услуг" строительной отрасли есть два
"фаворита:
1) получение согласований и разрешений от
органов контроля, как основную "отрасль" коррупции в строительстве;
2) ГАСИ – как наиболее коррумпированный орган в строительной сфере, за что высказались около 80% опрошенных. Органы прокуратуры и Центр государственного земельного кадастра оказались далеко позади.
При этом, когда у участников рынка требуют
незаконное вознаграждение, в 92% случаев в роли последнего выступают
исключительно деньги и лишь в 8% в роли наградой для чиновников становятся
квартиры.
Впрочем, далеко не все участники рынка и
застройщики настроены против ГАСИ. Так, в ноябре 2018 года более 30 из них
подписали коллективное письмо тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману с
просьбой не увольнять главу ГАСИ Алексея Кудрявцева. Впрочем, как выяснилось
вскоре 24 из них относились к так называемым "проблемным" застройщикам, вокруг
которых как раз тогда шли судебные процессы. Однако это не помогло главе ГАСИ,
и в декабре Кабмин его уволил.
Алексей Кудрявцев возглавлял ведомство, не
имея при этом профильного образования – у него был только диплом среднего
профессионального технического училища №32 работников речного и морского флота
Киева. Предоставленный же диплом о строительном образовании университета
Молдовы экс-главы ГАСИ оказался поддельным.
Очевидно, Алексей Кудрявцев имел другие
таланты, за которые его ценили все эти годы, но это явно не борьба с коррупцией.
Начиная с 2014 года в ГАСИ фактов коррупции становилось все больше. По словам
тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко в Одессе при строительстве 1 квадратного
метра жилья в виде взяток застройщики отдавали 20 долл., хотя во времена
Януковича эта сумма составляла только 5 долл.
Одним из первых поручений президента Украины
Владимира Зеленского к новоназначенному Кабинету министров стал указ ликвидировать
масштабные коррупционные схемы в Госгеокадарстве, Госгеонедрах,
Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности, Укравтодоре и ГАСИ. Глава государства
поручил сделать это до 1 января 2020 года.
Уже традиционно в Украине борьбу с коррупцией
начали с новых кадровых назначений. Правда, вместо посторонней личности на
должности "кризис-менеджера" и. о. главы ГАСИ стал уже знакомый многим
управленец – директор департамента государственного архитектурно-строительного
контроля и надзора Александр Строкач.
Данное назначение раскритиковал экс-нардеп от
ВО "Свобода", активист Игорь Мирошниченко, подчеркнув, что Строкач
контролировал все проверки ГАСИ – наиболее коррупционную составляющую
деятельности инспекции, а его супруга Светлана была заместителем руководителя
департамента лицензирования ГАСИ. Семейный тандем, по утверждению экс-нардепа,
и приносил бывшему руководителю инспекции Алексею Кудрявцеву львиную долю
незаконных доходов.
Игорь Мирошниченко привел ряд примеров неоднозначных
решений ГАСИ, среди которых выдача разрешения на снос 2 общежитий и
строительство на их месте жилых домов в Киеве по адресу улица Кудряшова 8-10,
хотя 12 днями ранее ведомство выдало категорический отказ. В Соломенском районе
строительная инспекция выдала разрешение на строительство уже фактически
самовольно построенных домов, тем самым просто легализовав их.
Боролись с коррупцией в ГАСИ правоохранители,
говорили о непорядке в ведомстве и рядовые украинцы. Так, в сентябре жители
Одессы дважды выходили на акции протеста против застроек на месте бывшего
детсада по улице Королева и по улице Глушко. В ноябре одесские суды и
прокуратура остановили строительство по улице Глушко и по Французскому
бульвару. Тогда же директор департамента государственной
архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Василий Буюкли заявил об
угрозах в его сторону со стороны представителя крупнейшей строительной компании
Одессы KadorrGroup. Кроме угроз представитель застройщика якобы предлагал ему
10 тыс. долл. за введение в эксплуатацию объекта с нарушениями.
В декабре правоохранители провели обыск в КГГА
по делу, связанному с деятельностью лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по
вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента
ГАСК в городе Киев. В последний же день 2019 года в городе Стрый Львовской
области был задержан чиновник ГАСИ при получении взятки в 5500 долл. за
введение в эксплуатацию нежилого помещения.
Экс-нардеп Игорь Мирошниченко задавался
вопросом "наивности" министра развития общин Алены Бабак, заявившей о непричастности
и. о. главы ГАСИ Александра Строкача к коррупционным схемам, о которых
работающий в ведомстве на высоких должностях с 2012 года чиновник не может не
знать.
СМИ тем временем сообщают о процветании старых
схем, таких как самовольное строительство многоквартирных домов в земельных
секторах, предназначенных для приусадебного строительства, подальше от пыльного
города. Таким примером СМИ приводят индивидуальный жилой дом усадебного типа на
ул. Сергея Колоса, который был уже почти достроен к моменту получения
фактического разрешения ГАСИ на начало строительных работ. И этот пример далеко
не единичный, а целевое назначение земли, на которой идет строительство – индивидуальное
жилое, гаражное и дачное строительство.
Как результат, в среде самих участников рынка
преобладает мнение скорее о смене получателей коррупционных прибылей, чем о
борьбе с этими самыми коррупционными схемами, а идейным вдохновителем
продолжают считать экс-главу ГАСИ Алексея Кудрявцева. Во всяком случае,
возглавивший ведомство экс-подчиненный Кудрявцева Александр Строкач, должен
устраивать его больше, чем человек со стороны, пусть даже и успешный
кризис-менеджер.
Многих интересует вопрос, какая цена коррупции
в ГАСИ, и тут эксперты расходятся во мнении.
Так, по "официальным" данным народного
депутата Украины от партии "Слуга народа", заместителя Комитета ВР по вопросам
градостроительства Елены Шуляк, озвученным в ходе конференции "Прозрачные
услуги для эффективной строительной отрасли", сумма "грязных" денег превышает 3
млрд грн. И это без учета инфраструктурных объектов, строительства мостов,
капитального ремонта и нового строительства дорог.
В Украинском клубе недвижимости объем
коррупции оценивают в 0,5
млрд долл., а действительный член Украинской академии архитектуры Виктор
Глеба повышает эту сумму до 2 млрд долл.
Новый 2020 год только начался, но уже заметны
те процессы, которым предстоит стать основными в сфере государственного
строительного контроля в Украине.
Еще в последних числах декабря на портале
открытых данных data.gov.ua в свободном доступе появились строительные реестры
ГАСИ за 2013-2019 годы.
Как рассказал изданию "Левый берег" министр цифровой трансформации Михаил
Федоров, данные выложены в формате csv. 31 поле, среди них данные о
заказчике, проектировщике и подрядчика с кодами ЕГРПОУ, об авторском и
технический надзоре, характеристики застройки и класс последствий, а также
данные об адресе, кадастровый номер и многое другое. Это должно способствовать
большей прозрачности работы сферы государственного строительного контроля.
При этом чиновник особо подчеркнул, что
состояние реестра оказалось "даже хуже, чем ожидалось", налицо "плохое
состояние данных и следы многократного переписывания и сокрытия данных с очень
интересными комментариями сразу в реестре".
Эксперты настроены менее оптимистично, чем
министр Михаил Федоров, надеющийся на рост прозрачности работы инспекции.
Так, эксперт в области градостроительства,
действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в блоге пишет,
что 18 декабря Кабмин объявил конкурс на пост главы ГАСИ, и до его проведения
и. о. руководителя ведомства стала первый заместитель несуществующего председателя
инспекции Елена Костенко.
В результате, как пишет Глеба, руководить
строительной отраслью стала 32-летняя девушка с опытом работы в Министерстве
образования. При этом эксперт обращает внимание, что представлял коллективу
нового и. о. председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Клочко.
Последний, как пишет Глеба, не только
пребывает в явном конфликте интересов, но еще и имеет в советниках
экс-руководителя ГАСИ Сергея Кузьменко, который был главой ведомства в 2019
году после Алексея Кудрявцева и до Александра Строкача.
Своими советниками новый и. о. ГАСИ Елена
Костенко назначила экс-руководителя управление разрешительных процедур ГАСИ в
2012-2014 годах Александра Сергиенко.
"Именно Александр Сергиенко
совместно с руководителем Инспекции ГАСК города Киева организовали схему 5
долл. за квадратный метр, которая со временем распространилась на всю страну и
давала доход семьи "Саши Стоматолога". Есть достоверная информация, что один из
советников Елены Костенко уже начал "обилечивать" строительный рынок, как
"смотрящий" от Офиса президента, а Александр Сергиенко – писать новые "зеленые"
схемы, несмотря на свой опыт 2012-2014 годов", – говорит о возвращении
"смотрящих" эксперт.
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