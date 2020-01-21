Не «ПриватБанком» единым: банковские скандалы в Украине

В повседневной жизни отечественных банкиров и финансистов хватает практически ежемесячных скандалов, поводом к которым чаще всего становятся деньги или отсутствие патриотической позиции.



Скандалы в украинских баках: "Альфа-Банк" и дело о хищении 100 миллионов

Перед Новым годом дочерний банк российского "Альфа-банка" – "Альфа-Банк Украина" – отечественные СМИ упоминали в истории с хищением порядка 100 млн долл. у другого в прошлом "российского" финучреждения – "Укрсиббанка".

История взаимоотношений владельца группы "АИС" специализирующейся на автобизнесе и "Укрсиббанка" началось в 2007 году, когда финансовое учреждение выдало кредиты в размере около 50 млн долл. ряду структур бизнесмена: ООО "Автосервис-Т", ООО "Авто-Холдинг", ООО "Интер-Авто", ООО "Кременчугский автосборочный завод". Кредит, который бизнесмен обязался погасить в 2009 году он так и не отдал, что стало причиной судебных баталий между сторонами.

В 2012 году представители 3 банков обратились к тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь возврату долгов. Впрочем, апелляция к власти не помогла и к 2013 году долг перед "Укрсиббанком" возрос до 727 млн грн., однако мандат народного депутата надежно защищал Дмитрия Святаша от претензий правоохранителей и кредиторов.

Наконец, осенью 2019 года столичная прокуратура объявила подозрение Дмитрию Святашу в хищении 1,1 млрд грн. кредита "Уксиббанка", подозреваемый скрылся и в ноябре был объявлен в розыск. Однако в конце декабря выяснилось, что за месяц до своего исчезновения экс-нардеп был замечен в здании ПАО "Альфа-Банк" на переговорах.

Еще в 2018 году на Facebook странице "Святаш.leaks" были опубликованы документы, подтверждающие причастность "Альфа-Банка" к выводу из банка порядка 40 млн долл. задолженности депутата Дмитрия Святаша и его партнера Василия Полякова под видом реструктуризации. Это было видно из текста меморандума с грифом "строго конфиденциально", заключенного с президентом "Альфа-Банка" Александром Лукановым в январе 2013 года.

Технически вывод 40 млн долл. выглядел как передача задолженности на данную сумму аффилированной с банком финансово компании, от которой задолженность уже перешла аналогичной компании Дмитрия Святаша.

Тогда же общественная организация "Инициативы будущего" обратилось на сайт президента Украины с петицией о привлечении Дмитрия Святаша к ответственности и применении к его компании "АИС" и "Альфа-Банку" персональных специальных экономических и других санкций. Позднее это переросло в иск из-за игнорирования петиции, набравшей 25 тыс. голосов, но никаких последствий это все так и не имело.

Скандалы в украинских баках: банкиров испортил "крымский вопрос"

Впрочем, "Укрсиббанк" также не минули стороной скандалы, последний из которых вспыхнул практически одновременно со скандалом вокруг "Альфа-Банка" и Дмитрия Святаша – в декабре 2019 года. Немалую роль в скандале сыграли изначально "российские корни" банковского учреждения.

Скандал вспыхнул вокруг судебных разбирательств в оккупированном Крыму, где в 2014 году банковское учреждение имело 23 отделения и более 200 сотрудников. Собственно, последние и стали катализатором скандала – выступая как представители банка в судебных процессах представители банковского учреждения получали доверенность от банка на паспорта граждан РФ, выданные после оккупации Крымского полуострова в 2014 году.

Вместе с тем, ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" не признает "органов власти" созданных РФ на территории Крыма, как и выданные ими документы, в том числе паспорта.

В ходе одного из заседаний суда, видео с которого выложено в YouTube, представитель банка требует перевести дело в суды на территории АР Крым, что уже можно расценивать как факт признания оккупационных властей полуострова законными.





Другим банковским учреждением, которое оказалось в эпицентре скандала, стал мобильный Monobank, также "отличившийся" в "признании" Крыма российским: в рекламном ролике банка в ноябре 2019 года на карте почему-то отсутствовал полуостров Крым. Ролик вызвал скандал в соцсетях и потому был удален, но скриншоты остались, равно как и гневная реакция пользователей.

Так, волонтер Руслан Шовковитный расценил это как "выстрел себе в ногу и хрестоматийный зашквар".

Вскоре председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции, основатель и владелец брендингового агентства FEDORIV Андрей Федорив на своей странице в Facebook заявил, что имела место техническая ошибка, совершенная его командой.

"В начале видео была добавлена инфографика с ключевыми цифрами и фактами о банке, созданная командой FEDORIVVLOG. В одном из кадров, был использован фрагмент карты Украины без Крыма. Как только наши зрители заметили это, мы моментально убрали видео из эфира", – пояснил Федорив появление скандальной карты в видео.

"Данное изображение никак не отражает политические взгляды команды FEDORIVVLOG, мои лично или тем более не является позицией Monobank и, повторюсь, является исключительно технической ошибкой", – подчеркнул владелец брендингового агентства FEDORIV.

Скандалы в украинских баках: от тайной приватизации до родственников в России

Не остались в стороне от скандалов и главные украинские банкиры – сотрудники Национального банка Украины (НБУ).

Так, еще в феврале 2017 года заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову обвинили в прямых родственных связях с руководством российского банка. По данным журналиста Александра Дубинского речь шла о главе правления "Проминвестбанка" Андрее Рожке – гражданском супруге замглавы НБУ и их общем ребенке.

"Рожок и Рожкова вместе работали в банке "Аваль", а затем он переехал за ней в Одессу, в "Финбанк". Пока Рожкова трудилась в "Платинуме", Рожок работал в другом российском госбанке – "Сбербанке России". После перехода Рожковой в НБУ, Рожок стал главой правления ПИБа. Поэтому когда Рожкова защищает российские банки – в этом усматривается очень острый конфликт интересов, за который платим мы, налогоплательщики", – утверждал будущий нардеп.

Также журналист напоминал, что "Проминвестбанк" является "дочерним" банком российского "Внешэкономбанка", принадлежащего правительству РФ.

Впрочем, пламенный призыв Александра Дубинского не был услышан и спустя 2 года последний уже как народный депутат от "Слуги народа" стал частью президентской команды вместе с Екатериной Рожковой.

Однако подобные заявления о "руке Кремля" и "российских агентах" изрядно приелись, но все же в НБУ достаточно скандалов и по более прозаическим причинам.

Так, осенью 2019 года СМИ выявили схему по "тайной приватизации" государственного "Укргазбанка".

В ноябре минувшего года все та же Екатерина Рожкова как первый заместитель председателя НБУ сообщила о планах Международной финансовой корпорации (IFC) войти в уставной капитал государственного "Укргазбанка". Из уст чиновницы это звучало, как начало процесса приватизации государственного финсектора, к тому же вызывающего интерес у крупнейших международных игроков. Впрочем, свой интерес к госбанку IFC декларировал еще в 2017 году и даже якобы договорились с тогдашним КМУ во главе с Владимиром Гройсманом.

Но вскоре после заявления Екатерины Рожковой появились любопытные сведения – и обыск в финучреждении проведенный сотрудниками НАБУ и САП, но что еще интереснее, намерение IFC предоставить "Укргазбанку" заем в 30 млн евро на 5 лет с возможностью перевести его в 20% акций госбанка.

Подобное условие, прописываемое в будущий возможный договор выглядит довольно странным, ведь речь идет о кредите для банка, имеющего свыше 100 млрд грн. активов и кредитный портфель на 40,8 млрд грн. В случае же возможного невозврата кредита в руки кредитора поступит 20% банка за сумму, явно не отвечающую его реальной рыночной стоимости. В результате подобное условие, указанное заранее, выглядит уж слишком подозрительно похоже на схему теневой приватизации популярной в 90-х годах прошлого века – получение контроля над предприятием из-за фиктивного банкротства, вызванного якобы неспособностью вернуть кредит.

Впрочем, сомнительность схемы не остановила Кабинет министров, который своим распоряжением №1230 от 20 ноября разрешил "Укргазбанку" взять кредит, который можно будет конвертировать в уставной капитал, в том числе предоставить IFC опцион на покупку акций.

Тем самым Международная финансовая корпорация заключила выгодную сделку, получив возможность приватизировать госбанк, занимающий 4 место в стране по размеру активов, с чистой прибылью в январе-сентябре 2019 года в 350 млн грн. Уже в январе рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг "Укргазбанка" на уровне uaAA с изменением прогноза рейтинга со "стабильного" на "в развитии". Рейтинг надежности банковских вкладов подтвержден на уровне "5+" (отличная надежность).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!