Не «ПриватБанком» единым: банковские скандалы в Украине

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В повседневной жизни отечественных банкиров и
финансистов хватает практически ежемесячных скандалов, поводом к которым чаще
всего становятся деньги или отсутствие патриотической позиции.
Перед Новым годом дочерний банк российского
"Альфа-банка" – "Альфа-Банк Украина" – отечественные СМИ упоминали в истории с
хищением порядка 100 млн долл. у другого в прошлом "российского" финучреждения
– "Укрсиббанка".
История взаимоотношений владельца группы "АИС"
специализирующейся на автобизнесе и "Укрсиббанка" началось в 2007 году, когда
финансовое учреждение выдало кредиты в размере около 50 млн долл. ряду структур
бизнесмена: ООО "Автосервис-Т", ООО "Авто-Холдинг", ООО "Интер-Авто", ООО
"Кременчугский автосборочный завод". Кредит, который бизнесмен обязался
погасить в 2009 году он так и не отдал, что стало причиной судебных баталий
между сторонами.
В 2012 году представители 3 банков обратились
к тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову с просьбой вмешаться в ситуацию и
помочь возврату долгов. Впрочем, апелляция к власти не помогла и к 2013 году
долг перед "Укрсиббанком" возрос до 727 млн грн., однако мандат народного
депутата надежно защищал Дмитрия Святаша от претензий правоохранителей и
кредиторов.
Наконец, осенью 2019 года столичная
прокуратура объявила подозрение Дмитрию Святашу в хищении 1,1 млрд грн. кредита
"Уксиббанка", подозреваемый скрылся и в ноябре был объявлен в розыск. Однако в
конце декабря выяснилось, что за месяц до своего исчезновения экс-нардеп был
замечен в здании ПАО "Альфа-Банк" на переговорах.
Еще в 2018 году на Facebook странице
"Святаш.leaks" были опубликованы документы, подтверждающие причастность "Альфа-Банка" к выводу из банка порядка 40 млн долл. задолженности депутата Дмитрия
Святаша и его партнера Василия Полякова под видом реструктуризации. Это было
видно из текста меморандума с грифом "строго конфиденциально", заключенного с
президентом "Альфа-Банка" Александром Лукановым в январе 2013 года.
Технически вывод 40 млн долл. выглядел как
передача задолженности на данную сумму аффилированной с банком финансово
компании, от которой задолженность уже перешла аналогичной компании Дмитрия
Святаша.
Тогда же общественная организация "Инициативы
будущего" обратилось на сайт президента Украины с петицией о привлечении
Дмитрия Святаша к ответственности и применении к его компании "АИС" и "Альфа-Банку" персональных специальных экономических и других санкций. Позднее это
переросло в иск из-за игнорирования петиции, набравшей 25 тыс. голосов, но никаких
последствий это все так и не имело.
Впрочем, "Укрсиббанк" также не минули стороной
скандалы, последний из которых вспыхнул практически одновременно со скандалом
вокруг "Альфа-Банка" и Дмитрия Святаша – в декабре 2019 года. Немалую роль в
скандале сыграли изначально "российские корни" банковского учреждения.
Скандал вспыхнул вокруг судебных
разбирательств в оккупированном Крыму, где в 2014 году банковское учреждение
имело 23 отделения и более 200 сотрудников. Собственно, последние и стали
катализатором скандала – выступая как представители банка в судебных процессах
представители банковского учреждения получали доверенность от банка на паспорта
граждан РФ, выданные после оккупации Крымского полуострова в 2014 году.
Вместе с тем, ст. 9 Закона Украины "Об
обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной
территории Украины" не признает "органов власти" созданных РФ на территории
Крыма, как и выданные ими документы, в том числе паспорта.
В ходе одного из заседаний суда, видео с
которого выложено в YouTube, представитель
банка требует перевести дело в суды на территории АР Крым, что уже можно
расценивать как факт признания оккупационных властей полуострова законными.
Другим банковским учреждением, которое оказалось в эпицентре скандала, стал мобильный Monobank, также "отличившийся" в "признании" Крыма российским: в рекламном ролике банка в ноябре 2019 года на карте почему-то отсутствовал полуостров Крым. Ролик вызвал скандал в соцсетях и потому был удален, но скриншоты остались, равно как и гневная реакция пользователей.
Так, волонтер Руслан Шовковитный расценил это
как "выстрел себе в ногу и хрестоматийный зашквар".
Вскоре председатель правления Всеукраинской
рекламной коалиции, основатель и владелец брендингового агентства
FEDORIV Андрей Федорив на своей странице в Facebook заявил, что имела место
техническая ошибка, совершенная его командой.
"В начале видео
была добавлена инфографика с ключевыми цифрами и фактами о банке, созданная
командой FEDORIVVLOG. В одном из кадров, был использован фрагмент карты Украины
без Крыма. Как только наши зрители заметили это, мы моментально убрали видео из
эфира", – пояснил Федорив появление скандальной карты в видео.
"Данное
изображение никак не отражает политические взгляды команды FEDORIVVLOG, мои
лично или тем более не является позицией Monobank и, повторюсь, является
исключительно технической ошибкой", – подчеркнул владелец брендингового
агентства FEDORIV.
Не остались в стороне от скандалов и главные
украинские банкиры – сотрудники Национального банка Украины (НБУ).
Так, еще в феврале 2017 года заместителя главы
НБУ Екатерину Рожкову обвинили в прямых родственных связях с руководством
российского банка. По данным журналиста Александра Дубинского речь шла о главе
правления "Проминвестбанка" Андрее Рожке – гражданском супруге замглавы НБУ и
их общем ребенке.
"Рожок и Рожкова вместе работали в банке
"Аваль", а затем он переехал за ней в Одессу, в "Финбанк". Пока Рожкова
трудилась в "Платинуме", Рожок работал в другом российском госбанке – "Сбербанке
России". После перехода Рожковой в НБУ, Рожок стал главой правления ПИБа.
Поэтому когда Рожкова защищает российские банки – в этом усматривается очень
острый конфликт интересов, за который платим мы, налогоплательщики", – утверждал
будущий нардеп.
Также журналист напоминал, что
"Проминвестбанк" является "дочерним" банком российского "Внешэкономбанка",
принадлежащего правительству РФ.
Впрочем, пламенный призыв Александра
Дубинского не был услышан и спустя 2 года последний уже как народный депутат от
"Слуги народа" стал частью президентской команды вместе с Екатериной Рожковой.
Однако подобные заявления о "руке Кремля" и
"российских агентах" изрядно приелись, но все же в НБУ достаточно скандалов и
по более прозаическим причинам.
Так, осенью 2019 года СМИ выявили схему по
"тайной приватизации" государственного "Укргазбанка".
В ноябре минувшего года все та же Екатерина
Рожкова как первый заместитель председателя НБУ сообщила о планах Международной
финансовой корпорации (IFC)
войти в уставной капитал государственного "Укргазбанка". Из уст чиновницы это звучало,
как начало процесса приватизации государственного финсектора, к тому же
вызывающего интерес у крупнейших международных игроков. Впрочем, свой интерес к
госбанку IFC декларировал еще
в 2017 году и даже якобы договорились с тогдашним КМУ во главе с Владимиром
Гройсманом.
Но вскоре после заявления Екатерины Рожковой
появились любопытные сведения – и обыск в финучреждении проведенный
сотрудниками НАБУ и САП, но что еще интереснее, намерение IFC предоставить "Укргазбанку" заем в 30 млн евро
на 5 лет с возможностью перевести его в 20% акций госбанка.
Подобное условие, прописываемое в будущий
возможный договор выглядит довольно странным, ведь речь идет о кредите для
банка, имеющего свыше 100 млрд грн. активов и кредитный портфель на 40,8 млрд
грн. В случае же возможного невозврата кредита в руки кредитора поступит 20%
банка за сумму, явно не отвечающую его реальной рыночной стоимости. В
результате подобное условие, указанное заранее, выглядит уж слишком
подозрительно похоже на схему теневой приватизации популярной в 90-х годах
прошлого века – получение контроля над предприятием из-за фиктивного
банкротства, вызванного якобы неспособностью вернуть кредит.
Впрочем, сомнительность схемы не остановила
Кабинет министров, который своим распоряжением
№1230 от 20 ноября разрешил "Укргазбанку" взять кредит, который можно будет
конвертировать в уставной капитал, в том числе предоставить IFC опцион на покупку акций.
Тем самым Международная финансовая корпорация
заключила выгодную сделку, получив возможность приватизировать госбанк, занимающий
4 место в стране по размеру активов, с чистой прибылью в январе-сентябре 2019
года в 350 млн грн. Уже в январе рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило
кредитный рейтинг "Укргазбанка" на уровне uaAA с изменением прогноза рейтинга
со "стабильного" на "в развитии". Рейтинг надежности банковских вкладов
подтвержден на уровне "5+" (отличная надежность).
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