ЗАЗ vs Васадзе: как заработать на банкротстве собственного бизнеса





В то время как одно из крупнейших предприятий в Украине в лице Запорожского автомобилестроительного завода

находится на грани банкротства, его владелец Тариэл Васадзе, который также является президентом АО "Украинская

автомобильная корпорация", наращивает свое состояние.



АвтоЗАЗ и Васадзе: путь к расцвету

Одно из немногих предприятий украинской автомобильной промышленности – Запорожский автомобилестроительный завод – прошел длинный путь к банкротству. Само собой, в истории ЗАЗ не всегда было все плохо, были и периоды успеха, связанные с его владельцем Тариэлом Васадзе. Впрочем, этот успех нельзя назвать следствием каких-то управленческих решений собственника, скорее он просто оказался в нужное время в нужном месте и умел дружить с теми, с кем выгодно.

Перестройку и последующее появление легального бизнеса в Украине 40-летний Васадзе застал на завидном месте, будучи начальником республиканского управления объединения "Автотехобслуживание", то есть возглавив систему ремонта авто всей Украинской ССР. Возможности для налаживания личных связей и роста личного благосостояния эта должность открывала колоссальные.

В 1989 году Тариэл Васадзе создал на его базе арендное предприятие "Автосервис", объединявшее 25 областных предприятий, 7 региональных центров, 28 СТО и 90 автомагазинов, а уже в 1992-м году приватизировал его, превратив в ОАО "Украинская автомобильная корпорация" ("УкрАвто"), ставшую основой его бизнес-империи.

Последующие годы Васадзе наращивал собственную "финансовую мощь", наживаясь на техобслуживании автомобилей и ввозе импортных авто. К 1997 году автоолигарх заинтересовался производством авто, во всяком случае, приход на Запорожский автозавод стратегического инвестора в лице южнокорейской компании "Daewoo" связывали именно с его фамилией. Спустя 2 года "УкрАвто" получил в свое управление принадлежащий государству контрольный пакет акций ОАО "АвтоЗАЗ", а в 2002 году выкупил его на "аукционе" за 54,2 млн грн. при стартовой цене в 102 млн.

После этого на АвтоЗАЗе начался расцвет, обеспечиваемый главным образом грамотными лоббистскими усилиями Васадзе.

Организовав на заводе сборку авто, его владелец под этим соусом заявил о себе как о национальном "автопроизводителе", и стал добиваться льгот от государства. Импорт авто начали обкладывать дополнительными пошлинами для защиты "отечественного производителя", который просто завозил машинокомплекты – фактически те же авто, только в разобранном виде – собирал их и мог продавать по завышенной цене, благодаря закупке у "своих" структур, комплектующих по ценам выше рыночных. Впрочем, с учетом высоких пошлин для импортных авто, за "произведенными" ЗАЗом "Ланосами" и "Дэу", несмотря на частые поломки и низкое качество, выстраивались в 2000-х годах целые очереди. Пика производства на ЗАЗе достигли в 2007 году, выпустив за ворота завода 280 тыс. автомобилей.

Не обходилось и без прямой государственной поддержки, благо в те же годы сам Васадзе пошел в политику, где с легкостью менял лагеря – в выгоду бизнесу. Так, попав в ВР в 2002 году от забытой сейчас "За Украину" новый депутат сменил ряд фракций, пока не осел в БЮТе. Премьер-министр и глава партии Юлия Тимошенко оценила "преданность" коллеги и помогала как могла, например, "антикризисной" надбавкой к ввозной пошлине на импортные автомобили в 2009 году. Впрочем, это не помогло, и Васадзе делу БЮТ изменил в 2010 году, за что был исключен из фракции, а в 2011 перешел в "Партию Регионов".

Новые коллеги платили предприимчивому грузину тем же, что и прежние однопартийцы – поддержкой на государственном уровне, добавив к ним выигрыш им государственных тендеров в 2011-2013 годах на общую сумму в 245 млн грн.

Все рухнуло со сменой власти и внешней конъюнктуры, к чему ни завод, ни его владелец не были готовы, привыкнув жить в создаваемых государством "тепличных условиях".

АвтоЗАЗ: тупик банкротства

2014 год оказался сложным для экономики, а для отечественного автопрома и АвтоЗАЗа стал началом конца. Так, резкое обесценивание гривны в 3 раза серьезно ударило по основным покупателям продукции завода – бюджетных "Ланосов", сделав их для украинцев из среднего класса втрое дороже. Сам Васадзе к этому добавил обвинения в отсутствии поддержки со стороны государства, неблагоприятный инвестиционный климат и "евробляхеров".

Результатом стал катастрофический обвал выпуска авто ЗАЗом:

- 2014 год – 13 127 авто;

- 2015 год – 3937 авто;

- 2016 год – 526 авто;

- 2017 год – 1674 авто;

- 2018 год – 1 авто, завод переквалифицировался на выпуск коммерческих моделей и автобусов, выпустив всего 131 единицу транспорта, а основное время просто стоял.

Неудивительно, что финансовая отчетность предприятия рухнула в бездну – только за 2014 год показав убыток в 2,9 млрд грн. и с тех пор каждая годовая отчетность ЗАЗа фиксировала минимум сотни миллионов гривен убытков.

Подлинным "чудом" стал отчет 2018 года, по которому завод получил чистую прибыль в 1,068 млрд грн. вместо убытка в 287,75 млрд грн. годом ранее. Впрочем, объяснение было простым – "Проминвестбанк" отчаявшись получить с завода долг в 1,4 млрд грн. предпочел списать задолженность, что и было отражено в отчетности как полученная прибыль.

Тем не менее, далеко не все кредиторы оказались столь щедрыми и уже в декабре 2018 года случилось то, о чем долго предупреждали эксперты авторынка – в отношении предприятия было открыто дело о банкротстве. Инициатором стало ООО "Финансовая компания "Факторинг Финанс", специализирующаяся на факторинге – выкупе дебиторской задолженности компаний.

Истец пытался получить задолженность в 3 миллиона 163 тысячи 600 гривен, но уже к апрелю 2019 года кредиторская задолженность по предприятию составила 4 млрд 884 млн 191 тыс. грн. и была начата процедура санации. Руководителем санации стал адвокат Виталий Василик, осенью пересевший в кресло замминистра юстиции Украины.

Странности банкротства и санации ЗАЗа

Процедура банкротства и санации предприятия, продолжающаяся с 2019 года, оставляет странное впечатление. Так, истец по делу о банкротстве ООО "Финансовая компания "Факторинг Финанс", быстро передал права на требование долга новому лицу – ООО "Финансовая компания "Амбер". Последняя будучи создана в октябре 2016 года и на 100% принадлежит созданному неделей ранее в том же октябре 2016 года ООО "Бельга".

Однако ООО "Финансовая компания "Амбер" далеко не главный кредитор ЗАЗа – весной прошлого года в их число входили 18 юридических и физических лиц, имевших к заводу претензии на более серьезные суммы и их число постепенно уменьшалось. Так, в марте ООО "Финансовая компания "Юниверсум Финанс" ходатайствовала перед Хозяйственным судом Запорожской области утвердить уступку ей кредиторской задолженности ЗАЗа перед "ОТП Банком" в 356,764 млн грн., выкупленной за 117,467 млн грн. Ходатайство "Юниверсум Финанса" судом было удовлетворено.

Пикантным был тот факт, что ООО "Финансовая компания "Юниверсум Финанс" принадлежит Инге Есиаве, бизнес-партнеру Тариэла Васадзе и его дочери Нины Васадзе (в частности, по фирме "Гермес Тревел Групп"). В 2017 году "Юниверсум Финанс" выкупил задолженность ЗАЗа перед "Дельта банком" на сумму в 996,4 млн грн. всего за 243,675 млн.

Позже ЗАЗ признал свои обязательства перед ООО "Финансовая компания "Юниверсум Финанс" на сумму в 355,857 млн грн., однако из этой суммы 17,792 млн грн. завод посчитал как финансовую помощь ООО "Фалькон-Авто", компании, на 100% принадлежащей самому Тариэлу Васадзе. Однако эти средства заводу в срок возвращены не были и Хозяйственный суд Киева в январе текущего года обязал фирму Васадзе вернуть ЗАЗУ почти 18 млн грн.

В феврале ЗАЗ в Хозяйственном суде Запорожской области добился запрета на передачу активов ООО "Босал-ЗАЗ" на сумму в 4,6 млн грн. – именно такую сумму предприятие задолжало заводу по договору аренды, заключенному в 2018 году. Сам должник на 49% также принадлежит Васадзе и еще 51% принадлежит нидерландской компании Bosal Nederland BV.

Очевидно, что автомобильный олигарх явно не стремится платить ни по долгам собственного завода, ни по собственным счетам в пользу ЗАЗа, что может привести к конфликту с другими кредиторами и бизнес-партнерами в лице ООО "Финансовая компания "Юниверсум Финанс" и Ингы Есиаве.

Впрочем, нельзя исключать того, что Васадзе сознательно игнорируя долги, стремится их так обесценить в глазах кредиторов, что те поспешат продать их другим компаниям, тому же "Юниверсум Финанс" в 3-4 раза дешевле их фактической стоимости, благо, прецедентов хватает. К тому же, из сформировавшегося весной прошлого года списка кредиторов ЗАЗа четыре принадлежат самому Васадзе: ЧАО "Украинская автомобильная корпорация" (на 100%), ООО "Аско-Экспедиция" (80%), ЧАО "Автокапитал" и ООО "Фалькон-авто" (35% у Васадзе и 65% у ЧАО "Украинская автомобильная корпорация").

Прибыль Васадзе выросла в 25 раз

Без преувеличения сотни хозяйственных судебных дел в которых фигурирует ЗАЗ, явно не идут ему на пользу, равно как и процедура санации – за весь 2019 год ЗАЗ смог произвести всего 15 коммерческих авто и 70 автобусов, а в январе 2020 был произведен всего 1 автобус.

Впрочем, осенью на предприятии заявили о договоренности с Groupe Renault о сборке на заводе автомобилей Lada из российских комплектующих, произведенных на заводе АвтоВАЗ, а в январе заявили об аудите завода для выпуска тестовой партии. По данным издания "Главред", сборка уже идет и представляется выгодной для завода и российского автопроизводителя, так как еще Кабмином Владимира Грйосмана был запрещен импорт ВАЗов, однако не комплектующих.

Вообще, 2019 год явно был удачным для Тариела Васадзе, в отличие от самого ЗАЗа, ведь чистая прибыль главной структуры олигарха, АО "Украинская автомобильная корпорация", за 2019 год выросла почти в 25 раз – с 14,87 млн грн. до 368,12 млн грн. И это в то время как производственное направление корпорации ЗАЗ, был в шаге от признания его банкротом, остановил производство легковых авто и выпустил за год всего 85 единиц транспорта.

Дела у "Укравто" идут настолько хорошо, что в феврале Антимонопольный комитет Украины позволил компании купить более 50% ООО "Автомобильные интеллектуальные технологии", принадлежащей уже упоминаемой Инге Есинаве и ООО "Авто-столица групп". Да и собственно, почему плохо идти делам у "Укравто", явно переквалифицировавшейся на импорт авто в Украину.

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины в 2019 году в страну ввезли 544 тысячи легковых авто, что в 2,4 раза больше чем годом ранее, на общую сумму в 3,6 млрд дол. США.

Однако ценой за благосостояние Тариэла Васадзе похоже станет окончательная утрата Украиной собственной автомобильной промышленности, прошедшей путь от выпуска собственного авто на заводе производственной мощностью 150 тыс. авто до сборки одного автомобиля за год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!