Падение цен на нефть и обвал мировых рынков: кому это выгодно и как скажется на Украине

Обвал в интересах РФ

9 марта цены на нефть упали более чем на 30%. Позже падение было частично отыграно, но все равно оказалось самым значительным со времен войны в Персидском заливе в 1991-м.

Для Украины понедельник 9 марта был выходным, а мировые биржи пережили настоящий стресс и худший день со времен глобального кризиса 2008 года. После обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии, торги на Нью-Йоркской бирже открылись падением котировок более чем на 7%. Согласно правилам торгов, их приостанавливали на 15 минут: как пояснило руководство биржи, такая пауза была нужна, чтобы прийти в себя и взглянуть на ситуацию со стороны.

Падение цен на нефть, снижение котировок и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали на рынке панику, но, тем не менее, 10 марта мировые рынки начали постепенно восстанавливаться после обвала.

А эксперты занялись изучением вопроса, кому это выгодно.

"На сегодня в обществе сложилось превратное представление о том, что нефтяной кризис направлен против РФ, но это не так, – отметил в беседе с "Комментариями" эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. – На самом деле именно Россия является инициатором кризиса и готова использовать его в своих интересах".

По словам эксперта, россияне намеренно сорвали нефтяную сделку с ОПЕК, поскольку их основная цель – валить котировки на нефть и уничтожать главного конкурента – США. Дело в том, поясняет Алексей Кущ, что чем выше цена нефть, тем больше усиливается "сланцевая революция" в США, что частично закрывает для РФ рынки сбыта. То есть рост цен на нефть выливается для РФ в потерю покупателей.

"Тактика РФ заключается в том, чтобы обвалить нефть ниже 40 долларов за баррель, – продолжает Кущ. – В этом случае спрос на сланцевую нефть, себестоимость которой находится на уровне 40+, начнет снижаться. Причем у США нет возможности дотирования частного нефтяного бизнеса, как это делается в России. Плюс американские углеводороды экспортируются танкерами, и это тоже выходит дороже, чем их транспортировка по трубам".

Что касается девальвации рубля, то россиянам она сегодня только на руку – низкая инфляция сдерживает экономический рост, продолжает Кущ. На сегодня в РФ низкий внешний долг, хорошие внутренние резервы, поэтому никаких проблем с поддержанием внутренней стабильности не будет. Так что Россия сделает все, чтобы нанести максимальный ущерб сланцевым производителям нефти в США.

Очень быстрый кризис

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, в мире тенденция падения цен на нефть была намечена давно.

"К сожалению, интерес к ситуации проявляется по факту происшествия, а не заранее, – отмечает Орыщак. – Так, по состоянию на 10 марта торги по Brent проходи ли около 36 долларов за баррель, что на 47,6% ниже цены открытия года. Триггером к распродажам выступили несколько факторов. Среди них – опасения распространения коронавируса по миру и его влияние на темпы развития мировой экономики в 2020 году, потенциальное сокращение спроса на нефть в мире. Также весомым аргументом к продажам стала ситуация между крупнейшими экспортерами нефти в мире – 6 марта Россия и ОПЕК не смогли договориться о новых объемах добычи нефти и удержать ранее принятые решения. Спекулянты отреагировали быстро, но сейчас технически комфортная цена, чтобы спекулянты сделали передышку и попытку восстановить котировки в диапазон 40 долларов за баррель".

Кризис закончился довольно быстро, констатировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"На международных рынках цена на нефть постепенно повышается, ведь во многом обвал цен на нефть – это обычная паника, которую искусственно подогревали", – считает Охрименко.

Последствия для Украины

Максим Орыщак считает, что для экономики Украина прямой угрозы от текущей динамики цен на нефть нет, так как Украина нефть не экспортирует.

"Внешняя угроза для гривны существует, но только как для валюты развивающейся страны, – считает эксперт. – Для национальной валюты более важны внешние кредиты, спрос на основные экспортируемые товары (продукты питания, зерновые, продукцию машиностроения и т.д.) и достаточность золотовалютных резервов. Населению не стоит бояться инфляционных скачков, а цены на бензин постепенно начнут снижаться".

В то же время экономист Владислав Банков уточняет: в Украине рынок нефтепродуктов чрезвычайно зарегулирован и монополизирован, в связи с чем снижение цен будет растянуто во времени и не пропорционально мировым ценам.

"Олигархи, контролирующие розничные сети, не упустят возможность дополнительного заработка, – говорит экономист. – Для полноты понимания картины, приведу такие цифры: из барреля нефти получается 90-100 литров топлива, остальное – это налоги и заработок трейдеров".

По мнению Охрименко, сегодня девальвация гривны выглядит вполне закономерно. Украина – экспортоориентированная страна, и было бы странно, чтобы во всем мире шла девальвация, а в Украине – ревальвация.

"Торги на межбанке показали, что пока курс доллара будет на уровне 25,3-25,5 грн, – приводит цифры Охрименко. – К 26 грн может вырасти, а может и нет. Паника останавливается, спекулянты успокоились. Но остается проблема снижения цен на украинский металл и руду, так что, скорее всего, уже в марте увидим падение экспорта Украины и падение промышленности".

На Украине падение цен на нефть скажется плохо, считает Алексей Кущ. На фоне ожидания глобального кризиса, снижение нефти тянет за собой другие сырьевые рынки. И хотя ситуация по металлу пока не драматичная, нефть подтягивает к себе котировки и сельскохозяйственного сырья.

"Те же рапс или кукуруза частично принимают участие в производстве биотплива и потому цены на них коррелируют с ценам на нефтепродукты, – поясняет Кущ. – А кукуруза является одним из ключевых показателей нашего экспорта".

По мнению руководителя аналитического отдела компании Forex club Андрея Шевчишина, глубина падения цен на нефть будет зависеть от действий главных фигурантов этой "ценовой бойни" – Саудовской Аравии и РФ: обе страны располагают ресурсом для того, чтобы продержаться на таких низких уровнях какое-то время. В тоже время, в этой гонке на выживание пострадают экспортеры нефти с высокой себестоимостью добычи – США, Канада, Бразилия, Венесуэла и т.д. – для них такая цена будет катастрофической.

"Для Украины падение цен на нефть обернется снижением цен на бензин и газ, – говорит Шевчишин. – В перспективе это может привести к снижению стоимости отопления и горячей воды. Вместе с тем падают цены на другие сырьевые активы и зерно, что приводит к падению экспортной выручки".

Словом, резюмировал Шевчишин, в этой ситуации для Украины есть как плюсы, так и минусы. Минусов, кстати, будет немало, но они не будут связаны с нефтью не напрямую, а косвенно, через запущенные обвалом нефти девальвации локальных валют, падения цен на сырье и скатывания мировой экономики в рецессию.

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