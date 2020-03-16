Экономика уже «чихает»: какие отрасли первыми пострадают от коронавируса

Турфирмы подсчитывают убытки



Первой под удар попала туристическая отрасль, констатирует аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Если взять для примера показатели Китая, то после вспышки вируса заполняемость отелей в Поднебесной упала на 75%. А Disney сообщил о потерях в 280 млн долларов из-за закрытия двух тематических парков в Китае в период Лунного Нового года.

О том, что ближайшее будущее туристической сферы выглядит неутешительно, уже заявила глава Всемирного совета по путешествиям и туризму Глория Гевара. По ее словам, из-за коронавируса убытки отрасли составят не менее 22 млрд долларов.

Что касается Украины, то уже 13 марта стало ясно: коронавирус ударил не только по выездному, но и по въездному туризму. В пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что через 48 часов Украина закрывает границы для иностранных граждан.

Украинские туристы не первую неделю находятся в "подвешенном состоянии": страны одна за другой объявляют о тех или иных ограничениях, а то и вовсе закрывают границы. Туроператоры же деньги возвращать не торопятся, советуя наблюдать за развитием ситуации. Но что толку за ней наблюдать, если даже въехав в открытую страну, туристы рисковали остаться там на неопределенное время?

Так и получилось.

В воскресенье стало известно, что только в Египте застряли 60 тысяч украинских туристов. Авиакомпания Sky Up отменила все рейсы, и они понятия не имеют, когда и как смогут вернуться в Украину. Туристы записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, но ответили им в Госпогранслужбе. В частности, первый замглавы ГПСУ Владимир Никифоренко заявил, что им придется самостоятельно планировать свое возвращение домой.

Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов подчеркнул, что границы полностью не закрываются, в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.

"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем", – отметил Нефьодов.

О том, как повели себя туроператоры в этой ситуации, подробно рассказала на своей странице в соцсети директор одного из туристического агентства Наталия Коломийчук.

"С разницей примерно в сутки после выступления президента большинство операторов объявили о снятии всех туристических программ сроком на время карантина, – написала Коломийчук. – Все забронированные заявки снимаются, а оплата переносится на вновь созданные. Какие-то операторы разрешили менять направление отдыха и параметры тура, другие же разрешили создавать только такую же заявку по цене онлайна. Это значит, что могут быть как возвраты денег, так и доплаты, в зависимости от цены на тур. Снять бронировку без штрафов с полным возвратом денег на ближайшие даты не предложил никто".

Конечно же часть туристов такая ситуация не устраивает, ведь у многих расписаны летние и весенние каникулы. Но, говорит Коломийчук, туроператоров тоже можно понять. Мы все оказались заложниками ситуации. И если в условиях форс-мажора операторы бы вернули 100% стоимость тура и аннулировать заявки, понеся самостоятельно все штрафы по отелям и чартерам, персоналу, офисам, они бы неизбежно обанкротились.

"Я вижу ситуацию изнутри. Понимаю хорошо претензии туристов, но и наблюдаю, в какой ситуации оказались туроператоры", – отметила Коломийчук.

Авиационный сектор под ударом

Оценив последствия коронавируса для авиации, Международная ассоциация воздушного транспорта 5 марта этого года обновила свой прогноз по ущербу. По оценкам экспертов, потери в сфере пассажирских авиаперевозок из-за китайского вируса достигнут до конца 2020-го 63 млрд долларов, и это еще оптимистичный сценарий. В случае же негативного развития событий, убытки вполне могут перевалить за 100 млрд долларов.

И это неудивительно, учитывая, какие изменения претерпевают авиарасписания. Авиакомпании сначала шли на полумеры, заявляя об отмене рейсов в те или иные очаги коронавируса, но с 12:00 16 марта небо над Украиной стало практически пустым.

Авиакомпании одна за другой публикуют правила обмена и возврата авиабилетов в связи с COVID-19. Перевозчики предлагают бесплатно изменить дату вылета, некоторые разрешают изменить маршрут и даже вернуть билеты.

"Авиакомпании уже несут убытки, и тенденция сохранится, – констатирует Максим Орыщак. – Более того: отсутствие спроса на авиаперевозки по всему миру ставит под удар авиационный сектор в целом. Не будут производить новые воздушные судна, так как не будет новых заказов на них, и могут быть сорваны контракты по ранее сделанным заказам. Например, Airbus уже остановил фабрику в Тяньцзине, где производилось около 6 самолетов A320 в месяц".

Рестораны в ожидании убытков

Столичные рестораны в выходные работали в обычном режиме, но с самого начала было понятно, что это ненадолго. Точки над "і" расставило заявление столичных властей: Киев закрывается на карантин. С 17 марта в украинской столице максимально ограничивается передвижение людей между городом Киев и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, работа предприятий общественного питания (они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды). Не будут работать торговые центры, спорткомплексы и спортзалы, учреждения бытового обслуживания населения, развлекательные заведения. Работу продолжат лишь продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки и банкоматы.

О том, что в связи с коронавирусом ресторанный бизнес в Киеве ожидает падение до 50%, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова написала на своей странице в Facebook еще на прошлой неделе.

"Меньше проиграют те, у кого есть своя доставка или вообще хоть чья-то доставка. Вот кто выиграет от эпидемии – это службы доставки! Официантам и барменам можно подработать курьерами, пока все не уляжется. Ну а барам вообще не позавидуешь – коктейль по доставке – этого почти нет, да и неинтересно. Ведь к коктейлю должна прилагаться атмосфера. Да и кофейням тоже особо доставлять нечего", – пояснила эксперт.

Судя по обстановке в супермаркетах, немало украинцев активно готовятся переждать карантин дома. Покупатели катят к кассам набитые доверху тележки, полки постепенно пустеют. О покупательской активности в магазинах и аптеках рассказал и соучредитель Мonobank Олег Гороховский.

"Сумма трат в продуктовых магазинах выросла почти в два раза по сравнению с обычными будними днями и в полтора раза по сравнению с субботами, – констатирует Гороховский. – Сумма трат в аптеках выросла почти в полтора раза. При этом количество покупок в категориях Продукты и Аптеки почти не изменились. Это говорит о том, что увеличился средний чек. Вывод: украинцы активно запасаются продуктами и лекарствами".

16 марта после заявления Кличко столичные супермаркеты пережили очередную волну нашествия – с полок сметалось буквально все. При этом, говорит эксперт по розничной торговле Андрей Куценко, большие заработки супермаркетов на продуктовом ажиотаже – это иллюзия. По его словам, после активных одной-двух недель продуктовые магазины ожидает месячное затишье – люди будут есть то, что накупили впрок.

Развлечения: концерты переносятся

Из-за коронавируса теряют деньги исполнители, концертные площадки, театры. Группа KAZKA перенесла гастрольный тур по 28 городам Украины, Тина Кароль заявила, что из-за карантина в Украине переносит концерты, которые должны были состояться в марте, а "Квартал 95" перенес съемки шоу.

Закрыта концертная площадка ДК КПИ, перенесена премия YUNA, которая должна была состояться 24 марта 2020-го во Дворце "Украина". Мартовские спектакли на основных сценах Национального драматического театра им. Франко и Национального театра русской драмы им. Леси Украинки перенесены на июнь. В связи с введением карантина даже одесская "Юморина" оказалась под угрозой.

До окончания карантина закрылись и столичные кинотеатры.

"Дорогие посетители, официально сообщаем, что кинотеатры Multiplex в городе Киев закрываются на карантин с 12 по 31 марта, – сообщается на странице Multiplex в Facebook. – Не скучайте, премьеры подождут, а здоровье – прежде всего! А сейчас можете пересмотреть любимые фильмы под одеялом дома".

Выгоду извлекут мошенники

Автомобильная промышленность, ритейл, финансовый сектор – все будут находиться под ударом, говорит Максим Орыщак. По его словам, в совокупности это может привести к убыткам, соизмеримым с уроном от торговых войн между США и Китаем, ущерб от которых оценивается примерно в 850 млрд долларов за 10-11 месяцев.

"Заработать на массовой панике сможет мелкий ритейл, как всегда в истории происходит, – считает эксперт. – Это те, кто в период острой нужды для всего населения будут предлагать продукцию первой необходимости втридорога – от туалетной бумаги до продуктов и медикаментов. Также, к сожалению, выгоду извлекут мошенники, которые будут активно предлагать свои услуги по извлечению прибыли на финансовой арене. Посыл будет классическим: "Вы видели, как упали мировые индексы? А вы знали, что на этом можно заработать? Несите сюда свои деньги, мы вас сейчас научим!". Результат подобных афер давно известен: мошенники вместе с деньгами исчезают в неизвестном направлении, а население остается ни с чем".

Коронавирус подкорректирует бизнес-планы всего мира, резюмировал Орыщак. Продажи, темпы расширения компаний, планы по завоеванию новых рынков – все эти бизнес-стратегии сейчас отойдут на второй план. До тех пор, пока массовая истерия по миру не прекратится, основная задача бизнеса и населения внутри каждой страны – не поддаваться панике и действовать, как прежде. А посыл о том, что ситуация выравнивается, пойдет от глав правительств: отменят карантины, дети снова пойдут в школу, границы откроют и авиасообщение между странами будет восстановлено.

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