Карантин в Украине: какие импортные товары могут стать дефицитом в нашей стране

В теории даже несмотря на введенный в Украине карантин, грузовые перевозки должны осуществляться беспрепятственно и проблем с импортом быть не должно. На практике же наши зарубежные партнеры и сами переживают пандемию, так что перебои с производством и логистикой все же не исключены. Кроме того, непонятно, как будут работать наши импортеры, и не приостановят ли они свою деятельность из-за неопределенности с курсом.



О том, какие товары могут оказаться в дефиците, а каких у нас будет достаточно, "Комментарии" побеседовали со специалистами.

Карантин в Украине: ждем дефицита импортных продуктов

По мнению главы Национального Совета экономического развития Алексея Дорошенко, в ближайшее время в сфере импорта мало что изменится.

"Пропускные пункты на границе, которые закрылись, были либо пассажирскими, либо и пассажирскими, и грузовыми, но грузовая функция была на них вторична, – отметил эксперт в беседе с порталом "Комментарии". – Большие порты работают, железнодорожные переходы – тоже, так что, думаю, здесь мало что изменится".

По мнению эксперта, сегодня из-за курсового роста для отечественного потребителя более доступными будут отечественные товары, которые, как правило, переоцениваются с опозданием. Импортные товары с ростом курса дорожают гораздо быстрее.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в дефиците могут оказаться некоторые импортные лекарства.

"Спрос на те же смартфоны или бытовую технику упадет, поэтому даже если поставки и на какое-то время приостановятся, потребители этого, скорее всего, не заметят – не до этого, – пояснил эксперт свою мысль. – А вот заменить лекарства будет сложно – многие Украина просто не производит".

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, Украина по примеру США и европейских стран может испытывать дефицит гигиенической продукции.

"В частности, это детские подгузники, влажные салфетки, туалетная бумага, – говорит Орыщак. – Причина дефицита будет заключаться и в повышенном спросе со стороны населения, в опасении, что спекулянты начнут повышать цены, и в ограничении поставок. Не исключено, что розничная торговля будет испытывать недостаток продукции, на которую есть стабильный спрос. И, наконец, будут проданы товары, которые месяцами залеживалась на полках торговых залов".

Карантин в Украине: товары из Китая были, есть и будут

По словам Алексея Дорошенко, что касается торговли с Китаем, то никаких ограничений нет. Грузы как поступали, так и поступают, а люди по-прежнему получают посылки из Китая. Возможно, впечатление о каких-то ограничениях возникло из-за того, что закрылись некоторые почтовые отделения – например, на территории торгово-развлекательных центров. Но в целом в этой сфере все работает, как раньше.

"С китайской продукцией ситуация не критична, а вот с европейской дела обстоят сложнее, – поделился рассуждениями с изданием "Комментарии" экономист Владислав Банков. – Дело в том, что на морские перевозки влияние пандемии будет меньше, нежели на перевозки автотранспортом, которые более зависимы от человеческого фактора".

Кстати, по мнению эксперта, проблемы с дефицитом товаров первой необходимости возникают исключительно из-за ажиотажного спроса, спровоцированного паникой. Ведь их производство не останавливается, поставки – тоже. А на фоне ограничения экспорта, цены, как минимум, не должны расти. Глобальная импортная зависимость у нас существует только по поставкам энергоносителей, но здесь рынок благоприятствует покупателям и влияние человеческого фактора минимально.

Аналитик Алексей Кущ считает, что одной из проблем в связи с перебоями с импортом может стать дефицит высокотехнологичного сырья, комплектующих, реагентов, всевозможных добавок и других импортных товаров, которые используются в отечественной промышленности. Технологический процесс без них невозможен начиная от простейших консервантов в пищевой промышленности и заканчивая исходным сырьем в фармацевтике. Не менее опасен распад межрегиональных экономических связей внутри страны, считает Кущ.

Карантин в Украине: что ждет импортные п родукты

Говоря о продуктах, Максим Орыщак советует обратить внимание на овощи и фрукты, мясо и рыбу, сливочное масло. Эти группы товаров входят в потребительскую корзину населения, их импортируют, и, по мнению эксперта, долгосрочных запасов этой продукции в стране нет.

"Не исключено, что цены на эти продукты вырастут, – прогнозирует Орыщак. – Спекулянты всегда быстро реагируют на повышенный спрос со стороны населения и пытаются заработать в период ажиотажа. Думаю, не стоит говорить о том, что стоит совсем не делать запасы, чтобы охладить пыл спекулянтов. Наверное, тактика умеренного накопления продуктов питания будет более правильной. Хотя бы потому, что если покупать все продукты на неделю, это сокращает количество контактов с другими покупателями в магазинах в ближайшем будущем".

При этом, продолжает Орыщак, надо отметить, что существенного спроса на продукты в Украине все же нет хотя бы потому, что нет лишних денег на формирование долгосрочных запасов. Люди живут от зарплаты до зарплаты, потому на полках в магазинах еды достаточно. По мнению эксперта, украинцы, скорее, перейдут на модель умеренного потребления пищи, пересмотрев свои рационы в меньшую сторону, нежели побегут за продуктами уже сейчас.

"Словом, ждем рост цен, но не критичный, так как платежеспособность населения не растет, – резюмировал Максим Орыщак. – Повышение стоимости на товары скажется сильной просадкой по продажам в целом, потому ритейл будет вести политику ценообразования аккуратно. Что касается государства, то на текущий момент оно должно проводить информационную поддержку населения: регулярно информировать о ситуации за рубежом, четко проговаривать ожидания и риски экономики, озвучивать экономические и социальные перспективы страны. Нужно учитывать, что различные информационный вбросы как со стороны СМИ и отечественных экспертов, так и со стороны аналитиков соседних стран по ситуации в Украине, порой могут искажать ситуацию в сторону негативной. Поэтому нужно четко давать ответы на наиболее актуальные вопросы. Будут ли своевременно платить пенсии? Не скажется ли ситуация на банковском секторе? Стоит ли ждать отсутствия товаров в магазинах? И так далее".

Карантин в Украине и мире: что происходит в Европе

Сегодня внутри Евросоюза – полные разброд и шатания. Границы между "европейскими сестрами" закрываются одна за другой, и, не исключено, что дело не только в боязни заразиться. В то время, как полки супермаркетов пустеют и в отдельных городах люди выхватывают продукты из тележек друг друга и даже вступают в потасовки, злые языки уверяют: закрытием границ страны еще и препятствуют вывозу продуктов, которых уже самим не хватает.

Алексея Дорошенко отмечает, что его эта версия развеселила.

"То есть, до этого люди десятилетиями боролись, чтобы торговать и продать свой товар за границу, а теперь, выходит, за несколько недель хотят пустить все эти "наработки" под откос? Думаю, вряд ли, – говорит эксперт. – К тому же, если покупатель начнет покупать другие продукты, вернуть его обратно будет очень тяжело – исследования показывают, что свои предпочтения потребители меняют крайне неохотно. Поэтому я не думаю, что карантинные меры европейских стран вызваны желанием запретить вывозить свои продукты. На мой взгляд, как раз все с точностью до наоборот: сегодня страны готовы больше продавать. Единственная группа товаров, по которой действительно введены определенные ограничения – это индивидуальные средства защиты, а что касается продуктов – это явное преувеличение".

Большинство экономистов призывают украинцев не паниковать: продуктов хватит на всех.

"Как бы ни была талантлива эта власть, без хлеба и круп мы не останемся", – резюмировал Алексей Кущ.

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