Карантин из-за коронавируса в Украине: сколько наша страна сможет простоять «на паузе»

Коронавирус вносит коррективы: жизнь в стране поставлена на паузу до 24 апреля – Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Также решили продлить карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, на 30 дней.



Где на приближающийся кризис смотрят с известной долей оптимизма, так это в НБУ. На прошлой неделе в регуляторе заявили, что влияние кризиса на платежный баланс будет не таким уж плохим: от нейтрального до позитивного. Как пояснил замглавы НБУ Олег Чурий, прежде всего это связано с падением цен на энергоносители, которые в отечественном импорте занимают около трети.

Некоторого позитива добавляют осторожные прогнозы о возможном снижении цен на АЗС.

Кроме того, тот факт, что продуктовая часть украинского экспорта не дешевеет, также играет на руку нашему торговому балансу.

Впрочем, эксперты сходятся на том, что даже если положительный эффект для платежного баланса и случится, украинцы этого не заметят. Ведь от этого не вырастут зарплаты и пенсии, не снизятся цены на продукты и коммуналку, да и более безопасной наша жизнь не станет.

Более того, большинство экономистов предупреждают: "иммунитета" у украинской экономики нет, и затянувшийся карантин ее просто добьет.

О том, какую "паузу" сможет выдержать страна и граждане, "Комментарии" спросили у экспертов.

Карантин в Украине: увольнения не за горами

По прогнозам экс-министра Тимофея Милованова, коронавирус оставит без работы до полумиллиона украинцев.

"Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неофициально занятых сотрудников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное, – написал Милованов. – По такому сценарию это будет от 175 до 350 тысяч человек. Если же увольнения произойдут еще и в других сферах, цифры будут еще больше. Таким образом, консервативная оценка увеличения безработицы составляет от 170 тысяч до 500 тысяч человек".

С цифрами можно поспорить, но в том, что безработица вырастет, экономисты не сомневаются.

"Думаю, что большинство бизнесов смогут продержаться месяц на карантине и даже выплатить людям зарплату, – считает советник президента Олег Устенко. – В случае продления карантина, еще на пару месяцев бизнес перейдет на "минималку", а потом начнутся увольнения".

В то же время экономист Андрей Мартынюк считает, что увольнения начнутся гораздо раньше.

"Уже сегодня понятно, что бизнес играет по своим правилам, – говорит экономист. – И, невзирая на призывы чиновников не отправлять людей в отпуска за свой счет, масса украинцев уже сейчас сидят в неоплачиваемых отпусках. Думаю, с призывами не увольнять будет та же ситуация".

Напомним, что ранее в Международной организации труда предупредили: пандемия коронавируса COVID-19 существенно увеличит безработицу в мире, лишив работы почти 25 млн человек. Так что мы не одиноки, хотя вряд ли это послужит утешением тем, над кем нависла угроза безработицы.

Карантин в Украине: время – не больше месяца

Большинство украинских экономистов считают, что "паузу" длиной больше месяца ни украинская экономика, ни сами украинцы не выдержат.

"Дорогие друзья, так радующиеся карантину как вынужденному отпуску – это не отпуск! Это полный капец, причем не из-за вируса, нет. Капец именно из-за этого карантина, из-за закрытия заведений, из-за закрытия метро. Ну ладно, посидели дома, съели свои запасы. А дальше что? Как прожить без денег огромному количеству людей, которые не работают и денег не получают?", – эмоционально выразила отношение к происходящему на своей странице в соцсети директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

По ее словам, сегодня многие рестораны переключились на доставку, но ее крайне мало. Ведь многие сотрудники работают дистанционно, поэтому готовят самостоятельно. Да не хватит на всех работы по доставке – на ней задействовано максимум 20% персонала, а в большинстве ресторанов вообще все сотрудники сидят по домам. И это не отдых, а тревожно-депрессивное состояние, которое еще и нагнетается всеми вокруг.

"Если карантин для бизнеса продлится две-три недели, у многих хватит запасов, чтобы это пережить, но не у всех, – прогнозирует Насонова. – Но если это будет больше месяца, пойдут "холерные бунты". Рестораны и кафе начнут работу, втихаря, для своих, по паролю. Кто-то переквалифицируется в магазин – а что делать, ведь продуктовым магазинам работать разрешено. Официанты и бармены переквалифицируются в курьеров по доставке. Но в любом случае после завершения карантина будет выжженная земля. Денег у многих не будет, не будет работы, бизнес с трудом вылезет из этой ямы, если вылезет, конечно".

Такой же срок – не более четырех недель – дает экономике и согражданам на преодоление ситуации и эксперт института Growford Алексей Кущ. По его словам, у большинства населения, живущего от зарплаты до зарплаты, денег хватит только на месяц. Аналогичная ситуация с полным отсутствием "подкожного жира" и у бизнеса. Эксперт уверен: необратимые структурные изменения в экономике начнутся уже через 30 дней карантина, и остановить процесс будет уже нельзя.

При этом Андрей Мартынюк считает, что и месяц для большинства – это слишком долго.

"Во-первых, в приступе паники украинцы сделали запасы, потратив на это едва ли не всю наличку, – поясняет экономист. – Во-вторых, закупки многие делали по завышенным ценам: в условиях, когда продуктовые рынки закрыты и особой конкуренции нет, торговые сети взвинтили цены. И, в-третьих, не стоит забывать о том, что через месяц многие не получат зарплату, поскольку сегодня находятся в отпуске за свой счет".

Еще более пессимистичным ближайшее будущее представляется экономисту Владиславу Банкову. По его словам, уже через две-три недели участятся грабежи, а там уже и до "взятия штурмом" продуктовых магазинов недалеко.

Карантин в Украине: больших потерь не избежать

Экономика несет убытки, и размер этих убытков эксперты оценивают по-разному.

По мнению аналитика TeleTrade Сергея Родлера, за месяц "паузы" украинская экономика может потерять около 120 млрд грн, или 2% ВВП. Это, в свою очередь, самым печальным образом скажется на возможностях государства в сфере социальной политики.

Вдвое больше – порядка 250 млрд грн – оценивает возможные потери Андрей Мартынюк. Эксперт не исключает, что, возможно, карантинные меры были слишком поспешными и излишне жесткими. По мнению Мартынюка, даже во время кризиса экономика не должна останавливаться, а предприятия должны работать хотя бы с меньшей мощностью.

"После карантина таким предприятиям будет легче возобновить производство в прежнем объеме, – поясняет эксперт. – Уже не говоря о том, что люди продолжат получать зарплаты, а бизнес – платить налоги и хотя бы частично пополнять бюджет".

При этом Алексей Кущ оценивает общие потери экономики за месяц карантина, включая последствия обвала сырьевых рынков, в 350 млрд грн. Впрочем, несмотря на то, что цифры выглядят катастрофично, эксперт считает, что все поправимо. По его словам, деньги на запуск экономики можно найти за счет двух источников: 200-250 млрд грн – за счет реструктуризации долга, 100 млрд – в результате планового увеличения дефицита бюджета.

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