Нефтяной кризис: как США и Саудовская Аравия приносят в жертву Россию

Российская нефть марки Urals опустилась до 18,5 за баррель 18 марта. Все потому что 6 марта в рамках переговорной площадки ОПЕК+ крупные производители нефти Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об уменьшении объемов добычи на полтора миллиона тонн до конца этого года. С 2017 года Москва и Эр-Рияд вполне успешно договаривались о квотах на добычу нефти, чтобы регулировать цены на нефть на мировом рынке.



Нефть стала дешеветь после того, как с 2015 года на рынки сбыта вышла американская сланцевая нефть. На сей раз РФ отказалась уменьшать объемы добычи из-за планов вложить инвестиции в разработку новых месторождений на своей территории. В Москве не увидели в этом смысла, поскольку американские нефтяники не соблюдают каких-либо ограничений, добывают по тринадцать миллиардов баррелей нефти в сутки и расширяют географию сбыта.

В ответ Саудовская Аравия резко изменила политику на нефтяном рынке и стала продавать черное золото по демпинговым ценам, предоставила заманчивые скидки покупателям из Америки, Европы и Китая. В апреле королевство собирается увеличить объем добычи с 9,5 до 12 миллионов баррелей в сутки, а в ближайшие два года выйти на объемы 13 миллионов.

Нефть так значительно обесценилась из-за снижения спроса на бензин, дизельное топливо и авиатопливо в условиях карантина и пандемии коронавируса, отмены транспортного сообщения между странами и континентами. Вопреки убыткам, которые грозят американским нефтяным компаниям, появились слухи о том, что президент США Дональд Трамп поддержал Саудовскую Аравию в ценовой войне с Россией.

Обозреватель американского издания Politico Бен Лефебвр сообщил 24 марта, ссылаясь на анонимные источники, что во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Салманом, Трамп сказал, что не против сокращения цен на нефть, но попросил держать их на том уровне, который позволит выжить американской нефтяной промышленности. Возможно, США пытаются извлечь определенные плюсы из негативного стечения обстоятельств.

Нефтяной кризис: интриги в Эр-Рияде

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что Саудовская Аравия целенаправленно пошла на увеличение добычи нефти, чтобы сначала обвалить цены на рынке, добиться капитуляции конкурентов среди других стран-производителей и занять их ниши. Эксперт полагает, что убытки от подешевевшей нефти не так сильно волнуют королевство и вероятно рассматриваются, как вынужденные издержки ради господства на мировом рынке нефти.

На фоне пандемии коронавируса, Китай сократил потребление нефти, Европа плотно сидят на российской нефти, ее покупает Турция, а США из крупнейшего покупателя переквалифицировались в крупнейшего поставщика нефти и создают дополнительную конкуренцию на европейских и азиатских рынках. Нужно учитывать, что теневыми поставками нефти в Турцию и Китай занимается Иран несмотря на американские санкции. Саудовскую Аравию со всех сторон теснят конкуренты. Несмотря на то, что в стране находится четверть мировых запасов черного золота.

Экс-советник правительства в Эр-Рияде Наваф Обаид полагает, что Саудовская Аравия будет проводить политику наращивания объемов добычи нефти в долгосрочной перспективе. Саудовский аналитик считает, что в государстве есть все условия, чтобы пережить кризис мягче, чем у их конкурентов.

Обаид уверен, что главным конкурентным преимуществом Саудовской Аравии является низкая себестоимость добычи нефти, включая расходы на транспорт, хранение. Один баррель саудовской нефти обходится в районе 8,9 долларов. По информации эксперта, в Саудовской Аравии есть современное оборудование и технологии, в которые инвестировано свыше тридцати миллиардов долларов за последние семь лет. Подушкой безопасности для саудовской экономики являются валютные резервы на полтриллиона долларов. Пока другие страны будут вынуждены сокращать объемы добычи, чтобы их нефть не обесценилась еще больше, и вместе с тем объемы экспорта, то Саудовская Аравия будет наоборот заполнять освободившиеся ниши своей продукцией. В Эр-Рияде затеяли рисковую, но стратегически оправданную игру, игнорируя интересы ОПЕК.

Нефтяной кризис: различия в интересах США и Саудовской Аравии

С экономической точки зрения, политика Саудовской Аравии идет вразрез с интересами США. Себестоимость добычи нефти США составляет чуть больше 20 долларов, в то время как на фоне кризиса на энергетическом рынке, цена на техасскую нефть марки WTI опустилась ниже 23 долларов за баррель. Финансовый аналитик компании Raymond James Inc. Правин Нарра считает, что если цена на нефть будет оставаться ниже 30 долларов за баррель, то это закончится коллапсом для нефтяной отрасли США. Эксперт полагает, что цена на американскую нефть в диапазоне 20-30 долларов за баррель приведет к потере тысяч рабочих мест в нефтегазовой отрасли, расцвет которой пришелся на период президентства Трампа.

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили полагает, что нефтяной кризис может стоить репутации Трампа в нефтедобывающих штатах накануне президентских выборов в этом году. Особенно это касается штата Техас, где находится крупнейшее в США нефтяное Пармское месторождение. Хоть техассцы традиционно голосуют за Республиканскую партию, в феврале только 45% жителей штата поддерживали Трампа, согласно опросу Университета Техаса. Если нефтяники начнут терять работу, то еще меньше жителей Техаса будут готовы поддержать действующего президента на выборах.

Министерство энергетики США уже выразило намерение выкупить у американских нефтяных компаний 77 миллионов баррелей нефти. В Сенате предложили выделить 3 млрд долл. на субсидирование нефтяной отрасли. В штате популярна идея вмешательства США в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией и заставить ограничить добычу нефти.

Нефтяной кризис: жертвоприношение России

Если посмотреть ситуацию с другой стороны, американцы могут извлечь выгоды из нефтяного кризиса. Общим конкурентом Саудовской Аравии и США на нефтяном рынке является Россия, которая контролирует около 40% поставок в Европу. Европейские страны являются одним из направлений экспорта американской нефти. С начала кризиса, Саудовская Аравия сделали скидку европейским покупателям нефти. Кухалейшвили полагает, что Вашингтон и Эр-Рияд договорились вытеснить общими усилиями российскую нефть с европейского рынка и поделить ниши. Аравийцы спровоцировали снижение мировых цен на нефть, чтобы сдержать российские компании от увеличения объемов добычи. На днях менеджмент российской компании Татнефть заявил о нецелесообразности увеличения объемов добычи в нынешних условиях.

Американские аналитики Тимоти Пуко и Ребекка Эллиот полагают, что в администрации Трампа прорабатывают варианты, чтобы заставить Москву и Эр-Рияд вернуться за стол переговоров. Кухалейшвили считает, что американцам нет смысла оказывать давление на Саудовскую Аравию, одного из немногих союзников на Ближнем Востоке.

Наряду и Израилем, Саудовская Аравия видит для себя в Иране угрозу и поддерживает санкции США против исламской республики. Потому, Штаты могут принести в жертву Россию, чтобы убрать с нефтяного рынка одного из конкурентов и стабилизировать цены на черное золото. США уже ввели санкции против российской компании Rosneft Trading S.A., которая занимается продажами венесуэльской нефти.

Если США введут санкции против всего нефтяного сектора России, как в случае с Ираном, тогда другим странам придется воздержаться от приобретения российской нефти, чтобы не стать объектом карательных мер США. Снижение мировых цен на нефть негативно отразиться на экономике России. Будет поступать меньше средств от продаж углеводородов в бюджет. Будут истощаться валютные резервы. Возможно, Путину придется повременить с обещанными расходами на соцобеспечение россиян.

Нефтяной кризис: последствия для Украины

Украину ждут неоднозначные последствия от снижения цен на нефтяном рынке. С одной стороны, это выгодно автомобилистам, транспортным и аграрным предприятиям, которые потребляют нефтепродукты. С другой стороны, положительный эффект нивелирует ограничение междугороднего сообщения в связи с карантином, приостановка деятельности транспортных компаний. Также снижение прибыли с продаж нефти повлечет за собой сокращение инвестиций в строительство и производство.

Может последовать снижение цен на металл. Это негативный фактор для металлургической отрасли Украины. К тому же падение цен на нефть повлияет цены на дизельное топливо, бензин, пропан-бутан, которые реализуют собственники украинских заправочных станций. Нужно учитывать негативные последствия для нефтедобывающей отрасли Украины. В прошлом году Украина экспортировала свыше ста тысяч тонн сырой нефти. Нефтяной кризис повлечет за собой негативные последствия для ряда отраслей украинской промышленности, торговли и сферы услуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!