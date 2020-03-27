Страны Европы содействуют вывозу товаров из территорий Л/ДНР, - расследование

Последние несколько лет перед началом боевых действий на Донбассе, в украинском обществе с подачи определенных политиков обсуждался тезис, согласно котором именно Донецкая и Луганская области являлись "кормильцами" всех остальных регионов Украины. Сторонники данной теории в качестве доводов указывали на добычу антрацита и угольной продукции, а также производство коксохимической продукции для металлургии. Памятуя об этом, издание "Комментарии" решило выяснить, как же на сегодняшний день обстоят дела в данных отраслях, учитывая неподконтрольный Украине статус части территорий Донецкой и Луганской области.



Не секрет, что основными потребителями вышеуказанных товаров были предприятия, которые находятся на территории Украины. Соответственно, не имея возможности отправлять продукцию в Украину, ее должны перестать добывать. Второй вариант - поставки все же осуществляются, но по каким-то нелегальным схемам.

Как известно, на сегодняшний день вывоз антрацита, угольной и коксохимической продукции из временно неподконтрольных украинским властям территорий категорически запрещен. Любые финансовые и коммерческие взаимодействия с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" рассматриваются как финансирование этих псевдореспублик и предполагают наложение санкций на причастные к этому процессу компании и предприятия.

Но, проанализировав аналитические отчеты за октябрь 2019 года – февраль 2020-го, мы обнаружили, что товар из "Л/ДНР" все же поступает в Украину. Мало того, согласно железнодорожным ведомостям по перевозке вышеуказанных товаров по РФ, выясняется, что товар также вывозят в саму Российскую Федерацию, а также экспортируют в Грузию, Турцию, Финляндию, Беларусь, Польшу, Румынию, Казахстан, Испанию, Италию, Индию, Болгарию, Чехию – и это далеко не полный список стран.

Согласно отчетам, отгрузка производится с нехарактерной железнодорожной станции отправления в Ростовской области. При этом грузоотправитель не является угледобывающим предприятием. Так, в Ростовской области Российской Федерации добычу антрацитов осуществляют три производителя (легальные угледобывающих предприятия), а именно: АО "Донуголь" (станция погрузки Божковская), АО "Шахтоуправление "Обуховская" (станция погрузки Зверевская), ООО "Шахтоуправление "Садкинское"/ООО "Гуковопогрузтранс" (станция погрузки Чапаевка-Ростовская).

Не секрет, что в Ростовской области не производят коксохимическую продукцию (кокс, коксовый орешек, коксовая мелочь), по той простой причине, что в данном регионе нет коксохимических предприятий.

В отчетах четко видно, что львиный объем товара вывозится через Грузоотправителя - Автономную некоммерческую организацию "Центр эффективных логистических решений" (как раньше через южноосетинский "Внешторгсервис" и "Газ-Альянс"). Зарегистрирована данная компания в Нижнем Новгороде, а не в Ростовской области. Полное название данной компании, которая в месяц осуществляет отгрузки около 350 000-450 000 тонн товара никаким образом не указывает на деятельность, связанную с добычей антрацита и угольной продукции, а также производство коксохимической продукции. На данном предприятии нет ни одной лицензии на добычу, оно не входит ни в один холдинг, в его собственности нет коксохимов.

Указанные в отчете процессы могут быть ничем иным, как схемой вывоза товаров из временно неподконтрольных украинским властям территорий.

Более того, если воспользоваться приложением "Google Maps" и посмотреть, где находится основная станция погрузки Успенская, то можно заметить, что она является пограничной между Российской Федерацией и Украиной. Расстояние от мест погрузки легальных угледобывающих предприятий Ростовской области до станции Успенская составляет:

1) Зверевская - Успенская - 214 км;

2) Чапаевка-Ростовская - Успенская - 158 км;

3) Божковская - Успенская - 231 км.

Следовательно, легальные угледобывающие предприятия, даже при дефиците своих погрузочных мощностей, не будут использовать данную станцию для своих погрузок из-за ее удаленности.

Что же касается коксохимов, то, как мы указали выше – в Ростовской области их нет, а значит 30 000 – 50 000 тонн коксохимической продукции не могут добываться там. Вывод напрашивается только один – речь идет о конкретной схеме вывоза товаров из Л/ДНР.

Также обращает на себя внимание и тот факт, что весь легальный уголь из Ростовской области оформляется в таможенном отношении в Ростовской таможне, в то время как данный товар почему-то оформляется в Таганрогской таможне. Конечно же, никто лично из Таганрога не приезжает в Ростов, чтобы "освидетельствовать" нелегальный уголь. Такое оформление - своеобразный способ "сортировки" на "свой-чужой". Причина в том, что ростовские таможенники прекрасно знают географию и понимают, что ближайшие российские месторождения антрацита от места оформления - в 150-230 км. Ведь именно поэтому у себя они оформляют только легальный антрацит.

Копии железнодорожных накладных, из которых видно, что Товар оформлен не в Ростовской области прилагаются.

Из железнодорожных отчетов также видно, что есть другие более мелкие схемы отгрузок нелегального антрацита, в которых задействованы грузоотправители: ООО "Восток уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Эко-Транс", ООО "Алмазная-ДК", ООО "Венера", ООО "НТС-Ресурс".

Вероятно, есть другие выводы и другие подтверждающие факты, но для того, чтобы сложить полную картину и этих данных достаточно.

Непонятно лишь, почему в экспорте нелегальных товаров участвуют страны ЕС и другие довольно близкие Украине по отношениям страны. Не исключено, что их могут вводить в заблуждение организаторы данной схемы, а досконально вникнуть в историю поставки товара не у всех есть возможность и желание.

Впрочем, есть версия, что как минимум у части стран есть понимание картины происходящего. К примеру, в прошлом году польские, чешские и словацкие журналисты опубликовали цикл статей, проследив цепочку угля из Донбасса прямо на предприятия в своих странах.

"Уголь с оккупированного Донбасса дешевле российского. В нем выше содержание серы. Следовательно, он менее качественный. Также на обнищавшем Донбассе более дешевая рабочая сила, и никто не инвестирует в развитие шахт. Кроме того, Восточная Украина находится значительно ближе к Европе, чем сибирские шахты, а значит, транспортировка обходится дешевле. А логистика играет важную роль для конечного потребителя", - говорится в совместном расследовании.

После публикаций восточноевропейских журналистов, как ни странно, не последовало ни громких отставок, ни санкций против предприятий, которые в Польше, Чехии и Словакии покупают донбасский уголь. Более того, против самих же расследователей едва не завели дело из-за угрозы добрососедским отношениям с Украиной. Одна из причин - на другом конце цепочки поставок - налогоплательщики, которые отчисляют часть денег в бюджеты этих европейских стран.

Отсутствие резонанса в Европе понятно: производители получают дешевый уголь и его происхождение их мало интересует. Но как долго с этим подходом будет мириться Украина? Ведь фактически наши европейские партнеры занимаются ничем иным как финансированием терроризма.

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