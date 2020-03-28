Бизнес на удаленке: временное явление или начало новой эпохи

Страна перешла на удаленную работу. Белые воротнички засели за домашние ноутбуки и планшеты, менеджеры из интернет-магазинов и служб доставки заняли позиции по домам, фитнес-тренеры организовывают онлайн-тренировки, диетологи активизировались в предложениях онлайн-марафонов. Не выходя из дома, работают программисты, юристы, бухгалтеры, журналисты и многие другие.



Удаленная работа не для всех

На виртуальную работу перешли работники искусства во всем мире, и Украина не стала исключением. Музеи и театры приложили все силы, чтобы их посетители и зрители провели свой карантин культурно. Так, о том, что на время карантина открывается доступ к записям архивных спектаклей, объявил театр имени Франко, перешла в онлайн Национальная опера Украины, а ранее появилась возможность прогуляться онлайн по выставочным залам Музея Ханенко.

"Конечно, удаленная работа доступна не для всех, – отметил в беседе с порталом "Комментарии" директор по странам Восточной Европы компании World Staff Виталий Михайлов. – Не могут перейти на удаленную работу врачи, водители транспорта, рабочие заводов и фабрик, которые стоят у станка или работают на конвейере и многие другие. Для кого удаленка реальность – так это для офисных сотрудников. Достаточно лишь решить несколько технических моментов: телефонная связь, доступ к интернету, доступ к базе данных, возможность перевести переговоры, совещания, конференции и т.д. в режим онлайн. Все это требует времени и денег, но это вполне возможно".

По оценкам Виталия Михайлова, на удаленную работу только в столице перешли не менее сотни тысяч сотрудников. Учитывая, что в Киеве всего работают 1-1,2 млн человек, в офисах из них работает не более трети, то есть 300-400 тысяч. Из них около трети имели возможность перейти на дистанционную работу. При этом большая часть людей сидит в вынужденных отпусках, зачастую неоплачиваемых.

Удаленная работа: как бизнес выходит из положения

"С закрытием метро и переходом работы общественного транспорта на "пропускной режим", бизнес столкнулся с тем, что сотрудники физически не могут добраться на работу, – говорит Виталий Михайлов. – В этих условиях работодатели видят несколько выходов из сложившейся ситуации.

Одни – и их не так уж много – продолжают платить людям зарплаты, даже несмотря на то, что бизнес остановился. Тут вопрос в запасе прочности – у кого-то он месяц-два, у кого-то – три, а у кого-то, может, и неделя.

Другие сократили ставку, и их тоже можно понять. Работы немного, клиентов нет, поэтому компании переходят на сокращенный рабочий день и, соответственно, сокращают оклады. После перевода на полставки человек и получает вдвое меньше – условно говоря, 10 тысяч гривен вместо 20 тысяч.

Третий вариант – это отпуск без сохранения заработной платы. Согласно действующему КЗоТ, любой наемный работник может взять такой отпуск на 15 календарных дней. Но с 18 марта в связи с карантином вступила в силу поправка, согласно которой срок пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий срок 15 календарных дней, установленный законодательством".

Кстати, продолжает эксперт, по закону этот отпуск – дело сугубо добровольное. Компания не может издать приказ и отправить всех в отпуск без сохранения заработной платы, такой отпуск может быть предоставлен исключительно по заявлению работника. Также на период карантина отпуск могут брать родители с детьми, пока они не ходят в детские учреждения.

Две дополнительные недели благодаря удаленной работе

В то время как мир постепенно переходил на удаленную работу, а психологи и специалисты по тайм-менеджменту убеждали, что на удаленке эффективность большинства сотрудников только растет, украинские работодатели не торопились увеличивать дистанцию с подчиненными. Многие хотят видеть сотрудников в рабочее время на рабочих местах, уверенные в том, что за персоналом нужен "глаз да глаз", иначе работать никто не будет.

"Эффективность труда – это очень важный фактор, и полноценно работать из дома смогут те, у кого лимитированный объем задач, есть четкий список задач на выполнение, строгие дедлайны, – рассуждает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. – К сожалению, возможно, что, работая из дома, сотрудник начнет срывать сроки сдачи рабочих задач. Далеко не каждый сможет балансировать между домашними делами, домашними привычками и потребностью имплементировать рабочие задачи в этот распорядок дня".

Однако мир меняется и, говорит Орыщак, не исключено, что частичное изменение трудовых условий после карантина могут рассмотреть. Для компаний IT-сектора идея работать удаленно не нова, и именно поэтому здесь есть большое количество фрилансеров.

Тем не менее, считает эксперт, кардинального изменения структуры работы компаний ждать не стоит, так как ментально украинцы привыкли к заведенному порядку: на работе – работать, дома – отдыхать. Поэтому для многих рабочая атмосфера дома в полном объеме попросту невозможна. Психологически нужна будет огромная переподготовка и, можно прогнозировать, что в ближайшем будущем появится большое количество новых коучей и курсов на тему "Как не прокрастинировать, работая удаленно" и т.д.

В то же время Виталий Михайлов уверен, что сегодня мы стоим на пороге новой "эпохи". После карантина отечественный рынок труда станет совершенно другим, и отношение к удаленной работе однозначно изменится как у работодателей, так и у сотрудников.

"Наконец-то украинские компании, которые долгие годы старались избегать таких методов организации труда, увидят все плюсы удаленки: эффективность не падает, а порой даже и растет, расходы уменьшаются, в том числе и на аренду, – говорит Михайлов. – Дистанционная работа позволяет перейти компаниям в меньшие офисы, где останутся только люди, которые непосредственно общаются с клиентами или те, которые продолжают выписывать бумажные документы и ставить мокрые печати. В то же время менеджеры, пресс-службы, пиарщики, бухгалтеры и т.д. могут работать удаленно".

Что касается сотрудников, то, говорит эксперт, многие, попробовав дистанционную работу, просто не захотят вернуться к прежним условиям работы.

Михайлов предлагает сделать несложный расчет. На работе офисный сотрудник в среднем проводит не менее 9 часов, ведь украинские компании добавляют к 8-часовому дню час на обед. В больших городах 2-3 часа в день тратится на дорогу на работу и с работы. Добавим сюда утренние сборы на работу: одежда, макияж, некоторые еще и обеды с собой с утра пакуют. Вечером после приезд домой нужно хотя бы полчаса, чтобы "отойти" от дороги, причем вне зависимости от того, ехал человек в давке метро или стоял в пробках на личном автомобиле.

"Работая же дома, мы тратим на работу 8, пусть 9 часов, и, таким образом, как минимум 4 часа ежедневно высвобождаются, – продолжает подсчеты Михайлов. – В месяц получаем более 80 "лишних" часов. То есть, учитывая, что у нас 40-часовая рабочая неделя, удаленная работа дает нам две дополнительные рабочие недели жизни".

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