Реструктуризация или дефолт: имеет ли Украина выбор и шанс пережить кризис

Украина сейчас находится в крайне сложной финансовой ситуации: ведь необходимо не только обслуживать огромные долги, но и преодолевать экономические последствия пандемии. В 2020 году, по данным Минфина, Украина должна будет лишь по внешним долгам выплатить 17 млрд долл. и при этом изыскать средства для решения образовавшейся проблемы бюджетного дефицита, исчисляемого десятками миллиардов. Очевидно, что без очередного транша от МВФ дефолта не избежать, а значит – внешний долг и выплаты по нему вновь могут увеличиться. Одним из способов хотя бы временно облегчить положение видится реструктуризация долгов, но в самом ли деле этот сценарий вероятен и может помочь Украине – выясняли "Комментарии".



Официальная позиция: без кредита МВФ – дефолт

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV 30 марта заявил, что возможность дефолта пока не рассматривается, но он может стать вынужденным, если международные партнёры откажут в помощи (то есть в новых кредитах, – ред.). По его словам, украинские экономисты из-за эпидемии коронавируса прогнозируют падение ВВП страны к концу года на 4,8% вместо планируемых 3,7% роста. Вдобавок государственный долг в январе увеличился на 3,88% и составил 83,43 миллиарда долларов.

"Без поддержки международных финансовых организаций для погашения внешних и внутренних долгов нам, видимо, придётся упасть в пропасть финансового дефолта. Это очень страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы не предусматриваем такое развитие событий. Мы должны реструктуризировать внешние долги, и уже начали переговоры с нашими партнёрами, но сегодня в мире идёт колоссальная борьба за деньги. Все страны пытаются или занять, или получить помощь, и мы конкурируем за дешёвый финансовый ресурс для нашего бюджета", – рассказал Шмыгаль.





Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова премьера о том, что без финансовой помощи извне стране грозит дефолт. Именно поэтому он настойчиво призывал Верховную Раду поддержать два законопроекта, на которых упорно настаивал МВФ, практически шантажируя отказать в кредите в случае отказа от требований. Ранее глава государства поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обговорили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознаёт, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", – прокомментировал президент.

Долговая кабала: как она формируется и чем обернется новый кредит

Вместе с тем, многие эксперты указывали на то, что Украина с трудом справляется с обслуживанием растущего госдолга, и правительству приходится брать новые займы уже не на развитие экономики, а для выплат по старым долга. Эксперты уверены, что в бюджете можно сократить нерациональные в нынешней обстановке статьи расходы. Например, космические выплаты руководству и членам наблюдательных советов Нафтогаза, Укрзалызницы, Укрпочты, значительно (можно и полностью) урезать финансирование Национального института памяти, Музея майдана и других ведомств. Однако эти рекомендации не были услышаны.

После принятия законов об открытии рынка земли и так называемого "антиколомойского" закона о фактическом запрете возврата "Приватбанка" его бывшему хозяину, шансы Украины на получение денег от МВФ и ВБ существенно выросли. Ведь это были главные требования кредиторов. Тем не менее, не все эксперты уверены, что это поможет украинской экономике пережить мировой кризис.

"По предварительным оценкам, МВФ может дать 8 млрд долларов, ВБ - 2 млрд долларов. А отдать в этом году нужно 17 млрд. Откуда взять в условиях полного закрытия мировых финансовых рынков для Украины еще 7 млрд?", – спрашивает замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

И потом, по его словам, деньги МВФ и ВБ пойдут ведь не на поддержку Украины, а в счёт выплаты её прежних долгов, то есть мимо украинской кассы.

"Добавьте к этому тот факт, что с конца прошлого года не выполняется план поступлений в госбюджет. Так в январе 2020 недобор был на уровне четверти от плана, в феврале – трети, а прогноз на март и апрель – 50% недобора сборов и налогов по причине карантина", – отмечает эксперт.

Песецкий убежден, что со времён Петра Порошенко и Натальи Яресько Украина знает лишь один способ компенсации дефицита госбюджета – влезание в новые долги. Либо в виде кредитов, либо в виде строительства финансовой пирамиды ОВГЗ. И в этих условиях правительству нужно не только закрыть долги, которые подлежат выплате через перезаймы, но и ещё одолжить где-то, чтобы покрыть текущие расходы бюджета. Но на практике это нереализуемо, в итоге получается финансовая пирамида.

"Что же касается реструктуризации прежних долгов, то она пройдёт успешно – у держателей наших долгов будет дилемма: либо что-то получить, но позже, либо ничего не получить даже в будущем. Хотя, как по мне, все эти ерзания Киева перед кредиторами всех видов и мастей - всего лишь отсрочка перед неизбежным дефолтом. Ни новые кредиты, ни реструктуризация не способны дать Украине импульс к экономическому росту. Более того, под дефолт, полагаю, будет произведено изъятие госугодий земли. А их, по памяти, более 10 млн га. Так что вся эта "борьба за деньги" абсолютно бессмысленна с точки зрения даже уже среднесрочной перспективы Украины",– делает пессимистический прогноз Песецкий.

Реструктуризации долга: почему она невозможна

А экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин полагает, что никакой реструктуризации долгов не будет. МВФ даст Украине деньги на своих условиях, которые пришлось продавливать в парламенте лично президенту.

"А ведь будут ещё и неформальные условия. Я предвижу продолжение внешнего управления экономической, налоговой, бюджетной политикой правительства и НБУ со стороны западных кредиторов", – считает эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко называет ведение таких переговоров нормальным явлением, в котором нет ничего необычного.

"Теоретически возможно украинские еврооблигации (а это около 22 млрд долларов) ещё раз реструктуризировать. Иными словами: вместо старых выдать инвесторам новые еврооблигации, как это сделала Яресько. Не торопясь, это постепенно (примерно в течение года) будет сделано. В мире сейчас часто происходят подобные процессы, и поэтому Украины не является исключением. Тем более, что наша сумма не так велика по сравнению с другими странами, где счёт идёт на триллионы", – рассуждает экономист.

Инициировать реструктуризацию долгов в условиях внесистемного, то есть форсмажорного, мирового кризиса – не самая лучшая стратегия для заёмщика, особенно, когда твоя общая кредито- и платежеспособность далека от критической. Об этом говорит экономист Александр Гаврутенко.

"И после так называемой "земельной ночи", когда были сняты последние преграды для возобновления сотрудничества с МВФ, у правительства почти не осталось аргументов для давления на кредиторов", – обращает внимание эксперт.

По его словам, на данный момент в Украине практически сглажен внутренний политический кризис, связанный со сменой правительства и рассогласования деятельности монобольшинства в парламенте, где тема дефолта была исключительно политическим инструментом, а не реальной угрозой.

"Поэтому вряд ли сейчас есть значительные перспективы у таких переговоров. Но в дальнейшем, если карантинные меры будут длительными, что чрезвычайно опасно и для госфинансов, и для общей экономической и социальной ситуации в стране, то тогда этот вопрос может быть действительно актуальным. И это достаточно очевидный аргумент, который будет вынуждать наше руководство уже в самое ближайшее время снижать ограничения и возобновлять экономическую активность в стране, – заключает Гаврутенко.

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