Лето 2020: какие вызовы и возможности ждут Украину

Лето 2019 года стало для Украины чрезвычайно насыщенным политическими событиями из-за внеочередных парламентских выборов. Но лето 2020 обещает стать еще более потрясающим во всех смыслах этого слова. Перед Украиной стоит множество различных вызовов и испытаний –политических, экономических, безопасностных, эпидемологических и других. Впрочем, есть и возможности, которые следует рассмотреть среди вороха проблем и как следует реализовать. Несмотря на всю непредсказуемость 2020 года, журналисты "Комментариев" вместе с экспертами попытались предугадать, к чему все мы должны быть готовыми этим летом.

Украинское лето 2020: экономические вызовы

Практически все эксперты сходятся во мнении, что экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса и карантином, которым ее пытались сдержать, начнет "догонять" Украину именно летом. И это будет больно.

"Корона-кризис и связанное с ним торможение экономики усугубили те проблемы и диспропорции, что накапливались в экономике Украины на протяжении последних лет, – отмечает доктор экономических наук, заведующая отделом государственных финансов "Growford Institute" Татьяна Богдан. – Падение промышленного производства началось еще в январе 2019 года. А в январе-апреле 2020-го темпы падения ускорились до 7,9%. В І квартале 2020 года, который зафиксировал эффекты лишь начала действия карантина, реальный ВВП Украины сократился на 1,5% относительно І квартала 2019-го".

Ограниченность внутреннего спроса, недостаток структурных реформ, неблагоприятный инвестиционный климат, коллапс банковского кредитования – всё это тормозило развитие экономики еще до начала корона-кризиса. Ну, а с марта текущего года жесткий карантин, введенный правительством без предоставления адекватной поддержки бизнесу и населению, нанес дополнительный мощный удар по экономике.

"Падение доходов граждан в результате остановки бизнеса на время карантина, пост-карантинная стагнация отраслей, которые опираются на активные социальные контакты, негативное влияние внешней среды – все эти факторы будут определять драматическое снижение уровня производства и доходов экономических субъектов в ближайшие месяцы, – предупреждает Татьяна Богдан. – Темпы падения реального ВВП во II-III кварталах, по моим оценкам, составят от 6 до 8% относительно аналогичного периода предыдущего года. Осенью, при накоплении дестабилизационных тенденций в экономике, темпы падения экономической активности будут только нарастать".

Проблема еще и в том, что в отличие от кризиса 2014-2015 гг., в текущем году будут сокращаться возможности для поддержки и оживления экономики за счет внешнего спроса.

Падение ВВП в странах – торговых партнерах Украины, глобальный тренд по сокращению внешней торговли, снижение мировых цен на сырьевые товары, которые экспортирует Украина, – все эти факторы будут обуславливать сокращение экспортной выручки и ухудшение финансового состояния отечественных экспортеров. Так, согласно прогнозу Euromonitor, в 2020-м реальный ВВП еврозоны уменьшится на 7,2%, США – на 5,8%, а ВВП России – на 6,2%. Всё это зацепит и нас. И уже скоро…

"С июня будет ухудшаться ситуация в сфере госфинансов Украины. Падение объемов производства, убыточная деятельность части предприятий, снижение реальных доходов граждан, сокращение объемов импорта, удержание низких цен на энергоресурсы – станут факторами недовыполнение доходной части бюджета", – предупреждает Татьяна Богдан.

В результате, отмечает доктор экономических наук, правительство окажется перед необходимостью сокращения некоторых бюджетных программ и статей расходования бюджетных средств. Как следствие – количество и качество общественных услуг, а также уровень социальных гарантий гражданам будут снижаться.

При этом величина фактического бюджетного дефицита будет жестко контролироваться МВФ. Правительству придется придерживаться плановых объемов бюджетного дефицита (298 млрд грн в год) – и в ручном режиме регулируя расходную часть.

Дальше – больше…

"Во II-III кварталах нас ожидает и ухудшение состояния платежного баланса Украины. Бегство иностранного частного капитала, которое является неотъемлемым атрибутом любого кризиса, будет сочетаться со значительными выплатами в счет погашения и обслуживания внешнего долга, – прогнозирует Татьяна Богдан. – По данным Нацбанка, платежи всех секторов экономики по внешнему долгу во II квартале составят 1,7 млрд долларов, а в ІІІ увеличатся до 5,6 млрд долларов".

В результате указанных негативных изменений в составе платежного баланса, объем международных резервов Украины может уменьшиться с 25,7 млрд дол. в начале мая до 23-23,5 млрд долл. к началу сентября. Лишь продолжение сотрудничества с МВФ, поступления заемных средств Всемирного банка и ЕС обезопасят Украину от валютного кризиса и гарантируют умеренные курсовые колебания до октября-ноября.

В то же время, нарушение цепочек производства и поставки продукции в период пандемии, рост затрат на производство товаров и услуг (в результате вынужденной остановки производств), трудности с импортированием некоторых материалов и готовой продукции ускорят темп инфляции.

"Однако, фактические темпы инфляции в 2020 году не выходить за безопасные пределы и, вероятно, не превысят 8%, – успокаивает Татьяна Богдан. – Но реальные доходы многих категорий граждан будут снижаться – при повышении темпов инфляции и уменьшении спроса на рабочую силу".

Объем банковского кредитования реального производства предсказуемо будет оставаться на очень низком уровне – из-за консервативной оценки банками кредитных рисков и снижения степени кредитоспособности заемщиков в условиях кризиса.

"Дезинтеграция реального и финансового секторов в экономике Украины и создание "тепличных" условий для деятельности финансовых посредников приведут к концентрации прибылей в банковском секторе и накоплению убытков в реальном секторе", – прогнозирует представитель "Growford Institute".

Политолог, профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко Анна Малкина уверена, что отсутствие заметной внешней финансовой помощи и необходимость погашать задолженность по внешнему долгу будут усугублять напряженную ситуацию в Украине. В таком виде, подчеркивает эксперт, наша страна осенью вольётся в мировой экономический кризис, последствия которого могут быть непредсказуемыми.

Украинское лето 2020: экономические возможности

Впрочем, непростая ситуация, в которой оказались и мир, и Украина, открывает и определенные экономические возможности. Эксперт-международник Антон Кучухидзе, к примеру, советует не упустить возможность пересмотра квот в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Практика такая уже была. С 2014 по 2016 годы, до вступления в силу Соглашения об Ассоциации, действовал автономный преференциальный режим свободной торговли для Украины продукции на европейском рынке. Учитывая глобальный кризис и пандемию – это может способствовать тому, чтобы адекватно начать разговаривать на эту тему", – отмечает Антон Кучухидзе.

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов настроен позитивно. Он подчеркивает, что вовремя введенный карантин хоть и пошатнул благосостояние украинцев на почти два с половиной месяца (ведь полномасштабную поддержку от государства в виде дотаций и гуманитарной помощи украинцы видели только на словах), но не нанес страшного урона человеческим жизням.

Украина, уверен эксперт, обладает ресурсом для сдерживания экономических последствий коронавируса, включая временную заморозку внешней торговли.

"Золотовалютные резервы НБУ не опускались ниже уровня 25 млрд. долларов с начала карантина. Что даже по международным стандартам – 6 месяцев экспорта, полностью соответствует нормативам, – поясняет Адриан Пантюхов. – Кроме того, поддержка МВФ (транш в размере 5 млрд. долл. в течение двух лет, первый должен прийти уже в июне – прим. ред.) и макроподдержка ЕС и международных финорганизаций (около 1 млрд. долл.) обеспечат ресурсы для покрытия долговых выплат Украины для сохранения воздушной подушки в виде "золотого" запаса в НБУ".

Также стоит отметить, что Украина получает большую часть экспортной выручки от экспорта агропродукции (30%). И пик ее приходится на летние месяцы.

"К счастью, коронавирус не влияет на уменьшение потребления масс-маркет зерновых. Поэтому, в июле-августе Украину ожидает стабильный приток валютных поступлений, что позитивно скажется не только на платежном балансе и валютной стабилизации, но и на внутреннем потреблении от необходимости в кадрах", – считает эксперт Ukraine Economic Outlook.

Украинское лето 2020: политический фронт

На политическом фронте летом будет "горячо". Скажутся и приближающиеся местные выборы, и нарастающий ком проблем практически по всем направлениям.

Политолог Анна Малкина предупреждает, что летом внутриполитические вызовы коснутся широкого спектра вопросов. А к уже существующим добавятся те, что пришли к нам с пандемией COVID-19.

"В сфере охраны здоровья – это вызовы, связанные с необходимостью пересмотра или отмены медицинской реформы, разработкой и последующей имплементаций парламентом законодательной базы, обеспечивающей новую медицинскую стратегию, обеспечение условий для предотвращения второй волны пандемии, – отмечает политолог. – В образовательной сфере – вызовы, связанные с решением краткосрочных задач (организацией ВНО и вступительной кампании в ВУЗы в новых условиях). Но наиболее важной задачей станет разработка общей программы и главное обеспечение материально-технических условий для обеспечения дистанционного образования в учебных учреждениях всех уровней".

Социальная сфера, по мнению Анны Малкиной, столкнется с вызовами, связанными с отсутствием рабочих мест по причине сокращения объема сферы обслуживания и возвращением трудовых мигрантов.

"Отсутствие средств в бюджете для увеличения размера пенсий и других социальных пособий будет и дальше подрывать легитимность действующей власти, – уверена эксперт. – Политическая сфера будет находиться в состоянии нарастающего цунами напряжения и конфликтов в преддверии предстоящих местных выборов. Все эти и другие вызовы невозможно решить системно, поэтому президент и правительство будут "бегать с огнетушителем" в попытках погасить локальные пожары и сохранить президентский рейтинг и рейтинг президентской партии".

Политтехнолог Олег Постернак подчеркивает, что летний политический сезон давно уже в Украине не является мертвым. Не обойдут бурные внутриполитические события нашу страну и в этот раз.

"Ведь у двух наших соседей – в Польше и Республике Беларусь – президентские кампании, результат которых повлияет на динамику межгосударственных отношений. Ну, а украинский политикум вовсю погрузится в местные выборы, где предстоит битва между правящей партией и оппозицией, центральной властью – и региональными кланами, пророссийской или прозападной повестками", – отмечает Олег Постернак.

По мнению политтехнолога, главный вызов для Украины остается актуальным как никогда: будет ли в нашей стране ограничено всевластие промышленно-финансовой олигархии.

"Последняя всё так же свободно запускает в полет новые партийные бренды и щедро подкармливает старые, финансирует подконтрольные медиа, которые используются как информационное оружие или средство для благожелательного PR, ведет борьбу за назначение своей обслуживающей клиентелы (от лат. clientela, от cliens ‒ "послушный, зависимый") на топ-должности, – отмечает эксперт. – Думаю, что история с ПриватБанком, где интересы государства фактически одержали победу над частными интересами одного из олигархов, стала первой ласточкой. Тем самым также был разрушен вечный миф о зависимости президента Зеленского от Коломойского, так фанатично продвигаемый командой бывшего президента".

Политтехнолог подчеркивает, что история с ПриватБанком не стала единственной.

"Многие были уверены, что взамен ПриватБанка Коломойскому "подарят" контроль над Центрэнерго, которого он добивается уже год. Но и тут государственным институтам удалось одержать внушительную победу – Фонд госимущества и суд смогли отстоять позиции государства и сменить менеджмент, ранее зависимый от Коломойского. Власть показала дееспособность и принципиальность, а Зеленский продемонстрировал, что способен принимать решение и не зависеть от Коломойского", – считает Олег Постернак.

Олигархи, безусловно, захотят отыграться на местных выборах. Особенно в тех регионах, где у них стратегические экономические интересы и подконтрольные им бизнес-структуры. И важные ходы начнут делать уже летом.

"Некоторые политические силы будут пытаться погружать Украину в выгодную им геополитическую и гуманитарную повестку, продолжая фактически таргетировать массы в политических и электоральных целях, – уверен эксперт. – Это и будет определять поле игры вокруг местной кампании. В таком случае важным испытанием станет борьба за изменения в Избирательный кодекс. Смена правил игры в условиях старта в июле гонки станет ключевой интригой. Вместе с голосованием за программу правительства, за законы о референдуме и народовластии, пенсионными законами. Актуальным является также смена главы НБУ и характер сотрудничества с МВФ, сглаживание социальных последствий коронакризиса".

Украинское лето 2020: безопасность – под вопросом

Комплекс проблем приведет к негативным тенденциям с безопасностной ситуацией. Тут "аукнется" многое. И "прилететь" может с разных сторон.

"Выход из карантина – это, прежде всего, сосредоточение на собственных, преимущественно экономических проблемах всех, в том числе и западных стран. Это время Россия однозначно использует для того, чтобы лоббировать ослабление санкций, – предупреждает заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. – С другой стороны, из-за коронавируса россияне начали больше внимания уделять ситуации внутри страны. И РФ угрожают волна протестов, если Кремль в ближайшее время не будет способным перенести внимание россиян на международные вопросы и какие-то международные победы. Поэтому лето – это усиление силового давления на Украину с целью признания субъектности так называемых "Л/ДНР" и, таким образом, – снятие обвинений с России касательно войны на Донбассе".

Экономические проблемы и выход из карантина создают и внутренние угрозы. В том числе – рост преступности на фоне порой искусственного снижения доверия к правоохранительным структурам. Впрочем, ситуация с изнасилованием женщины в полицейском участке в Кагарлыке показывает, что доверие к силовикам падает не зря. А "вестерн" в Броварах, где 29 мая произошла массовая перестрелка на фоне передела перевозок, демонстрирует, что преступность готова проявить себя "во всей красе".

Плюс – снижение уровня жизни является благоприятной средой для протестной деятельности. "Вопрос лишь в том, кто будет способных возглавить этот протест и в каком направлении он пойдет", – размышляет Богдан Петренко.

Соблазн использовать протестные настроение в ракурсе намеченных на осень местных выборов – очень велик. Причем не только у отечественных политиков, но и у страны-агрессора.

"Выборы всегда гипертрофируют внутренние конфликты, – подчеркивает Богдан Петренко. – Сегодня уже понятно, что одна из электоральных ниш, на которой можно играть во время выборов – это противостояние "регион-центр". И какими бы патриотическими лозунгами не прикрывалось это противостояние, оно так или иначе стимулирует недоверие к центральной власти, центробежные тенденции в стране, и содержит угрозы перерастания или требованиям федерации, а оттуда – к сепаратизму".

Украинское лето 2020: что с конфликтом на Донбассе

Донбасский узел, который, казалось, начали распутывать в конце 2019 года, с того времени затянулся еще туже. К лету мы подходим с сообщениями о приведении в боеготовность оккупационных войск в "ДНР" и "ЛНР". С усилением конфронтации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ): украинская делегация в обновленном составе начала более жестко "прессовать" оппонентов, а глава российской делегации Борис Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по Донбассу. С массированной антиукраинской пропагандистской кампанией в подконтрольных Кремлю СМИ, включая находящиеся в ОРДЛО. С новыми "указами" оккупационных властей, главная цель которых – углубить раскол по обе стороны линии разграничения.

Международный эксперт Богдан Нагайло считает, что наступающие месяцы имеют особое значение для мирного урегулирования на Донбассе.





Так, по его словам, канцлер Германии (эта страна наряду с Украиной, Францией и РФ входит в "нормандскую четверку") Ангела Меркель предлагает усилить-ускорить переговорный процесс. Чтобы было более явное продвижение.

Эксперт напоминает, что всё происходит на фоне газовой войны. В частности, в международных судах, которые могут ударить по "Газпрому". И не исключает закулисные торги, связанные не только с ситуацией на Донбассе, но и с экономическими, стратегическими интересами сторон.

По мнению Богдана Нагайло, президент РФ Владимир Путин находится в сложной ситуации – коронавирус, падение ВВП, цен на нефть. А потому сейчас – весьма удобный момент, чтобы "дожать" РФ и добиться подвижек хоть на каких-то фронтах дипломатической битвы за Донбасс. К примеру, реального прекращения огня, развода сил и средств по всей линии разграничения.

В свою очередь, Богдан Петренко отмечает, что официальный старт избирательной кампании в Украине – в конце июля – создает люфт, в пределах которого России выгодно осуществлять силовое давление.

"В Кремле прекрасно понимают, что "бряцанье оружием" во время выборов даст лучшие результаты для тех, кто выступает против России и похуже – для пророссийских партий. Поэтому военное давление (манипулирование угрозами перехода к горячей фазы вооруженного конфликта) будет максимально усилено в июне-июле, ибо в августе оно уже будет неэффективно для самой России", – предупреждает замдиректора Украинского института исследования экстремизма.

Руководитель проектов в Центре исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко призывает быть готовыми летом к усилению давления со стороны РФ в рамках ТКГ. Она также считает необходимым сосредоточить внимание на вопросах безопасности как вокруг существующих зон отвода, так и перспективных участках. И напоминает, что любая попытка "договориться посредине" воспринимается страной-агрессором исключительно как приглашение к дальнейшей эскалации.

Украинское лето-2020: геополитический расклад

Эксперт-международник Антон Кучухидзе называет агрессивную политику РФ одним из главных внешнеполитических вызовов для Украины. И летом, и вообще. Но, по его мнению, президент Зеленский достаточно эффективно противостоит этой угрозе.

"Удалось разморозить "нормандский формат", минскую группу, запустить обмен пленными, – напоминает эксперт. – Зеленский продвигает мирную инициативу. И в этом он убедил западных партнеров не словами, а действиями. Тем самым, сохраняются санкции против РФ, несмотря на технологию, развернутую Кремлем (попытка отменить санкции из-за пандемии). Кстати, 27 мая представитель РФ в Совбезе ООН весьма прозрачно намекнул, что не будет прекращения огня на Донбассе, если с РФ не снимут санкции. Фактически расписавшись в причастности России к конфликту. Так что политика Зеленского по Донбассу демонстрирует эффективный результат".

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко также обратил внимание на шантаж, который российская делегация использовала во время заседания Совбеза ООН, ставя в зависимость прекращение огня в глобальных конфликтах (в том числе и на Донбассе) от отмены международных санкций.

Николенко подчеркнул, что это заявление объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.

В этом ракурсе радует, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила: политику санкций в отношении России необходимо сохранить, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

Вторым внешнеполитическим вызовом, который может обостряться летом, станут намеченные на осень президентские выборы в США. Украину буквально за уши втягивают туда. Достаточно вспомнить попытку импичмента Трампу со стороны демократов, где главным аргументом фигурировало якобы давление последнего на Зеленского в частности и Украину в целом во время телефонного разговора летом-2019. А недавно всплыли "пленки Деркача", где – совсем иной поворот. Теперь уже под прицелом оказался бывший вице-президент США Байден, который, похоже, станет главной надеждой демократов на выборах. Вряд ли республиканцы упустят возможность бить по Байдену с помощью "украинского кейса", в котором еще и его сын фигурирует. И тут официальному Киеву важно не поддаться на провокации и соблазны со стороны матёрых американских политиков.

"У новой украинской власти, как мне кажется, в этом смысле куда более прагматическая позиция, чем у предыдущей, – говорит Антон Кучухидзе. – Видно, что мы стараемся сохранить поддержку и республиканцев, и демократов. Важно и далее консолидировать их поддержку, подчеркивая, что нам всё равно, кто придет в Белый дом".

Ранее "Комментарии" разбирались, сколько лет Украина потеряет на восстановление после кризиса и что могут предпринять украинские власти, чтобы как можно быстрее поднять экономику страны с колен.

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