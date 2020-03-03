Схемы, связи с Кононенко и Gase Energy: кто такой Игорь Уманский

Игорь Уманский стал именно тем человеком, который обычно остается на плаву при любой власти. Президенты меняются, их свита формирует новые лагеря, и только универсальная деталь всегда подойдет к каждому механизму на своем пути. Но теперь машина заработала в сторону вывода средств за границу.

Знакомство Уманского с Хромаевым

В 2000 году тогда еще молодой и перспективный политик Игорь Уманский становится заметным государственным служащим, получив должность в Кабмине Виктора Ющенко. До Оранжевой революции оставалось еще четыре года, у самого назначенца есть опыт лишь в Национальном агентстве Украины по вопросам развития и евроинтеграции, а также пара лет деятельности в качестве эксперта (работал при службе вице-премьера по экономическим вопросам).

Почти полгода Уманский трудился в группе советников министра экономики, после того перебравшись в Минэкономики. Там молодого специалиста принял на работу департамент структурной политики, но уже через год с небольшим Уманский становится заместителем секретаря Минэкономики и евроинтеграции.

В этот период чиновник заводит крайне полезное знакомство с главой управления рынков капитала в департаменте госдолга Министерства финансов - Тимуром Хромаевым. Последний надолго у власти не задержался, уйдя в бизнес, но и этого контакта хватило для близких связей и сотрудничества.

Сам Хромаев также времени не терял: в 2015 году он занял важную должность главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В то же время Уманский работал заместителем министра финансов Украины, а министр Александр Данилюк прямо говорил, что назначению зама содействовал Игорь Кононенко.

Свои плоды от деятельности Уманского получил и олигарх Дмитрий Фирташ. В 2010 году чиновник, числившийся исполняющим обязанности министра финансов, предложил отменить постановление о переводе активов и пассивов банка "Надра" в другое финучреждение - "Родовид Банк". В итоге именно Фирташ быстро выкупил "Надра", и банк перешел к не самой лучшей фазе своего существования.





Спустя время общее дело Уманского и Хромаева вскрылось - их выдала связь между собственными компаниями, что сегодня отследить несложно

Бизнес-партнерство Уманского

Биография Игоря Уманского примечательна тем, что он не спешит погашать долг перед УкрСибБанком в 67,9 тысяч долларов. Банк не выдержал и обратился в суд, а ведь обычно люди на топ-должностях избегают своих конфликтов наперед (если они вообще планируют задерживаться в украинской политике).

Также есть странные моменты с декларированием недвижимости Уманского. К примеру, на годовалую дочь отец семейства сразу оформил квартиру, на себя записав все тот же недостроенный дом, что и раньше. Уманский держит при себе компанию Gase Energy, ранее известную как Epsilon Corporation. Вот, например, ее упоминание в декларации владельца за 2018 год, еще под старым названием.

Именно детище Уманского было замечено в списке учредителей Bezerius Holdings Limited. К счастью, Хромаев по долгу государственной службы был вынужден указать последнюю компанию в собственной декларации. Так вскрывается первая связь старых партнеров на государственной (в то время) службе. Фирма, судя по данным YouControl, осела на Кипре.

Там же упоминается и Gase Energy – и всей этой информации уже хватает, чтобы заметить общие для бизнес-партнеров проекты.

А уж их хватало на целый цикл материалов. Например, тот же Epsilon Corp связан с Lismpromgaz, о чем сообщает сервис Law Insider. Здесь также прослеживается связь с Тимуром Хромаевым, о чем есть соответствующее упоминание в его декларации за 2017 год.

Подводные камни Gase Energy и роль Уманского в ней

В конце 2013 года компания подала финансовую отчетность, как и полагается по законодательству США. Работники американской Комиссии по ценным бумагам и биржам приметили, что украинцы предприняли попытку нарисовать себе большие запасы газа, чем на самом деле. Через два года у Gase Energy исчезнет угроза таких же наблюдений с украинской стороны: в январе 2015-го Хромаев возглавит нашу Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Но в то время отчет так никто и не исправил, в итоге дело завершилось американскими санкциями. В США сложно завышать ценность собственных активов, чтобы выйти на местный рынок ценных бумаг: это сразу же замечают. Тем более, для компании с чисто украинским бэкграундом американские связи выглядят действительно подозрительными. В конце концов, именно рынок ценных бумаг другой страны позволил бы вывести деньги из Украины, чтобы внести их от имени иностранных инвесторов: других путей не было.

Американцы замечают все. И то, что до смены названия Gase Energy обитала в здании, которое формально занимали другие фирмы. И то, что штат компании с невероятным оборотом составляли несколько человек. И то, что дочерние структуры детища Уманского и Хромаева владеют сразу двумя украинскими компаниями по добыче и продаже природного газа (тот же Lispromgaz, а также "НПК-Контакт"). Но наши земляки выполняли все те же манипуляции, что обычно делают фиктивные учреждения: не исправляли отчетность, меняли ценность собственных активов на бумаге, не отстаивали свои интересы в судах. Именно это предполагает фальшивый статус компании, которая обитает в США, но работает исключительно в Украине – а ее пасынок в то же время спрятался на Кипре и участвует далеко не во всех сделках.

Но даже без деталей в декларациях и американских деловых бумагах (например, сделки в офшорном штате Делавер) связей хватает. Например, Хромаев спокойно отмечается на странице одной из дочерей Игоря Уманского – Софии, и лишний раз подтверждает свою социальную активность.

В конце концов, если совместный бизнес процветает, почему бы лайком не почтить семью партнера? Но это небольшой бонус, для серьезных выводов хватает и деклараций с упоминаниями Law Insider.





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