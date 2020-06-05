Низкие цены на газ: долго ли голубое топливо будет дешевым и к чему это приведет

Весна 2020 года запомнится миру не только эпидемией коронавируса, но и другой "эпидемией" – падением цен на энергоресурсы. С марта лихорадит нефть, цена на которую то падает до 18-летнего минимума, то растет в начале мая и снова опускается в цене к концу месяца. И вот в мае рухнули мировые цены на газ, и у этого явления есть долгая предыстория. "Комментарии" детально разбирались в нюансах газового ценообразования.



Низкие цены на газ: в чем причина

Прошлый год для украинцев ознаменовался событием, сродни настоящему чуду. Привыкшие к постоянному росту цен на природный газ, потребители в мае 2019 года стали свидетелями снижения тарифа на "голубое топливо" с 8,55 до 8,247 грн. за метр кубический. Вопреки худшим ожиданиям, к отопительному сезону тариф продолжил снижаться и к октябрю цена газа составляла от 5698 до 6310 грн за 1000 кубометров.

Объяснением случившемуся стало резкое снижение мировых цен на природный газ, от которых полностью зависит Украина, обеспечивающая порядка 80% своих потребностей в ресурсе за счет импорта.

По данным Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость 1 MMBtu (британских тепловых единиц – количества тепла, необходимого, чтобы нагреть 1 млн фунтов воды до температуры 1 градус по Фаренгейту, – ред.) с декабря 2018 года до октября 2019 упала ровно вдвое – с 4,5 до 2,3 долларов. В переводе на более привычные для украинцев кубометры природного газа, 1000 кубометров "голубого огонька", эквивалентные 37 MMBtu, подешевели со 166,5 до 85 долларов США.

Начиная с середины апреля цены на природный газ в Европе начали резкое снижение: если 18 апреля цена на 1 МВ/час (традиционная мера измерения при торгах на газ на европейских биржах, – ред.) составляла 8,41 евро, то к 20 мая цена упала до 5,657 евро. 22 мая произошло рекордное падение цены на газ для европейских рынков – 1 МВ/час обвалился до 4,428 евро, что в переводе на кубометры дало 26,15 евро за 1000 кубометров или 28,50 доллара США.

Впрочем, весну природный газ в Европе завершил несколько подорожавшим до 5,574 евро за 1 МВ/час или порядка 33 евро (36 долларов США) за 1000 кубометров.

Тем не менее, как пишут европейские СМИ со ссылкой на аналитиков и участников газового рынка, из-за отсутствия стабильного спроса на газ со стороны европейских потребителей, существует опасность снижения цен на природный газ до отрицательных значений, как с нефтью. Рост цен в конце месяца несколько успокоил трейдеров, но в целом природный газ по-прежнему торгуется менее 40 долларов за 1000 кубометров и находится на уровне18-20 мая, что составляет примерно 68% от цен середины апреля.

Низкие цены на газ: щедрость "Нафтогаза"

Как и в 2019 году падение мировых цен на природный газ сыграло на руку украинским потребителям, поскольку сделало "голубое топливо" на внутреннем рынке дешевле.

Так, 22 мая НАК "Нафтогаз" сообщил, что природный газ украинцам в мае обошелся в среднем на 20% дешевле чем в апреле – 2,95 грн. за 1 кубометр. Впрочем, с учетом реформы разделения услуг по поставке и транспортировке, его конечная стоимость для потребителей помимо тарифа за собственно газ включает и оплату его транспортировки, что составляет от 33 копеек (для потребителей ПАО "Киевгаз") до 2,28 грн. за 1 кубометр (для ООО "Спектргаз").

Не грозит отечественным потребителям и нехватка природного газа – по оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины" в подземных хранилищах газа страны 3 июня хранилось 18 млрд 125 млн кубометров природного газа. При этом совокупная мощность отечественных ПХГ составляет 30 млрд 950 млн кубометров.

Дополнительной "подушкой безопасности" может стать сотрудничество с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. относительно поставок сжиженного газа в Украину из США с объемом ежегодных поставок в 5,5 млрд кубических метров для последующей продажи в Европу. Впрочем, по данным ряда СМИ, в частности издания "Зеркало недели", данная сделка представляется рискованной из-за сомнительной репутации фирмы и ее директора, ранее судимого за мошенничество.

Также НАК "Нафтогаз" заявил о 20-процентном снижении цен для промышленности в июне, предложив 1000 кубометров природного газа по цене 2713-3182 грн без учета НДС и расходов на его транспортировку и доставку потребителям.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, чей контракт истекает 15 июня, позволил себе в интервью "Цензор.нет" раскритиковать руководство НАКа заявив, что предприятие потеряло до 350 млн долл. на обесценивании газа, хранившегося в ПХГ. Если бы "Нафтогаз" отказался от покупки импортного газа, а начал продавать тот, что находится в хранилищах, то мог бы заработать на более высокой цене, считает Витренко.

Мировая цена на газ: какова глубина падения

Отечественные эксперты энергорынка сходятся во мнении, что падение мировых цен на природный газ носит объективный характер, правда, по-разному смотрят на конкретные причины случившегося.

Так, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии "Украинскому бизнес ресурсу" отметил, что нынешнее падение цен в Европе связано с кризисом вокруг опасений прерывания транзита российского газа на Запад через Украину и карантином. Все это привело, с одной стороны, к росту запасов, а с другой – к падению спроса на газ и как результат – резкому падению цен на "голубое топливо". Эксперт считает, что спрогнозировать, в каких объемах будет востребован газ и какая сложится цена – невозможно.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассказал "Комментариям", что значительное снижение цен на природный газ обусловлено целым рядом причин, носящими как глобальный, так и временный характер.

К глобальным относятся:

– "сланцевая революция" в США, которая обеспечила быстрое совершенствование технологий разведки и добычи, что привело к падению цен на него в разы и сделало "голубое топливо" куда доступнее;

– удешевление технологий транспортировки, благодаря чему сжиженный природный газ стал успешно конкурировать с трубопроводным;

– развитие газового рынка, цены на котором перестали определяться условиями долгосрочных контрактов и быть привязанными к нефтяным котировкам, что расширило возможности потребителей;

– сокращение газоёмкости национальных экономик промышленно развитых стран, что ограничило рост спроса на газ.

К временным факторам эксперт отнес карантинные ограничения, обусловившие сокращение производства и спроса на энергоресурсы, а также сезонность, в соответствии с которой цены на газ снижаются после окончания отопительного сезона, достигая минимума в июне-июле, потом растут по мере формирования и использования запасов, достигая максимума к февралю.

"Учитывая сезонность, роста мировых цен на газ следует ожидать с сентября, но они в любом случае будут ниже прошлогодних под влиянием глобальных факторов", – резюмирует Рябцев.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, снижение цен на природный газ стало результатом падения мировой экономики как вследствие карантина и эпидемии, так и наконец разразившегося мирового экономического кризиса, о чем давно предупреждали.

"В условиях кризиса и падения производства, цены на сырье, в том числе энергоресурсы, всегда падают одними из первых", – подчеркнул эксперт "Комментариям".

По мнению Куща, падение мировых цен на природный газ будет продолжаться в течение всего 2020-го, что станет результатом экономического кризиса и эпидемии коронавируса, а также продолжится в 2021 году.

Цена на газ для украинцев: не радужные перспективы

Хотя дальнейшее падение мировых цен на газ и не вызывает сомнений у экспертов, для украинцев цены могут не только не снизиться, но еще и вырасти на 70%.

С 1 января 2020 года в Украине официально должен был открыться рынок природного газа или, проще говоря, должны были перестать действовать так называемые "специальные обязательства" НАК "Нафтогаза" по продаже газа населению по сниженным ценам. В результате цена на "голубое топливо" для населения должна была сравняться с ценой для промышленности, то есть неминуемо вырасти. Однако в Кабмине решили продлить действия спецобязательств, что последний раз сделали в апреле, перенеся запуск рынка газа на 1 июля. Как говорят эксперты отмена спецобязательств однозначно приведет к росту цен на природный газ для украинцев.

"Если цены на газ на мировых рынках будут падать дальше, то уже к осени в Украине цена будет ниже уровня себестоимости добычи отечественного газа, что сделает внутреннюю газодобычу нерентабельной. Если же спецобязательства и формульную привязку цены на газ к импортному сохранят, все это сильно ударит по "Нафтогазу". Потому в его интересах добиться их отмены с 1 июля", – считает Алексей Кущ.

По мнению собеседника "Комментариев" это приведет к однозначному росту цен на природный газ для населения, особенно если сам рынок будет представлять, как это принято в Украине, сеть взаимосвязанных посредников, которые просто накручивают цену на товар.

"В таком случае уже осенью украинцы могут получить природный газ по самой дорогой цене в Европе", – говорит о наиболее пессимистичном варианте развития событий Алексей Кущ.

По мнению Геннадия Рябцева, события после 1 июля могут развиваться по двум сценариям. Первый: специальные обязательства для "Нафтогаза" будут продлены до конца отопительного сезона 2020-2021 годов. Второй: специальные обязательства будут отменены, как это следует из обязательств правительства, изложенных в меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

"В Европе цены на газ для населения выше, чем для промышленности, которая пользуется оптовыми скидками. Однако в Украине домохозяйства традиционно платили за кубометр газа намного меньше хозяйствующих субъектов. Поскольку изменение такого соотношения цен угрожало обострением социальной напряжённости, правительство разработало механизм специальных обязательств для "Нафтогаза" и "Укргаздобычи". И отказ от него летом и при самых низких за 10 лет ценах на газ, по мнению власти, должен быть менее болезненным", – считает Рябцев.

По словам эксперта, если "сравнять" цены на газ для промышленности и населения, домохозяйства станут платить наполовину больше. Это, несомненно, огромный скачок, если бы не два нюанса. Во-первых, как отмечает собеседник "Комментариев", цена на газ для промышленности сегодня намного ниже, чем год назад для населения. Во-вторых, пока не наступит новый отопительный сезон, влияние новых цен на газ на семейные бюджеты украинцев будет минимальным, поскольку летом этот энергоноситель используется лишь для приготовления пищи и, частично, в водонагревателях. Однако правительство забывает, что жесткий карантин сильно ударил по национальной экономике и, следовательно, по кошелькам граждан. В результате, даже если суммы в октябрьских платёжках и окажутся меньше прошлогодних, даже они могут стать неподъёмными из-за ухудшения благосостояния украинцев в результате экономического кризиса.

Подтверждает слова эксперта сообщение Региональной газовой компании, согласно которому только за транспортировку газа за время карантина украинцы не доплатили 500 млн грн. Впрочем, по данным Государственной службы статистики в апреле украинцы заплатили за услуги ЖКХ 14,3 млрд грн или 125,8% от начислений, в том числе за газ – 155,8%. Вместе с тем совокупный долг за услуги по поставке и распределению природного газа составляют 25,6 млрд грн.

Как считает Геннадий Рябцев, вероятнее всего специальные обязательства НАКа будут продлены и после 1 июля, если не де-юре, то де-факто.

"Дело в том, что специальные обязательства предусматривают низкие цены на газ не только для населения, упоминаемого в меморандуме с МВФ, но и для теплокоммунэнерго. Если методика определения цен для них будет оставлена без изменений, это станет хорошим подспорьем в бесконфликтном прохождении отопительного сезона 2020-2021 годов", – говорит о лазейке, оставшейся у власти и потребителей, Геннадий Рябцев.

Напомним, несмотря на всю непредсказуемость 2020 года, журналисты "Комментариев" вместе с экспертами попытались предугадать, к чему все мы должны быть готовыми этим летом.

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