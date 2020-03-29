Налоговые послабления в Украине: что делает власть для поддержки бизнеса в условиях карантина из-за коронавируса





Последствия эпидемии коронавируса Covid-19 и карантинных мер, которые призваны ее остановить, серьезно ударили по украинскому бизнесу. Власть, с одной стороны, протягивает руку помощи, но в отношение малого и среднего бизнеса пока все выглядит больше как "спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

Налоговые послабления для бизнеса после сокрушительного удара

"Похоронами" малого и среднего бизнеса (МСБ) эксперты называют карантинные меры, введенные правительственным постановлением с 12 марта по 3 апреля в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции. Позже меры ужесточались и обновлялись. В итоге карантин продлили до 24 апреля. На данный момент запрещены:

– регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автобусами и "маршрутками" в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

– работа метро (в Киеве, Харькове и Днепре);

– перевозка пассажиров железнодорожным и авиатранспортом (как внутри страны, так и за границу – с некоторыми исключениями);

– проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых участвует свыше 10 лиц;

– работа заведений общепита (рестораны, кафе), торгово-развлекательных центров, да фактически всех видов МСБ, кроме аптек, продуктовых магазинов всех мастей, автозаправок;

– во многих городах – работа рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

Ослушавшихся предпринимателей могут ждать штрафы. Не такие большие, как в той же Италии (там эпидемия бушует вовсю, очень большая смертность), где новые санкции против тех, кто нарушает правила карантина, достигают 3 тыс. евро, но весьма существенные. Особенно, если учесть, что дохода в данный момент нет.

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко высказал изданию "Комментарии" мнение, что карантинные меры добьют и без того слабую украинскую экономику.

Прогнозируются банкротства в сферах транспортных перевозок (особенно – автобусные и авиа-), туризма, ресторанного и отельного бизнеса, всякого рода ателье, салонов красоты, фитнес-центров, кондитерских, кафешек и прочих предприятий МСБ.

Простой пример: убытки украинских предприятий авиационной отрасли вследствие необходимых мер ограничения для недопущения распространения вируса Covid-19 только в первом квартале 2020 года составят 10-15 млрд грн. Такие данные приводит Авиационный комитет Торгово-промышленной палаты.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что на фоне рецессии промпроизводства и продолжающейся деиндустриализации ("промышленный карантин") в Украине внедряется карантинная экономика еще и в сфере услуг.

Налоговые послабления для бизнеса , как попытка смягчить последствия

Верховная Рада поддержал представителей бизнеса на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, приняла на внеочередном заседании 17 марта закон о смягчении ряда требований налогового законодательства.

Среди изменений:

– отмена штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в течение периода с 1 марта по 30 апреля;

– мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая;

– продление до 1 июля срока представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

– не насчитывается и не платится в период с 1 марта года по 30 апреля плата за землю;

– объекты нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических или юридических лиц не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка с 1 марта по 30 апреля;

- филизца-предприниматели, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения, а также лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, медицинскую, юридическую, адвокатскую, нотариальную), временно освобождаются от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ), в части сумм, которые подлежат уплате такими лицами за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля за себя;

– отсрочена фискализация (РРО для бизнеса): для "групп риска" РРО будет обязательным не с 1 октября 2020 года, а с 1 января 2021, а для всех предпринимателей – не с 1 января, а с 1 апреля 2021 года;

– работникам на период пребывания в спецзаведениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на борьбу коронавирусной инфекции, выплачивается помощь по временной неработоспособности (больничные) в размере 50 процентов средней зарплаты (дохода) независимо от страхового стажа;

– в случае просрочки потребителем в период с 1 марта по 30 апреля выполнения обязательств по договору о потребительском кредите, потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за такую просрочку;

– запрещается увеличение процентов за пользование кредитом.

25 марта Кабмин, собравшийся на заседание в медицинских масках, ввел запрет на увольнение государственных служащих на период карантина. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, во время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. Также это якобы касается работников частного сектора.

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Юлия Кузнецова уверяла, принятый ВР закон о введении налоговых и других упрощений для бизнеса в связи с введением карантина и экономическим кризисом, будет стоить бюджету около 10 млрд грн.

Налоговые послабления для бизнеса: что нужно сделать

Освобождение от налога на землю срабатывает, прежде всего, для крупных предприятий, которые работают, несмотря на карантин. А от уплаты ЕСВ освободили только самих предпринимателей, тогда как за наемных работников платить придется.

Нет послаблений и в части блокировок налоговых накладных (которые фактически схожи с документальными проверками в "упрощенном формате").

Еще момент – налог на землю, как и налог на недвижимость, относится к местным сборам. И их временная отмена бьет, прежде всего, по местным бюджетам.

Экономист в Экономическом дискуссионном клубе Игорь Гарбарук негативно оценивает действия украинского правительства, предпринимаемые под знаменем борьбы с распространением коронавируса. В том числе – решение о введении на 30 дней – до 24 апреля – чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, с продлением на тот же срок карантинных ограничений.

"Уже на сегодняшний день с экономикой довольно проблематичная ситуация, мягко говоря. И если правительство ничего не будет делать для того, чтобы стимулировать внутреннее потребление национальных товаров, не будет поддерживать национальную промышленность, социально ответственный бизнес всех видов, все может закончиться плачевно, – отметил эксперт в комментарии нашему изданию – Мы слышим декларации о стабилизационном фонде в 200 миллиардов. Но не слышим – откуда их намерены брать. Мы слышим об очередном продлении карантина, новых запретительных мерах, которые и так уже больно ударили по малому и среднему бизнесу. Но не слышим, чтобы премьер заявил: мы предлагаем то-то и то-то для поддержки нацпромышленности, малого и среднего бизнеса. Где перечень стимулирующих мероприятий для национальной экономики от Минэкномики? Где реальное снижение налогов? Где совместные совещания и устраивающие всех договоренности? Запрещая что-то, нужно что-то предлагать. Оказывать поддержку национальной экономике. Иначе мы можем доиграться до ее коллапса".

Только сотрудничество с большим национальным бизнесом, большим национальным инвестором поможет выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями, уверен Гарбарук. А при грамотных действиях (если экономики других стран стоят, нужно постараться заместить производимые ими товары на внутреннем и внешнем рынках) даже выйти в плюс.

"Но пока такой работы от правительства я не вижу, – подчеркивает эксперт. – Из позитива – национальный бизнес, у которого есть ресурсы, поддерживает регионы, в которых работает. Но все это можно делать куда более масштабно, если работать на уровне государства. Считаю, что при каждом министерстве должен быть создан экспертный совет из настоящих профессионалов в своем деле. И вместе представителями правительства эти независимые эксперты должны разрабатывать механизмы выхода из ситуации, генерируя, в частности, необычные, альтернативные решения. А механизм "решения" вопроса в виде очередных займов у МВФ и прочих кредиторов лишь увеличит долговую нагрузку на всех нас и приведет к обесцениванию государственных активов страны".

Налоговые послабления для бизнеса: нужно готовиться к серьезным потерям

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил изданию "Комментарии", что налоговые послабления для бизнеса на время карантинных мероприятий конечно необходимы (это и отсрочка уплаты налогов, и возможность добровольной уплаты ЕСВ для ФЛП на время карантина, и лишение всех налогов тех, кто попал под прямые запреты). Но это спасет лишь при условии, что жесткий карантин продлится до 3 апреля. А, как мы знаем, его продлили.

"Продолжение карантина приведет к катастрофическим последствиям, – уверен эксперт. – Будут массовые увольнения работников, которые пойдут в центры занятости, повышение уровня преступности, банкротства предприятий, значительные недопоступления в госбюджет и социальные фонды. При этом появится острая необходимость в увеличении расходов фондов и бюджета, на что отсутствуют средства".

Уже текущие – бьющие по бизнесу – карантинные мероприятия приведут, по оценкам специалистов аналитических центров (Центр экономической стратегии, CASE Ukraine, Института Налоговых Реформ, Института социально-экономической трансформации, Палаты налоговых консультантов, Украинского института будущего), к падению экономики в годовом измерении в 4-5% от ВВП. Продолжение же жестких карантинных мероприятий до конца мая обернется потерей 9-10% от ВВП.

"Совокупные потери центрального и местных бюджетов составят 150-200 миллиардов гривень, – подчеркивает Олег Гетман. – Между тем, эффективность таких жестких карантинных мероприятий в борьбе с распространением нового вируса остается сомнительной, по сравнению с другими комплексами мероприятий. Так, эффективными оказались сбалансированные и продуманные меры ряда стран, в частности Южной Кореи и Тайваня. Они почти не ограничивали субъектов хозяйствования, зато обеспечили массовые тестирования, быструю изоляцию носителей и больных, отслеживание контактов больных, изолировании исключительно рисковых групп населения. Представляется целесообразным пойти и именно путем азиатских тигров, сосредоточив контроль исключительно на группах риска и предоставив возможность экономике и бизнесу работать".

Налоговые послабления для бизнеса: есть шанс на светлое будущее

Если суммировать предлагаемые экспертами антикризисные шаги, которые пока не сделаны, то бизнес ждет от властей:

– тотального уменьшения налоговых ставок и налоговой нагрузки на зарплату;

– ликвидацию налога на прибыль (путем замены его, к примеру, налогом на выведенный капитал);

– введения моратория на повышение ставок на товары критического импорта;

– пересмотра механизма госзакупок в пользу отечественного производителя;

– мощной господдержки отечественных производителей;

– нулевой пошлины и НДС (хотя бы до 2023) на ввоз производственного оборудования в Украину (на этот же период, отмена НДС для украинских предприятий-производителей оборудования);

– полной отмены Системы блокировки налоговых накладных и депонирования на НЛС счетах;

– снижения учетной ставки Нацбанка с нынешних 10% как минимум в два раза;

– отказ от взимания штрафов за те или иные нарушения, если те были вызваны ограничениями, введенными органами госвласти и местного самоуправления в рамках борьбы с коронавирусом;

– моратория на изменения в регуляторной политике (сроки могут быть разными);

– действенных мер по сохранению рабочих мест и созданию новых;

– эффективных мероприятий по защите тех, кто потерял работу;

– секторальной поддержки ряда отраслей, особенно выпускающих ставшие дефицитными медпрепараты и медсредства;

– частичной компенсации потерь и льготного кредитования для экспортеров, которые столкнулись сейчас с проблемами продаж или расчетов;

– скорейшей поддержки агропромышленников, которые накануне посевной столкнулись с логистическими и транспортными проблемами;

– кредитными каникулами для бизнеса.

По некоторым данным, Верховная Рада рассматривает возможность собраться на внеочередное заседание. Есть шанс, что часть необходимых мер примут именно тогда. Равно как шанс на определенные решения со стороны правительства и Нацбанка.

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