Помощь государства малому и среднему бизнесу: как в Украине работают льготы и послабления для МСБ

С введением в Украине карантинного режима национальная экономика и общество получили серьезный удар, последствия которого государство постоянно старается смягчить, обеспечивая льготы и послабления малому и среднему бизнесу (МСБ). Но, как выяснилось, далеко не все представители МСБ ощущают на себе эти ситуативные преимущества. Насколько и для кого принимаемые правительством меры действенны в отечественных реалиях – разбирались "Комментарии".



Помощь государства бизнесу: карантин, но не для всех

С момента объявления карантина на территории Украины Верховная Рада и Кабинет министров приняли ряд законопроектов и постановлений, регулирующих деятельность отечественного бизнеса.

Так, постепенно были запрещены все регулярные пассажирские перевозки, приостановлена работа предприятий общепита (кроме доставки на дом), торгово-развлекательных центров и сферы услуг. Запрет коснулся даже многих рынков, впрочем, данный вопрос во многом оставили на усмотрение местных органов власти.

Де-факто ограничения коснулись практически всех сфер работы малого и среднего бизнеса, кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных комплексов и, частично, продовольственных рынков.

Жесткий запрет спровоцировал многочисленные обращения народных депутатов и других органов государственной власти, в том числе НБУ, с просьбой к Кабмину расширить перечень тех, кому можно работать во время карантина. Как следствие, запреты правительства стали смягчаться.

Так, 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что без ограничений работать могут врачи частной практики, прежде всего стоматологи, ветеринары и торговцы товарами для животных, продавцы средств связи, семян, агрохимикатов, оказывающих услуги по ремонту бытовых приборов и прочие.

30 марта в Министерстве здравоохранения "дали добро" на работу продовольственных рынков.

Со 2 апреля Кабмин разрешил работать продавцам запасных частей к транспортным средствам, в том числе сельскохозяйственной техники, молодняка домашней птицы, а также дал зеленый свет функционированию всех финансовых учреждений вплоть до пунктов обмена валют и ломбардов, о чем просил НБУ.

Разумеется, Кабинет министров рекомендовал отраслям и объектам, которым разрешили работать, соблюдать противоэпидемиологические мероприятия.

Помощь государства бизнесу: от запрета проверок до налоговых льгот

Впрочем, государство не только "играло" с запретами и разрешениями на работу в условиях карантина целым отраслям малого и среднего бизнеса, но и законодательно прописало ему налоговые и другие льготы.

Так, 17 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Перечень послаблений оказался широк – в нем и отмена штрафов за нарушения налогового законодательства до 30 апреля, и двухмесячный мораторий на проверки, и отмена налога на землю и недвижимое имущество до 30 апреля, внедрение регистраторов расчетных операций с 1 января и 1 апреля 2021 года, а не с осени текущего года.

Наконец, физические лица-предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения и лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, медицинскую, юридическую, адвокатскую, нотариальную), получили временное (с 1 марта по 30 апреля) освобождение от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ), в части сумм, уплачиваемых за себя лично.

Впрочем, последнее послабление, по мнению ряда предпринимателей, на деле не настолько уж и ценное для их бизнеса.

"На время карантина работать мы не можем, но оставить своих сотрудников без денег я тоже не могу, да и найти хороших специалистов непросто, потому я не стала отправлять их в бесплатные отпуска. Как результат – кроме зарплаты я должна платить ЕСВ за своих наемных работников – 1039 гривен в месяц, от которых меня не освободили. Да и ЕСВ за себя лично, от которого меня освободили, как всегда уже уплачен авансом, то есть фактически экономии для меня пока нет – теперь мне предстоит доказывать его уплату и переносить на другие месяцы уже после карантина", – рассказывает "Комментариям" владелица салона красоты Master beauty HUB в Одессе Слава Сехмет.

Не распространяется льгота по уплате ЕСВ на бизнес, который оформлен в качестве юридического лица.

"Мы под действие льгот не подпадаем, так что по-прежнему платим ЕСВ за каждого сотрудника в 1039 гривен, я даже сотрудников пока в бесплатные отпуска не отправляла – найти хороших профессионалов в нашей сфере непросто", – признается директор турфирмы "Бюро международных путешествий" Марина Полякова.

Помощь государства бизнесу: скандальная норма о "бесплатной" аренде

Впрочем, хотя отмена ЕСВ за себя лично и оценивается бизнесом не совсем однозначно, но все же положительный эффект, безусловно, признается. Но куда сильнее предпринимателей беспокоила арендная плата, составляющая в расходах бизнеса весомую часть.

Так, по словам Славы Сехмет, аренда помещения под салон красоты в Одессе эквивалентна примерно 1000 долларов, а офис под ее турфирму, со слов Марины Поляковой, обходится ей примерно в 15 000 гривен.

Государство решило помочь и в этом вопросе, внеся в законопроект №3275 норму об отмене арендной платы на время карантина для предпринимателей, которые не могут пользоваться помещением. Правда, при этом они могут оплачивать расходы на коммунальные услуги, налог на имущество и прочее.

Однако в последний момент этот пункт в доработанном варианте законопроекта был изменен, и формулировка сменилась на "может быть освобожден от оплаты". С данной формулировкой законопроект был принят 30 марта 312 голосами "за", а 2 апреля подписан президентом Владимиром Зеленским.

Документ вызвал непонимание в бизнес-среде, так что правительственные СМИ поспешили объяснить нормы нового закона.

"На самом деле там четко указано, что наниматель площади освобождается от уплаты аренды в случае, когда будет доказано, что он не может использовать ее во время карантина. Но это понятие очень широкое и здесь могут возникать коллизии. Так, например, закрытый офисный центр или кинотеатр не могут использоваться арендатором, так как это запрещено властями именно во время карантина, и потому действительно освобождаются от уплаты за пользование площадью. А, например, какой-нибудь склад, которым разрешено пользоваться, не может быть освобожден – он спокойно работает, и привозить на работу своих людей такая компания может", – привели слова старшего партнера юридической фирмы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравца в правительственной газете "Правительственный курьер".

Проще говоря, для получения освобождения от арендной платы необходимо доказать арендодателю, что арендатор не может пользоваться арендованным имуществом на время карантина. Последнее же должно подтверждаться сертификатом, удостоверяющим наступление форс-мажорных обстоятельств, выдаваемом Торгово-промышленной палатой Украиной. Данный документ предоставляется на платной основе и в зависимости от вида, срочности исполнения и других факторов может стоить от нескольких сотен до 10 тысяч гривен.

"Теоретически процедура выглядит следующим образом: арендодателю пишется письмо, в котором излагается суть проблемы и вносятся предложения по уменьшению или отмены арендной платы со ссылкой на законодательные акты касательно карантина и работы в его условиях. Также это должно сопровождаться документами из Торгово-промышленной палаты о форс-мажорных обстоятельствах. Однако на деле большинство клиентов обходятся без нее, во-первых, в силу предубеждения, касающихся вообще выдачи всех справок, а во-вторых, в расчете на здравый смысл самого арендодателя", – говорит управляющий партнер в адвокатской фирме "Пакс" из Днепра Дмитрий Нестеченко.

По словам собеседника "Комментариев", разумные арендодатели заинтересованы в том, чтобы принадлежащее им имущество продолжало арендоваться, а не простаивало, принося убытки в виду уплаты коммунальных платежей или налога на землю.

"Нормальный арендодатель предпочтет пойти на встречу такому же нормальному арендатору и снизить плату, чем искать новых в разгар карантина и связанного с этим кризиса. Особенно часто в этом смысле у нас в городе идут навстречу кафе и пиццериям. Так что справка о форс-мажоре зачастую даже не нужна", – поясняет практическое применение нового закона Дмитрий Нестеченко.

"После изменения формулировки в законе вопрос платы за аренду, в нашем случае 15 тысяч гривен ежемесячно, остается на усмотрение арендодателя. Пока мы ведем с ним переговоры и надеемся на его понимание, все же туристический бизнес в условиях карантина сегодня полностью "лежит", – говорит директор турфирмы "Бюро международных путешествий" Марина Полякова.

Эксперт: украинская экономика зависима от мировой конъюнктуры и наиболее уязвим – малый и средний бизнес

Льготы и послабления со стороны Кабмина в том виде, в котором они вступили в силу, были приняты довольно скептически и экспертным сообществом. Адвокат, кандидат экономических наук Виктор Гольдский приводит прогноз ВТО касательно снижения объемов мировой торговли на 32% по итогам 2020 года. Украину этот прогноз должен тревожить вдвойне, ведь отечественная экономика зависима от мировой конъюнктуры и наиболее уязвимым является как раз малый и средний бизнес.

"Всемирный банк уже изменил прогноз по ВВП Украины с +3,7% до -3,5%. Инфляция, согласно прогнозам, составит до 8,9%, а реальные доходы граждан упадут на 4%. Но наш Кабмин эти цифры считает, по-видимому, слишком оптимистичными, т.к. прогнозирует обвал ВВП на 4,8%, – приводит цифры Гольдский. – Стоит заметить, что за всю историю независимой Украины правительство ни разу не использовало гибкую фискальную политику, когда за счет регулирования налоговых ставок можно влиять на экономические процессы. Видимо, чиновники просто не умеют этого делать".

Также оказывать влияние на экономику можно через монетарные инструменты. В качестве примера экономист приводит ситуацию с учетной ставкой НБУ (на сегодняшний день – 10%, - ред.). Дескать, большинство стран стараются учетную ставку, чтобы удешевить стоимость кредитов для бизнеса и тем самым стимулировать его развитие. НБУ же, по словам эксперта, нет никакой формулы расчета учетной ставки.

"То есть это выглядит примерно так: собирается ряд экспертов за чашкой коньяка и дискутируют на тему: "А есть ли жизнь после изменения показателя учетной ставки". Да, поскольку у нас слабая экономика, то вероятность девальвации гривны после снижения учетной ставки имеется. Кроме того, украинская экономика импортоориентированна, поэтому при девальвации гривны сразу же вырастут цены на все группы товаров и услуг. С другой стороны, не прибегнув к таким мерам, мы никогда не возродим национальное производство, никогда отечественные товары не смогут заместить импорт. Кроме того, при более низких ставках НБУ не придется компенсировать ставки по кредитам из дырявого бюджета, как сейчас, по программе 5-7-9%", – уверен Виктор Гольдский.

Не стоит, по мнению эксперта, забывать о роли и функции госзаказа, ведь ни одна экономика мира не достигла высот без господдержки.

"Кризис – лучшее время для анонсирования и запуска программ госзаказа. Например, мы вполне можем разместить госзаказ на аппараты искусственной вентиляции легких, на сплит-тесты на коронавирус. Предприятия легкой промышленности могут быть всецело ориентированы на изготовления тех масок и других средств защиты, которых сегодня не хватает не то, что в аптеках, а даже в больницах. Все это могло обходиться государству намного дешевле импортных товаров, заказываемых из того же Китая, а часть малого и среднего бизнеса таким образом оставалась бы при деле, – рассуждает Гольдский. – А после кризиса госзаказ может и должен быть ориентирован, к примеру, на продукцию ВПК. Ведь хороший лозунг был: "Купуй українське", а не "пили" бюджет на закупки в США, Израиле, Турции. Все эти идеи лежат на поверхности – стоит просто воплотить их в жизнь. Но реалии таковы, что государственная машина – очень неповоротлива, а чиновники предпочитают идти по легкому и затратному пути импорта, зато соблюдая свой личный интерес. Такой подход просто не оставляет отечественной экономике шансов на успех".





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