Провинциальная начальница или "серый кардинал" ГНС Украины: какова роль Ирины Долозиной в "скрутках" НДС

Налоговая служба Украины продолжает оставаться одним из наиболее коррупционных и скандальных ведомств в системе органов государственной власти Украины. Исправить ситуацию не помогают ни объединения с таможней в министерство или Государственную фискальную службу, ни разъединение. Уже несколько руководителей службы были уволены вследствие открытых против них уголовных производств, правда, пока так ничем и не закончившихся. Последним примером стал экс-глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, 24 апреля уволенный с этого поста, а 7 мая испытавший на себе обыск сотрудников СБУ.



Не отстают от начальника и руководители региональных управлений налоговой, одну из которых считают едва ли не "серым кардиналом" ГНС Украины.

Как живется налоговику: состояние Ирины Долозиной

Ирина Долозина, 41-летняя уроженка города Торецк (до 2016 года – Дзержинск), с 7 апреля исполняет обязанности начальника Главного управления ГНС в Донецкой области. К этому чиновница шла все 19 лет своей работы с 2001 года после окончания вуза. Долозина преодолена все ступеньки карьерной лестницы от рядового инспектора до руководителя территориального управления, пусть и в статусе "и. о.".

В масштабах региона главный налоговик области всегда является заметной фигурой, правда, в случае с Ириной Долозиной внимание региональных СМИ к ее персоне ограничивается комментариями по работе налоговой службы и описанием активов чиновницы и ее семьи. Активы эти пусть и не столь впечатляющие, как у некоторых нардепов и столичных чиновников, но тоже выглядят солидно и вызывают вопросы.

Согласно декларации, поданной Долозиной 31 марта, ей и ее супругу Владимиру Бандуре принадлежат три квартиры и одна комната совокупной площадью 372 квадратных метра, два с половиной нежилых помещения общей площадью в 2548 "квадратов" и 38 653 кв. м земли в четырех земельных участках. Впрочем, это богатство недвижимости несколько эфемерно, поскольку две квартиры и один земельный участок супругов находятся в неподконтрольном Донецке, зато в 2018 году мужу главного налоговика Донетчины удалось приобрести квартиру в Киеве площадью 64 кв. м за 538 432 гривны. Живут же супруги в квартире в Мариуполе, где находится областное управление ГНС, на правах пользования.

Также супругу Ирины Долозиной принадлежат два авто: VOLKSWAGEN TOUAREG, на котором ездит главный налоговик региона и TOYOTA LAND CRUISER 200.

Что касается ценных бумаг и корпоративных прав, то муж Долозиной Владимир Бандура является владельцем 25% корпоративных прав в ООО "Юридическая компания "Сизонс групп". Судя по декларации, данный актив приносит бенефициару более 2,6 млн грн. Можно сказать, что бизнес мужа процветает. Впрочем, в декларации за 2018 год этот доход был втрое меньше – 872 578 грн.

Странности декларации: щедрые подарки супругу Долозиной

Возможно, бизнес Владимира Бандуры и правда расцвел, но вероятен и другой вариант, при котором ему просто понадобилось, что называется, "легализовать" доход для дорогих покупок. Так, в 2019 году супруг главного налоговика Донетчины приобрел тот самый TOYOTA LAND CRUISER 200 за чуть более 1 млн грн и 13 412 квадратных метров земли в Киевской области под Ирпенем стоимостью 2,7 млн грн. При этом совокупный доход самой Ирины Долозиной в 2019 году составил 578 735 гривен. Еще 990 тысяч гривен Владимир Бандура заработал продажей движимого имущества, в том числе двух авто – TOYOTA LAND CRUISER PRADO и еще одного VOLKSWAGEN TOUAREG. Очевидно, что если бы не резкий трехкратный рост дохода от предпринимательской деятельности, семья главного налоговика области вряд ли смогла бы позволить себе такие дорогие покупки.

Но еще больше подозрений вызывают 3 млн 250 тыс. грн наличными, которые Владимир Бандура получил "в подарок". Правда если источник 1,5 млн из них более-менее понятен (их подарил отец – Владимир Станиславович Бандура), то происхождение еще 1,75 млн наличными – загадка. Их мужу главного налоговика региона подарила некая Татьяна Алексеевна Егорова.

В результате роста дохода от предпринимательской деятельности, продажи имущества, подозрительных "подарков" наличными и дорогих покупок в активе семьи главного налоговика остались 1,5 млн грн. наличными и 63 349 гривен на банковских счетах. В декларации же Ирины Долозиной за 2018 год не было ни наличных, ни банковских счетов. Очевидно, что семья наконец смогла свести баланс с выгодой для себя.

Но за счет чего произошел рост благосостояния главного налоговика Донетчины и ее супруга? Ответом на этот вопрос может стать тот самый обыск у экс-главы ГНС Сергея Верланова.

"Скрутки НДС": масштабные обыски СБУ

В Службе безопасности Украины, сотрудники которой 7 мая пришли с обыском к Сергею Верланову, не делали секрета из того что их интересует. Речь шла о подозрении руководства ГНС в "крышевании" и организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. "По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС", – сказано на сайте ведомства.

В СБУ утверждали, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию кредита по налогу на добавленную стоимость. Сотрудники же ГНС, помимо этого, якобы незаконно вмешивались в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками фиктивности. Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, которые потом отображались якобы как для СХД реального сектора экономики. Всего с 6 по 8 мая СБУ провела более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы.

"Скрутки" НДС: как работает схема на миллиарды

Что имели ввиду в ведомстве Ивана Баканова? Речь шла об особенностях применения взимания налога на добавленную стоимость внутри страны, который успешно используют махинаторы. Так, при ввозе в Украину любого импортного товара, за него уплачивается НДС в размере 20% от стоимости. Иными словами, за ввоз товара стоимостью 10 млн грн. импортер платит 2 млн грн НДС.

Легальный путь означает последующую продажу товара за безналичный расчет и передачу документов об уплате НДС – налоговых накладных, покупателю, что позволяет последнему списать со своих налогов 2 млн грн. Ведь он их уже заплатил при покупке импортного товара, в конечную стоимость которого эти 2 млн в виде 20% НДС были заложены еще на границе.

Но можно избрать и теневой путь, по которому растаможенный импортный товар можно продать внутри страны без документов, просто за наличные. После их реализации фирма получает наличные, вырученные за товар и документы об уплате НДС, что позволяет "продать" их другой недобросовестной фирме, желающей уклониться от налогов на те же 2 млн грн, указанные в налоговых накладных.

Так и происходит уклонение от налогов – в данном случае это фиктивная сделка между компанией-импортером, имеющей налоговые накладные об уплате НДС и компанией, желающей сэкономить на налогах. То, что товар был продан за наличные – не беда, сделка все равно фиктивная. Правда, есть одна проблема: чтобы списать налоги, фирма должна использовать купленный ею товар в своей деятельности. То есть, если строительная фирма покупает рыбу на 12 млн грн, в которой лежат 2 млн грн НДС, списать последние формально нельзя.

Вот тут и нужны сотрудники налоговой, которые смогут "не заметить" этой странности и "подчистить" следы операции, сделав так, чтобы в электронной базе ГНС в конце концов фигурировала сделка по покупке строительной фирмой, скажем, стройматериалов на 12 млн грн, которые будут якобы "использованы" в строительстве. А 2 млн грн налогов "законно" спишут с фирмы. Собственно, последнее действо и именуется "налоговой скруткой", при которой один товар "скручивается" на другой при помощи еще одной фиктивной сделки купли-продажи от подставной фирмы и налоговиков, которые "в доле".

Разумеется, все это происходит не бесплатно, так фирма-владелец налоговых накладных на те 2 млн грн уплаченного НДС, продает их за часть от "сэкономленных сумм". Налоговики же, по данным Telegram-канала "Дон Кихот", специализирующего на освещении махинаций с НДС, берут за услуги 1-1,5% от всей сделки, что в случае с 12 млн грн составит 120-180 тыс. грн. Но в конечном итоге расходы клиента оказываются ниже 2 млн грн, которые иначе пришлось бы заплатить в бюджет. Таким образом выигрывают все, кроме государства.

Тот же канал "Дон-Кихот" приводит пример подобной сделки, при которой некое ООО "Е-світ постач" в Запорожской области 30 марта оформляет 264 налоговых накладных, "продав" сигарет ООО "Стокхолд" с уплатой НДС в 60,884 млн грн. В тот же день ООО "Стокхолд" регистрирует 1815 накладных на 59,3 млн грн НДС сумскому ООО "Адога универс" как "продажу" газа и с/х продукции. А ООО "Адога универс", в свою очередь, 30 марта передает 1631 накладную на 59,3 млн грн НДС целым 580 фирмам, конечным клиентам. Итог операции – государство теряет 59,3 млн грн налоговых платежей.





Впрочем, эти махинации давно известны и, по словам экс-министра финансов Игоря Уманского, наносят ущерб госбюджету в 5 млрд грн ежемесячно. Причем виновным в этих хищениях последний открыто называл Сергея Верланова.

"Скрутки НДС": роль донецкой налоговой и Ирины Долозиной

Возникает резонный вопрос – какое отношение к этим махинациям имеет глава донецкой налоговой? Возможно, никакого, но, согласно опубликованным в СМИ фото, обыски проводятся в отношении служебных лиц ГНС Украины, а также ее территориальных подразделений в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях и города Киева. То есть региональное управление Донетчины оказалось в списке подозреваемых.

Народный депутат Украины Гео Лерос еще в апреле на своем Facebook опубликовал некую справку, в которой шла речь о существовании преступной группы в ГНС Украины, специализирующейся на "схемах" с НДС. В состав этой группы, как указывается в справке, входит и "и. о." начальника ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, выступая как "нижний уровень группировки", в которой лидером был назван Сергей Верланов. Убытки Госбюджета, как указывается в справке, за 8 месяцев составили 25,5 млрд грн.

Telegram-канал "Дон Кихот", напротив, указывает, что именно Главное управление ГНС в Донецкой области является ключевым в данных схемах, а Ирину Долозину называют чуть ли не "серым кардиналом" службы, которой удавалось находить общий язык со всеми руководителями ГНС, начиная с Романа Насирова. Она же якобы курировала ряд кадровых назначений, в том числе экс-главы ГНС в Одесской области Натальи Чеботаревой, задержанной за попытку подкупа местного прокурора. Самые крупные предприятия, специализировавшиеся на "налоговых скрутках", регистрировались в Мариупольской налоговой. Правда в последнее время они стали "перебираться" в другие регионы, например, в Запорожье и Киев.





Также на канале говорится, что одной из крупнейших подобных "скруток" является ООО "Реджо Логистика", созданная в августе 2019 года как торгово-посредническая фирма. Авторы "Дон Кихота" утверждают, что на долю фирмы в феврале приходился самый крупный объем НДС в реализации – 53,2 млн грн, а сама фирма якобы курируется Ириной Долозиной лично.

Действительно, хотя то же ООО "Реджо Логистика" имеет юридический адрес в Харькове, ее регистрационное дело хранится в Мариупольском горсовете. То есть изначально фирма была зарегистрирована в приморском городе Донетчины, а потом "переехала", что как минимум косвенно подтверждает тезис авторов канала о росте "конспирации" в работе донецких "скруток".

О том, что ООО "Реджо Логистика" является "налоговой скруткой" или как минимум подозревается в этом, говорит постановление Печерского районного суда города Киева от 15 апреля. В рамках данного документа фирма упоминается как одно из 15 фиктивных предприятий, используемых преступной группой. Деятельность последней направлена как на проведение тех самых махинаций по "налоговой скрутке", так и на победы в государственных тендерах с последующим обналичиванием и хищением бюджетных средств.

В целом же, признаков, указывающих на то, что "не все ладно" в Донецкой налоговой хватает. Вопрос лишь в том – причастна ли к этому ее глава Ирина Долозина или все же опытного работника с 19-летним стажем "подводят" ее сотрудники.

Как сообщали "Комментарии", депутаты Верховной Рады продлили налоговые каникулы в Украине.

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