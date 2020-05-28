Карьерный рост на фоне дела СБУ: как Тарас Завада стал кандидатом на кресло главы Львовской налоговой

Один из фигурантов уголовного производства о хищении через "конвертационно-транзитные" центры не менее 500 млн грн. ежемесячно - и. о. замначальника Главного управления ГНС во Львовской области Тарас Завада может в ближайшее время возглавить управление. За назначением Завады может стоять Василий Костюк.



Тарас Завада: "скромный" фискал

О Тарасе Заваде за пределами Львовской области известно немного. Согласно его официальной биографии, он кадровый налоговик, который начинал работу барменом, а с 1997 года с незначительным перерывом работал на различных должностях в налоговых органах Львова и области. При этом Тарас Иосифович уходил в коммерческий сектор лишь однажды - в 2005 году, после прихода к власти команды Виктора Ющенко, он на 4 года ушел работать начальником отделения "Укрсиббанка". В дальнейшем со сменой правящих элит карьера Завады шла только в гору. В августе 2019 года Завада был назначен на должность начальника управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГФС во Львовской области. А уже в сентябре 2019 Завада стал еще и и. о. замначальника всего главного управления.

При этом, в отличие от своего начальника, главы ГНС во Львовской области Василия Кресяка, которого активисты и журналисты ранее уличили в теневых доходах, начиная с 2014 года Тарас Завада декларирует исключительно зарплату и пенсию матери, никаких сбережений в банках или наличных, никаких новых квартир или земельных участков. С момента подачи первых открытых деклараций он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит его племяннику - старшему следователю первого отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС во Львовской области Ростиславу Степановичу Заваде. К слову, отец следователя - Степан Завада - раньше занимался транспортными перевозками во Львовской области.

У другого своего родственника - тоже Тараса Романовича Завады, адвоката, с 2019 года Тарас Иосифович берет в пользование Audi Q8 2019 года выпуска. Некоторые могут усмотреть в такой связке потенциальный конфликт интересов, поскольку Тарас Романович, согласно данным системы YouControl, регулярно представляет в суде интересы различных граждан по вопросам определения таможенной стоимости товаров и услуг, пересечения таможенной границы и прочим, связанным непосредственно с деятельностью родственника.

Тарас Завада: коррупционный скандал

В январе 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и прекращении деятельности должностных лиц ГНС, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн грн. ежемесячно. В частности, выяснилось, что чиновники незаконно давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Налоговики в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор ИТ-шниками, которые разрабатывали программное обеспечение для ГНС, и создали возможность для незаконного формирования налогового кредита по НДС "нужным людям". Для этого использовались более 300 фирм-прокладок.

Некоторые сайты указывали, что среди фигурантов этих схем были, в частности, Тарас Завада и его начальник Василий Кресяк.

Кроме того, фамилии Василия Костюка и Василия Кресяка фигурируют также в отчете о коррупции в ГНС, который несколько недель назад обнародовал народный депутат Гео Лерос. В докладе шла речь о конвертационных схемах по формированию фиктивного НДС общим объемом не менее 25 млрд. грн. Василий Костюк указан как лидер преступной группировки наряду с экс-главой ГНС Сергеем Верлановым (СМИ ранее писали, что они являются бывшими однокурсниками вместе с и. о. начальника ГФС в Киевской области Орестом Витыком). По всей видимости, данные из этого же отчета ранее публиковало и издание "Зеркало недели". В материале шла речь о том, что в курируемой Костюком Львовской области только за февраль 2020 потери бюджета составили не менее 450 млн грн.

Тарас Завада: перспективы новых высот

Вскоре после обысков СБУ в домах Завады, Костюка и Кресяка, фигуранты дела о многомиллиардных хищениях из госказны стали строить новые планы на жизнь уже при новом главе налоговой Алексее Любченко. По данным источников, Тарас Завада, уже анонсировал свое назначение главой налоговой во Львове на закрытой встрече. По слухам, данное заявление вызвало недовольство местного бизнеса. У предпринимателей возникло опасение, что улучшения ситуации с конвертационными центрами, на которое надеялись в регионе после резонансного разоблачения СБУ, рассчитывать не стоит.

Не исключено, что после увольнения из налоговых органов Сергея Верланова, Василий Костюк в личных целях решил продвигать на должность главы ГНС во Львове кого-то из "местной элиты".

На недавнем совещании с руководителями региональных управлений налоговой службы Алексей Любченко прямо заявлял, что за "рисками по администрированию НДС" будет установлен "двойной контроль". Добавляя в закрытой части, что Львовская область является одним из самых проблемных регионов по этому направлению. Тем не менее, если Завада будет действительно назначен, возникнет подозрение, что расследование СБУ игнорируется.

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