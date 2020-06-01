Схемы с НДС и альянс Кресяка с Костюком: откуда растут ноги миллиардных убыток госбюджета

В начале мая сотрудники СБУ провели обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова и его сотрудников в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей и города Киева. Тайны из причины обысков в ведомстве Ивана Баканова делать не стали и заявили, что подозревают налоговиков в создании организованной преступной группы и схемы по незаконному формированию кредита по налогу на добавленную стоимость. Госбюджет из-за подобных махинаций теряет десятки миллиардов, а ответственными за это могут быть официальные лица ГНС Украины. "Комментарии" детально разбирались, что стоит за потерями госбюджета, исчисляемыми десятками миллиардов гривен.

Схемы с НДС: спецслужба против ГНС и "налоговых скруток"

История вышла на свет в апреле, когда народный депутат Украины Гео Лерос на своей странице в Facebook выложил некую справку, в которой шла речь о существовании преступной группы в ГНС Украины, специализирующейся на "схемах" с НДС, что принесло бюджету Украины убытков на 25,5 млрд грн за восемь месяцев.

О хищениях налоговой на махинациях с налогом на добавленную стоимость на сумму в 5 млрд грн заявлял в СМИ и уже экс-министр финансов Игорь Уманский. Для расследования этих фактов в Верховной Раде даже была создана следственная комиссия.

Государственная служба финансового мониторинга же сообщила о порядка 30 млрд грн. В ведомстве считают, что это средства были добыты преступным путем и конечная цель преступников – отмывание денег.

Наверняка последней каплей стал отчет Государственной казначейской службы Украины, в котором было сказано, что за январь-май 2020 года отечественные налоговые и таможенные органы собрали всего 84,9%, что в денежном эквиваленте равняется 49,126 млрд грн.

Впрочем, сам Сергей Верланов свою вину в провале работы ГНС опроверг, заявив на своей странице в Facebook, что "хотя ВВП и промышленное производство падали, налоговые поступления в бюджет росли, то есть ГНС работала на страну и не давала нечистым на руку дельцам разворовывать бюджетные средства". Также главный налоговик туманно пообещал "сделать все, чтобы налоговая снова не превратилась в кормушку для мошенников и коррупционеров".

Схемы с НДС: "налоговые скрутки" на десятки миллиардов

Но что такое "налоговая скрутка" из-за которой разгорелся весь сыр-бор и что сподвигло официальных лиц бросаться обвинениями в хищениях десятков миллиардов гривен?

"Скрутка" – сленговое название популярной махинации, связанной с режимом уплаты в налога на добавленную стоимость. Любой товар внутри Украины автоматически становится дороже на 20% из-за заложенного в него НДС, что дает махинаторам массу простора для фантазии и заработка.

Как это работает? Предположим, некая не вполне чистоплотная фирма официально завезла в Украину продуктов питания на 10 млн грн., из которых 2 млн грн. или 20%, отдала в виде НДС за "растаможку" груза. В обмен фирма получила налоговые накладные об уплате НДС и полностью "чистый" груз. Затем фирма, как это часто бывает в отечественной торговле, реализовала свой груз за наличные, оставшись с накладными об уплате НДС, которые можно выгодно "продать" другой нечистоплотной фирме, желающей на основании этого списать со своих налогов НДС в размере 2 млн грн., которые импортер уже уплатил на границе.

Фирма-клиент осуществляет фиктивную покупку некоего товара, а фактически просто налоговых накладных об уплате НДС на 2 млн грн. Правда, существует проблема: списать эти 2 млн грн. со своих налогов фирма-клиент может только в том случае, если она использует купленный товар в своей деятельности. Иными словами, если клиентом является швейная фабрика, то, купив продукты питания на 10 млн грн., формально списать НДС на 2 млн грн. после их покупки она не может.

В этом случае на помощь приходят работники ГНС, которые производят в электронной базе данных ведомства подмену данных о товаре, приобретенном конечным клиентом – швейной фабрикой и продукты питания на бумагах "превращаются" в столь нужную для нее ткань. Этот процесс и называется "налоговой скруткой", является ключевым в махинации и стоит, кстати, сравнительно недорого до 1,5% от общей суммы сделки, отдаваемой в руки сотрудников налоговой.

Василий Кресяк: дорогое жилье и бизнес-жена

Тут самое время вспомнить о налоговиках Львовской области – региона, откуда родом глава ГНС Сергей Верланов. Конкретнее – речь об и. о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области Василие Кресяке. Родившийся в 1966 году Кресяк пришел в налоговые органы в 30-летнем возрасте и за следующие 23 года сделал карьеру. 30 июля 2019 года он стал и. о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области.

В том самом докладе со страницы Гео Лероса, Василий Кресяк именуется "нижним уровнем группировки" в ГНС, специализирующейся на махинациях с НДС. Примечательно, что официальная биография временного главы львовской налоговой выглядит довольно невзрачно, а в конкретных коррупционных скандалах его имя не упоминается и "бумаги Лероса", скорее, являются исключением из правила.

Однако изучение декларации о доходах Василия Кресяка демонстрирует существенный рост благосостояния львовского налоговика всего за несколько лет. В настоящий момент семье главы львовской налоговой принадлежат 12 объектов недвижимости от подвала до земельного участка площадью 4307 квадратных метров, причем 9 из этих объектов стали собственностью Кресяка уже после 2014 года.

Тут важно помнить два события:

– в ноябре 2014 года Василий Кресяк был назначен заместителем начальника Главного управления ГНС во Львовской области, что, несомненно, увеличило его возможности для роста материального благополучия;

– в июне 2015 года его супруга, Александра Кресяк, стала частным предпринимателем, оказывающим услуги по сделкам с недвижимостью и общественного питания.





Впрочем, "жемчужиной" своей недвижимости – жилым домом в 316 квадратных метров стоимостью 598 492 гривны (в 2006 году равнялось 118 тыс. долл.) Кресяк обзавелся 14 лет назад, в свою бытность начальником управления налогообложения юридических лиц.

Но самой дорогой и подозрительной покупкой Василия Кресяка стало приобретение в 2015 году квартиры во Львове площадью 96 квадратных метров и стоимостью 3 млн 609 тыс. грн. Это при том, что совокупный доход семейства Кресяков за 2014 год составил всего 78 тысяч 812 гривен!

Зато вот в плане авто Кресяк относительно скромен – легковой автомобиль, 6-летний Subaru Outbak, есть только у супруги Александры, да и та ездит по доверенности, полученной от собственника – некоего Владимира Возняка.

Что касается доходов, то главным официальным "кормильцем" четы Кресяков является Александра, чей доход от бизнеса в 2019 году составил 985 605 гривен, в то время как сам глава налоговой Львовщины заработал 319 144 гривны. Также у Кресяков в виде наличных хранятся 660 тысяч гривен, 37 тысяч долларов и 17 тысяч евро. А вот в банках семейство держит всего 89 138 гривен.

Львовские "скрутки": связь Василия Костюка и налоговой

Как видно из декларации, у СБУ как минимум был повод внимательнее присмотреться к деятельности чиновника. Правда, тут следует сказать, что основным выгодополучателем со львовских скруток считается все-таки не Василий Кресяк, а адвокат Василий Костюк. По данным СМИ, последний специализируется на оказании услуг по обналичиванию средств и уклонению от налогов. Его "обнальные" конторы, фиктивные предприятия и конвертационные центры в лучшие годы имели годовой оборот до 5 млрд грн., теперь снизившийся до 1 млрд.

Интереса к своей персоне сам Костюк не любит. Во всяком случае, в 2015 году журналисты проекта "Коррупция Инфо" связали взрыв авто своего директора с серией статей-расследований деятельности львовского адвоката. Впрочем, никакой связи с Костюком расследование этого факта не выявило.

Сложнее с правоохранителями, которые расследуют дело о формировании незаконного налогового кредита ООО "Марселл" на сумму в 4,3 млрд грн. Хотя структуры, связанные с Костюком официально, уже прекратили свою деятельность, как, например, запорожское ООО "Фрутта опт торг", суды по их деятельности продолжаются до сих пор.

По данным Telegram-канала "Дон Кихот", ориентированный на освещении махинаций с НДС, во Львовской области работают более 20 фирм, специализирующихся на "налоговых скрутках", многие из которых принадлежат Василию Костюку.





Примером может служить цепочка, по которой усилиями четырех львовских фирм различные продукты питания вследствие фиктивных сделок купли-продажи в другом львовском ООО "Малефисента" аккумулируется товар на сумму свыше полумиллиарда гривен. Фирма, аккумулирующая такими гигантскими суммами, работает всего год и имеет уставной фонд в 10 тысяч гривен. Более того, она фигурирует в целом перечне фиктивных фирм, подозреваемых в участии в хищении государственных средств как путем "побед в гостендерах", так и в помощи в уклонении от налогов. Тем не менее, ООО "Малефисента" продает аккумулированный ею в результате сделок товар на 535,5 млн грн. При этом, покупая в основном мясо, рыбы и фрукты, продает фирма почему-то только зерно, что может указывать на реализацию "налоговой скрутки".





Посредством еще одной прокладки – ООО "Львов гросс", весь "товар" на сумму в 617 млн грн. оказывается во львовском же ООО "Велан юг трейд", которое таким образом становится обладателем НДС на сумму в 123,4 млн грн. и может продавать его клиентам, желающим снизить свои налоги. Сама фирма фигурирует в уголовном деле о фиктивных покупках сельскохозяйственной продукции (ячменя), причем ее директор не появляется в суде с февраля.

В целом, по данным инсайдеров "Дон Кихота", фирмы Василия Костюка в феврале-апреле подали на возмещение из госбюджета 473 млн грн. НДС: в феврале – 220 млн, в марте – 103 млн и в апреле – 150 млн грн. Причем этот факт обратил на себя внимание правоохранителей и уже по февральским требованиям были назначены документальные проверки.

Схемы с НДС: что грозит налоговикам

Тем временем, Печерский районный суд Киева 7 мая отменил арест активов, в том числе суммы лимитов НДС в системе электронного декларирования в ГФС Украины для полутора десятков львовских "скруток".

По данным же "Дон Кихота" львовские "скрутки" сменили тактику своей работы и стали действовать в тесном контакте с такими же фирмами из Харькова. Так, львовская фирма ООО "Эко-трейд запад" осуществила сделки по продаже сельскохозяйственной продукции двум харьковским фирмам. В первом случае речь шла о партии подсолнечника, в котором НДС составил 661 тыс. грн., во втором – о сое и пшенице с НДС в размере 7,226 млн грн. После этого обе фирмы провели фиктивную продажу пшеницы и почему-то ячменя на общую сумму НДС в 16,666 млн грн. уже упомянутому выше ООО "Велан юг трейд".





Но самое интересное в этой сделке – первоначальный "продавец" в лице ООО "Эко-трейд запад". Как оказалось, фирма фигурирует в уголовном производстве, открытом против должностных лиц ООО "Кернел-групп" получившей свыше 37 млн грн. компенсации НДС при экспорте за счет операций с использованием транзитных фирм. Как указано в материалах дела, "Кернел-групп" производила закупки у подконтрольных предприятий, а те в свою очередь "покупали" их у "транзитных" фирм, в числе которых и "Эко-трейд запад".

Схема, используемая "Кернелом" довольноо проста, но по-своему элегантна. Допустим, у нас есть тонна зерна, которая стоит в Украине 1000 гривен и 1500 гривен при экспорте. Мы можем эту тонну продать на экспорт и выручить 1500 гривен, а можем поступить хитрее: заявить, что мы купили эту тонну зерна за 1000 гривен у некоей фирмы в Украине и теперь везем его на экспорт. В этом случае получается, что при покупке мы уплатили государству НДС в размере 20% или 200 гривен с тонны и теперь государство нам "должно" те самые 200 гривен. То есть в итоге мы получаем не 1500, а 1700 гривен, правда, чтобы получить 200 гривен из госбюджета, придется отдать минимум 25% налоговикам. Но 150 гривен прибыли на ровном месте – тоже неплохо. Правда для создания таких условий как раз и необходима цепочка перепродаж, в которых помимо "подконтрольной" нам фирме должна присутствовать и "дружественная фирма-скрутка" как первое звено цепочки и номинальный продавец зерна.

Кадровый вопрос: запасной план Костюка

Стоит понимать, что у "налоговых скруток" есть будущее в отечественном бизнеса, раз их услугами пользуются агробароны вроде "Кернел-групп". Также Василий Костюк прикрыл себя и свой бизнес на налогах и от кадровых решений, которые могут быть приняты главой ГНС по результатам следствия проводимого СБУ. Так, на случай отстранения или ареста Василия Кресяка на пост главы Львовской налоговой у Костюка давно припасен другой кандидат – исполняющий обязанности замначальника Главного управления ГНС во Львовской области Тарас Завада. Он пришел на работу в налоговые органы на год позже Василия Кресяка – в 1997 году, а свой нынешний пост Завада занял в 2019-м.

В отличие от своего начальства, Тарас Завада не позволяет себе сомнительных покупок, стоящих в 40 раз больше его доходов. Весь его доход – зарплата, отсутствие недвижимости, наличных или счетов в банках. Единственная слабость Завады – авто Toyota Camry и Audi Q8, которые он берет в пользование у своих родственников, к примеру, у полного тезки Тараса Романовича Завады, львовского адвоката и совладельца ООО "Юридическая компания "Ти энд ти партнерс" и АО "Ти энд партнерс". Оба предприятия, кстати, помимо стандартного перечня юридических услуг, предоставляют еще услуги в сфере бухгалтерского учета и аудита, а также консультирования по вопросам налогообложения. Думается последняя услуга будет особенно востребованной, ведь возможность "проконсультироваться" с родственником замначальника областной налоговой открывает массу возможностей для бизнеса. Добавим, что "акции" Тараса Романовича Завады могут еще больше вырасти с карьерным взлетом его родственника-налоговика.

Скандал и расследование налоговых скруток во Львовской области может вызвать новые кадровые назначения в региональной налоговой и стоить места Василию Кресяку. По слухам, Тарас Завада уже успел анонсировать свое назначение главой налоговой во Львове на закрытой встрече. Впрочем, данная информация проникла в местные предпринимательские круги и вызвала недовольство представителей бизнеса. Последние считают, что улучшения ситуации с конвертационными центрами, на которое надеялись в регионе после резонансного разоблачения СБУ, ожидать не стоит.

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