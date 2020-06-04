«Скрутки НДС», «паленка» и запчасти для танков: на чем делают деньги в налоговой Киевской области

Скандал, разгоревшийся в апреле-мае вокруг высшего и регионального руководства Государственной налоговой службы Украины, продолжает набирать обороты. Тем временем "Комментарии" разбираются – чем живут областные управление ГНС, список претензий к которым у правоохранителей растет с каждым днем. На очереди – Киевская область.



Налоговые аферы: миллиарды "мимо кассы"

Информация о том, что в ГНС Украины не все в порядке с законностью муссировалась разными источниками регулярно, но лишь в апреле звоночек зазвенел на достаточно высоком уровне для того, чтобы за проверку наконец-то взялись. Так, народный депутат Украины Гео Лерос на своей странице в Facebook выложил некую справку, в которой шла речь о существовании преступной группы в ГНС Украины, специализирующейся на "схемах" с НДС, что принесло убытков бюджету Украины за 8 месяцев на 25,5 млрд грн. В это же время об убытке для госбюджета в 5 млрд гривен в месяц из-за махинаций с налогом на добавленную стоимость (НДС), заявил и экс-министр финансов Игорь Уманский.

Сигналы взяла на рассмотрение сперва Верховная Рада, создавшая следственную комиссию для проверки, а затем и Служба безопасности, которая в начале мая провела свыше 130 обысков у налоговиков. В конце месяца к СБУ присоединилось Государственное бюро расследований, сотрудники которого провели более 20 обысков в служебных помещениях ГНС в городе Киеве, во Львовской и Донецкой областях. Сыщики Бюро искали доказательства причастности руководства ГНС к противоправному формированию налога на добавленную стоимость, что нанесло госбюджету ущерб на сумму в 45 млн грн.

Основная претензия силовиков относится к так называемой "скрутке" налоговых накладных, дающих право на "законное" уклонение от уплаты НДС. Как сообщали "Комментарии" данная схема получила широкое распространение из-за ее доступности, что обеспечивается поддержкой в налоговой, без чего, собственно, система работать не может. Кто-то ведь должен "скручивать" налоговые накладные. Да и стоит схема недорого – порядка 1,5% от общей суммы фиктивной сделки, 20% от которой составляет НДС, на уплате которого можно "сэкономить".

В итоге Госказначейство заявило о недоборе в госбюджет почти 50 млрд грн. доходов.

"Халиф на час" в налоговой: кто такой Орест Витык

В оперативной справке, опубликованной нардепом Гео Леросом, утверждалось, что и. о. начальника Главного управления ГНС в Киевской области Орест Витык является одним из ключевых лиц в создании механизма схемного кредита по НДС. Основания для такого утверждения можно поискать в публикации журналиста Евгения Плинского. Так, в январе он обнародовал аналитическую справку, которая указала на то, что тогдашний заместитель начальника Главного управления ГНС во Львовской области Орест Витык якобы "помог" Львовской табачной фабрике легализовать, а другим – "сэкономить" на налогах 60 млн грн.

Схема была "классической" для "налоговых скруток". Произведенные табачной фабрикой сигареты продаются за наличные и контрабандой везутся в Европу. В то же время документы о фиктивной продаже сигарет передаются таким же фиктивным фирмам. Затем следует цепочка перепродажи налоговых накладных с правом не платить НДС на этапе, когда проданные по документам сигареты "скручивают" в другой товар. На покупке же этого товара, собственно, и хочет сэкономить нечистоплотная фирма.

Однако вместо ареста Орест Витык был направлен на повышение, став в сентябре 2019 года заместителем начальника Главного управления ГНС уже Киевской области, а в октябре и вовсе и. о. начальника.

За это время, если верить телеграм-каналам "Дон Кихот" и "Черный мытарь", налоговые "скрутки" в Киевской области расцвели буйным цветом: число фирм, подозреваемых в подобных махинациях в области перевалило за сотню, а сумма НДС, зарегистрированного как якобы уплаченного ими, только за февраль составила 4 млрд грн. То есть именно эту сумму гипотетически можно было продать бизнесу, желающему уклониться от уплаты НДС. На девяти фиктивных фирмах такие "скрутки" на сумму в 92,7 млн грн. НДС даже были выявлены.





Телеграм-канал "Дон Кихот" приводит пример одной из таких сделок, при которой посредством 14 предприятий самые разные товары широкого потребления путем фиктивных перепродаж в конце концов сосредоточились в ООО "Украинская дистрибуционная компания". Последняя, к слову, входит в сферу влияния известного бизнесмена Евгения Черняка. Причем прогнанный товар на сумму 175,8 млн грн. в итоге попал в ООО с суммой НДС на 35,2 млн грн.





Подобная сделка – продажа по налоговым накладным, дающим право на экономию по уплате НДС с изменением номенклатуры товаров, является той самой классической "скруткой". Выгода же у причастных компаний налицо: покупая якобы зерно, они могут "переработать" его в спирт и списать на валовые расходы предприятия 35,2 млн грн. НДС.

Подозрительной эту сделку делают еще два обстоятельства. Во-первых, задействованные в схеме ООО "Вега ойл макс", "Корн оптима", "Вегафуд трейд" и "Центрум колос" принадлежат одном и тому же человеку – жителю столицы, некоему Павлу Николаевичу Шеремету. Во-вторых, все эти фирмы зарегистрированы в городе Борисполе и Киево-Святошинском районе столицы. Согласно уже упомянутой выше справке Гео Лероса, в число участников схемы по махинациям с НДС входят и. о. начальника Бориспольского управления ГУ ГФС в Киевской области Денис Мельниченко и Киево-Святошинского управления ГУ ГНС в Киевской области Сергей Береговой.

Понижение Ореста Витыка: новый и.о. налоговой со скромной декларацией

Очевидно, что размах киевских "скруток" стал слишком заметен, особенно с началом откровений Лероса и Уманского, не говоря уже об обысках СБУ. По этой причине, очевидно, Ореста Витыка решили "убрать в тень". Так, 7 мая 2020 года новым и. о. начальника ГУ ГНС в Киевской области стал 31-летний Александр Загорский, а Витык снова стал заместителем.

Новый и. о. руководителя областной налоговой Киевщины вызывает удивление не только возрастом, но и мизерным опытом работы в налоговой, куда он пришел, имея диплом юриста, лишь в 2016 году и уже спустя 3,5 года стал начальником главного областного управления.

И это Загорский умудрился сделать, обойдя Витыка, чей непрерывный стаж работы в органах ГНС составляет почти 19,5 лет с декабря 2000 года. Как такое могло случиться можно лишь гадать, но наиболее вероятной кажется версия наличия у Загорского крайне влиятельных друзей. Второе логичное объяснение – его назначение просто связано с уходом Ореста Витыка "в тень", пока не станет ясно, что же будет с расследованием махинаций с налоговыми "скрутками" в ГНС. Впрочем, если Орест действительно решил "уйти в тень", прекращать махинации в Киевской областной налоговой явно не желают.

Как пишут СМИ со ссылкой на телеграм-канал "Черный мытарь", за период с 27 апреля по 15 мая только одна фирма ООО "Техноспейс Холд" смогло якобы фиктивно продать товаров на 300 млн грн. тем самым создав налоговый кредит по НДС на 60 млн грн., который можно реализовать желающим сэкономить на налогах.





Ничего не изменилось в налоговой и по данным телеграм-канала "Дон Кихот", более того, в ГУ Киевской области и ГУ Киева Киевской области запустили новую НДС-схему. Так, ООО "Горли ЛТД" с регистрацией в Киевской области реализовало 168,3 тыс. тонн подсолнечного масла, 31,8 тыс. тонн пшеницы и 4,8 тыс. тонн кукурузы по символической стоимости в 1 гривну за тонну каждой из номенклатур. Через ряд прочих фиктивных фирм, в числе которых ООО "ТД Дитрейд", ООО "Продмаркет трейд" и ООО "ЛКО Групп", товар раскручивается до рыночной цены. Например, цена масла подсолнечного выростает до 12,5 тыс. грн. за тонну, а весь сгенерированный налоговый кредит по сельскохозяйственной продукции готов к продаже заказчику.





Согласно судебным документам, за большей частью фирм, задействованных в данной схеме, числится шлейф криминальных производств.

К примеру, ООО "Торговый дом "Дитрейд" подозревается в осуществлении фиктивной хозяйственной деятельности, направленной на формирование налогового кредита с НДС и в подделке документов при осуществлении этой "деятельности".

ООО "Продмаркет трейд" и вовсе поражает своей всеядностью. Так, фирма фигурирует как "ответственный хранитель" десятков тысяч бутылок фальсифицированной алкогольной продукции в Винницкой области и как фиктивный продавец запчастей для ремонта танков (!) для Харьковского бронетанкового завода. Впрочем, роль "Продмаркет трейда" тут скромна – эта фирма лишь "продавала" запчасти ООО "Торговый дом "Парсет", который и поставлял их заводу, тем самым формируя налоговый кредит. Кстати то же самое для ремонта украинских танков делало и упомянутое в новой схеме киевских налоговиков ООО "ЛКО групп".

Словом, очевидно, что смена начальника областной налоговой не изменила ситуацию к лучшему. Напротив, как утверждает канал "Черный мытарь", ГУ ГНС в Киевской области в этом направлении "работает" активнее всех.

Киевские налоговики: "нищий" начальник и жена-бизнесмен для богатого зама

Что касается материального состояния и. о. начальника ГУ ГНС Александра Загорского и его зама Ореста Витыка, то здесь невооруженным глазом виден контраст, при котором начальник кажется просто "нищим" рядом со своим подчиненным. Так, в 2019 году Загорский заработал 233 671 гривну заработной платы, а его супруга Екатерина – 2580 гривен социальной помощи от государства за рождение первого ребенка. Счастливым отцом главный налоговик Киевщины стал в 2016 году.

Никаких сбережений и авто, если верить декларации, Загорские не имеют. Правда, с 2008 года супруге принадлежат 25% в жилом доме площадью 86,4 квадратных метра. Сам Александр при этом имеет право проживания в жилом доме площадью 102 квадратных метра в Запорожье и в квартире в Василькове, Киевской области.

На фоне начальника Орест Витык выглядит настоящим олигархом, правда, во многом благодаря супруге Ирине. Так, за 2019 год доход Витыка составил 209 901 гривну, при этом его супруга заработала 1 млн 705 тыс. 501 гривну благодаря бизнесу.

Речь о трех фирмах, работающих в сфере общественного питания (ЧП "Рассветы") и строительства (ООО "Леотрейд" и ООО "Аурум Сити"), а также о целых 14 жилищно-строительных кооперативах, соучредителем которых Ирина является. Интересно, что обе свои фирмы в сфере строительства Ирина Витык открыла в 2016 году после того, как ее муж стал заместителем начальника ГУ ГФС во Львовской области.

Из недвижимости чете Витыков принадлежат 3 квартиры, две из которых были куплены в 2017 году, а также гараж, подземное паркоместо и две кладовки. Из авто у Ореста Витыка задекларирован раритетный "ВАЗ-2101" 1972 года выпуска и 12-летний дом на колесах NIEWIADOW. Супруга ездит на 11-летнем "Вольво".

В виде наличных Ирина Витык хранит 570 тысяч гривен, но сколько находится в банках – неизвестно, поскольку суммы в декларации почему-то не указаны. В целом 2017 год явно растряс активы налоговика – две купленные им квартиры, кладовки и паркоместо обошлись ему совокупно в 1 млн 244 тыс. 739 гривен. Впрочем, семейство Витыков могло позволить себе такие расходы, ведь в 2015 году одна лишь Ирина Витык заработала 1 млн 349 тыс. 360 гривен и почти все – на продаже недвижимости.

Ранее "Комментарии" писали, что между львовским адвокатом Василием Костюком, руководителем налоговой службы во Львовской области Александром Кресяком и невыполнением бюджета на десятки миллиардов гривен может быть прямая связь. Наши журналисты разбирались – какая именно.



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