"Воровал" шапки и пишет книги для детей: чем занимаются экс-министры Украины

В апреле 2016 года премьер Арсений Яценюк подал в отставку, в результате чего своих портфелей лишились и все его министры, пробыв у руля всего два года. Впрочем, даже за столь короткий срок первые лица страны того времени успели запомниться громкими скандалами, в которых некоторые фигурируют и по сей день. "Комментарии" выяснили, чем сегодня живут экс-министры “правительства-камикадзе”.







Премьер-министр Арсений Яценюк

Первый премьер Петра Порошенко Арсений Яценюк главной причиной своего ухода он назвал искусственный политический кризис, вызванный “желанием заменить одного человека, которое ослепило некоторых политиков”. Ещё в феврале парламентское большинство признало работу Кабмина неудовлетворительной, но для выражения вотума недоверия премьеру не хватило голосов.

Добровольная отставка Яценюка стала самым оптимальным способом смены правительства без проведения досрочных выборов. При этом политсила экс-премьера, - “Народный фронт” - осталась в коалиции, и уже через несколько дней вместе с БПП проголосовала за креатуру Петра Порошенко - Владимира Гройсмана. Интересно, что буквально за день до голосования Генпрокуратура объявила о начале уголовного производства по факту получения премьер-министром Арсением Яценюком взятки в размере 3 млн. долларов за назначение на должность руководителя "Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины" Владимира Ищука. Дальше досудебного расследования дело не дошло, и спустя год дело закрыли. Равно как и расследование по обвинению в получении Яценюком от нардепа Игоря Скосаря 6 млн. долл за попадание в предвыборный список “Батьківщини” в 2012-м. Осенью прошлого года Антикоррупционный суд решил по новой расследовать этот эпизод, несмотря на то, что сам Скосарь, ранее публично заявлявший о даче взятки, от своих показаний напрочь отказался, говоря, что ничего такого не припоминает.

В 2017 году экс-премьер был заочно арестован Ессентукским районным судом РФ по абсурдным обвинениям в расстрелах российских военнослужащих в Чечне в середине 90-х, где он якобы воевал на стороне чеченских сепаратистов и даже получил за это высшую награду “Честь нации” от президента Ичкерии Джохара Дудаева. В связи с этим власти РФ даже пытались объявить Яценюка в международный розыск, но Интерпол отказался принимать заявку, и кроме волны фотожаб в украинском сегменте соцсетей особого резонанса заявление российских следственных органов не получило. Также Яценюк в числе ряда других украинских политиков оказался в санкционном списке.

Всё это время экс-премьер оставался лидером партии “Народный фронт”, рейтинг которой всего за несколько лет снизился с 22,1% до уровня статистической погрешности, что сами “фронтовики” связывают с активной дискредитационной кампанией последних лет. В прошлогодней парламентской и президентской гонке ни политсила, ни её глава участия благоразумно не принимали, однако накануне формирования нового правительства ходили слухи о назначении Яценюка на должность первого вице-премьера в Кабинет министров Алексея Гончарука. Основным мотивом назначения называли его связи с демократическим крылом в истеблишменте США, а также мощное лобби со стороны однопартийца - министра МВД Арсена Авакова и олигарха Виктора Пинчука. Прогнозам сбыться не удалось. Тем не менее, завершать свою политическую карьеру Яценюк явно не намерен: экс-премьер старается не пропускать восточноевропейские форумы, посвященные международным отношениям, и встречается с такими видными западными политиками, как президент Европейского Совета Дональд Туск.

Вице-премьер-министр Валерий Вощевский

Назначенный на должность по квоте Радикальной партии Олега Ляшко в конце 2014 года Валерий Вощевский надолго в кресле вице-премьера не задержался. Его назначение ещё на самом старте оказалось связано со скандалом. Вощевского попросили рассказать о попытке присвоения ГП “Дорожное ремонтно-строительное управление № 100” в его бытность на посту руководителя ГАК “Автомобильные дороги Украины” (“Укравтодор”). Пикантность ситуации добавлял ещё и тот факт, что новоиспечённому вице-премьеру каким-то образом удалось обойти закон о люстрации (должность в “Укравтодоре” он занимал во времена премьерства Николая Азарова). “Радикалы” назвали эту информацию провокацией, а тогдашний председатель ВРУ Владимир Гройсман пообещал её проверить. Позднее в ГПУ наличие делопроизводства подтвердили. Правда, без предоставления оценки по итогам расследования.

В сентябре 2015-го Вощевский подаёт в отставку, официально связывая её причины с выходом “радикалов” из коалиции после положительного голосования парламентского большинства по законопроекту об особом статусе Донбасса. Буквально за месяц до этого в отношении вице-премьер-министра открывается ещё одно уголовное производство. На этот раз следствие заинтересовалось внесением подозреваемым в 2011 году в уставный фонд ООО "Жилстройинвест" незадекларированной суммы в размере 11,9 млн гривен, а также факты грубого нарушения государственных норм при строительстве жилых домов. Первое судебное решение о доступе к документам дела появилось только 18 марта 2016 года и, судя по всему, выемкой документов всё и закончилось. Сегодня экс-вице-премьер отказался от политики и позиционирует себя как экономист, эксперт в сфере менеджмента и госуправления.

Министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко

Ещё более скандальной репутацией прославился глава Минэкологии Игорь Шевченко, также не просидевший в министерском кресле до конца 2015 года. Летом глава “радикалов” Олег Ляшко заявил, что портфель главы министерства для Шевченко был куплен за 5 млн. долл нардепом Александром Онищенко. Кроме того, журналисты портала “Обозреватель” уличили его в регулярных перелётах чартерными рейсами, не совместимыми с выполнением служебных обязанностей и сравнительно скромными доходами. Причём полёты в Вену и Ниццу совершалась на самолёте, принадлежащем всё тому же Онищенко. Шевченко назвал происходящее “политической расправой” со стороны премьера, но это не помогло. В конце июня в отношении министра было открыто уголовное производство по статье “Незаконное обогащение” (через полгода дело закрыли). 2 июля Верховная Рада большинством голосов отправила его в отставку.

Уволенный глава Минэкологии унывать не стал. В том же году он чуть ли не был избран городским головой Белгорода-Днестровского, заняв второе место, а в прошлом году баллотировался на пост президента Украины. “Изюминкой” его избирательной кампании стали биллборды с изображением кандидата в смокинге и вопросом “Хочешь стать женой президента?”. В помощь желающим на официальном сайте была размещена форма, заполнив которую кандидатки в жёны могли принять участие в кастинге. Также Шевченко успел проявить свою эксцентричность на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где прославился "кражей" бесплатных шапок.

По состоянию на сегодняшний день, экс-министр занимается собственной меритократической партией “Успешная Украина” и даёт интервью ряду украинских телеканалов в качестве эксперта.

Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко

На посту главы Минагрополитики Алексей Павленко пробыл до самого конца работы второго правительства Яценюка. Отбыть всю каденцию до конца ему не помешали даже настойчивые требования сложить полномочия от фракции "Объединения "Самопомощь", собственно и делегировавшей его на эту должность по партийной квоте. “Финт” с отставкой понадобился политсиле Андрея Садового для попытки сместить “клептократический” Кабмин в феврале 2016-го.

Павленко подчеркнул, что не имеет никаких обязательств перед “Самопомощью” и забрал заявление. Глава фракции Олег Березюк, в свою очередь, заявил, что с этих пор Павленко не представляет фракцию.

На сегодня он занимает должность директора программы "Агро-индустриальное развитие" в Украинском институте будущего. Также является партнёром швейцарского инвестфонда Pharus Assets Management и руководителем трастового совета “Инт Инвест”. С 2017 года - председатель Украино-Нидерландского делового совета.

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский

Глава Мининфраструктуры по квоте БПП Андрей Пивоварский сложил полномочия одновременно с Кабмином Яценюка несмотря на то, что заявление об отставке было написано им ещё конце 2015 года. Официальными причинами были названы бюрократия и низкие зарплаты в министерстве, но поговаривали, что на самом деле громкое заявление об уходе с должности было связано с возможным назначением в “Укрзализныцю” человека народного депутата Руслана Сольвара. Позднее заявление было отозвано.

В феврале 2016-го работой Мининфраструктуры заинтересовалось НАБУ, открывшее уголовное производство по представлению народного депутата Вадима Денисенко, который обвинял Пивоварского и высшие чины ведомства в выплате сотрудникам зарплат в конвертах. Денисенко ссылался на пост в Facebook работника министерства Максима Бурячка, упоминавшего “чёрные” зарплаты в размере от 2 до 10 тыс. долл.

После отставки правительства Пивоварский устроился советником своего преемника - Владимира Омеляна. Причём, как заявили в ведомстве, на безоплатной основе.

В новом правительстве Владимира Зеленского для экс-министра места не нашлось. Зато в “Зе-команду” вошли его бывший первый заместитель Владимир Шульмейстер и советник Александра Клитина, недавно вынужденная покинуть свой пост в связи с секс-скандалом.

Министр образования и науки Сергей Квит

Каденция министра образования и науки Сергея Квита прошла без особых скандалов (если не считать декларации с “белыми пятнами”) и закончилась вместе с уходом правительства Яценюка. В настоящее время он является членом Наблюдательного совета Независимой ассоциации телерадиовещателей и принимает активное участие в акциях украинских праворадикальных организаций. Совсем недавно, в ноябре прошлого года, он “засветился” в протестном движении “Рух опору капітуляції”, которое организовалось в центре столицы почти сразу же после подписания в Минске президентом Владимиром Зеленским так называемой “формулы Штайнмайера”.

К слову, нынешний министр образования и науки Украины - 29-летняя Анна Новосад - занимала при Квите должность советника.

Министр Кабинета министров Анна Онищенко

До момента назначения Новосад самой молодой женщиной-министром в истории Украины считалась глава Кабмина Яценюка Анна Онищенко ( Буяджи), которой на момент назначения исполнилось 30 лет. Взлёт её карьеры от начальника отдела корпоративного управления ООО “Адвокатская компания МЛГруп” до министра Кабинета министров совпал с победой Революции достоинства и занял чуть более года. Поговаривали, что головокружительным успехом Онищенко была обязана соучредителю “МЛГруп” Павлу Петренко, занявшему в декабре 2014 года пост министра юстиции. Как бы то ни было, но после отставки правительства Яценюка экс-министр Кабмина прочно закрепилась в Минюсте, где в разное время занимала должности помощника и заместителя главы ведомства, а с 2017 года и по сей день исполняет там же обязанности государственного секретаря. В свободное от работы время Онищенко пишет книги для детей ("Новогодние приключения Морозенко", "Приключения Маленького Мука").

Министр здравоохранения Александр Квиташвили

Соратник Михаила Саакашвили и экс-министр здравоохранения труда и социальных дел Грузии Александр Квиташвили, получивший по случаю украинское гражданство, пребывал на посту главы Минздрава до самого ухода команды Яценюка, хотя и писал заявление об отставке летом 2015 года. Причиной этому послужили многочисленные обвинения в бездействии в вопросах обеспечения закупки лекарств со стороны депутатов ВРУ. Впрочем, Рада с четырёх заходов так и не смогла уволить его с этой должности, и Квиташвили остался при портфеле.

Сейчас бывший дважды министр здравоохранения работает консультантом при ВОЗ, а также участвует в различных медицинских проектах в Восточной Европе и Центральной Азии.

Министр финансов Наталья Энн Яресько

“Спецназовцу реформ” - министру финансов Наталье Энн Яресько - долгое время пророчили место премьер-министра после Яценюка, однако, по словам самого премьера, её кандидатура не прошла в парламенте. Покинув кресло главы Министерства финансов Украины, она пошла на повышение. Почти сразу же Яресько заняла должность руководителя набсовета киевского офиса американской организации The Aspen Institute, осенью 2016-го - стала сотрудником Евразийского центра Атлантического совета в Вашингтоне, а уже на следующий год за месячную зарплату в 625 тыс. долл возглавила Совет по налоговому контролю, наблюдающему за управлением государственными финансами Пуэрто-Рико. Орган был создан в соответствии с принятым накануне по инициативе Конгресса США законом PROMESA, целью которого должен был стать вывод страны из затяжного финансового кризиса. На тот момент правительство Пуэрто-Рико задолжало не менее 74 млрд. долл и объявило о техническом дефолте.

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