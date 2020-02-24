Актер театра, кинопродюсер и двое подсудимых: чем занимаются экс-министры Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман

Готовиться к самостоятельному политическому плаванию Владимир Гройсман благоразумно начал задолго до того как поражение на предстоящих президентских выборах Петра Порошенко и "материнской" партии БПП стало очевидным.

На областном уровне с премьером были связаны две политсилы: "Совесть Украины" (от нее он баллотировался на пост мэра Винницы) и "Винницкая европейская стратегия" (под этим брендом на региональных выборах выходила команда Гройсмана), однако этого оказалось недостаточно, и в августе 2018 года в Министерстве юстиции была зарегистрирована общественная организация "Украинская стратегия успеха" (УСУ). Среди основателей организации значились бывший лидер канувшей в небытие партии "Пора" Евгений Золотарев, министр Кабинета министров Александр Саенко и депутат от БПП Вадим Денисенко.

У Гройсмана какую-либо причастность к общественникам, а уж тем более возможное участие в выборах от УСУ всячески отрицали. Тем не менее, в июне 2019-го "Стратегия успеха" успешно мутировала в "Стратегию Гройсмана" и объявила об участии во внеочередной парламентской гонке. Выходу на политическую арену предшествовала кампания по обособлению премьера от своего "крестного отца" – Петра Порошенко, частично профинансированная за счет налогоплательщиков. Реклама успехов "правительства Гройсмана" в СМИ и на рекламных плоскостях в прошлом году обошлась госбюджету в круглую сумму – 35,9 млн грн. Однако ни активность Facebook-страницы "GoGro", ни спецвыпуски "Урядового курьера", ни многочисленные биллборды не помогли "стратегам" преодолеть даже 3-процентный барьер, а разговоры о возможном сохранении Гройсманом поста премьера воспринимались в экспертной среде как шутка.

Сейчас экс-глава правительства в достаточно расслабленном режиме занимается общественной деятельностью, встречаясь с европейскими функционерами и послами разных стран. Как отмечает сам Гройсман, на данный момент он занят "подстриганием кустов", в которые превратился его бизнес и прочие дела за времена премьерства.

Министр Кабинета министров Александр Саенко

Кроме участия в создании "карманной" партии для своего шефа, министр Кабинета министров Александр Саенко отличился на должности как ответственный за одну из главных реформ правительства Гройсмана – реформы государственного управления, стартовавшей весной 2016 года. Последующие два года изменения в министерствах шли ни шатко, ни валко, что отмечали специалисты Счетной палаты, которые по результатам аудита в 2018 году пришли к выводу, что качество рекрутинга и темпы внедрения реформы делают ее недейственной и "бумажной". Мнение представителей ЕС оказалось прямо противоположным, и осенью 2019-го Украина получила на осуществление задуманного очередной транш в размере 12 млн евро (всего на реформу госуправления Европой было выделено около 37 млн евро).

Отставленный министр активно занимается повышением квалификации: в октябре прошлого года он закончил курс в Институте Аспена, а сейчас изучает MBA Senior Executive в Бизнес-школе MIM.

Вице-премьер-министр Владимир Кистион

"Правой руке" Гройсмана по вопросам экономики – вице-премьер-министру Владимиру Кистиону места в списках "Стратегии Гройсмана" не нашлось. Давнишнему протеже премьера пришлось баллотироваться на досрочных выборах в качестве самовыдвиженца по 11 округу в Виннице. Причем безуспешно. Кистиону удалось занять среди кандидатов лишь 5 место с результатом 9,4%, тогда как бесспорным лидером голосования оказался Максим Пашковский от "Слуги народа", который набрал 26,4% голосов. Впрочем, на осенних местных выборах экс-вице-премьер взял небольшой реванш, заняв место депутата областного совета Винницы и предварительно пристроив своего сына, Дмитрия, заместителем руководителя КП "Винницаоблводоканал".

Интересно, что в июле на сайте СБУ появилась новость о разоблачении преступной схемы, организованной одним из вице-премьер-министров Украины. Схема позволяла чиновникам коммунальных предприятий Винницкой области присваивать государственные деньги. Конкретно фамилии Кистион в материале не звучало, но вице-премьеров из Винницы в стране не так уж и много. Уже на следующий день новость исчезла, а сам "виновник торжества" назвал произошедшее провокацией со стороны Петра Порошенко и оппонентов из старой команды БПП.

Министр социальной политики Андрей Рева

Третий член так называемого "Малого Кабмина" Гройсмана – министр соцполитики Андрей Рева прославился на посту скандальной фразой о том, что украинцы слишком много едят по сравнению с другими странами Европы. При этом о колоссальной разнице в доходах чиновник решил не вспоминать.





Пытать счастья на выборах Рева не стал и сейчас довольствуется ролью оппозиционера и резкого критика "Зе!команды". Экс-министр не упускает случая прокомментировать действия правительства Гончарука на своей странице в Facebook или на многочисленных ток-шоу.

Министр аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк

Наконец, последний член "Малого Кабмина" – министр АПК Максим Мартынюк пробыл на должности в качестве "исполняющего обязанности" всего несколько месяцев, а после назначения очередного и.о. главы министерства вернулся на пост первого заместителя министра агрополитики. После отставки Мартынюк занимается примерно тем же, что и Рева – критикует новое правительство в Facebook, пишет колонки и выступает на различных медиа-площадках, комментируя, как правило, свою профильную тему об открытии рынка земли.

Судьбы двух других глав Министерства АПК в правительстве Гройсмана сложились по разному. Тарас Кутовой разбился на личном вертолете осенью прошлого года, а Ольга Трофимцева по сей день занимается общественной деятельностью, ведет блог на "Европейской правде", а также посещает различные мероприятия в Украине и за рубежом, посвященные аграрной тематике.

Министр культуры Евгений Нищук и Министр образования и науки Лилия Гриневич

"Главный по культуре" Евгений Нищук в вышеозначенном списке особо приближенных к премьеру персон не числился, однако на досрочных парламентских выборах он оказался 5-м номером "Стратегии Гройсмана" сразу после министра Кабмина Александра Саенко, министра образования и науки Лилии Гриневич и замминистра информполитики Эмине Джапаровой. После "пролета" мимо Рады экс-министр, совмещавший карьеру политика и актера, продолжил заниматься своей основной профессиональной деятельностью и выступает в составе труппы Национального драмтеатра имени Ивана Франко. Во время своего министерства Нищук также успел сняться в двух кинокартинах, частично финансируемых из госказны: "Червоный" и "Тайный дневник Симона Петлюры". При общем бюджете, достигающем почти 70 млн грн. (примерно половина из которых – государственные деньги) сумма сборов не превысила и 5 млн грн.

3-й номер "стратегов Гройсмана" – экс-глава МОН Лилия Гриневич, получившая за прошлый август "дембельскую" премию размером с оклад и 46 тыс. грн. на поправку здоровья (всего 105 тыс. грн.), в ноябре была назначена проректором Киевского университета им. Бориса Гринченко.

Министр юстиции Павел Петренко

По длительности срока пребывания на посту среди министров, пришедших после Революции достоинства, глава Министерства юстиции Павел Петренко уступает только главе МВД Арсену Авакову. Придя в ведомство вместе с "переходным" правительством Яценюка, Петренко задержался в кресле министра до самой отставки Кабмина Гройсмана. Попытка зайти в Раду под 6 номером партии "Украинская стратегия Гройсмана" увенчалась неудачей и на сегодня об экс-министре напоминает только активность его официальной страницы в Facebook.

Первый вице-премьер-министр / Министр экономического развития и торговли Степан Кубив

Министр минэкономразвития Степан Кубив, чей автограф красуется на банкнотах номиналом 50,100,200 и 500 грн., покинул свой кабинет вместе с командой Владимира Гройсмана, но без дела не остался. На досрочных парламентских выборах экс-чиновник прошел в Раду под 12 номером партийного списка "Европейской Солидарности" бывшего президента Петра Порошенко.

Весной прошлого года Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Кубива на посту вице-премьера, а в 2016 с его персоной было косвенно связано другое антикоррупционное расследование, касавшееся незаконного выделения НБУ рефинансирования в размере 12 млрд грн. 7 украинским банкам (в момент, когда будущий глава Минэкономики и его преемница – Валерия Гонтарева возглавляли Нацбанк). Развития оба эпизода не получили.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе / Министр по делам ветеранов Ирина Фриз

Кубив не единственный экс-министр, оказавшийся в первой двадцатке списка депутатов от "Евросолидарности". Прошлым летом депутатским значком обзавелась экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, проходившая под 10-м номером новой партии Порошенко

Накануне отставки она успела поссориться с тогдашним главой Кабмина Владимиром Гройсманом, обвинив его в том, что по его вине ее не пустили на саммит Украина-ЕС, проходивший в Мариинском дворце. Премьер назвал происходящее провокацией со стороны Порошенко, добавив к этому, что за 2,5 года работы уже привык сталкиваться с подобными "подковерными, грязными, мелкими интригами в свой адрес" со стороны руководителя государства.

Компанию Климпуш-Цинцадзе составила бывшая глава Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз (№13 в списке "Евросолидарности"). Ее присутствие в команде пятого президента Украины не случайно. Свою политическую карьеру в "нулевых" она начинала как его помощница (с чем был связан секс-скандал с фейковой эротической фотографией в польских СМИ, где якобы была изображена именно она). Дальнейшая деятельность чиновницы была так же неразрывно связана с Порошенко и новая веха его деятельности оказалась не исключением.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш

О дальнейшей карьере бывшего председателя госагентства по вопросам восстановления Донбасса Вадима Черныша, который был назначен министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, не известно практически ничего. Несмотря на требования "Самопомощи" и обвинения в бездействии Черныш досидел на посту до конца каденции. В октябре прошлого года он дал развернутое интервью "Новому времени", и с тех пор исчез с политической сцены.

Дальнейшая судьба его ведомства также неизвестна – после прихода к власти правительство Гончарука решило соединить МинВОТ с Министерством ветеранов. Управлять им была назначена экс-заместительница Ирины Фриз – Оксана Коляда, но, что-то пошло не так и сейчас министерство готовится к разъединению.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак

Член "переходного" правительства Яценюка и глава Минэкологии при Гройсмане Остап Семерак решил не оставаться в стороне от досрочных парламентских выборов и как самовыдвиженец баллотировался на 124 округе во Львовской области. Несмотря на то, что на старте главным конкурентом Семерака считался экс-министр здравоохранения Олег Мусий, первым к финишу пришел бизнес-тренер Юрий Камельчук от "Слуги народа", оставивший обоих чиновников далеко позади.

Сейчас Семерак влился в команду своего бывшего шефа – Арсения Яценюка, активно участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках работы его благотворительного фонда "Открой Украину".

Несколько лет назад в отношении Семерака НАБУ и САП возбудили уголовное дело по факту незаконного обогащения, но после того, как Конституционный суд посчитал эту статью УК неконституционной, расследование закрыли.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик / Министр инфраструктуры Владимир Омелян

Долларовый миллионер и бодибилдер Игорь Насалик перед своей отставкой безуспешно баллотировался в качестве самовыдвиженца на 85-м округе в г. Калуш, где в середине "нулевых" занимал пост городского головы. Триумф "Слуги народа" не обошел стороной этот город – почти треть его жителей проголосовали за члена Зе!Команды Эдуарда Прощука – заместителя главы союза потребителей Ивано-Франковской области.

В начале ноября прошлого года САП закончила досудебное расследование в отношении экс-министра и направила в суд обвинительный акт по делу о 1,2 млн долл., которые Насалик одолжил в 2014-м у знакомого и забыл внести в е-декларацию. Сам подозреваемый, которому "светит" 2 года заключения, назвал обвинения беспочвенными происками беглого львовского бизнесмена Петра Дыминского и попросил "не делать себе нервы".

Впрочем, Высший антикоррупционный суд не счел эти доводы достаточно вескими: Насалика обязали пройти экспертизу на полиграфе и уже в нынешнем году слушания по делу продолжились (последнее назначено на 21 февраля).

Похожие проблемы с декларацией и у экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого САП обвиняет в несоответствии с действительностью данных о доходах за 2015 и 2016 годы. Разница между бумажными и реальными цифрами составляет свыше 3 и 8 млн грн. соответственно, что может стоить "отцу украинского Hyperloop" до 2 лет тюремного заключения (до признания статьи о незаконном обогащении неконституционной экс-министр мог получить срок от 5 до 10 лет). Заседание по делу было назначено на 19 февраля, но из-за временной потери трудоспособности судьей из состава коллегии ВАКС оно было перенесено на начало марта. Омелян тем временем не теряет оптимизма и продолжает подтверждать звание Facebook-министра, активно занимаясь критикой правительства Владимира Зеленского на своей официальной странице в соцсети. Поговаривают, что экс-министр ориентируется на команду Порошенко и мечтает вернуться в большую политику.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун (и. о.)

Хотя вопрос с отставкой и.о. главы МОЗ Ульяны Супрун поднимался неоднократно, и в феврале прошлого года ее даже удалось на неделю отстранить от дел, свою должность ей удалось сохранить до конца августа. После ухода из Кабмина экс-министр продолжает посещать недорогие столичные заведения (в конце января ее видели в пивбаре "Клайпеда" на Контрактовой площади), развивает свою официальную страницу в соцсетях, а недавно вместе с мужем выступила продюсером "патриотичной неполиткорректной комедии" "Наши котики", стоившей Госкино не менее 10 млн грн.

Интересно, что одного из главных антигероев-сепаратистов в фильме звали Борисом Тодуровым – полным тезкой директора Института сердца, отличившимся резкой критикой деятельности Супрун. Реальный Тодуров, широко известный в медицинских кругах как первый врач в Украине, имплантировавший механическое сердце, обвинил главу МОЗ в халатном отношении к своим обязанностям, которое "погубило больше жизни украинцев, чем война на востоке". По иронии судьбы, недавно кардиохирург прооперировал актера, сыгравшего в фильме роль человека с его фамилией.

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