Отставка Алексея Гончарука: вопрос времени или пустые надежды

В понедельник 2 марта слухи об отставке правительства достигли апофеоза. В 11 утра страна замерла у экранов компьютеров в ожидании того, что Алексей Гончарук скажет что-то вроде "я устал, я ухожу". Но – для одних к счастью, для других к сожалению – этого не произошло. Премьер Гончарук, судя по всему, своими "успехами" вполне удовлетворен и уходить никуда не собирается.



"Комментарии" вместе с экономистами решили разобраться, как слухи об отставке Кабмина и постоянные вбросы информации о новых кандидатах на пост главы правительства влияют на отечественную экономику. И как долго премьеру еще удастся удерживаться в своем кресле.

МВФ снова отчалил

На днях миссия МВФ в очередной раз уехала из Киева без особых результатов, если не считать заявления о "существенном прогрессе в переговорах".

"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности", – отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Напомним, что договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл., предусматривающие как новые реформы, так и продолжение уже начатых, были достигнуты еще в декабре 2019-го. Правда, до сих пор Украина из этих денег не получила ни цента, ведь Совет директоров Фонда решение о новой программе до сих пор так и не утвердил.

О причинах промедления широкой общественности стало известно еще в ноябре прошлого года благодаря откровенному сообщению в Telegram-канале экс-нардепа Сергея Лещенко. По его версии, МВФ настаивает на принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Таким образом, в Фонде пытаются получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен ПриватБанк.

На этот раз представители МВФ снова приехали обсудить наболевшую тему, но, по всей видимости, правительство было так занято тем, чтобы усидеть на шатающихся креслах, что им было не до обсуждений. Так что денег снова нет, но мы пока держимся.

"Слухи об отставке правительства всегда вносят хаос в международные переговоры и планы международных партнеров, – отметил в беседе с "Комментариями" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – МВФ просто нет смысла вести переговоры со страной, если в ней меняется премьер – правильнее в такой ситуации взять паузу. Такую же паузу берут европейские и американские чиновники: все смотрят, чем это закончится, а пока все программы сотрудничества находятся в режиме ожидания".

Гривн я не удержалась

Украинская валюта, которая стойко пережила и падение фондовых рынков, и слухи о грядущем кризисе, и даже панику в связи с коронавирусом, напряжения понедельника просто не выдержала и, обессилев, рухнула.

К закрытию межбанка 2 марта американский доллар в покупке подорожал на 18 копеек, в продаже — на 17 копеек. Евро подскочил на 36 копеек в покупке и на 35 копеек в продаже. Таким образом, торги по доллару закрылись в диапазоне 24,87-24,89 грн, торги по евро – в диапазоне 27,67-27,69 грн.

"Отставка премьера, смены в экономическом блоке правительства, смена главы НБУ – для рынка это всегда болезненные темы, – констатировал руководитель аналитического отдела компании Forex club Андрей Шевчишин. – Во всех случаях речь идет о возможной смене политики, в том числе экономической, монетарной. А поскольку во времена перемен всегда будут недовольные, первой реакцией обычно становится падение курса, фондового рынка, доходности облигаций. Плюс инвесторы занимают выжидательную позицию и не спешат делать новые вложения. Если слухи не оправдываются, рынок быстро восстанавливается, если нет – сохраняет свою волатильность до тех пор, пока не будет ясности в политическом будущем. При этом, в зависимости от новых лиц, он может отреагировать как негативно, так и позитивно – все в большой степени зависит от ожиданий".

По словам Шевчишина, пока рынок ждет очередное размещение ОВГЗ и внеплановое заседание ВР, на котором может произойти смена правительства, что также удерживает инвесторов от активных действий. Можно прогнозировать, что в ближайшее время национальная валюта продолжит девальвационное движение в зону 25 грн за доллар.

"Если не будет притока валюты для выкупа ОВГЗ, курс гривны будет ослабевать, – соглашается экономист Владислав Банков. – А вот насколько это будет контролируемый процесс, зависит от Нацбанка".

С лухи об отставке преувеличены

Экономисты единодушны: слухи об отставке премьера сильно преувеличены.

По мнению Владислава Банкова, вбросы относительно отставки делаются для достижения двух основных целей. Во-первых, таким образом пытаются снизить градус критики этого правительства – провайдеров разрухи и "убийц" экономической активности населения. Во-вторых, прощупывают реакцию общества на "новые лица" во власти.

О том, что сегодня отправлять в отставку правительство Гончарука попросту нелогично, на своей странице в Facebook написал и экономист Сергей Фурса.

"Я понимаю, если популист президент отправляет в отставку правительство, которое накопило излишний негатив, – говорит Фурса. – Потому что в украинских условиях президент дает невыполнимые обещания, а правительство ответственно за то, что их невозможно выполнить. Это логично. Но в рамках этой логики нужно накопить негатив, сделать все важное, и уже потом отправлять правительство в отставку. А не отставкой правительства порождать кризис, ответственность за который ляжет уже на новое правительство и президента. Логично – выполнить программу МВФ, получить транш, закрыть все проблемные моменты, такие как рынок земли, повесив это все на старое правительство, и потом уже приводить новое. Это может выглядеть несправедливо, но логично".

В том, что отставки Гончарука в ближайшее время не будет, уверен и аналитик Алексей Кущ.

"Более того: даже глава экономического министерства Тимофей Милованов либо останется в своем кресле, либо пересядет в другое, – считает эксперт. – Скорее всего, экономический блок будет усилен с помощью нового первого вице-премьера. Возможно, разделят Минэкономразвития, выделив два новых министерства: промышленности и сельского хозяйства, куда посадят кого-то из "старой гвардии", а Милованова оставят на посту "обрезанного" министра экономики – "дерегулировать" и "распродавать".

Вся эта шумиха с новым премьером – не более, чем усиленная медийная разведка на будущее, резюмировал Алексей Кущ. По его словам, Гончарук еще должен продать землю, запустить большую приватизацию или хотя бы максимально продвинуться в этом направлении, чтобы для его преемника была пройдена точка невозврата.

Кроме того, напоминает эксперт, близится масштабный экономический кризис и нынешний премьер будет очень удобной "промокашкой" для впитывания общественного негатива. Тем более, что тут еще впитывать и впитывать – работы много.

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