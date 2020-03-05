Обновленный Кабинет министров Украины: кто все эти люди

4 марта правительство Алексея Гончарука ушло в отставку, и был сформирован новый состав Кабинета министров. В обновленном составе остались шесть представителей прежнего: Денис Малюська остался на посту главы Министерства юстиций, Владислав Криклий продолжит руководить Министерством инфраструктуры, Арсен Аваков не покинул насиженное место главы Министерства внутренних дел (МВД), а Михаил Федоров сохранил пост вице-премьера по вопросам цифровой трансформации.



Остались в Кабмине Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко, правда, поменяли портфели: Кулеба теперь возглавляет МИД, а Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Оставшиеся кресла в правительстве заняли новички.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

44-летний Денис Шмыгаль родился и вырос во Львове. Наш новый "гуру экономики" имеет высшее техническое образование, а свою карьеру начал в бизнесе: в начале 2000-х он успел поработать в различных компаниях на руководящих должностях.

В 2009-м Шмыгаль ушел на госслужбу и около 10 лет занимал самые разные посты во Львовской областной госадминистрации. В январе 2018-го Денис Шмыгаль занял пост директора Бурштынской ТЭС, а при новой власти политическая карьера Шмыгаля получила "второе дыхание": 1 августа 2019-го он был назначен председателем Ивано-Франковской ОГА, а 4 февраля 2020-го – вице-премьером.

С одной стороны, у Дениса Шмыгаля есть опыт работы и в бизнесе, и в политике, что, говорит экономист Владислав Банков, позволяет ему достаточно реалистично оценивать различные риски. С другой стороны, отмечает экономист Андрей Мартынюк, новый премьер слишком часто менял места работы, нигде не задерживаясь подолгу. Да и "гуру экономики" из него слабенький: ни во Львовской, ни в Ивано-Франковской областях экономического чуда так и не случилось.

Больших побед эксперты не ждут от него и на посту премьера: выступление Дениса Шмыгаля в ВР показало, что у него нет ни программы, ни даже простенького плана, как именно он будет спасать украинскую экономику.

С подачи народного депутата от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар, Шмыгаля называют "любимчиком Зеленского". Именно она еще месяц назад написала в соцсети, кто станет новым премьером Украины.

Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции

Выпускник юридического факультета Львовского государственного университета им. И.Франко по специальности "правоведение", получил диплом с отличием.

Богатая профессиональная биография 53-летнего министра начинается с 1991-го, когда он стал соучредителем брокерской компании "Галицкие ценные бумаги". В 1999-2002 гг. работал заместителем Председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве, в 2000 стал одним из учредителей компании "Правис", в 2011- 2014 гг. работал главным юрисконсультом Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

В 2008-2014 Резников был депутатом Киевского горсовета от Блока Николая Катеринчука, с июня 2014 года — депутат Киевского горсовета VII созыва. Председатель Комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

Кроме того, Резников инициировал реформу в области наружной рекламы в Киеве, разработку нового Устава территориальной общины города Киева, в том числе, имплементировал в документ понятие "Публичное пространство".

Также Резников является одним из разработчиков ряда законопроектов.

Олег Немчинов, министр Кабинета министров

42-летний львовянин – географ по образованию. В начале 2000-х работал преподавателем во Львовском ПТУ №3, после чего начал политическую карьеру с депутатства во Львовском облсовете от Украинской народной партии.

В 2011-м Немчинов стал бакалавром по правоведению. В 2014-2017 служил офицером Государственной пограничной службы Украины, участник АТО.

По сообщениям СМИ, Олег Немчинов неплохо знаком с новым премьером, поскольку они оба родились и продолжительное время работали во Львове.

Игорь Уманский, министр финансов

Трудовая книжка нового 45-летнего министра финансов переполнена записями. Уманский работал ведущим специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции, затем – экспертом службы вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики. В 2000-м он несколько месяцев занимал пост замруководителя группы советников министра экономики, позже работал на других постах в Минэкономики.

В 2004-2005 Уманский занимал пост директора департамента работы с проблемными банками в НБУ, в 2005-2006 работал заместителем главы правления ОАО "Укртранснафта". Также в его послужном списке – посты замглавы правления Государственного ипотечного учреждения и замглавы Государственного агентства по инвестициям и инновациям.

Опыт работы в Минфине тоже имеется: два года он работал первым замом министра финансов Виктора Пинзеника, потом – первым замом главы Минфина Наталии Яресько.

В его послужном списке – также работа внештатным советником президента Порошенко.

Марина Лазебная, министр социальной политики

Выпускница Киевского государственного университета имени Шевченко.

Ее работа в правительстве началась в 2000-м, когда она стала ведущим специалистом в одном из подразделений Минэкономики. Затем – работа на посту замначальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции.

В 2003-м Лазебная стала главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений в Секретариате Кабмина, какое-то время работала помощником министра.

В 2013-м она возглавила Государственную службу занятости, но карьера была недолгой: в марте 2014-го службу ликвидировали. После этого Лазебная несколько лет отдала бизнесу – была соучредителем ряда компаний.

Сергей Бессараб, министр по вопросам ветеранов

За плечами 64-летнего министра – Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе, Военная академия им. М. Фрунзе, Национальная академия обороны Украины.

С 2002-го Бессараб работал начальником штаба – первым замом командующего армейского корпуса Северного оперативного командования, с 2005-го – начальником территориального управления "Север", с мая 2007-го – командиром 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Позже он стал первым замом командующего Сухопутных войск ВСУ, а в 2015-и – замначальника Генерального штаба ВСУ.

Илья Емец, министр здравоохранения

В 1979-м окончил Киевский мединститут, в 1983-м – клиническую ординатуру в Институте сердечно-сосудистой хирургии. В начале 90-х, получив лицензию на право медицинской практики за рубежом, уехал работать за границу.

Вернувшись в Украину, сложа руки не сидел: возглавил Центр детской кардиохирургии, а позже – Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Первым в Украине начал проводить сложные операции младенцев с пороками сердца.

Кстати, у кардиохирурга с мировым именем есть опыт работы министра: несколько месяцев он возглавлял Минздрав в Кабмине Николая Азарова.

Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий

42-летний экономист и юрист продолжительное время занимался бизнесом в IT-сфере.

В 2012-м Чернышов основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, занимающуюся созданием и продвижением коммерческой недвижимости в Харькове.

В 2014-м Чернышов основал инвестиционную компанию VI2 Partners, которая позже приобрела 20% акций сети супермаркетов "Фуршет".

С октября 2019 года – глава Киевской ОГА.

Вадим Гутцайт, министр спорта

Олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года. Завершив карьеру, работал тренером: его воспитанники завоевали золото на Олимпиаде в Пекине.

Гутцайт – президент Федерации фехтования Украины и президент Украинской академии спорта, член Исполкома Национального олимпийского комитета Украины. А вот должность руководителя департамента молодежи и спорта в Киеве была получена со скандалом: по сообщениям СМИ, его конкурсная работа – плагиат.

Еще один скандал был связан с тем, что пару лет назад ему вменяли бизнес в РФ: компания ООО "Альтаир" в подмосковной Лобне специализировалась на уборке помещений.

Интересно, что Вадим Гутцайт имел все шансы стать народным депутатом: на внеочередных парламентских выборах 2019-го он должен был баллотироваться в ВР от "Слуги народа". Однако перед началом избирательной кампании он отказался от своего места в списке под номером 81.

Андрей Таран, министр обороны

64-летний Андрей Таран получил военное образование сначала в Киевском высшем училище зенитно-ракетных войск, а потом – в Военной академии ПВО. При Януковиче занимал должность замначальника Главного управления разведки.

В АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами, состоял в рабочей группе Трехсторонней контактной группы на минских переговорах. В декабре 2015-го стал первым замом командующего Сухопутных войск ВСУ, но уже в следующем году был уволен в запас.

На президентских выборах Таран руководил избирательным штабом Игоря Смешко.

"Чужие там не ходят"

Надо сказать, что экономисты к составу нового Кабмина отнеслись довольно прохладно.

"С этим Кабмином я не связываю никаких надежд на реформирование экономики, – отметил в беседе с "Комментариями" экономист Владислав Банков. – Конечно, время покажет, но, по моему убеждению, это "правительство стагнации", не способное на реформирование и интенсивное развитие экономики. И дело не в конкретных персоналиях, а в отсутствии лидера со сформированным видением выхода из текущего кризиса".

А вот президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко новый премьер нравится, хотя по поводу других кандидатур он бы поспорил.

"Может я и слишком оптимистичен, но есть надежда, что Шмыгаль станет настоящим премьером, а не "мальчиком на самокате", – говорит Охрименко. – Есть большая надежда на Игоря Уманского, что он сможет навести порядок в госфинансах и даже решить проблему с ОВГЗ. А вот то, что оставили Криклия на посту Мининфраструктуры – это несерьезно, он показал себя как самый неэффективный менеджер. Скорее всего, это было политическое решение. Пристайко на посту вице-премьера по евроинтеграции – это, скорее, опала: чтобы человек не мешался под ногами, но при этом был рядом".

Аналитик Алексей Кущ уверен: новый Кабмин – это сплав ставленников олигархов и "удобных людей", которые смогут договориться со всеми.

"Уманский имеет опыт управления бюджетом в пост-кризисный период, поскольку исполнял обязанности министра финансов после кризиса 2008 года, – напоминает Кущ. – Но в то же время, он работал в команде Яресько, а именно в тот период была проведена печально известная реструктуризация. Именно поэтому, очень важно услышать его мнение о новой модели управления государственным долгом: если она будет в стиле "Маркарова 2.0", то пользы от такой ротации никакой. Самая слабое звено в новом Кабмине, на мой взгляд, кандидатура Жуковского, как человека занимавшегося экономическими вопросами в секретариате Ющенко и "реформами" при Януковиче. Этот кандидат неизвестен ни своими интересными моделями экономического развития, ни серьезным опытом. Что касается премьера, то это человек из ДТЭК, а чужие там не ходят. И этим все сказано".

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