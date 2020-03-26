Теневой офис Криклия на Рыльском переулке: новые подробности

Накануне СМИ опубликовали сенсационную информацию о том, что министр инфраструктуры Владислав Криклий не полностью самостоятелен в принятии своих решений. Журналисты, опираясь на данные из достоверных источников, рассказали о наличии в Киеве так называемого "теневого штаба" министерства, в котором происходит реальное распределение потоков между ведомствами, подконтрольными МИУ.

Расположение "теневого офиса"

Как нам стало известно, место расположения теневого офиса - элитный бизнес-центр "София" в сердце столицы, прямо рядом с Софийской площадью и памятником Богдану Хмельницкому. Почти стенка в стенку с бизнес-центром - головное здание министерства юстиции, возглавляемого Денисом Малюськой. Здесь же рядом когда-то находился офис некогда влиятельного Юрия Иванющенко. По слухам, это не мешает ходить туда на приемы к теневому министру главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии.

Настоящим теневым министром вот уже вторую каденцию подряд (как в правительстве Гончарука, так и в правительстве Шмыгаля) является бывший сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины (вместе работали там с Криклием), юрист Павел Шевченко. О Шевченко мало что известно широкой общественности, однако в узких кругах его знают как ключевую фигуру в транспортной тематике. Он набрался опыта на теме обеспечения потребностей сервисных центров МВД необходимыми товарами и услугами и с приходом Криклия во власть расширил свою компетенцию на все подконтрольные Мининфраструктуры направления.

Какие схемы курирует "теневой офис"

Именно Шевченко приписывают распутывание "клубка" коррупционных схем в скандальной "Укртрансбезпеке" откуда в течение нескольких лет не могли выдворить близкого соратника Андрея Парубия - экс-сотника Майдана Михаила Ноняка. Шевченко якобы сразу понял, на чем зарабатывал Ноняк, благодаря чему Криклий смог спокойно уволить всех заместителей одиозного головы, не боясь потерять "накопленный опыт".

В заслугу Шевченко ставят также разрешение ситуации с Администрацией морских портов Украины, где еще осенью должны были провести конкурс на замещение должности начальника. Соратнику Криклия не понравились его результаты и он организовал проведение повторного конкурса. В результате сегодня АМПУ возглавляет и.о., в то время как теневые потоки сохранились. Тем временем правоохранительные органы продолжают разоблачать преступные схемы в торговых портах. Это не говоря уже о многомиллионных потерях, которые портовая отрасль терпит от влияния олигархов наподобие Рината Ахметова.

Также в ходе расследования стало известно, что под влияние Шевченко ушли закупки "Укрзализныци". Сделать это было непросто, поскольку самостоятельность Евгения Кравцова, уволенного в январе 2020 года главы компании, мешала объективно разобраться в том, как работают теневые схемы и потоки на закупках. Более того, этому сопротивлялось среднее звено. Тем не менее, и УЗ удалось взять под контроль.

Из более мелких вопросов, которые перевел под свою компетенцию Шевченко, обязательная сертификация газового оборудования на автомобили. Общеизвестно, что с февраля текущего года процедура перерегистрации машины, на которую установлено ГБО, существенно подорожала. Документы, которые в прошлом году предоставляли установщики ГБО для регистрации автомобиля в Сервисных центрах МВД (СЦ), оказались вне закона. Теперь СЦ требуют другие документы, которые оформлять дольше и стоят они около 2500 – 3000 грн. Ранее все получали Акты технической экспертизы, которые стоили значительно дешевле (около 230 грн) и выдавались на типичные установки прямо на СТО, которые переоборудовали автомобили на ГБО. Формально причина новых правил в том, что у всех лабораторий 19 декабря 2019 года закончился срок действия сертификата соответствия на проведение экспертиз. И продлевать их уполномоченные органы не спешат. Все это может свидетельствовать о наличии схемы по выманиванию у автолюбителей денег.

Кроме того, сегодня на Шевченко может быть замкнута процедура оплаты за выдачу документов моряка, которую собирает с судоходных компаний Государственная служба морского и речного транспорта.

Помимо прочего, в "теневом офисе" Владислава Криклия принимают и ситуативные решения. К примеру, решают, как "правильно" выбрать авиакомпанию "СкайАп" для доставки пассажиров из Китая в Украину и при этом заключить с ней контракт пост-фактум. По мнению непосредственных участников событий, руководство и владельцы компании долго не могли поверить, что на спецоперацию их собираются отправить через откат. Но в результате согласились, по всей видимости, на условия, которые им выдвинули на Рыльском.

Связь Криклия и Шевченко

Кроме совместного прошлого в Главном сервисном центре МВД Украины, Владислав Криклий и Павел Шевченко являются еще и бизнес-партнерами в двух компаниях - ООО "Светофор" (ЕГРПОУ 32950656) и ООО "Автовинн" (38675581). Обе компании достаточно неплохо зарабатывают на государстве, поскольку регулярно выигрывают тендеры многочисленных сервисных центров МВД. В частности ООО "Светофор", по данным сервиса YouControl, заработало более 191 млн грн. на поставках МВД различных типов автомобильных знаков. А "Автовинн" заработало почти 100 млн грн. на поставках автомобилей государственным и коммунальным структурам. Доступа к декларации о доходах Павла Шевченко нет. Но вот Владислав Криклий свою подал буквально накануне - как раз после назначения на должность министра во второй раз. Результаты поражают: у министра несколько миллионов гривень на банковских счетах и 250 тыс. долл. хранится наличными.

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