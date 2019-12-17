Децентрализация по закону Зеленского: эксперты рассказали об угрозах и преимуществах

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", внесенный президентом Украины как неотложный. Им, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве, заменив местные государственные администрации. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" эти президентские инициативы.

Позитив: общеевропейские стандарты местного самоуправления

Эксперт по вопросам децентрализации и деятельности (проблемам) объединенных территориальных громад (ОТГ) Юрий Кушнир считает, что проект поправок в Конституцию, внесенный в Верховную Раду несет массу изменений, каждое из которых заслуживают пристального внимания и глубокого анализа.

"Считаю безусловным позитивом стремление президента к упорядочиванию и приведению к общеевропейским нормам и стандартам системы местного самоуправления, - говорит эксперт. - Но есть нормы, которые можно и нужно трактовать - и как возможности к развитию громад, и как риски к узурпации власти со стороны Офиса президента. Государство, по сути, выходит из громад в разрезе осуществления исполнительной власти на местах, чем ранее занимались районные и областные госадминистрации. Но появляется в классическом понимании – прокурор, который осуществляет общий надзор за соблюдением законодательства на территории округа или области. Это префект – должностное лицо, которое будет назначаться президентом по представлению Кабмина на срок не более трех лет".

Юрий Кушнир отмечает, что данный законопроект определяет концептуальные основы предстоящих изменений. Но для полноты картины и понимания того, как будет выглядеть система органов местного самоуправления и представителей государства на территории округов и областей было бы логично, по мнению эксперта, представить общественности и народным депутатом обновленные проекты законов "О местном самоуправлении" и "О службе в органах местного самоуправления", проекты законов "Об административно-территориальном устройстве", "О префекте", "О статусе государственного уполномоченного".

"В предлагаемом документе предусматривается возможность президентом (чего раньше не было) приостанавливать принятые органами местного самоуправления решения, временно приостанавливать полномочия головы громады, местного совета, а также назначать временного государственного уполномоченного, - обращает внимание эксперт. - При этом у Верховной Рады при определенных обстоятельствах (по представлению президента) есть возможность, чего тоже ранее не было, досрочно приостановить полномочия головы и местного совета и назначить внеочередные выборы. Будет ли это использоваться как реальный предохранитель для предупреждения и предотвращения попыток посягательства на территориальную целостность и государственное устройство нашего государства или использоваться как инструмент давления, в том числе политического, на органы местного самоуправления под угрозой роспуска, сказать сложно. Но как показывает уровень политической культуры в Украине, в краткосрочной перспективе второй вариант - более реалистичен".

Угроза: усиление вертикали президента в регионах Украины

Политический эксперт Александр Савченко уверен, что предлагаемый законопроект никакого отношение к реальной децентрализации не имеет.

"Он призван, напротив, усилить вертикаль президента в регионах Украины, - говорит эксперт. - Институт префектов – это сугубо контролирующий орган, который очень странно ложится на форму правления Украиной как парламентско-президентской республикой. Префект наделен абсолютно не конституционными возможностями для роспуска органов, которые были выбраны громадами. Фактически в регион назначается такой себе "решала", который, скорее всего, будет заниматься коррупционной деятельностью, выполняя роль "смотрящего" непосредственно от президента".

Также Александр Савченко считает, что предлагаемый закон вместо того, чтобы имплементировать решения "нормандского формата", даже не рассматривает внесение законодательных изменений касательно ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области – временно неподконтрольная украинским властям часть Донбасса).

"Налицо попытка президента обойти решения, которые были приняты в "нормандском формате", и те обязательства, которые были взяты Украиной, - говорит эксперт. – С моей точки зрения, проведением таких законов мы отдаляем мир в Украине, а также вселяем в наших партнеров по переговорному процессу еще большее недоверие к последовательности решений нашей власти в лице президента и Верховной Рады".

Риск: способ к провозглашению автономии ОРДЛО

Политолог Владимир Цыбулько называет предлагаемые президентом "децентрализационные изменения" в Конституцию весьма противоречивыми.

"Роспуск местных советов должен рассматривать Конституционный суд, что не является его функцией, - поясняет эксперт. – А префекты и исполкомы - это то, что ранее вносил Порошенко. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. С чего вдруг взялась ежегодная ротация председателей областных или окружных советов?! Тогда надо начать с ротации президента ежегодно, а дальше - по вертикали, до старост поселков и деревень".

Владимир Цыбулько называет нонсенсом возможность изменения административного устройства простым большинством голосов и Верховной Радой.

"Это - прямой путь для провозглашения автономии ОРДЛО. И такое впечатление, что немного позитива от Порошенко сохранено именно для проталкивания деструкции от Зеленского, - говорит политолог. - Ведь инициатива, пропитанная аматорскими идеями, позволяет профессионалам вывернуть закон, как дышло".