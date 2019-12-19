«Зачистка» под выполнение Минских соглашений: есть ли она в Украине

После прихода новой власти мы стали свидетелями не только какой-никакой "разморозки" Минских соглашений, но и громких обвинений в адрес предшественников, а также добровольцев, волонтеров, активистов. Есть даже версия, что идет "зачистка" под реинтеграцию Донбасса, с которой согласны далеко не все.



Минские соглашения: что уже сделано

Владимир Зеленский позиционировал себя как "кандидат мира", а потом и как "президент мира". В его заявлениях касательно конфликта на Донбассе постоянно звучала тема важности слышать другую сторону (речь об обычных гражданах, а не о переговорах с главарями "ДНР" и "ЛНР"), решать ситуацию исключительно мирным путем (крайний вариант – "стена", но никак не полномасштабные боевые действий), делать упор на гуманитарную составляющую (уже есть подвижки в облегчении пересечения линии разграничений, в процессе решения – вопрос получения пенсий жителями ОРДЛО – отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти).

Один из важнейших шагов на пути реинтеграции ОРДЛО – "разморозка" нормандского формата. Чтобы добиться встречи на уровне глав "нормандской четверки", Зеленский всячески содействовал разведению сил и средств на трех участках у линии разграничения (Станица Луганская, Золотое, Петровское). Оно должно было состояться еще в 2016 году, но тогда не сложилось. При новой власти процесс пошел, хоть и не без сопротивления, которое во многом "обозначили" представители прошлой власти, стоящие, по мнению экспертов, за протестными акциями в стиле "Нет капитуляции!".

Протестовали некоторые украинские политики и активисты и против "формулы Штайнмайера", предусматривающей определенную последовательность выполнения Минских соглашений. Но новая власть согласилась имплементировать формулу – при условии все той же встречи в нормандском формате.

Встреча состоялась 9 декабря в Париже. Главы Украины, России, Германии и Франции подтвердили приверженность Минским договоренностям, а также обозначили ближайшие шаги по их воплощению. До конца текущего года должен состояться обмен заключенными между Киевом и Донецком-Луганском, а также – наступить полное и всеобъемлющее прекращение огня. Также к весне запланировано разведение сил и средств на еще трех участках донбасского фронта. Вопрос передачи украинской стороне контроля за границей до проведения выборов в ОРДЛО решить пока не удалось. Договорились договариваться – наиболее точная характеристика по исходам парижской дипломатической битвы за Донбасс (вскоре после которой украинским парламентом был на год пролонгирован, а президентом подписан закон "об особом статусе Донбасса"). Но маленькие шажки в сторону мира куда лучше, чем топтание на месте.

Минские соглашения и внутреннее сопротивление

Впрочем, даже эти маленькие шаги вызывают немалое внутреннее сопротивление в Украине. Как уже отмечалось, страну всколыхнули акции, инициированные участниками "Руху опору капіляції" (РОК, который, по некоторым данным, поддерживается представителями "Европейской солидарности" пятого президента Украины Петра Порошенко).

Зеленский периодически записывал видеообращения, просто пояснял, что ни о какой капитуляции и сдаче интересов Украины речи не идет. Помогало не особо. Лишь после нормандского саммита даже оппоненты шестого президента признали – "красных линий" (выборы в ОРДЛО – только после вывода оккупационных войск и передачи Украине контроля за попранной границей; никакого "особого статуса Донбасса" в Конституции Украины; никаких прямых переговоров с марионетками Кремля, именующими себя "главами" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР") он не перешел.

Перед следующей встречей в нормандском формате, которая запланирована на конец марта или начало апреля, официальному Киеву предстоит выполнить непростое "домашнее задание". Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил, что нам следует принять ряд ключевых решений в законодательной сфере для усиления своей позиции на переговорах. Речь, в частности, о законах об амнистии, проведении выборов. Возможно, что-то придется решать и с "особым статусом", который продлен на год, но который Россия пытается закрепить в Конституции Украины.

Учитывая, как непросто шли 18 декабря переговоры в минском формате, можно предположить, что просто не будет в принципе. И вплоть до новой встречи "нормандской четверки" Украину будут усиленно "шатать". В том числе изнутри. И чтобы снизить накал внутренних страстей, новая власть, по мнению ряда экспертов, уже предпринимает определенные действия.

Так политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что глава МВД Арсен Аваков чуть ли не в рамках договоренностей с Москвой занимается "зачисткой" добровольцев и активных бывших "атошников" (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений.

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев напоминает слова спикера президента РФ Дмитрия Пескова. Тот сообщил, что Путин якобы хочет, чтобы Зеленский взял под контроль "националистов и экстремистские силы", которые, по мнению Кремля, мешают становлению мира. Кабакаев задается вопросом: на что готова украинская власть, чтобы принести так называемый "мир"?

Минские соглашения: что может говорить о "зачистке"

Можно привести три наиболее ярких факта в пользу конспирологической версии о "зачистке" сопротивленцев воплощению в жизнь Минских соглашений, политическая часть которых, как не раз отмечалось, очень неудобна для Украины.

Первый – "дело Зверобой". Известная волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Стамбул), которая не раз бывала на Донбассе, а также организовала полигон, на котором тренировались защитники Украины, попала "под раздачу" после скандального видео. На нем она вместе с народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Софией Фединой жестко критикуют президента Зеленского в связи с его разговором с ветеранами, которые мешали разведению сил и средств в Золотом. Спустя почти месяц после публикации видео следователи Государственного бюро расследований (ГБР) направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины. Потом были обыски у Зверобой, вызвавшие немалый резонанс.

Свою поддержку Марусе Зверобой высказали волонтер Леся Литвинова, нардеп Ирина Геращенко и многие другие.

А эксперт-криминолог Анна Маляр отметила, что авторитет власти подрывают не Федина и Зверобой, а представители самой власти.

Второй яркий факт – "дело Шеремета". Подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета (был взорван в авто 20 июля 2016 года в Киеве) выдвинуты ветеранам и волонтерам. Дошло до того, что министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в связи с арестом подозреваемых в убийстве Шеремета заявила, что ее ведомство готово оказать им весь спектр правовой помощи.

Также Коляда подчеркнула, что подозреваемые являются признанными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении.

У экспертов возникло немало вопросов после брифинга МВД касательно этого дела. В мероприятии принял участи и президент. В частности, почему в стороне осталось СБУ? "Группа профессионалов-военных, осуществляет теракты с целью дестабилизации общественно-политической обстановки – это разве не их профиль?" – удивляется Алексей Розумный, эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова.

Военный обозреватель Денис Попович вспоминает другой брифинг по этому делу – 8 февраля 2017 года, когда говорилось, что, заказ на убийство Шеремета, вероятно, поступил из РФ. И его немало удивляет, что те, кого обвиняют в убийстве сейчас, столько времени "гуляли на свободе", а один из них даже был принят на службу в Силы специальных операций (ССО).

Ну и третий факт – череда уголовных производств, которые открыло ГБР против пятого президента Петра Порошенко. Их уже больше десятка, в том числе по ст. 111 (государственная измена) за якобы намеренное подписание Минских соглашений 11-12 февраля 2015 года, которые "в значительной мере сужают для любой последующей украинской власти параметры других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности". Вряд ли случайно инициатором практически всех производств выступает бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Именно Порошенко воспринимается как главный апологет Зеленского. Именно его пропаганда оппонентов пытается преподнести как "президента войны", всячески мешающего "президенту мира". И постоянные вызовы на допросы в ГБР, а также возможность реального уголовного преследования – еще тот сдерживающий фактор.

Минские соглашения и "зачистка": почему это не так

Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты не особо верят в "зачистку" ради Минских соглашений.

Аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов поясняет: "зачистка" предполагает массовость, а пока мы видим лишь точечные попытки выполнения предвыборного обещания президента "Весна придет – сажать будем!".

"Сам Зеленский установил "дедлайн" по резонансным делам – декабрь. То есть это скорее тактический, чем стратегический шаг, а заодно индикатор общественного движения – если массовых майданов не случится, то возможно и усиление "уголовного" тренда в противостоянии с лагерем Петра Порошенко и радикалами, – говорит эксперт. – Что касается обвинений по резонансному "делу Шеремета" – мы не суд и не можем заранее сказать, виновны они или нет. Мы можем лишь анализировать то, как этот инфоповод используют обе стороны – с точки зрения политического PR. Отмечу, обе стороны ведут себя не слишком убедительно".

По мнению Попова, обвинение, Аваков и сам Зеленский выдали много информации, которая должна убедить зрителя в неопровержимости улик и том, что именно эти персоны виновны.

"Но буквально на следующий день в МВД начали "съезжать" с темы, путаться в тезисах и прочем. Самая неубедительная часть – мотивы убийства именно этого журналиста именно этими людьми. Одно дело, если обвиняемый неоднократно судимый взрывотехник с непонятно откуда взявшимися квартирами и доходами. Но в деле же главные подозреваемые – хирург и музыкант, – отмечает аналитик. – Сторона защиты еще менее убедительна. Пусть аргументы обвинения и вызывают вопросы, но эти аргументы хотя бы есть. Предоставив надежное доказанное алиби подозреваемых можно было бы сразу все решить – хотя бы с точки зрения PR. Но защита начинает путаться в заявлениях и вести себя непоследовательно. А главное алиби, улик и свидетельских показаний от защиты по-прежнему нет".

У эксперта складывается впечатление, что вся стратегия защиты выстроена не под сбор доказательств невиновности, а под выстраивание "социального доказательства": если все уверены, что этот человек герой, то его судить нельзя, какие бы улики предоставлены ни были.

"И тут я вижу два варианта, – продолжает Попов. – Либо это просто временная мера – поднять ажиотаж в СМИ, пока идет сбор улик и свидетельских показаний. Либо влиятельные сторонники подозреваемых сознательно готовят этих людей на роль "жертв режима" как элемент раскачивания ситуации в стране. Эта технология уже была отработана в Молдове и Грузии, с разным успехом, правда".

Аналитик называет обвинения ветеранов и волонтеров "деле Шеремета" явным "пробным шаром" перед наступлением на Порошенко, который угрозы осознает и уже начал переписывать активы на сына.

"А ведь уже через месяц вступят в силу ограничения депутатской неприкосновенности, развязывающие руки прокурорам. Это и заставляет Порошенко использовать каждый инфоповод по максимуму, – считает Попов. – Однако сейчас чаша весов качнулась в сторону Зеленского – и вполне вероятен небольшой рост его рейтинга, ведь он начал выполнять свои предвыборные обещания. От того, как общество отреагирует на эту ситуацию, будет зависеть политическая весна".

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Ева Антоненко считает, что в настоящее время протесты националистов – это способ эффективного давления на власть.

"Мы уже неоднократно наблюдали, когда протесты активного агрессивного меньшинства влияли на поведение и решения шестого президента", – подчеркивает эксперт – Однако говорить о "зачистке" под реинтеграцию Донбасса нельзя по ряду причин".

1. "Зачистки" как таковой нет, а есть попытки взять под контроль неконтролируемую часть праворадикалов. "В случае с "делом Шеремета" мы можем говорить о раскрытии ОПГ. Обнародованная по делу информация была известна следствию и ранее, однако вытащили ее именно сейчас – после встречи в "нормандском формате", ряда протестов националистов и угроз организовать новый майдан против "капитуляции", – говорит Антоненко. – Скорее всего, данное событие имеет целью не "зачистку" националистического поля, а давление на определенные политические группы в Украине, организовывавшие протесты: мы можем наблюдать прямой посыл о том, что десакрализацию при необходимости провести будет не так сложно, поскольку дела уже давно лежат и просто ждут своего часа".