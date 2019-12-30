Позитивный прогноз для Украины на 2020 год: как достичь побед на всех фронтах

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам с новогодним настроем и просьбой спрогнозировать, как Украине сделать 2020-й годом побед на всех фронтах.



Прогноз на 2020 год: как Украина может совершить прорыв во внутренней политике

Политический эксперт Валерий Клочок отмечает, что вызов для Украины в стиле "как "рвануть" на всех фронтах" плавно переходит из года в год.

"И каждый раз мы с надеждой, чокаясь бокалами после поздравления президента, или Зе-кандидата в президенты (как это было в прошлом году), надеемся на лучший, более успешный грядущий год, – отмечает эксперт. – Восьмой месяц страна живет с новым президентом. Но как-то не приходит ощущения того, что – вот он, этот "рывок", уже происходит, сейчас пилот добавит последние десятки километров скорости на приборах и будет долгожданный takeoff (в смысле – взлет, рывок) Украины. Семь месяцев новой власти, из которых четыре полной монополии, так и не принесли реализации обещаний. Поэтому нужно или экипаж менять, или первого пилота. Думаю, менять все же нужно не оправдавший доверия экипаж. Первым и немедленным на EXIT должно стать правительство".

При этом, подчеркивает Валерий Клочок, пока идти на смену правительства и парламента Зеленский не готов, хотя замечание об их неудовлетворительной работе из его уст звучали неоднократно: зарплаты медикам и учителям не выплачивают вовремя, депутаты есть те, кто мыслят хорошо, а есть те, "которым плохо доходит" и т.д.

"Осознание того, что первый рывок неудачный, у Зеленского, скорее всего, есть, – продолжает эксперт. – Но нет готовности сделать быстрый рестарт. А тут промедление смерти подобно. Мы уже имеем провал госбюджета, замораживание выплат по определенным программам, отсутствие реальной борьбы с контрабандой, и далее процветающую коррупцию, наращивание долгов за счет ОВГЗ (список можно просто скопировать с "достижений" прежней власти). Именно эти факторы вынудят Зеленского рано или поздно принять решение об отставке на 100% его правительства Гончарука ("попросить" написать его заявление, что потянет за собой отставку всего правительства). По моему убеждению, Гончарук стал для Зеленского его роковой ошибкой, которую он всячески пытается загладить своими же видеообращениями, показательными пресс-конференциями о достижениях в расследование громких дел (дело Шеремета), типа "задержание" Гладковского, арест и домашний арест Пашинского и другое. Но посадок-то нет! И если пока это работает (последнее социсследования показали рост доверия к президенту) то холодильник, в конце концов, победит телевизор. Вопрос времени".

А времени осталось не так уж и много, максимум до осени 2020 года, когда все терпеливые украинцы (75% опрошенных готовы ждать перемен один год) просто выйдут на улицы, предполагает Валерий Клочок. И посыл главы украинского правительства в стиле российского коллеги "Денег нет, но вы держитесь" вряд ли ему поможет, считает эксперт.

"Для серьезного рывка Зеленскому и всей стране необходимо не правительство Гончарука, куда напихали "соросят" (разбавив старыми кадрами – Аваков и Маркарова). Это не работает, и работать не может в принципе. Начитаться книжек, еще не значит уметь применять их на практике. Украине в первую очередь крайне необходим четкий и внятный ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС, который даст ответ на три ключевых вопроса: что мы будем строить, куда мы идем и как мы прекратим войну", – считает эксперт.

Первоочередной задачей Зеленского, его правительства и его парламента, уверен Валерий Клочок, должно быть (и остается) не латание дыр в бюджете, а системная конституционная реформа, определяющая качественно новую модель страны и определяющая политический курс.

"Этой проблемой пытались заниматься еще при Кучме – референдум 2000 года. Уже тогда были основания это делать, – подчеркивает эксперт. – То, что Зеленский пытается продавить в качестве "децентрализации", проблему Украины не решает в принципе. Предлагаемые изменения только усугубят конфликт региональных элит и центральной власти. Следствием такой модели мы уже имеем войну на Донбассе и аннексированный Крым. Только абсолютно новый общественный договор (не преследующий политических выгод для отдельных политиков) решает все три упомянутых выше вопроса одновременно".

Главной подпоркой для этого остается экономика (не путать с банальным наполнением бюджета), уверен Валерий Клочок.

"Тут важно определить для Украины четкую экономическую модель и "нанизывать" на нее кодексы, законы, постановления и иные регуляторные акты. К сожалению, нынешнее правительство начало этот процесс с конца (если это в принципе можно называть процессом). И только при условии четкого соблюдения политического курса при подготовке практически ВСЕХ решений (а не ручного закрытия игорного бизнеса, к примеру) можно получить полноценный takeoff Украины", – резюмирует эксперт.

Прогноз на 2020 год: к ак Украина может совершить прорыв в экономике

Более подробно о том, как нашей стране в целом (и каждому украинцу – в частности) сделать рывок в экономическом плане, рассказали директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов, а также глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

"Пожалуй, главным рецептом развития Украины является консолидация общества, как элит, так и простого народа. В идеальных условиях это позволило бы пересмотреть существующую в стране коррупционную систему и дать ресурсы для полноценного развития государства и общества, – считает Максим Семенов. – Именно исходя из этого условия возможно эффективное экономическое развитие. Потому что если существующая коррупционная система останется прежней, никакая сфера экономки не будет эффективно работать. Развитие промышленности также существует в рамках логики пересмотра существующей коррупционной системы. Последние годы фиксируется существенное снижение уровня промышленного производства. Вдобавок вопрос ренты на добычу ископаемых, поставок газа и электричества на заводы и так далее находится в зависимости от все тех же коррупционных олигархических схем".

Открытым остается и вопрос рынка сбыта для украинской продукции.

"Рынки Европы для украинской продукции закрыты из-за крайне жестких правил игры. В случае, если команде Зеленского удастся нормализовать отношения с Россией, украинская промышленность получит дополнительные возможности для собственного развития – и новые условия для развития совместного производства", – говорит эксперт.

Цифровая экономика, развитие логистического потенциала и тому подобные вещи возможны только и исключительно в условиях мобилизованного, сильного и консолидированного общества, подчеркивает Максим Семенов.

"Команда президента Зеленского потенциально обладает возможностями для подобной консолидации общества. Окно возможностей, открывшихся в связи с триумфом Зеленского весной-летом 2019 года, стремительно закрывается. Успеют ли они провести анонсированные изменения – зависит только от них. А еще от народа Украины и его готовности идти на различного рода компромиссы, – уверен эксперт. – Поэтому в новом году успех страны будет зависеть от каждого из ее граждан. Откажется ли конкретный человек, конкретный читатель, от взятки, проявит ли он благоразумие при обсуждении вопросов мирного урегулирования – и Украина действительно может рвануть".

Андрей Кривонос подчеркивает, что в 2020 год мы входим с очень крепкой, как для нас и для всего мира, гривней, ручным управлением бюджетом, имеющимися госбюджетом-2020 и министрами, которым мало зарплаты, чтобы содержать семьи.

"Укрепление гривни и неизменность цен на импортные товары (и даже подорожание некоторых) на сегодня в Украине можно пояснить инфляционными ожиданиями. Бизнес не доверяет укреплению и готовится к возможной инфляции в новом году, – отмечает эксперт. – Однако в течение всего года дополнительную прибыль за счет "нового курса" и старых цен получать не будет возможности: прогнозируемый курс ниже, чем сейчас (27 грн.), к тому же, вырастут расходы на оплату труда. Да и поставщики также будут искать пути для поднятия своих цен".

План правительства дать за пять лет 40% роста экономики – уже сегодня, до старта отсчета пятилетки, имеет проблемы. Поэтому власти, уверен Андрей Кривонос, следует оперативно искать средства для улучшения экономической среды, и всем своим поведением подтверждать, что так будет всегда.

"А в 2020 год мы входим без такой уверенности, – подчеркивает вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине. – Напряжение в этом создают заявления министров, что им не хватает 70-80 тысяч гривень в месяц на семью, в то время как пенсия и социальные выплаты начинаются с 1000-1400 гривень. Сами заявления сводят на "нет" любой позитив власти в понимании пенсионеров, матерей-одиночек, нетрудоспособных".

Среди позитивов уходящего года, которые напоминают, что могло быть хуже (а, стало быть, дают надежду на лучшее), Андрей Кривонос называет такие:

- не прошла безумная попытка "2020 по новой налоговой базе";

- не остановлены инфраструктурные проекты и реформы образования и медицины, которые начаты предшественниками;

- доходы от потенциальной приватизации не заложены в бюджете, поэтому есть потенциальный резерв на покрытие реального;

- МВФ и Россия за транзит обещают заплатить.

"На частный сектор, который работает с бюджетом, будет влиять отсутствие консолидированных программ по реинтеграции Донбасса и Крыма, а также инфраструктурных проектов (те же дороги). А отсутствие программ, отдельно определенных, приводит к возможности соответствующих министерств и органов осуществлять ручное управление и "переброски", – отмечает эксперт возможные экономические опасности. – Мировой рекорд по укреплению гривни в 2019 году по сравнению со всеми валютами мира, говорит нам, что лучший бизнес в 2019 году был "кэш". Как в кэше, так и в банке. Предостерегаю тех, кто хочет то же самое сделать в 2020 году – не будет так. Криптовалюта, облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), золото – для большинства украинцев не активы, а игрушки из телевизора. Поэтому и спрос на них в своей массе низкий".

Андрей Кривонос обращает внимание, что многие украинцы неосознанно движутся в сторону недвижимости.

"К сожалению, в этой области не хватает у многих понимания того, что недвижимость сама себя не ремонтирует, не сдает в аренду и не обслуживает. А дополнительные расходы даже на этапе оформления и доведение объекта до рабочего состояния часто приводят к полной финансовой убыточности такой инвестиции. Поэтому следует ожидать содействия инвестиций в недвижимость в формате инвестиций в бизнес – когда надо еще докладывать средства и выполнять работу", – предупреждает эксперт.

Также он отметил, что во второй половине 2018 года и в течение 2019 года устойчивым трендом стал поиск возможностей для инвестирования в бизнес.

"Здесь есть вариант: самостоятельное ведение, франшиза, инвестиции в партнеров или друзей, а также участие в портфельном инвестировании и краунфандинге, – говорит эксперт. – Именно последний вариант в долгосрочной перспективе является более взвешенным для наших с вами денег".

2020 год инвесторы со свободными деньгами должны начать с анализа и поиска новых возможностей для себя в ОВГЗ и бизнесе. Другие направления – более рисковые и непрогнозируемые, отмечает Андрей Кривонос.

"Новогодняя елка 2020/2021 будет при другом курсе, другом понимании. А весь год у нас пройдет в поисках баланса между быстрым и необдуманным или взвешенным и консервативным", – резюмирует эксперт.

Прогноз на 2020 год: к ак Украина может совершить прорыв на Донбасском фронте

Уходящий 2019 год стал несомненным прорывом в вопросе решения конфликта на Донбассе, поскольку дал толчок к размораживанию Минского процесса. В 2020-ом для получения реальных результатов нужно продолжать движение в данном направлении, уверен политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.

"Без преувеличения – следующий год может стать историческим и даже войти в учебники. Ключевым аспектом, по моему мнению, может стать достижение договоренностей и, наконец, проведение местных выборов, – говорит эксперт. – Следующий год уникален тем, что при удачном стечении обстоятельств позволяет провести одновременно местную кампанию как на неоккупированной части нашего государства, так и в ОРДЛО".

Именно после проведения такого волеизъявления по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ, а также установления результатов, можно говорить о возможности начала диалога между центральной властью в Киеве и законно избранными представителями Донбасса, напоминает Игорь Чаленко.

"К слову, не стоит забывать и о других инициативах украинской власти, например, возможность принятия закона о выплатах пенсий жителям оккупированных территорий, – продолжает руководитель ЦАС. – Сегодня камнем преткновения для выборов остается вопрос контроля Украины над государственной границей, но мы имеем более трех месяцев для наработок компромиссной позиции к следующей встрече "нормандской четверки" на уровне глав государств. По аналогии с последними газовыми переговорами, стороны продемонстрировали, что могут достигать принципиальных договоренностей. Насколько это возможно сейчас в вопросе Донбасса, мы увидим с реализации обмена всех на всех установленных, разведения войск на трех дополнительных участках, а также полного и устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения. Главное – это политическая воля и шаги навстречу с двух сторон".

Прогноз на 2020 год: как Украина может совершить прорыв во внешней политике

Эксперт-международник Александр Мишин отмечает, что годичный горизонт – это очень малый интервал времени, и если иметь план действий на год, то это оперативное управление. Это симптомы реактивной внешней политики. Но даже за год можно заложить фундамент для улучшений.

"К примеру, успехом стала бы идентификация приоритетных точек приложения усилий украинской дипломатии во всех регионах мира. И, конечно, конкретика относительно целей, которых необходимо достичь, – считает Александр Мишин. – Если на европейском и евроатлантическом направлении все относительно понятно, то какими должны быть политики касательно стран постсоветского пространства, Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, пока однозначной ясности нет".

Чтобы наша дипломатическая деятельность выглядела современно и солидно, в 2020 году будут важны визиты высокого уровня за переделы ареала традиционных маршрутов, уверен эксперт. Уже сейчас необходимо активнее доносить общественности тезис о том, что украинские экономические и политические интересы есть не только в Европе, Канаде и США, а также в таких странах, как Нигерия, Эфиопия, Кения, Алжир, Марокко или в Бразилии, Аргентине и Чили.

"Это ведь перспективные рынки сбыта для наших товаров, потребители украинских образовательных услуг, а также даже потенциальные инвесторы в различные проекты, в том числе в сфере АПК и ВПК, – подчеркивает Александр Мишин. – Очень четко в данную категорию вписываются и богатые энергетическими ресурсами державы Ближнего Востока, которые нуждаются в украинском продовольствии и технологиях".

Также украинской стороне очень важна активность в сфере многосторонней дипломатии, на таких площадках как ООН и ОБСЕ, отмечает эксперт. Прежде всего, эти структуры могли бы помочь в урегулировании ситуации на Донбассе. Ведь ввод миссии "голубых касок" на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей позволил бы приблизится к их реинтеграции.

"Важным вектором внешней политики выступают и связи с украинскими диаспорами, – продолжает Александр Мишин. – Пока они существуют больше в виде культурно-гуманитарных контактов, тогда как давно пора использовать экономические возможности сети заграничного украинства для усиления позиций нашей страны в мировой экономике".

Но подлинные победы на внешнеполитическом фронте Украина может себе обеспечить лишь в том случае, если будет создана долгосрочная стратегия защиты национальных интересов на мировой арене.

"Важно, чтобы горизонт планирования, относительно желаемого места Украины в мире, охватывал период хотя бы в следующие 30 лет, – считает эксперт-международник. – Чтобы к 2050 году наша страна окрепла и усилилась, и как минимум находилась в числе 25-30 ведущих мировых игроков, нужны существенные качественные изменения. Речь идет об изменении в позиционировании Украины в мире: разумная экономизация и прагматизация внешней политики, очистка системы МИД от балласта, который тянет организацию на дно, привлечение в оздоровленную систему органов внешних сношений талантов, способных достойно отстоять не чьи-то узкие ситуативные интересы, а национальные интересы страны. Это сложный и тернистый путь, но настоящая победа всегда дается лишь в борьбе".