«Зе! Изменения» в 2020 году: эксперты оценили плюсы и минусы планов команды Зеленского

В "Зе!команде" рассказали, какие приятные изменения ожидают украинцев в новом, 2020-м, году. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение касательно того, так ли хороши эти изменения, как пытается представить действующая власть.

Среди изменений, опубликованных на официальной странице Команды Зеленского в Facebook, названы:

- рост минимальной зарплаты (до 4723 грн);

- отмена неприкосновенности нардепов;

- начало работы программы по поддержке малого и среднего предпринимательства (с 1 февраля);

- начало функционирования нового Избирательного кодекса;

- возможность воинам-добровольцам получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;

- льготникам - в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;

- всем украинцам - выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях, а учителям средней школы со стажем не более 10 лет - получать денежную помощь в размере 21 тыс. грн.

Эксперт указал на подводные камни грядущих изменений



Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что повышение минимальной зарплаты, при кажущемся на первый взгляд положительном эффекте, в условиях слаборазвитой экономики, отразится на уровне инфляции.

"Домохозяйства сразу пустят дополнительные доходы на товары первой необходимости, тем самым резко увеличив потребительский спрос, который, в свою очередь, повлияет на цены, повысив их, - поясняет Гарнат. - Профильным министерствам необходимо задуматься над улучшением бизнес климата для малых и средних компаний, при положительном росте которого, уровень зарплат начнет расти естественным образом".

Отмена депутатской неприкосновенности, в условиях, когда парламент, в основном, составлен из несубъектных лиц, подверженных внешнему влиянию, приведет лишь к усилению такого влияния - за счет появления возможности давления на депутатов через силовые структуры, уверен эксперт.

"В Программе поддержки малого и среднего бизнеса, камнем преткновения будет вопрос положительной финансово-кредитной репутации, а также обеспечения кредита, которые, в подавляющем большинстве случает, отсутствуют у новых малых компаний (стартапов), - продолжает Гарнат. - Данная проблема существует в Украине уже не первый год, собственно, с момента крайнего банковского кризиса, и возникла в связи с вынужденным ужесточением банками условия для получения кредитования".

Так называемая "Монетизация льгот", когда льготники могут получить от государства средства в наличной или безналичной форме, имеет большой риск, связанный с тем, что при низкой платежеспособности большинства льготников, полученные деньги могут быть потрачены нецелевым образом. При этом, подчеркивает координатор ГИ "Рух бізнесу України", полученные квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа (уже без льгот), увеличат задолженность перед поставщиками этих услуг.

"В стране нужно создавать условия для создания новых рабочих мест, где граждане смогут достаточно зарабатывать и иметь возможность оплачивать все свои текущие расходы", - уверен экономический эксперт.

А вот возможность самостоятельного выбора гражданами поставщика газа, по мнению Андрея Гарната, стоит рассматривать как положительное нововведение, которое, при должном техническом обеспечении такой возможности выбора, приведет к снижению цены для конечного покупателя - вследствие появления на рынке здоровой конкуренции.

Эксперт пояснил важность разницы между "процессом" и "результатом"

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос прокомментировал перечисленные Зе-командой положительные моменты строчками из лермонтовского "Бородино":

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

"Минимальная зарплата, добровольцы, субсидии, избирательный кодекс, неприкосновенность депутатов…. Ну - почти Лермонтов. Бессистемные старания власти назвать все свои действия победой, собрать все результаты в одну корзину и представить одновременно - никакого позитивного результата в среднесрочной, не говоря уже о долгосрочной, даже по-украинской практике (год-два), перспективе не дадут, - уверен Кривонос. - Это подходит для стишка на новогоднем утреннике, когда в одной строфе собираем все".

По мнению эксперта, перепутано то, что является процессом и результатом.

"Для большинства граждан результат – это повышение оплаты труда, новые процессы участия в выборах, получение справок, разрешений, новых статусов по упрощенным технологиям, а не факт принятия закона, - поясняет Андрей Кривонос. - Принятие закона для граждан – это пустой звук до момента изменений в реальной жизни. Не верят и не должны верить до тех, пока не получат услуги по-новому, зарплату по-новому, увидят новый бюллетень. До тех пор результаты закона не стоят дороже бумаги, на который он напечатан (а так как мы стремимся к электронному оглашению – то вообще ничего)".

Эксперт уверен, что достижения следует делить на отрасли – социальная сфера (зарплата, соцвыплаты), политический уклад (сюда и неприкосновенность, и новый избирательный кодекс), регламент отношений государства и граждан (порядок получения льгот, справок, статусов и другое). И не мешать их между собой.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты оценили новогоднее поздравление Зеленского.