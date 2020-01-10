Коррупция по-одесски: от бизнесмена до мэра

Одесса привлекает внимание не только туристов, но и правоохранителей, чему способствует репутации одного из наиболее коррупционных городов Украины. При этом с коррупцией связывают и обычных жителей города, и местных предпринимателей, и городскую власть.



Коррупция в Одессе: Вячеслав Чухно

Одной из наиболее известных личностей, связанных с коррупцией в Одессе, является президент концерна "ЕГАЗ", миллионер Вячеслав Чухно. Он сейчас активно помогает спортсменам в Украине, занимается благотворительностью. Начинал Чухно с работы в 1995 году, когда ему было 16 лет, заправщиком на одной из одесских АЗС компании "Бестал", которая позже стала концерном "Веста". По карьерной лестнице он поднялся довольно быстро и вскоре стал помощником генерального директора. На тот момент концерн "Веста" уже входил в состав российской нефтяной компании ПАО "Лукойл", так что конкуренция на предприятии была велика. А еще через короткое время Вячеслав Чухно перешел работать в киевский офис "Лукойла".

Об Одессе Чухно не забыл и спустя 10 лет он открыл в родном городе компанию "ЕГАЗ", которая специализировалась на торговле автогазом.

О том, где предприимчивый одессит взял деньги на ведение собственного бизнеса точно неизвестно, но по данным журналистов в роли инвесторов могли выступать "серьезные люди из Донецкой области", которых не называют по имени, а также экс-народный депутат из Одессы Игорь Рыбаков. Последний прославился "покупкой" народных депутатов в 2012 году для собственной депутатской группы "Реформы ради будущего". Речь тогда шла о 450 тыс. долл. сразу при переходе в группу и 25 тыс. долл. ежемесячно каждой "политической тушке".

Кроме денег, очевидно, Вячеслав Чухно перенял у экс-нардепа и методы ведения бизнеса, во всяком случае, компания "ЕГАЗ" прославилась в Одессе не качеством своих услуг и законопослушными способами ведения бизнеса. Форумы работников и работодателей полны негативных отзывов о Вячеславе Чухно: люди, представляющиеся его экс-сотрудниками и даже бизнес-партнерами пишут о непорядочности способов ведения бизнеса, увольнениях сотрудников, обмане партнеров и т.д.

С одной стороны, все эти моменты можно было бы списать на конкурентов, но "ЕГАЗ" довольно часто всплывал в скандалах, связанных с захватом земли города, а также с уклонением от уплаты налогов. Так, в октябре 2016 года Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области в ходе проверки выявил 9 автогазозаправочных пунктов в Одессе и Лиманском районе, которые работали без разрешительных документов – все заправки строились без проектов, нелегально и работали незаконно. Но в результате проверки был только оштрафован застройщик – ООО "ЕГАЗ-РИТЕЙЛ" – на 9,135 млн грн.

В октябре 2017 года новый скандал произошел на сессии Одесского горсовета – ЧП "Фирма Юкс" претендовала на 0,8 га одесской земли по адресу улица Комарова, 10. Согласно проекту землеустройства на этом месте планировалось построить еще одну газовую заправку, хотя в том микрорайоне уже насчитывалось 10 АЗС.

Пикантности этому вопросу добавлял тот факт, что земля по данному адресу принадлежала нефункционирующему уже заводу "Промсвязь", руководство которого сообщило в мэрию о незаконном захвате земли, на которой уже велись строительные работы – срезаны деревья на аллее, уничтожается "зеленая зона". То есть, реализовывалась та самая схема, по которой "ЕГАЗ" построил 9 своих заправок и в 2016 году был оштрафован на 9,135 млн грн.

В этот раз мэр Одессы Геннадий Труханов вмешался в конфликт и поручил чиновникам разобраться, тем более, никаких разрешений выдано не было.

Впрочем, весь "разбор" ситуации по факту вылился в то, что летом 2019 года сессия Одесского горсовета согласовала аренду 0,33 га спорной земли под заправку, хотя, как подозревают одесситы, на деле газовой заправкой не обойдется.

Очевидно, собственная скандальная известность утомила даже Вячеслава Чухно. Во всяком случае, официально он вышел из состава учредителей фирм, связанных с работой на рынке топлива. Отныне официально он остается учредителем ООО "Академия продуктовых и эффективных технологий", работающей в сфере косалтинга, дачно-строительного кооператива "Новая Акадия", ООО "Городская инициатива "Зеленый театр" и Благотворительный фонд "За Одессу".

Не исключено, что Вячеслав Чухно решил отбелить свой имидж накануне местных выборов, на которых должны переизбрать одесского градоначальника Геннадия Труханова. К тому же, одесские журналисты уже предположили, что его место может занять экс-народный депутат Украины от БПП Дмитрий Голубов, которого с мэром связывают давние связи. Именно Голубов, еще в статусе народного депутата в 2018 году взял на поруки Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении 185 млн грн. при продаже Одесскому горсовету здания бывшего завода "Краян".

В любом случае шансы Вячеслава Чухно на кресло городского главы Одессы выглядят довольно призрачно и дело не только в репутации афериста и рейдера – для Одессы это привычное явление.

Коррупция в Одессе: Геннадий Труханов

Когда речь заходит о коррупции в Одессе не возможно не уделить внимание такой одиозной личности, как нынешний городской глава Геннадий Труханов.

Экс-капитан советской армии, уволившийся из рядов Вооруженных сил в конце 1992 году, Геннадий Труханов в родной Одессе в 90-х ушел в бизнес. Один из представителей криминального мира того времени, "крестный отец" Одессы Александр Ангерт по прозвищу "Ангел", открыл в Одессе охранное агенство "Капитан и компания", которое возглавил Геннадий Труханов. Фирма предоставляла охранные услуги и выезжала для разрешения конфликтных вопросов.

Согласно отчетам итальянской полиции, Геннадий Труханов в 1990-х годах был членом организованных преступных группировок, жил в Риме, где в 1998 году женился на итальянке Лидии Росси. Во время полицейской проверки летом 1997 года в Бельгии он показал греческий паспорт на имя Геннадия Узопулоса.

Тем не менее, все это не мешало политической карьере Труханова, который за 9 лет, с 2005 года поднялся по карьерной лестнице от должности депутата горсовета через статус нардепа до градоначальника Одессы. Уже тогда чиновник оказался в эпицентре скандала. Вопреки закону, после победы на выборах мэра в мае он не сложил мандат нардепа до ноябрьских выборов. На новых выборах мэра в 2015 году Геннадий Труханов снова победил.

2016 год оказался весьма насыщенным для мэра Одессы: здесь и появившаяся в результате скандала "Panama Papers" данные об оффшорных фирмах мэра и его российском гражданстве, акция и петиция президенту с требованием отставки одесского градоначальника. Также журналисты уделил особое внимание фаворитам тендеров Одесской мэрии – строительной фирме "Рост" и поставщику песка, фирме "Скво", принадлежавшей дочери мэра Екатерине. Последняя фирма, кстати, и в 2019 году пополнила свой доход почти на 1,4 млн грн. вырученных на государственных тендерах.

Не обошли вниманием личность Труханова и силовики.

Сначала в конце 2016 года Национальное Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заинтересовалось Одесским аэропортом. Это произошло после ряда событий. В 2015 году Геннадий Труханов заключил мировое соглашение с одесскими бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским, которым еще в 2011 году был передан имущественный комплекс аэропорта для создания СП. Однако проект провалился и стороны погрязли в судах, конец которым положил новый градоначальник, чем, по мнению НАБУ, нанес ущерб городу на 100 млн грн. Позже в рамках этого дела Бюро провело обыск и в квартире мэра.

Но подлинной проблемой для мэра стала покупка за счет средств Одесского горсовета административного здания завода "Краян" для нужд администрации. Как оказалось, здание перед тем, как было продано мэрии за 185 млн грн., было куплено сначала за 3,8 млн грн., а затем за 11 млн грн. – и все это в течении менее чем 1 года. В НАБУ это посчитали хищением бюджетных средств и в феврале 2018 года задержали чиновника в киевском аэропорту "Борисполь", правда ненадолго – вскоре он вышел на поруки того самого нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Несмотря на то, что инкриминируемое одесскому градоначальнику дело несомненно самое громкое, по подсчетам Антикоррупционного офиса Одессы Геннадий Труханов нанес куда больший ущерб городской казне за счет неконкурентных тендеров. Так, по данным активистов, 96,6% тендеров в одесской мэрии проходят на "допороговые суммы" в 1,5 млн грн., что позволяет обходиться без открытых торгов и просто заключать договора со "своими" фирмами. В этом смысле подлинным рекордсменом можно назвать ООО "Ростдорстрой", которое за 2019 год выиграло государственные закупки на общую сумму в 6,5 млрд грн.

Любопытно, что при этом столь "нежная любовь" Одесской мэрии к данной фирме не вызывает вопросов у правоохранителей, во всяком случае в списке уголовных дел, открытых на одесского градоначальника, "Ростдорстрой" никак не фигурирует.

Коррупция в Одессе: ТОП-5 уголовных дел Труханова

В настоящий момент градоначальник Одессы фигурирует как минимум в 5 уголовных производствах как подозреваемый. Свободе Геннадия Труханова они угрожают в разной степени.

Дело завода "Краян", прогремевшее в 2018 году, в суде банально рассыпалось – следствие не смогло доказать злой умысел в покупке здания, стоимость которого по экспертизе менее чем за год почему-то выросла в 50 раз. Правда, Высший антикоррупционный суд рассматривает апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор суда, но судебных перспектив дело, по мнению юристов, не имеет. Тем более, что покупка здания оформлялась после решения, принятого на сессии горсовета и как привлечь к этому решению мэра – юридическая загадка.

Столь лихо стартовавшее в 2016-2017 годах дело об Одесском аэропорту застопорилось до весны 2019 года, однако затем было передано из НАБУ в полицию Одесской области, где и пребывает до сих. В сущности, дело не закрыто и его расследование может быть возобновлено, но доказать злой умысел мэра в "мировой сделке" с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским, без участия последних, вряд ли возможно. Но зачем договорившимся "полюбовно" партнерам сдавать мэра – серьезный вопрос.

Менее известно дело аэродрома "Застава", здание которого мэрия в 2016 году выкупила у ООО "Авиакомпания "Одесса" за 147 млн грн. Во многом дело похоже на дело "Краяна" с той разницей, что кроме здания мэрии достались 140 га земли, которые по версии ведущего следствие Государственного бюро расследований (ГБР) не принадлежали ООО, во всяком случае, суды за право собственности на эту землю продолжались давно. Как результат, по мнению ГБР, чиновники мэрии по указанию мэра дезинформировали депутатов о необходимости сделки на 147 млн грн. Однако, как и в случае со зданием завода "Краян", доказать злой умысел мэра будет очень непросто.

Несколько больше шансов у дела "о кредите Одесской теплосети". Еще в 2005 году для нужд КП "Теплоснабжение Одессы" была открыта кредитная линия в банке "Надра" под залог муниципальной недвижимости. Кредит возвращен не был, а в 2015 году банк "Надра" обанкротился и задолженность мэрии была выставлена на продажу за 104 млн грн., однако чиновники почему-то не приняли участие в аукционе, а позволили выкупить задолженность некоей фирме "Юг капитал". Позднее уже у этой фирмы чиновники купили долги мэрии за 194 млн грн. – на 112 млн грн. дороже, чем купили долги Одесского горсовета на открытом аукционе. По мнению прокуратуры Одесской области и СБУ, ведущих следствие по данному факту, налицо как минимум халатность мэра и чиновников мэрии, не попытавшихся выкупить свой долг на открытом аукционе и сэкономить деньги городской казны.

Дело считается достаточно перспективным для привлечения мэра Одессы к ответственности, правда, следствие по нему фактически стояло 3 года и лишь в ноябре 2019 года прокуратура начала изучать документы, касавшиеся сделки.

Самым опасным делом для мэра обозреватели считают дело о внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2015-2016 годы. Во время обыска в квартире экс-жены мэра Татьяны Колтуновой по делу об Одесском аэропорте, нашли личные вещи, в том числе банковскую карту Геннадия Труханова, а также рабочий кабинет, что говорило о возможном совместном проживании мэра и экс-супруги. Согласно законодательству совместное проживание даже с экс-женой означает необходимость внесения в декларацию имущества принадлежащего ей, чего мэр не сделал. Итог – открытие уголовного производства по ст. 366-1 УК Украины "Декларирование недостоверной информации".

Еще весной 2019 года данное дело было передано в суд, где и продолжается его неспешное рассмотрение. Как свидетельствует практика подобных дел, выявление личных вещей мэра у его жены судья может трактовать как доказательство совместного проживания, то есть, совершения инкриминируемого преступления, так и результатом обычного визита экс-супруга, случайно забывшего свои вещи. В первом случае это грозит обвинительным приговором Геннадию Труханову, правда наказание за него невелико – максимум до 2 лет тюрьмы и то условно, но сам факт приговора, во-первых, заставит градоначальника уйти со своего поста, а во-вторых, не позволит принять участие в очередных местных выборах 2020 года.

Политические эксперты оценивают вероятность судебного приговора по данному делу весьма высоко, что позволит прекратить политическую карьеру Геннадия Труханова и побороться за кресло мэра другим игрокам. Интересно также, что подозреваемый в многомиллионных коррупционных преступлениях одесский градоначальник может получить наказание как мелкий аферист, "забывший" внести данные в свою декларацию.