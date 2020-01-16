Новый глава НАПК и его планы: эксперты оценили идею автопроверки деклараций и работы с ГБР

Новый председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков считает своей целью на посту полную автоматизацию проверки деклараций. Он также намерен наладить эффективное сотрудничество с Государственным бюро расследований (ГБР). Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти планы.

"Инициатива автоматизированной проверки деклараций – позитив"

Политический эксперт Андрей Еременко уверен: любая автоматизация чего угодно точно увеличивает прозрачность, уменьшая коррупцию.

"Так что такая инициатива, даже если будет воплощена косо-криво (а так скорее всего и будет по началу) – позитив. Сам факт появления электронных деклараций сделал нашу власть более прозрачной. А автоматизированная их проверка – еще один шаг вперед, удешевляющий процесс и уменьшающий влияние человеческого фактора, - подчеркивает Еременко. – Так эффективность и равноудаленность НАПК повысится".

Наладить эффективное сотрудничество НАПК и ГБР также возможно в нынешних условиях, считает политэксперт.

"До этого такого сотрудничества не было чисто из-за личных амбиций руководителей НАПК и ГБР. Сейчас, насколько мне известно, противостояния нет, а политическая воля на сотрудничество – есть. Но тут все нестабильно: поменяются кадры, могут прийти с новыми амбиция, может все измениться", - резюмирует Еременко.

"Результат сотрудничества с ГБР будет зависеть от двух структур"

Конфликтолог, политический эксперт Татьяна Лупова отмечает, что новый глава НАПК внушает доверие.

"Александр Новиков производит впечатление человека, который знает, что делать. И умеет отвечать за свои слова. У него есть желание все изменить - и есть опыт. Поэтому думаю, автоматизация ему точно под силу", - считает Лупова.

Что касается сотрудничества с ГБР - эффективность будет зависеть от двух структур, уверена конфликтолог.

"Ответный ход - за Госбюро. Насколько я знаю, Новиков не сотрудничал ни с одной из политических структур. Если так и останется, и он сможет удержать НАПК независимым - это будет хорошо. У него есть шанс стать эффективным руководителем, если ему не будут мешать", - отмечает Лупова.

"НАПК должно иметь возможность менять законодательство"

Доктор политических наук, директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко уверен, что автоматизировать процесс проверки декларации следовало давно.

"Это не только упростит работу НАПК, сделав ее быстрой и эффективной, но и нивелирует "забросы", что работа вручную нередко приводит к тому, что удары наносятся по определенным людям", - поясняет представитель МЦПИ.

При этом Петренко призывает помнить, что НАПК формирует государственную политику в сфере борьбы с коррупцией. А потому – не должен сосредотачивать свою деятельность исключительно на проверке деклараций.

"У коррупционной деятельности есть два основных аспекта: первый – стимулы (в том числе - низкая зарплата), второй – условия (пробелы в нормативно-правовой базе, которые позволяют стать коррупции возможной). Поэтому один из важных инструментов НАПК – вопрос прогнозирования и анализа, - уверен доктор политических наук. - Поиск условий, которые делают возможными коррупционные деяния. И искоренение этих условий. То есть, НАПК должно иметь возможность менять законодательство. К примеру, выходит на Кабмин с определенными инициативами, а тот как субъект законодательной деятельности – будет вносить из в парламент".

Ранее "Комментарии" писали, что правительство назначило главу НАПК.

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