Уголовное дело против чиновника: как часто в Украине наказывают представителей власти

24 января после многочисленных неявок по повесткам, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины наконец явился экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Комментарии" решили вспомнить, какие громкие уголовные дела против чиновников высшего эшелона власти открывались в стране последние годы.



Петр Порошенко: шансов сесть немного

Пятый президент Украины Петр Порошенко занимает не последнее место в перечне чиновников, к которым есть вопросы у правоохранителей. 24 января экс-главу государства был вызван на допрос в качестве свидетеля, в отношении него имеется как минимум одно подозрение о совершении преступления. Учитывая это ГБР отправило в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) представление для Верховной Рады Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины. Всего же уголовных производств в отношении бывшего главы государства по данным ГПУ насчитывается 13.

Главным "двигателем" уголовных производств против экс-президента является экс-первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, буквально "бомбардировавший" ГБР заявлениями на Петра Порошенко.

В конце концов против бывшего главы государства было открыто уголовное производство из-за изменений в Высшем составе правосудия в мае 2019 года, о чем "Комментарии" подробно писали.

Эксперты по-разному оценивают судебную перспективу дел в отношении Петра Порошенко, но не сомневаются – спокойной жизни бывшему президенту от правоохранителей ожидать в ближайшее время не стоит.

Андрей Парубий: за 2 мая 2014 года в Одессе ответит экс-спикер ВР

23 сентября 2019 года Национальное антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По версии НАБУ экс-спикер был виновен в создании экстремистских групп, принявших активное участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Впрочем, особых судебных перспектив дело явно не имеет. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал обвинение "абсурдным", а последовавшие затем события вокруг фигуры главы Бюро Артема Сытника и вовсе отвлекли общество от этого дела.

Впрочем, судя по недавней жалобе Парубия в эфире "5 канала", что "защита Украины в Одессе, когда пророссийские боевики расстреливали украинских демонстрантов, теперь украинские следственные органы характеризуют и квалифицируют как создание вооруженных формирований", дело явно не закрыто.

Сергей Пашинский: расхититель оборонного бюджета взят за "хулиганку"

Одиозный экс-народный депутат Украины от "Народного фронта" Сергей Пашинский регулярно становился фигурантом журналистских расследований в СМИ касающихся коррупционных скандалов в Министерстве обороны. Именно его обвиняли в лоббировании скандального отечественного 120-мм миномета "Молот" ставший причиной гибели при разрыве более 10 украинских военных. Впрочем, были и другие скандалы – начиная с обвинений в покрытии снайперов, стрелявших по участникам Майдана, и заканчивая банальными драками. За пристрастие к последним в конечном итоге уже бывший нардеп и поплатился.

Так, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в ходе обычного конфликта на дороге Пашинский выстрелил в ногу своему оппоненту Вячеславу Химикусу. Генеральная прокуратура сначала поверила версии парламентария, что он защищался от напавшего на него Химикуса, однако затем расследование по делу не раз пытались возобновить, но окончательно сделали это уже после смены власти и досрочных выборов в ВР, на которых Пашинский проиграл.

В итоге осенью 2019 года Пашинского сначала обвинили в нанесении тяжкого телесного повреждения, а затем задержан и препровожден в СИЗО без права на залог. Под стражей экс-нардеп будет пребывать до 29 января.

Олег Гладковский: задержан за злоупотребление служебным положением

Другой фигурант громких расследований коррупции в оборонной сфере – экс-член Совета Национальной безопасности и обороны Олег Гладковский. В начале 2019 года вспыхнул громкий скандал связанный с хищением средств в госконцерне "Укроборонпром", впрочем, во времена президентства Петра Порошенко правоохранители не нашли улик о причастности чиновника к хищениям, но из СНБО он ушел.

17 октября Олега Гладковского задержали сотрудники НАБУ во время попытки выехать за пределы Украины. Позднее стало известно, что задержанному инкриминировали недостоверное декларирование и использование служебного положения. Правда, в отличие от Сергея Пашинского, Олегу Гладковскому позволили выйти под залог в 10,6 млн грн.

Дела для столичных "смотрящих"

Ходят под уголовными делами и два наиболее влиятельных застройщика столицы, носившие даже титул "смотрящих по Киеву": экс-народный депутат Украины Максим Микитась и депутат Киевгорсовета Вадим Столар.

Экс-нардепу Максиму Микитасю инкриминируют обманул сотрудников Национальной гвардии Украины, 50 сотрудников которой в обмен на землю в центре столицы должны были получить жилье в строящемся там доме. На деле же силовики получили свои квартиры на окраине у станции метро "Бориспольская".

В мае 2019 года НАБУ начало "охоту" на Микитася, которая закончилась его арестом и выходом под залог в 5,5 млн грн. в октябре. Правда, 20 января он был задержан во время попытки выехать в Лондон, впрочем, по выданному ранее разрешению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Вадим Столар стал фигурантом нескольких дел: выплата "зарплат в конвертах" депутатам Киевгорсовета, хищение 800 млн грн. на строительстве Большой Окружной дороги и дело подрядчика строительства метро на Виноградарь "Киевметростроя", использовавшего часть полученного аванса для вывода на счета частных фирм, в том числе из орбиты Столара. Впрочем, в отличие от Максима Микитася, сам Столар пока пользуется полной свободой передвижений.

Два замминистра: один сидит, другой нет

Можно вспомнить дела двух замминистров: по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и экономики – Юрия Бровченко.

Юрия Грымчака можно назвать наиболее невезучим чиновником – с его задержания на получении взятки в 480 тыс. долл. в августе 2019 года начались аресты топ-чиновников при Владимире Зеленском. Но что для него куда неприятнее – он до сих пор сидит в СИЗО, хотя за него и назначен залог, но платить его никто не хочет, даже супруга чиновника.

Экс-заместителю министра экономики Юрию Бровченко повезло больше – задержанный в октябре по обвинению в государственной измене, чиновник вышел на свободу в ноябре после снижения в 6 раз суммы залога – с 3,4 млн грн. до 567 тыс. грн.

"Проклятье" фискалов

Дореформенная налоговая служба Украины – Государственная фискальная служба – стала настоящим проклятьем для своих руководителей. Сразу двое из них, Роман Насиров и Мирослав Продан, обвинялись в совершении преступлений. Впрочем, уже в октябре дело против Продана было закрыто, и открыто новое – против прокуроров САП за фальсификацию улик по делу экс-руководителя ГФС.

Роману Насирову повезло меньше: еще 2 марта 2017 года он был задержан детективами НАБУ по подозрению в хищении 2 млрд грн. Речь шла о лично подписанном Насировым решении о рассрочке выплаты налоговых долгов фирмами скандального нардепа Александра Онищенко.

Уже в декабре 2017 года его дело было предано в суд, в котором рассматривалось почти 2 года, пока не было передано в Высший антикоррупционный суд, но решения по нему по-прежнему нет.

Мартиненко, Розенблат и Поляков: Антикоррупционный суд в действии

Помимо дела Насирова Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приступил к рассмотрению резонансного "янтарного дела" 2017 года, тогда в причастности к "янтарной мафии" обвинялись два народных депутата Украины Максим Поляков и Борис Розенблат, выразившие готовность помочь неким "арабским шейхам" в добыче янтаря на территории Украины, за 300 тыс. долл.

Еще в декабре ВАКС должен был провести подготовительное заседание по "янтарному делу", но оба обвиняемых его проигнорировали, так что следующая попытка назначена на февраль. Впрочем, тому же Максиму Полякову НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблениях положением во время получения компенсаций за аренду жилья и недостоверное декларирование.

Дело против другой "жертвы НАБУ" образца 2017 года, экс-нардепа Николая Мартыненко, подозреваемого в растрате денег госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" также с октября 2019 года находится в Антикоррупционном суде. Причем кроме украинских правоохранителей претензии к Мартыненко имеют и власти Швейцарии, в декабре предъявившие ему обвинение в отмывании 2,8 млн евро полученных преступных путем. Тогда же обвинение было передано в Федеральный уголовный суд Швейцарии.

От Авакова-младшего до Михаила Охендовского

Впрочем, задержанным уже при Владимире Зеленском или при Петре Порошенко отечественным чиновникам стоить помнить о примере сына министра внутренних дел Украины Александре Авакове или экс-главе Центральной избирательной комиссии Михаиле Охендовском. Начиная как подозреваемые – Аваков-младший в деле о хищении 14 млн грн. на покупке рюкзаков для Национальной гвардии, а Охендовский как получатель взятки из "черной кассы" ПР – в итоге оба они официально оказались невиновны.

Так, соучастник Авакова-младшего, по версии НАБУ, Владимир Ливтин, взял вину на себя, заявив, что сам подделал все документы для участия в тендере, так что сын министра оказался невиновным.

В декабре 2019 года стало известно о закрытии НАБУ дела против Михаила Охендовского по причине недостатка улик, доказывающих его вину и невозможностью их получения.

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