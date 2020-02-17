Возвращение «спецназовца реформ» и наши люди в антидопинговом комитете: чем занимаются экс-министры Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин



Отставка главы Министерства иностранных дел (МИД), еще со времен правления Леонида Кучмы основательно обосновавшегося в ведомстве, а с 2014 года занявшего пост министра, оказалась непосильной задачей для депутатов Верховной Рады Украины.

17 мая на официальной странице в Facebook министр Павел Климкин записал видеообращение, в котором сообщил о подаче заявления об отставке. "Я считаю, что так правильно, правильно по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры", – уточнил он, добавив, что планирует баллотироваться в Раду от политсилы "которой доверяет" (как оказалось, ни "Евросолидарность" Порошенко, ни "Голос" Вакарчука этому критерию не соответствовали и парламентские выборы прошли без участия экс-министра). Двумя неделями позднее в Верховной Раде появилось представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина и еще двух топ-чиновников: министра обороны и главы Службы безопасности Украины (СБУ). Несмотря на это Рада дважды с треском провалила увольнение Климкина и свое кресло он покинул только 29 августа с приходом нового правительства. После отставки экс-министр не исключил возможности своего участия в выборах мэра Киева.

Исполнение обязанностей главы МИД при Зеленском не обошлось без громкого скандала, связанного с нотой от МИД РФ с предложением возможных вариантов освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Климкин не посчитал нужным согласовать ответ с действующим президентом и отказался обсуждать какие бы то ни было инициативы российской стороны, о чем сам глава государства узнал "из интернета". Зеленский выразил недовольство по поводу действий министра и подчеркнул, что подобная самодеятельность МИД может поставить возвращение пленных украинцев под угрозу. История с нотой оказалась не единственным "камнем преткновения" между новым президентом и старым составом Министерства иностранных дел. Чуть ранее в интервью "5 каналу" Климкин пустил слух о возможной встрече Зеленского с Путиным на саммите G20 в японской Осаке, куда украинский президент ехать даже не планировал. Утку пришлось опровергать на официальном уровне МИДу Японии, что явно не пошло на пользу международному имиджу новоизбранного главы государства. Впрочем, нынешний глава МИД Вадим Пристайко был номинирован все тем же Климкиным, так что все эти недоразумения можно списать не на умышленный саботаж, а на несработанность тогдашней команды.

С середины января этого года экс-глава МИД работает в аналитическом центре Украинский институт будущего (UIF), где руководит программой европейских, региональных и российских исследований. Центр был основан в 2016 году представителями украинского бизнеса и политики. Среди основателей – представитель "Народного фронта" Антон Геращенко, депутат "Самопомощи" Алексей Скрыпник, а также редактор медиа "Хвиля" Юрий Романенко, блогер Тарас Березовец и экономист Анатолий Амелин.

Министр обороны Степан Полторак

Обязанности главы Министерства обороны во втором правительстве Яценюка Степан Полторак начал исполнять немного раньше других своих коллег-министров. Основной состав Кабмина приступил к работе только в начале декабря 2014-го. Он же к этому времени уже полтора месяца руководил Минобороны, что было связано с досрочной отправкой в отставку "токсичного" предшественника – Валерия Гелетея, признанного чуть позднее парламентской следственной комиссии по расследованию трагедии под Иловайском одним из ключевых виновников произошедшего. Предварительно указом президента Полтораку было присвоено звание генерал-полковника, а через год министр получил на погоны две генеральские булавы.

Несмотря на громкое расследование "Нового времени" о закупке по завышенным ценам старых БМП-1 для ВСУ, кресло под Полтораком не зашаталось. Все обвинения журналистов министр опроверг и спокойно отбыл каденцию вплоть до президентских выборов (с 2018-го уже в качестве гражданского лица). Почти синхронно с Климкиным Полторак подал рапорт об отставке, однако, как и в случае с главой МИД, Рада провалила голосование, и он продолжил руководить Минобороны до самого прихода правительства Алексея Гончарука.

В начале января прошлого года Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможной служебной халатности министра обороны. Правда, буквально через пару недель антикоррупционеры решили засекретить ход расследования и с тех пор о нем ничего не известно.

По состоянию на сегодняшний день 55-летний экс-министр отпустил бороду и ведет непубличный образ жизни.

В России Полторак был внесен в санкционный список, а Следственный комитет РФ возбудил в отношение бывшего главы Минобороны и его подчиненных не менее 20 уголовных дел по обвинениям в применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также геноциде.

Вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко

С первого дня работы правительства Яценюка участник легендарной "революции на граните" 90-х и ющенковский глава Министерства труда Вячеслав Кириленко занял пост вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра культуры. Новый Кабмин Владимира Гройсмана оставил за ним должность вице-премьера, немного поменяв "специализацию" чиновника на науку, образование, спорт и информационную политику. На новой должности Кириленко отличился предложением перенести празднование дня космонавтики на 19 ноября – дату старта ракеты с первым и пока единственным космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком. Инициатива не прошла, да и сам "виновник торжества" – Каденюк – высказался категорически против этой идеи.

Экс-вице-премьер безуспешно участвовал в парламентских выборах-2019 по спискам партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". С декабря прошлого года ведет собственное ток-шоу "Мова" на YouTube-канале ObozTV.

Министр социальной политики и вице-премьер-министр Павел Розенко

Из кресла министра социальной политики в Кабмине Яценюка при Гройсмане Павел Розенко перебрался на должность вице-премьер-министра, ответственного за здравоохранение, культурную, социальную и языковую политику. Поговаривают, что Розенко как ставленник Петра Порошенко изначально должен был совмещать обязанности вице-премьера с обязанностями главы Минсоцполитики, однако Гройсману удалось настоять на назначении министром соцполитики своей креатуры – Андрея Ревы.

Вместе с другим экс-вице-премьер-министром – Кириленко – Розенко пытался пройти в Раду по спискам "Евросолидарности". Сейчас активно занимается критикой правительства Владимира Зеленского в эфире телеканалов 112 и News one, а также на своей официальной странице в Facebook.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко

Геннадий Зубко занимал должность вице-премьер-министра и главы Минрегионразвития без малого пять лет подряд. Правда, премьер-министр Гройсман не всегда был доволен деятельностью подчиненного. Так, в сентябре 2016 глава правительства не постеснялся применить в адрес вице-премьера матерную брань в здании Верховной Рады.





После отставки Зубко вернулся в "родную" Киево-Могилянскую академию, где вошел в состав наблюдательного совета этого учебного заведения, а также стал членом киевского филиала Aspen Institute, в составе которого принимал участие на недавнем Международном экономическом форуме в Давосе. Как и Кириленко Зубко частенько дает экспертные комментарии на канале ObozTV.

Министр информационной политики Юрий Стець

Глава созданного в 2014 году Министерства информационной политики Юрий Стець покинул свое кресло только с приходом правительства Александра Гончарука. За это время он успел подать и забрать не менее двух заявлений об отставке. Сначала "за компанию" с другими министрами – Пивоварским и Павленко (через пару месяцев заявление было отозвано), а затем по состоянию здоровья. Оказалось, что глава ведомства серьезно болен (эпилепсией, как заявляли некоторые СМИ), в силу чего ему была изменена группа инвалидности – с третьей на вторую. Впрочем, поговаривали, что настоящей причиной подачи заявления было не столько здоровье чиновника, сколько "пранк" блогера Анатолия Шария, разыгравшего накануне двух ведущих "5 канала" Романа Чайку и Богдана Буткевича, которые приняли за чистую монету слитое видео и якобы персональные данные Шария и выдали все это в эфире передачи "За Чай.com". После "грандиозного" разоблачения оппозиционного видеоблогера, последовал не менее грандиозный провал. Причем в опубликованном Шарием "разоблачении разоблачителей" звучали нелестные фразы, касающиеся персоны самого Порошенко. Не исключено, что к Стецю, как к главному по информполитике, а также многолетнему члену набсовета "5 канала" и, по-совместительству, куму президента возникли претензии по поводу того, как неподтвержденная информация вообще прошла в эфир. В силу этой версии говорит и тот факт, что со временем состояние оставшегося на своем посту министра не улучшилось. Год спустя во время выступления на столичном форуме он упал в обморок.

После отставки Стець практически полностью исчез из информационного пространства, лишь изредка встречаясь со своими подопечными из Студенческого совета при Мининформполитики. СМИ связывают уход экс-министра в тень либо с его болезнью, либо с желанием просто отдохнуть от дел. Ожидается, что рано или поздно он вернется на "5 канал".

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин

После отправки в отставку правительства Яценюка глава Министерства энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин без работы не остался. Уже через неделю после этого, 21 апреля 2016 года, специальный комитет при Минэкономразвития согласовал его назначение на должность члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" по квоте Администрации президента при Петре Порошенко. Согласно контракту, до 2021 года на этой должности Демчишин должен будет получить 645 тыс. долл.

В июле прошлого года президент Владимир Зеленский поднимал вопрос об увольнении экс-министра энергетики из рядов набсовета для начала "обновления" компании, но никаких кадровых перестановок за этим не последовало.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс

Для одного из представителей "спецназа реформ" Порошенко – экс-министра экономического развития литовца Айвараса Абромавичюса – так же нашлось место в команде нового президента. Исчезнув из поля зрения после ухода Кабмина Яценюка, он вместе с бывшим министром финансов Александром Данилюком неожиданно появился в списке советников команды кандидата в президенты Владимира Зеленского. С победой "Зе" Абромавичюс был назначен на пост гендиректора государственного концерна "Укроборонпром".

Труд "импортного" реформатора оценивается более чем скромно. Согласно официальному отчету концерна, за октябрь прошлого года он получил всего 4336 грн. Впрочем, по информации нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, на заседаниях набсовета "Укроборонпрома" уже звучали предложения об увеличении зарплаты гендиректора до 18,6 млн грн. в год в рамках новой стратегии развития предприятия.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов

Преемник автомайдановца Дмитрия Булатова, ставшего известным не столько благодаря деятельности на посту министра молодежи и спорта, сколько истории с мнимым похищением и отрезанным ухом во времена Революции достоинства, Игорь Жданов проработал на должности главы министерства при Яценюке и Гройсмане без особых эксцессов. Не считая разве что частного дома на 230 кв. метров, который чиновник забыл указать в своей декларации о доходах за 2013 год.

На призыв нового президента Владимира Зеленского к украинцам всего мира присоединиться к флешмобу ко Дню Государственного флага Жданов отличился небывалой оперативной реакцией. К празднику в каждом окне многоэтажного здания Министерства молодежи и спорта было вывешено по желто-голубому стягу, что многие критики посчитали попыткой угодить новой власти и остаться при министерском портфеле.

Хотя отставки, последовавшей через неделю, избежать не удалось, экс-министр быстро нашел, чем себя занять. В конце октября прошлого года он вошел в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), став первым представителем Украины в этой организации за всю ее историю. В ходе выборов соискателей на должность бывший глава Минмолодежи обошел своего конкурента – министра молодежи и спорта Турции Мехмета Мухаррема Касапоглу с перевесом в один голос. Турецкая делегация пыталась оспорить решение судей, но безуспешно. На новой должности Жданов пообещал бороться за отлучение РФ от мирового спорта.

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