Украина и ПАСЕ: эксперты проанализировали решение о возвращении украинской делегации

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение (его еще должны утвердить нардепы), равно как решение не участвовать в осенней сессии (которую украинская делегация проигнорировала из-за возвращения в ПАСЕ россиян).

"Новая команда имеет свое видение международной ситуации"

В международной политике принято пользоваться подходами политической целесообразности, отмечает политолог Виктор Каспрук.

"В этом смысле нужно четко разграничить решение не участвовать в сессиях ПАСЕ, и нынешнее решение принять участие в сессиях ПАСЕ, - поясняет эксперт. - Так как решение не участвовать принимала еще старая президентская команда, а нынешнее решение - это решение команды президента Владимира Зеленского. Эта новая команда имеет свое видение международной ситуации, и поэтому вполне закономерно, что она принимает решение, которые коренным образом отличаются от решений команды экс-президента Порошенко".

Если подобное решение принято, то очевидно, что оно является частью плана более лояльного отношения к России, считает Каспрук.

"Хотя любые дискуссии Россия всегда будет пытаться перевести в русло, которое выгодно исключительно для нее, - уверен политолог. - Поэтому рассчитывать на то, что на политической площадке ПАСЕ удастся убедить Москву прекратить агрессию в отношении Украины, не приходится. В Кремле и дальше будут повторять свою "политическую мантру", что на Донбассе продолжается внутренний политический конфликт, а новой украинской власти придется либо согласиться с этим, или эволюционировать в позиции по этому вопросу, которая будет достаточно близкой к позиции, которую пыталась отстаивать украинская дипломатия времен Порошенко".

В этом свете решение не участвовать в осенней сессии (которую украинская делегация проигнорировала из-за возвращения в ПАСЕ россиян), выглядит вполне убедительным, считает Каспрек. Поскольку, по мнению политолога, в ПАСЕ явно подыграли России в этом вопросе, в то время, когда Москва не выполнила, да и не собиралась выполнять ни одного решения ПАСЕ, которые касались гибридной войны России с Украиной.

"Возвращение украинской делегации в ПАСЕ будет равнозначно капитуляции перед Россией"

Политический аналитик Павел Нусс считает, что возвращение украинской делегации в ПАСЕ будет равнозначно капитуляции перед Россией.

"Лобби-группа этой идеи, наверняка, остается на пророссийских позициях, потому как Украина оставляла ПАСЕ не просто так – это был протест против возвращения России без выполнения условий, из-за которых РФ лишили права участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи, - подчеркивает аналитик. - Если монобольшинство Зеленского в ВР примет решение возобновить участие Украины в заседаниях ПАСЕ - это станет капитуляцией Зеленского и Украины. Де-факто – это станет согласием на аннексию Крыма Россией, предательством граждан Украины, которые стали внутренне перемещенными лицами, оставив аннексированный Россией украинский полуостров".

По мнению Павла Нусса, ни один политический расчет на выгоды, которые преследует офис Зеленского и его фракция, не компенсирует политико-дипломатического ущерба, который нанесет этот шаг.

"Он поставит под сомнения возможность восстановления территориальной целостности Украины в перспективе, - считает аналитик. – А так как возможное возвращение украинской делегации в ПАСЕ будет означать готовность власти Зеленского капитулировать перед Россией, это повлечет за собой эскалация внутриполитического кризиса и противостояние в нашей стране".

"Решение говорит о восстановлении зрелости внешнеполитического мышления"

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что решение о возвращении украинской делегации в ПАСЕ следует воспринимать как возвращение здравого смысла и восстановление зрелости внешнеполитического мышлении в Украине.

"Дипломатическая самоизоляция не приносила никому никаких внешнеполитических дивидендов и успехов, - поясняет эксперт. - Мир сегодня динамичен, он требует на каждом международном участке борьбы, выцарапывания шансов в любом противостоянии - экономическом, политическом, геополитическом. Современная политика - это всегда работа по созданию коалиции в свою поддержу. А если вы не участвуете в этом, то потенциальную коалицию в вашу поддержку могут трансформировать в коалицию против вас".

Вадим Карасев советует не уклоняться от борьбы, проводить наступательную политику на всех площадках, доказывать свою позицию, убеждать.

"Политика – это публичная, общественно-политическая деятельность. А народная мудрость, что на обиженных воду возят, вполне применима к той ситуации, которую мы получили, отказавшись от участия в осенней сессии ПАСЕ, - уверен эксперт. – В результате - упустили какие-то шансы, зато предоставили их своим оппонентам. Дипломатия, политика – это своеобразный постоянно мчащийся велосипед. Нужно все время крутить педали, чтобы не оказаться в арьергарде политической борьбы. Так что решение о возвращении украинское делегации в ПАСЕ – правильное, хоть и запоздалое. Главное, чтобы наша новая делегация работала с удвоенной энергией, без клоунады и театральщины, которая была присуща предыдущей делегации. Нужна не эффектная, а эффективная работа (и это касается всей нашей власти), тогда она и будет давать дипломатический результат".

Ранее "Комментарии" сообщали, что комитет Рады решил, что украинская делегация вернется в ПАСЕ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!